GUERRA Y POLÍTICA INDUSTRIAL. Zoltán Poszarl.

Zoltán Poszarl.

Ilustración: «Mundo fragmentado» de Igram Pinn, Reino Unido.

02 de septiembre 2022.

Observatorio de Trabajador@s en Lucha presenta este articulo por la visión sugerente que presenta de un estratega de inversiones de uno de los Bancos mas poderosos del mundo: Credit Suisse .

Guerra significa industria.

Las guerras no se pueden librar con cadenas de suministro que se entrecruzan en un mundo globalizado, donde la producción se lleva a cabo en pequeñas islas lejanas en el Mar de China Meridional, desde donde los chips se pueden transportar solo si los espacios aéreos y los estrechos permanecen abiertos…

Las cadenas de suministro globales funcionan solo en tiempos de paz, pero no cuando el mundo está en guerra, ya sea una guerra caliente o una guerra económica (1). El mundo de baja inflación tenía tres pilares: mano de obra inmigrante barata que mantenía “estancado” el crecimiento de los salarios nominales en EEUU, productos chinos baratos que elevaban los salarios reales en medio de salarios nominales estancados, y gas natural ruso barato alimentando la industria alemana y a Europa en general. En esta “trinidad” había dos bloques geoestratégicos y geoeconómicos gigantes implícitos: uno que Niall Ferguson llamó “Quimerica” (2). Al otro lo llamaré “Eurusia”.

Ambas uniones fueron una “pareja celestial”: la UE pagó euros por gas ruso barato, EEUU pagó dólares estadounidenses por importaciones chinas baratas, y Rusia y China reciclaron debidamente sus ganancias en el G7. Todas las partes estaban enredadas tanto comercial como financieramente y, como dice la vieja sabiduría, si comerciamos, todos nos beneficiamos y, por tanto, no lucharemos. Pero como en cualquier matrimonio, eso es cierto solo si hay armonía. La armonía se basa en la confianza, y los desacuerdos ocasionales solo pueden resolverse pacíficamente siempre que haya confianza. Pero cuando la confianza desaparece, todo desaparece, que es la aterradora conclusión del libro de Dale Copeland: Economic Interdependence and War (3).

Al revisar 200 años de historia, incluidas las guerras napoleónica y de Crimea, el libro explica que “cuando las grandes potencias tienen expectativas positivas sobre el futuro entorno comercial, quieren permanecer en paz para asegurar los beneficios económicos que mejoran a largo plazo el poder económico. Sin embargo, cuando estas expectativas se vuelven negativas, es probable que los líderes teman perder el acceso a las materias primas y los mercados, lo que les da un incentivo para iniciar crisis para proteger sus intereses comerciales”. Esta “teoría de las expectativas comerciales” contiene lecciones que permiten entender no solo el conflicto actual entre los EEUU por un lado y Rusia y China por el otro, sino también las perspectivas de inflación. En pocas palabras…

…si hay confianza, el comercio funciona. Si se acaba la confianza, no funciona. Hoy, la confianza ha desaparecido: Chimerica ya no funciona y Eurusia tampoco. En cambio, tenemos una relación especial entre Rusia y China (4), las economías centrales del bloque BRICS y el «rey» y la «reina» en el tablero de ajedrez de Eurasia (5) –un nuevo “partido celestial”, forjado a partir del divorcio de Chimérica y Eurusia…

¿Cómo perdimos la confianza?

La versión en plan «dibujos animados» sería así: China se hizo muy rica fabricando cosas baratas y luego quería construir redes 5G a nivel mundial y fabricar chips de última generación con máquinas de litografía de última generación, pero EEUU dijo que «de ninguna manera». Como resultado, Chimerica está pasando por un divorcio complicado. Las dos partes ya no hablan: “Las llamadas del jefe del Pentágono a China quedan sin respuesta en medio de la crisis de Taiwán” (6). Rusia se hizo muy rica vendiendo gas barato a Europa, y Alemania se hizo muy rica vendiendo productos caros producidos con gas barato. Las cuentas corrientes de ambos aumentaron. El negocio iba tan bien que Rusia y Alemania planearon una renovación del acuerdo con Nord Stream 2. Pero la ceremonia se canceló abruptamente y se convirtió en divorcio cuando uno de los dos hizo algo que el otro no podía tolerar. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente e involucran a la OTAN, Ucrania y el equilibrio de poder en la Europa continental, y el resultado es otro divorcio desordenado, en el que las dos partes ya no hablan: «Olaf Scholz dice que la asociación con la Rusia de Putin es ‘inconcebible'» (7).

Finalmente, EEUU se hizo muy rico mediante la expansión cuantitativa o QE (aumentar la masa monetaria para impulsar el crecimiento del valor de los mercados, AyR). Pero la licencia para poder usar QEs provino del régimen de lowflation (baja inflación) puesto em marcha a base de exportaciones baratas provenientes de Rusia y China. Naturalmente, EEUU, situado en la cima de la cadena alimenticia económica mundial, no quiere que termine el régimen de inflación baja, pero si las uniones Chimerica y Eurusia se terminan, el régimen de baja inflación tendrá que terminar, punto. Como señalamos en nuestro análisis anterior (8), la relación especial entre China y Rusia («Chusia») es poderosa: un matrimonio de productos básicos e industria, que une al mayor productor de productos básicos (Rusia) y la fábrica del mundo (China), controlando potencialmente Eurasia…

La relación especial («alianza») entre China y Rusia es un poco como si un cónyuge privado de sus derechos (China en la unión Chimerica) encontrara a otro (Rusia de la unión Eurusia) para formar una unión económica por venganza: uno obtiene mercancías que no tiene, y el otro chips y otras cosas que ya no puede obtener de Occidente debido a las sanciones occidentales. Los otros dos cónyuges también se están juntando para formar una unión, pero este es más como un “matrimonio de conveniencia”, en el que uno necesita gravemente al otro para la seguridad económica.

Las guerras, como la guerra económica (8) que se desarrolla actualmente, tratan sobre el control. El control de tecnologías (chips), materias primas (gas), producción (ZeroCovid) y estrechos/cuellos de botella de las vías de transporte, como el Estrecho de Taiwán, el Estrecho de Ormuz o el Estrecho del Bósforo.

Las guerras también tratan de alianzas. En el complejo conflicto actual entre los EEUU por un lado, y Rusia y China por el otro, el mundo se describe mejor con «el enemigo de mi enemigo es mi amigo»: Rusia y China realizan maniobras navales con Irán por el Estrecho de Ormuz (9); Irán ha organizado recientemente conversaciones entre Rusia y Turquía sobre envíos de cereales por el Estrecho del Bósforo (10); como era de esperar, el primer envío fue al puerto sirio de Tartus (11), que alberga un punto de apoyo técnico (no una base) de la Armada rusa (12); incluso más recientemente, Turquía y Rusia acordaron que el pago de los flujos comerciales bilaterales, incluido el gas, se realizará en rublos (13).

En esta compleja red de puntos críticos geoestratégicos alrededor de la masa terrestre euroasiática, la soga se está apretando para los «amigos de mi enemigo»: Ucrania está bajo ataque; Taiwán ha estado sometida recientemente a un bloqueo marítimo y aéreo que ha durado una semana (14); y Corea del Sur está siendo presionada por China para mantener la política de los «Tres Nos» (15), cuya esencia es poner fin a todas las formas de cooperación militar con los EEUU, mientras que al mismo tiempo Corea del Norte dice que la península está al “borde de la guerra” (16). La situación actual de Seúl, similar al jaque mate, es tan difícil de navegar que el presidente Yoon no se reunió con la presidenta Pelosi en su escala en Corea del Sur…

…y optó por irse al teatro en cambio (17) («ambigüedad estratégica»; más sobre esto a continuación).

“Nuestras materias primas, tu problema» (18) (Juego de palabras que hace referencia a la frase «El dólar es nuestra moneda y vuestro problema» (The Dollar is our currency, but it is your problem) que dijo John Connolly, Secretario del Tesoro de EEUU, en 1971, cuando Nixon decidió abandonar el patrón oro en el que se basaban los acuerdos de Bretton Woods, AyR) se está ramificando en “los chips de nuestro patio trasero, tu problema” y también podría ramificarse en “nuestros estrechos, su problema”: La amenaza de EEUU a Turquía con sanciones secundarias por colaborar en el ámbito financiero con Rusia debe entenderse a la luz del inconveniente hecho geográfico de que el acceso de la OTAN al Mar Negro pasa por el Estrecho del Bósforo de Turquía.

Eso hace que la amenaza de sanciones sea solo eso: una amenaza o un «test». Si doy un paso atrás, veo un juego de ajedrez feroz y geoestratégico en progreso en la masa continental de Eurasia.

Olvídese de los BRICS…

… e intente concentrarse en cambio en Turquía, Rusia, Irán, China y Corea del Norte jugando «TRICKs» (trucos, AyR) en la masa terrestre euroasiática-una alianza de economías sometidas a sanciones por EEUU que están estrechando cada vez más sus relaciones económicas y. militares. Esta «alianza de los sometidos a sanciones» de Eurasia está obligando a los amigos de EEUU a comportarse de manera pragmática:

Por ejemplo, a pesar de la presión de EEUU, India decidió aumentar sus importaciones desde Rusia y participar en las maniobras militares rusas Vostok -2022 (19), y la falta de respuesta de EEUU al bloqueo marítimo y aéreo que impuso China a Taiwán ponen a Corea del Sur en una situación muy difícil, dado que EEUU decidió no incluir a Corea del Sur en el pacto de defensa AUKUS. Como señaló recientemente Pippa Malmgren (20): “el sentimiento en Washington, DC es que Corea del Sur eligió a China frente a EEUU; su “ambigüedad estratégica” (21) ahora ha quedado clara. Seúl ya no lucha contra las ambiciones de China en el Norte. […] Si las dos Coreas se reconcilian, no es necesario que EEUU mantenga estacionados 30.000 soldados para proteger a Corea del Sur» – y eso podría explicar muy bien por qué el presidente Yoon no se reunió con Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU.

De ninguna manera, dices…

…y aseguras que las conversiones damascenas ocurren solo en la Biblia, pero no en la geopolítica (en referencia a la conversión de San Pablo al caerse del caballo al ir a Damasco, AyR).

Estás equivocado: lee la historia o crece en Hungría. Tenía once años cuando el 16 de junio de 1989, un joven Viktor Orban exigió que las tropas soviéticas se retiraran de Hungría (22). Eso fue solo unos meses antes de la caída del Muro de Berlín (el 9 de noviembre de 1989), un suceso que asociamos con el nacimiento de la globalización…

…y los economistas asocian con el nacimiento del régimen de «baja inflación».

¿Podría ser la «ambigüedad estratégica» de Corea del Sur un precursor de un momento «similar a Orban» en la política exterior de Corea del Sur? ¿Podría Corea del Sur, sintiendo el calor del jaque mate en el que se encuentra, exigir que las tropas estadounidenses se retiren de su país?

La historia no se repite, pero rima…

…y de manera similar a cómo la política exterior de aquel Orban es diferente de la de este Orban, aquella Corea del Sur fabricando chips es diferente de esta Corea del Sur fabricando chips: los chips pueden estar en peligro no solo en Taiwán sino también en Corea del Sur. Pero todo esto…

…llevó a la elección de EEUU entre apoyar la revolución húngara contra la Unión Soviética o Egipto contra Israel, Gran Bretaña y Francia en 1956 sea un juego de niños geoestratégico. Los sucesos geopolíticos de 1956 tienen una lección importante para los mercados de hoy, y es que las unidades de guerra son batallas y…

…a veces, incluso las grandes potencias eligen sus batallas.

Las batallas en múltiples frentes (Ucrania, Taiwán y la cuestión de Corea del Sur) significan que las prioridades pueden cambiar. En 1956, el petróleo era más importante que Hungría, por eso crecí en el lado este del Muro de Berlín, viendo películas sobre cómo era la vida en el lado occidental del Muro de Berlín. Hoy, viviendo en Manhattan, la capital de la civilización occidental, observo a Oriente en acción y me pregunto si Estados Unidos logrará mantener el orden mundial existente o, como en 1956, decidirá priorizar entre la presencia de la OTAN, los chips o el petróleo. O, peor aún, ¿podrían los TRICKs dar jaque mate a EEUU en el tablero de ajedrez euroasiático?

No tengo ni idea. Tampoco tu. Y tampoco el Pentágono (23) …

…y es por eso que los pronósticos de una rápida desaceleración de la inflación son ingenuamente optimistas: si la Pax Americana permitió la globalización, y la globalización suscribió la baja inflación, los TRiCKs, al intentar pinchar la Pax, indican que la inflación es un gran riesgo. Para comprender el camino que puede tomar desde aquí la inflación, tendremos que leer más historia y pensar en la confianza, el comercio y la teoría de las expectativas comerciales de Dale Copeland: si la confianza impulsó la globalización y la globalización impulsó «La Gran Moderación», la desconfianza impulsará la desglobalización yla desglobalización “La gran reflación”…

¿Cuáles serán las consecuencias económicas de la desconfianza?

En el análisis de hoy, articularemos nuestra visión de cómo podría ser una transición pacífica (al estilo de la globalización postsoviética) hacia un nuevo orden mundial. Retomaremos donde terminó nuestro último análisis (8): tuvimos que generar una gran recesión en forma de “L” para frenar la inflación; tuvimos que generar una ronda de efectos de riqueza negativos para reducir la demanda de modo que se vuelva más acorde con las nuevas realidades de la oferta; la inflación se desaceleró, pero aún está por encima del objetivo ya que estamos lidiando con los costos de la división de Chimerica y Eurusia; estos costos incluyen la incapacidad de la Reserva Federal para reducir los tipos de interés porque el aumento de la demanda golpea inmediatamente las limitaciones de la oferta: la inflación parece estar siempre presente; casi persistente. ¿Qué tenemos que hacer para pasar de “L” a “L/”? Es poco probable que el consumo genere el «/», ya que ya no tenemos los antiguos «cónyuges» para las importaciones. De ello se deduce que tendremos que producir cosas por nuestra cuenta: “/” provendrá de inversiones, con ayuda del gobierno.

Considere tres «momentos» de ajuste de cuentas…

Primero, ¿cómo se libran guerras en múltiples frentes cuando un solo frente en Ucrania mostró lo rápido que se pueden agotar las reservas en una guerra de desgaste y lo lento que es reemplazarlas (24). No se trata de armas de alta tecnología que necesitan chips, sino de artillería básica. Como un artículo reciente de FT señalaba (25), “el fetichismo de las armas de alta tecnología y de manufactura esbelta han oscurecido la importancia de mantener reservas de equipos básicos [como proyectiles de artillería]. La producción anual total de EEUU de 155 millones de proyectiles de artillería, por ejemplo, duraría solo unas dos semanas en Ucrania, un conflicto que marca “el regreso de la guerra industrial”. […] La munición económica que se puede utilizar a gran escala es esencial; Occidente necesita ser más disciplinado no siempre para buscar lo exquisito, sino para entender cómo lo exquisito permite lo que es bastante aburrido y banal”.

En segundo lugar, tampoco es que las cosas exquisitas se puedan hacer rápidamente: “en mayo, cuando Washington ordenó 1.300 misiles antiaéreos Stinger para reemplazar los enviados a Ucrania, el director ejecutivo de Raytheon respondió: ‘nos llevará un poco de tiempo’ « (26). Y esto no es solo un problema de reemplazo: la entrega de Stingers a Taiwán se retrasó recientemente para permitir la avalancha de armas a Ucrania (27), y Arabia Saudita también hace frente a retrasos en su objetivo de reabastecer su arsenal (28). Mientras tanto, en una reciente discusión sobre beneficios (earning call), Peter Wennick, director ejecutivo de ASML, el fabricante de máquinas de litografía de última generación, señaló lo siguiente: “Conocí la semana pasada al ejecutivo de una empresa industrial muy grande, un consorcio industrial, y me dijo que están comprando lavadoras para arrancarles los chips para ponerlos en módulos industriales. O sea, eso está pasando actualmente” (29).

Tercero, el mensaje del bloqueo temporal de Taiwan por China (30) fue muy claro: los chips son útiles cuando se pueden enviar, no cuando están atascados debido a un bloqueo: ¿cómo puede Estados Unidos controlar su destino económico basado en la baja inflación y QE cuando el surgimiento de un orden mundial multipolar está fracturando las cadenas de suministro, lo que frustra su capacidad de obtener chips para misiles para defender el orden mundial existente?

Eso no quiere decir que Oriente lo esté teniendo fácil. Rusia también tiene problemas militares, y las sanciones han limitado su acceso a tecnologías occidentales como los chips. Pero también sabemos que la relación entre Rusia y China no tiene límites (31), y también que China fabrica chips (SMIC). Las patatas fritas son como los refrescos: Coca-Cola y Pepsi son bebidas gaseosas hechas para calmar la sed, y, de manera similar, (la mayoría) de los chips son chips, hayan sido fabricados por TSMC o SMIC, y los misiles rusos pueden volar perfectamente bien con cualquiera de ellos. Al igual que los flujos de energía, los flujos de chips también fueron reorganizados debido a la guerra. Reorganizados. No se bloquearon ni se eliminaron: el gas natural ruso por gasoducto se reemplazó con gas licuado de EEUU para Europa continental, y los chips taiwaneses, surcoreanos y japoneses para Rusia fueron sustituidos con con chips chinos.

La vida continúa, pero los riesgos de cola permanecen…

…y a la luz del juego de los TRICKs veo desarrollarse en el tablero de ajedrez euroasiático, la mayoría de los riesgos a largo plazo que veo apuntan a Occidente y las previsiones de inflación occidentales. Considere los chips en un contexto militar: el reciente bloqueo de China a Taiwán y la «ambigüedad estratégica» de Corea del Sur significa que «los chips de nuestro patio trasero, su problema» es un peligro claro y presente para los EEUU y Occidente en general.

En términos más generales, los tres «momentos» de ajuste de cuentas que discutimos anteriormente significan que las cadenas de suministro globales, ya sea que produzcan bienes militares o civiles, se enfrentan a un Momento Minsky: un Momento Minsky real. El término de Paul McCulley se refería a la implosión de las largas cadenas de intermediación del sistema bancario en la sombra que marcó el inicio de la Gran Crisis Financiera. Hoy asistimos a la implosión de las largas cadenas de intermediación del orden mundial globalizado: por ahora, mascarillas, alimento para bebés, chips, misiles y proyectiles de artillería. Los desencadenantes no son la falta de liquidez y capital en los sistemas bancarios y bancarios en la sombra, sino la falta de inventario y protección en el sistema de producción globalizado, en el que diseñamos en casa y gestionamos desde casa, pero obtenemos, producimos y enviamos todo del extranjero, donde las mercancías, las fábricas y las flotas de barcos están dominados por dos estados, Rusia y China, que están en conflicto con Occidente.

El inventario para las cadenas de suministro es lo que es la liquidez es para los bancos. En 2007-08, los grandes bancos funcionaba con liquidez Just In Time («justo a tiempo»): la forma dominante de liquidez era la liquidez del mercado, por lo que siempre se podían vender activos en un mercado profundo sin mover los precios, por lo que no tenías que tener reservas de liquidez en el banco central. De manera similar, las grandes corporaciones hoy en día ejecutan cadenas de suministro «justo a tiempo» para las que asumen que siempre pueden obtener lo que necesitan sin cambiar el precio. Pero eso no es realmente así: el ejército de los EEUU tiene que esperar un poco ya que Raytheon «tardará un poco»; Taiwán y Arabia Saudita también tienen que esperar hasta que termine el conflicto en Ucrania; y si su lavadora se rompió recientemente, también tendrá que esperar un poco hasta que los contratistas de defensa terminen de comprarlos para arrancar chips para hacer misiles.

Estamos tomando prestado de «aquí» para hacer cosas «allá». ¿Recuerdas las tres unidades de Minsky? Las unidades de cobertura pueden cubrir sus pagos con sus ingresos. Las unidades especulativas tienen que pedir prestado para poder realizar sus pagos. Y las unidades Ponzi pueden realizar sus pagos solo si venden algunos de sus activos y, por lo tanto, son las más expuestas a las tasas de interés crecientes. Como demuestran nuestros ejemplos de chips, Minsky clasificaría nuestras cadenas de suministro militar como, en el mejor de los casos, unidades «especulativas», que están expuestas a una mayor escalada de tensiones geopolíticas que podrían convertirlas fácilmente en cadenas de suministro Ponzi. También podemos aplicar el marco de Minsky a Europa, donde Alemania no puede cubrir sus pagos sin el gas ruso y el gobierno está pidiendo a los ciudadanos que ahorren energía para dejar más a disposición de la industria.

Los momentos de Minsky se desencadenan por un apalancamiento financiero excesivo y, en el contexto de las cadenas de suministro, el apalancamiento significa un apalancamiento operativo excesivo: en Alemania, 2 billones de dólares de valor agregado dependen de 20.000 millones de $ de gas de Rusia…

…eso es un apalancamiento de 100 veces (vea el último gráfico (32)) – más que el de Lehman.

Y el concepto de apalancamiento operativo también se aplica en el ámbito militar: si Taiwán fabrica los chips para los misiles, EEUU los envía para defensa propia, pero tiene que esperar a que lleguen los misiles porque se necesitan en Ucrania o no puede enviarlos a Estados Unidos debido a un bloqueo marítimo y aéreo impuesto por China, Estados Unidos está operacionalmente mal equipado para apoyar una guerra de dos frentes. En otras palabras…

…eso es un apalancamiento infinito para la Pax Americana, la globalización y la baja inflación.

La protección de Pax Americana para las cadenas de suministro globales es lo que es el capital para los bancos. En 2007-08, los grandes bancos no tenían suficiente capital para hacer frente a los problemas sistémicos, porque eran demasiado grandes para quebrar. La suposición era que si todo fallaba el Estado les pagaría la fianza. El estado proporcionó un rescate, pero a un costo, que fue Basilea III…

Hoy en día, la suposición entre los inversores es que la globalización es demasiado grande para fracasar (Too Big To Fail)…

…pero la globalización no es un banco que necesita un rescate. Necesita un poder hegemónico para mantener el orden. El problema sistémico es alguien que desafía al poder hegemónico, y hoy, Rusia y China están desafiando a la hegemonía estadounidense. Para que el orden mundial actual y sus acuerdos comerciales y la red de cadenas de suministro globales puedan sobrevivir al desafío, el desafío debe ser aplastado rápida y decisivamente, en el espíritu de la Doctrina Powell. Pero Ucrania y Taiwán no son Kuwait, Rusia y China no son Irak, y Top Gun 2 no es la misma película que Top Gun…

Piense en lo que dijo Tim Geithner sobre cómo lidiar con crisis como la crisis financiera asiática o una manada de vendedores en corto que cuestionan la solvencia del sistema bancario estadounidense (ver (33) y en más adelante este texto). En el contexto actual, Rusia y China son básicamente los «vendedores en corto» (short sellers) que desafían el orden mundial liderado por EEUU y, según el método de análisis de Geithner, deberíamos usar “una fuerza abrumadora, no fragmentaria – el enfoque de Vietnam; lo que pensamos que era una fuerza abrumadora no detuvo el pánico bancario; los mercados no estaban seguros de que el compromiso fuera creíble. Esperábamos poner “mucho dinero en la ventana” que fuera suficiente como para parecer grande en comparación con los pasivos que podrían acabar en inpagos”. Lo que fue el General Powell fue para Tormenta del Desierto, fue el Secretario Geithner para restablecer la confianza en el sistema bancario de los Estados Unidos…

…y no puedo dejar de notar la diferencia entre su postura y la postura de la secretaria Gina Raimondo sobre el estado actual de las cadenas de suministro (34).

En lugar de poner “mucho dinero en la ventana”, estamos poniendo nuestras vulnerabilidades a la vista: como señaló recientemente la secretaria Raimondo, Estados Unidos “compra el 70% de sus chips más sofisticados de Taiwán. Esos son los chips en el equipo militar. Hay [alrededor de] 250 chips en un sistema Javelin. ¿Quieres comprar todo eso de Taiwán? Eso no es seguro. Congreso, aprueba el proyecto de ley, aprueba CHIPS y entremos en el negocio de hacer esos chips en los EEUU para asegurar nuestro futuro”. Esos comentarios marcan el momento Hank Paulson del secretario Raimondo, cuando Paulson rogó al Congreso de rodillas que le concediese los fondos para TARP (Troubled Assets Relief Program, el TARP fue una serie de programas de ayuda del Tesoro de EEUU a empresas financieras en problemas durante la crisis de 2007/8, AyR) (35).

La guerra te hace hacer comprobaciones, para comprobar de lo que eres capaz…

Necesitas conocer tu capacidad de producción para conocer tu capacidad de lucha, y es por eso que el Departamento de Comercio encargó a Simon Kuznets en 1942 que desarrollara las cuentas nacionales de Estados Unidos para medir la capacidad de EEUU para luchar en la Segunda Guerra Mundial (36). Hoy, sin el análisis del Departamento de Comercio de la industria global de chips (37) – el “momento Kuznets” del Secretario Raimondo – el Congreso no habría aprobado la Ley CHIPS por un valor de 52.000 millones de dólares tan rápido como lo hizo. Pero el trabajo duro aún queda por delante, ya que lleva varios años construir fábricas para ganar nuestra «soberanía de semiconductores«. Pero necesitamos poner «dinero en la ventana» y mostrar «fuerza abrumadora» hoy, no mañana. Hoy, la “fuerza abrumadora” está siendo exhibida en el estrecho de Taiwán…

…y es por eso que EE.UU. está tratando de “invertir el tiempo” usando sanciones tecnológicas.

Al igual que en la película Tenet, la “inversión” se usa para dar forma a los resultados futuros, EEUU está tratando de dar forma al futuro ralentizando el progreso tecnológico de China poniendo sanciones tecnológicas a Chia, una detrás de otra. La desaceleración del progreso de China cuesta tiempo, y se necesita tiempo para construir las fábricas necesarias para recuperar la “soberanía de los semiconductores”, para fabricar en casa chips para los misiles que defienden el orden mundial liderado por Estados Unidos.

Actualmente hay una larga lista de sanciones tecnológicas de EEUU contra China…

En nuestro análisis anterior (8), escribimos sobre la prohibición de EEUU de que ASML venda máquinas de litografía DUV de última generación a SMIC de China para preservar el equilibrio del poder tecnológico a favor de EEUU (18). Desde entonces, EEUU amplió la prohibición a otros fabricantes de herramientas y también a herramientas que no son de última generación para frenar las ambiciones de semiconductores de China y SMIC (38), y EEUU está considerando limitar los envíos de equipos de fabricación de chips a los productores de chips de memoria en China (39). Las restricciones que se han propuesto recientemente “detendrían a los mayores fabricantes de chips de memoria como Samsung Electronics [de Corea del Sur] y SK Hynix de enviar nuevas herramientas tecnológicas a sus fábricas en China, lo que les impediría actualizar las plantas que atienden a clientes de todo el mundo”.

¿Podrían estas medidas dirigidas a las plantas de los fabricantes de chips de Corea del Sur en China ser una herramienta de negociación para obligar a Seúl a reconsiderar su política de “ambigüedad estratégica”? No lo sé…

…pero asegúrese de que su pronóstico de inflación tenga una variable ficticia para eso.

Entiendo por qué Estados Unidos quiere invertir el tiempo. Pero no podemos ganar ralentizando el progreso. También tendremos que avanzar construyendo, y ahí es donde entra la política industrial:

Como inversor, te preocupan las consecuencias inflacionarias de Rusia y China desafiando a la potencia hegemónica estadounidense. Donde va la inflación, van las decisiones sobre los tipos de interés, o si no, la represión financiera se convierte en un problema. Sea como sea, te importa, sobre todo si eres una casa de bonos o si dependes de renta fija. Estos son los tiempos aterradores en los que la “eutanasia del rentista” es un riesgo. Para garantizar que Occidente gane la guerra económica (8), para superar los riesgos que plantean los “chips de nuestro patio trasero, su “problema”; y “nuestros estrechos, su problema”: Occidente tendrá que inyectar billones de dólares en cuatro tipos de proyectos, que hay que poner en marcha “ayer”:

(1) Programas de re-arme (para defender el orden mundial)

(2) Programas de re-localización de la producción (para evitar bloqueos )

(3) Programas de re-abastemiento e inversiones (materias primas)

(4) Programas para re-conectar la red (transición energética)

De manera similar a cómo Basilea III fue la que ha quedado asociado a la Gran Crisis Financiera, la lista anterior es la pestaña de la «Gran Crisis de la Globalización» que se está desarrollando actualmente. Los cuatro elementos de la lista se explican por sí mismos. Leemos sobre ellos todos los días:

En cuanto al rearme, Alemania planea gastar 100.000 millones de dólares en armas (40), Occidente planea gastar unos 750.000 millones de dólares para reconstruir Ucrania (41), y el G7 tiene como objetivo recaudar 600.000 millones $ para contrarrestar la nueva Ruta de la seda que está poniendo en marca China (42) – sí, el juego de ajedrez en Eurasia también se trata de la Iniciativa Belt and Road de China…

Con respecto a la relocalización, el enfoque del Secretario Raimondo en chips para el ejército y las tres nuevas fábricas financiadas por la Ley CHIPS de 52.000 millones $ es solo el comienzo. La UE también está ocupada financiando fábricas para recuperar la “soberanía industrial» (43). Los problemas de la cadena de suministro debido a las políticas de cero covid traerán a casa más industrias. El apuntalamiento en países amigos no funcionará, ya que las cosas de los amigos tendrán que navegar a través de los estrechos, y ¿para qué vale localizar la producción en países amigos si los estrechos pueden estar sujetos a bloqueos?

Con respecto al re-abastecimiento, las noticias sobre la escasez de gas natural y electricidad en la UE no necesitan mayores detalles: la UE debe reabastecerse para mantener viva la industria y calentarse. EEUU también tendrá que reabastecerse: la SPR (la Strategic Petroleum Reserve o reserva estratégica de petróleo de EEUU, AyR) estará «vacía» en noviembre. India ha dado instrucciones a todos sus estados industriales para que acumulen inventarios de carbón suficientes para cubrir las necesidades residenciales e industriales durante los próximos tres años (44). Europa y China están sufriendo sequías históricas en este momento, y falta la cosecha de trigo de este año en Ucrania. La escasez de alimentos y energía se avecina…

…y los inventarios de productos básicos se dispararán como las reservas de divisas después de la crisis de 1997, e incluirán no solo alimentos y energía, sino también algunos productos básicos industriales.

Con respecto a re-conectar la red energética, el compromiso de los gobiernos sigue siendo inquebrantable, incluso después de la guerra en Ucrania. La transición energética era el único tema importante en la lista de cosas por hacer antes de la guerra y, para empezar, supuso un formidable desafío económico. Después de la guerra, la lista se hizo más larga y el desafío se hizo aún más formidable.

Creo que los cuatro temas anteriores (re-armar, re-apuntalar, reabastecer y re-conectarse) serán los objetivos definitorios de la política industrial en los próximos cinco años. Cuánto gastará el G7 en estos artículos es una pregunta abierta, pero dado que el orden global está en juego, es probable que no sean tacaños. Si Tim Geithner estuviera a cargo, pondría “mucho dinero en la ventana” para mostrar quién está a cargo.

Y, con suerte, será así…

…y si es así, cualquier inversor deberá tener en cuenta que la lista de tareas anterior es:

(1) intensiva en materias primas

(2) intensiva en capital

(3) insensible a la tasa de interés

(4) no invertible para los países del Este

La intensidad de los productos básicos significa que la inflación será un problema persistente a medida que Occidente se ejecute en la lista anterior. Re-armar, re-localizar, re-abastecer y re-conectar necesitan una gran cantidad de productos básicos: es un shock de demanda. Es un shock de la demanda en un entorno macro en el que el sector de las materias primas está lamentablemente subinvertido, un legado de una década de políticas ESG («Environmental, Social, and Governance», Ambientales, sociales y de gestión, AyR). La inversión insuficiente significa restricciones de suministro, y la geopolítica significa aún más restricciones de suministro: nacionalismo de recursos: vea la postura de Rusia o la reciente decisión de México de nacionalizar minas de litio (45): significa que la oferta que cree que existe para satisfacer el aumento de la demanda no existe: los precios pueden aumentar. Ejecutar esta lista de cosas por hacer puede impulsar fácilmente otro súper ciclo de materias primas, como el que tuvimos después de que China se unió a la OMC en 2000. Pero ese súper ciclo ocurrió en el contexto de un orden mundial pacífico y unipolar en el que las grandes potencias tenían expectativas positivas del entorno comercial futuro (ver la “teoría de las expectativas comerciales” más arriba). Pero ese ya no es el caso.

La intensidad de capital significa que los gobiernos y también el sector privado tendrán que pedir prestado a largo plazo para ejecutar las tareas pendientes. Re-armar y re-abastecer son dominios del gobierno, y el re-abastecimiento y el re-conectarse del sistema energético implicará asociaciones público-privadas. Las empresas privadas tendrán que emitir deuda y reunir capital para construir cosas: barcos, F-35, fábricas, almacenes de productos básicos y turbinas eólicas.

La insensibilidad a las tasas de interés significa que la lista de cosas por hacer tendrá que ejecutarse independientemente de si la Fed sube las tasas al 3,5% o al 7%. Pase lo que pase, ejecutar en la lista de tareas pendientes es imperativo. La soberanía industrial depende de ello. Por otro lado, el capital privado es sensible a las tasas de interés, y la política industrial bien aplicada, con una fuerza abrumadora, eventualmente «desplazará» a los fondos de inversiones. Las finanzas se tratan de ciclos de varias décadas. Los fondos de inversiones se crearon en el ciclo de «baja inflación» y el ciclo de globalización que, después de la Gran Crisis Financiera, que permitió décadas de impresión de dinero.

Ese ciclo ha terminado…

… se rompió, de la misma forma en que se rompieron los tipos fijos de divisas en 1997 y como se rompió el dinero privado en 2008.

Finalmente, la falta de inversión significa que para ciertos países grandes en el Este global no tiene sentido invertir en los bonos de la deuda de los países del G7. No solo por lo que sucedió con las reservas de divisas de Rusia, sino también porque poner en marcha una cartera de valores del Tesoro de EEUU de 1 billón de dólares significa que financiará el esfuerzo de Occidente para rearmarse, relocalizar, reabastecerse y reconectarse…

…contra el Este.

Y volvemos al principio: la teoría de las expectativas comerciales de Dale Copeland es el marco adecuado para pensar en el mundo desde aquí, y lamentablemente las cosas no tienen sentido para continuar como solían ser, ya sea desde una perspectiva real (comercio/producción) o una perspectiva financiera (reservas de divisas)…

…razón por la cual Bretton Woods III está destinado a suceder. ya esta pasando y exploraremos el tema de Bretton Woods III en detalle en nuestro próximo análisis: War and Currency Statecraft.

Articulo escrito el 24 de agosto de 2022

*Zoltán Pozsar es Investment Strategist del megabanco suizo Credit Suisse

Fuente: Amor y Rabia