EL CAMBIO DE JUEGO EN KHARKOV. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: Sebastián Angresano, Argentina.

13 de septiembre 2022.

Se trata de una guerra existencial. Un asunto de vida o muerte. El objetivo geopolítico/geoeconómico estadounidense, por decirlo claramente, es destruir la unidad rusa, imponer un cambio de régimen y saquear todos esos inmensos recursos naturales.

Las guerras no se ganan con operaciones psicológicas. Que se lo pregunten a la Alemania nazi. Aun así, ha sido un aullido ver a los medios de comunicación de la OTAN en Kharkov, regodeándose al unísono sobre «el golpe de martillo que noquea a Putin», «los rusos están en problemas», y otras estupideces.

Hechos: Las fuerzas rusas se retiraron del territorio de Járkov a la orilla izquierda del río Oskol, donde están atrincheradas. La línea Kharkov-Donetsk-Lugansk parece ser estable. Krasny Liman está amenazada, asediada por fuerzas ucranianas superiores, pero no de forma letal.

Nadie, ni siquiera Maria Zakharova, el equivalente femenino contemporáneo de Hermes, el mensajero de los dioses, sabe qué planea el Estado Mayor Ruso (Russian General Staff, RGS por sus siglas en ingles), en este caso y en todos los demás. Si dicen que lo saben, mienten.

Tal y como están las cosas, lo que se puede deducir con un grado razonable de certeza es que una línea, Svyatogorsk-Krasny Liman-Yampol-Belogorovka, puede aguantar lo suficiente con sus guarniciones actuales hasta que las fuerzas rusas frescas puedan entrar en acción y obligar a los ucranianos a retroceder más allá de la línea del Seversky Donets.

Todo el infierno se desató, prácticamente, por lo que ocurrió en Kharkov. Las repúblicas populares y Rusia nunca tuvieron suficientes hombres para defender una línea de frente de 1.000 km de longitud. Toda la capacidad de inteligencia de la OTAN se dio cuenta y se benefició de ello.

No había fuerzas armadas rusas en esos asentamientos: sólo Rosgvardia, y éstas no están entrenadas para luchar contra fuerzas militares. Kiev atacó con una ventaja de alrededor de 5 a 1. Las fuerzas aliadas se retiraron para evitar el cerco. No hay pérdidas de tropas rusas porque no había tropas rusas en la región.

Podría decirse que esto ha sido algo único. Las fuerzas de Kiev dirigidas por la OTAN simplemente no pueden hacer una repetición en ningún lugar de Donbass, o en Kherson, o en Mariupol. Todos ellos están protegidos por fuertes unidades regulares del ejército ruso.

Es prácticamente un hecho que si los ucranianos permanecen alrededor de Kharkov e Izyum serán pulverizados por la masiva artillería rusa. El analista militar Konstantin Sivkov sostiene que «la mayoría de las formaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania preparadas para el combate se están quedando en tierra (…) hemos conseguido atraerlas a campo abierto y ahora las estamos destruyendo sistemáticamente».

Las fuerzas ucranianas dirigidas por la OTAN, atiborradas de mercenarios de la OTAN, habían pasado 6 meses acaparando equipos y reservando activos entrenados exactamente para este momento de Kharkov, mientras enviaban a los desechables a una enorme picadora de carne. Será muy difícil mantener una línea de montaje de activos principales para lograr algo similar de nuevo.

Los próximos días mostrarán si Kharkov e Izyum están conectados a un impulso mucho mayor de la OTAN. El estado de ánimo en la UE controlada por la OTAN se acerca a la fila de la desesperación. Hay una gran posibilidad de que esta contraofensiva signifique que la OTAN entra en la guerra de forma definitiva, al tiempo que muestra una negación plausible bastante tenue: su velo de falsa confidencialidad no puede disimular la presencia de «asesores» y mercenarios en todo el espectro.

La descomunicación como desenergización

La Operación Militar Especial (Special Military Operation, SMO por sus siglas en ingles), conceptualmente, no consiste en conquistar un territorio per se: se trata, o se trataba, hasta ahora, de la protección de los ciudadanos rusos en los territorios ocupados, es decir, de la desmilitarización y la desnazificación.

Este concepto puede estar a punto de ser modificado. Y ahí es donde encaja el tortuoso y peliagudo debate sobre la movilización de Rusia. Sin embargo, puede que ni siquiera sea necesaria una movilización parcial: lo que se necesita son reservas que permitan a las fuerzas aliadas cubrir adecuadamente las líneas de retaguardia/defensa. Los combatientes duros del tipo del contingente de Kadyrov seguirían jugando a la ofensiva.

Es innegable que las tropas rusas han perdido un nodo estratégicamente importante en Izyum. Sin él, la liberación completa del Donbass se hace significativamente más difícil.

Sin embargo, para el Occidente colectivo, cuya carcasa se encorva dentro de una vasta burbuja de simulacro, es el psyops lo que importa mucho más que un avance militar menor: de ahí todo ese regodeo en que Ucrania fue capaz de expulsar a los rusos de todo Kharkov en sólo cuatro días – mientras que tuvieron 6 meses para liberar Donbass, y no lo hicieron.

Así que, en todo Occidente, la percepción reinante, frenéticamente fomentada por los expertos en operaciones psicológicas, es que los militares rusos fueron golpeados por ese “golpe de martillo» y difícilmente se recuperarán.

Kharkov fue un momento muy oportuno, ya que el General Invierno está a la vuelta de la esquina; la cuestión de Ucrania ya estaba sufriendo la fatiga de la opinión pública; y la maquinaria de propaganda necesitaba un impulso para turbo-lubricar la línea de armamento multimillonaria.

Sin embargo, Kharkov puede haber forzado la mano de Moscú para aumentar el dial del dolor. Eso llegó a través de unos cuantos Kinzhals bien situados que salieron del Mar Negro y del Caspio para presentar sus tarjetas de visita a las mayores centrales térmicas del noreste y el centro de Ucrania (la mayor parte de la infraestructura energética está en el sureste).

La mitad de Ucrania se quedó repentinamente sin electricidad y sin agua. Los trenes se detuvieron. Si Moscú decide acabar con todas las subestaciones importantes de Ucrania a la vez, bastarán unos cuantos misiles para destrozar totalmente la red energética ucraniana, añadiendo un nuevo significado a la «descomunicación»: la desenergización.

Según el análisis de expertos, «si los transformadores de 110-330 kV resultan dañados, será imposible ponerlos en funcionamiento (…) Y si esto ocurre al menos en 5 subestaciones al mismo tiempo, entonces todo está kaput. La edad de piedra para siempre».

El funcionario del gobierno ruso Marat Bashirov fue mucho más pintoresco: «Ucrania se está sumergiendo en el siglo XIX. Si no hay sistema energético, no habrá ejército ucraniano». El hecho es que el general Volt llegó a la guerra, seguido por el general Moroz («helada»).

Y así es como podríamos estar entrando por fin en el territorio de la «guerra real», como en la notoria ocurrencia de Putin de que «aún no hemos empezado nada».

En los próximos días se conocerá la respuesta definitiva del RGS.

Una vez más, se desata un encendido debate sobre lo que hará Rusia a continuación (el RGS, después de todo, es inescrutable, excepto para Yoda Patrushev).

El RGS puede optar por un ataque estratégico serio de tipo decapitador en otro lugar, como para cambiar el tema a peor (para la OTAN).

Puede optar por enviar más tropas para proteger la línea del frente (sin movilización parcial).

Y, sobre todo, puede ampliar el mandato del SMO, pasando a la destrucción total de la infraestructura ucraniana de transporte/energía, desde los campos de gas hasta las centrales térmicas, las subestaciones y el cierre de las centrales nucleares.

Bueno, siempre podría ser una mezcla de todo lo anterior: una versión rusa de Shock and Awe, generando una catástrofe socioeconómica sin precedentes. Esto ya ha sido telegrafiado por Moscú: podemos revertiros a la Edad de Piedra en cualquier momento y en cuestión de horas (la cursiva es mía). Vuestras ciudades recibirán al General Invierno con cero calefacción, agua helada, cortes de luz y sin conectividad.

Una operación antiterrorista

Todas las miradas están puestas en si los «centros de decisión» -como en Kiev- pueden recibir pronto una visita de Kinzhal. Esto significaría que Moscú ha tenido suficiente. Los siloviki ciertamente lo hicieron. Pero no estamos allí, todavía. Porque para un Putin eminentemente diplomático el verdadero juego gira en torno a esos suministros de gas a la UE, ese insignificante juguete de la política exterior estadounidense.

Putin es ciertamente consciente de que el frente interno está bajo cierta presión. Se niega a una movilización incluso parcial. Un indicador perfecto de lo que puede ocurrir en invierno son los referendos en los territorios liberados. La fecha límite es el 4 de noviembre, el Día de la Unidad Nacional, una conmemoración introducida en 2004 para sustituir la celebración de la revolución de octubre.

Con la adhesión de estos territorios a Rusia, cualquier contraofensiva ucraniana se calificaría como un acto de guerra contra las regiones incorporadas a la Federación Rusa. Todo el mundo sabe lo que eso significa.

Puede que ahora resulte dolorosamente obvio que cuando el Occidente colectivo está librando una guerra, híbrida y cinética, con todo tipo de información masiva por satélite y hordas de mercenarios, contra ti, y tú insistes en llevar a cabo una Operación Militar Especial (SMO) vagamente definida, puedes llevarte algunas sorpresas desagradables.

Así que el estatus del SMO puede estar a punto de cambiar: está destinado a convertirse en una operación antiterrorista.

Se trata de una guerra existencial. Un asunto de vida o muerte. El objetivo geopolítico/geoeconómico estadounidense, por decirlo claramente, es destruir la unidad rusa, imponer un cambio de régimen y saquear todos esos inmensos recursos naturales. Los ucranianos no son más que carne de cañón: en una especie de remake retorcido de la Historia, los equivalentes modernos de la pirámide de cráneos que Timur cimentó en 120 torres cuando arrasó Bagdad en 1401.

Puede que haga falta un «martillazo» para que el RGS despierte. Más pronto que tarde los guantes- de terciopelo y de otro tipo- estarán fuera. Salir del SMO. Entra en la guerra.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente: Strategic Culture Foundation