EL SUICIDIO ENERGÉTICO DE ALEMANIA: Una autopsia. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Foto: FILIP SINGER | EFE. Protesta de ecologistas alemanes contra las políticas energéticas del Gobierno de Olaf Scholz. De izquierda a derecha Christian Lindner, Olaf Scholz y Robert Habeck.

07 de septiembre 2022.

La Unión Europea ha convertido en un arma el suministro de energía europeo en nombre de un tinglado financiero, en contra de los intereses de la industria y los consumidores europeos.

Cuando el fanático verde Robert Habeck, que se hace pasar por ministro de Economía de Alemania, dijo a principios de esta semana que «deberíamos esperar lo peor» en términos de seguridad energética, olvidó convenientemente explicar cómo toda la farsa es una crisis fabricada en Alemania y en Bruselas.

Al menos todavía brillan destellos de inteligencia en raras latitudes occidentales, ya que el indispensable analista estratégico William Engdahl, autor de A Century of Oil, publicó un agudo y conciso resumen que revela los esqueletos en el armario del glamour.

Todo el mundo con cerebro que siguiera las espantosas maquinaciones de los eurócratas en Bruselas estaba al tanto de la trama principal, pero casi nadie entre los ciudadanos medios de la UE. Habeck, el Canciller «Salchicha de Hígado» Scholz, el Vicepresidente de Energía Verde de la Comisión Europea (CE) Timmermans, la dominatriz de la CE Ursula von der Leyen, todos ellos están involucrados.

En pocas palabras: tal y como lo describe Engdahl, se trata del «plan de la UE para desindustrializar una de las concentraciones industriales más eficientes energéticamente del planeta».

Se trata de una traducción práctica de la Agenda Verde 2030 de la ONU, que resulta ser una metástasis del Gran Reinicio del villano de los criptobonos Klaus Schwab, ahora rebautizado como «Gran Narrativa».

Toda la estafa comenzó a principios de la década de 2000: Lo recuerdo perfectamente, ya que Bruselas solía ser mi base europea en los primeros años de la «guerra contra el terrorismo».

En aquel momento, la comidilla de la ciudad era la «política energética europea». El sucio secreto de dicha política es que la CE, » asesorada» por JP MorganChase así como por los habituales mega fondos especulativos de cobertura, se lanzó a lo que Engdahl describe como «una completa desregulación del mercado europeo del gas natural».

Eso se vendió a la Lugenpresse («medios de comunicación mentirosos») como «liberalización». En la práctica, se trata de un capitalismo de casino salvaje y no regulado, en el que el mercado «libre» fija los precios mientras se deshace de los contratos a largo plazo, como los suscritos con Gazprom.

Cómo descarbonizar y desestabilizar

El proceso se aceleró en 2016, cuando el último aliento de la administración Obama fomentó la exportación masiva de GNL a partir de la enorme producción de gas de esquisto de Estados Unidos.

Para ello hay que construir terminales de GNL. Cada terminal tarda hasta 5 años en construirse. Dentro de la UE, Polonia y Holanda apostaron por ello desde el principio.

Al igual que Wall Street inventó en el pasado un mercado especulativo de «petróleo de papel», esta vez apostaron por un mercado especulativo de «gas de papel».

Engdahl detalla cómo «la Comisión de la UE y su agenda de Green Deal para «descarbonizar» la economía para el año 2050, eliminando los combustibles de petróleo, gas y carbón, proporcionaron la trampa ideal que ha llevado a la subida explosiva de los precios del gas en la UE desde 2021.»

La creación de este control de mercado «único» implicó forzar cambios de reglas ilegales en Gazprom. En la práctica, las Grandes Finanzas y las Grandes Energías -que controlan totalmente todo lo que pasa por «política de la UE» en Bruselas- inventaron un nuevo sistema de precios paralelo a los precios estables a largo plazo del gas de gasoducto ruso.

En 2019, una avalancha de «directivas» energéticas de los eurócratas por parte de la CE -lo único que hace esta gente- había establecido un comercio de gas totalmente desregulado, fijando los precios del gas natural en la UE incluso cuando Gazprom seguía siendo el mayor proveedor.

Cuando empezaron a surgir muchos centros virtuales de negociación de contratos de futuros de gas en toda la UE, entró el TTF holandés (Servicios de Transferencia de Titulos). En 2020, el TTF se estableció como el verdadero punto de referencia del gas en la UE.

Como señala Engdahl, «la TTF es una plataforma virtual de negociación de contratos de gas a futuro entre bancos y otros inversores financieros. Al margen, por supuesto, de cualquier bolsa regulada.

Así que los precios del GNL pronto empezaron a ser fijados por las operaciones de futuros en el centro de la TTF, que casualmente es propiedad del gobierno holandés, «el mismo gobierno que está destruyendo sus granjas por una reclamación fraudulenta de contaminación por nitrógeno».

Por cualquier medio necesario, las Grandes Finanzas tenían que deshacerse de Gazprom como fuente fiable para permitir que los poderosos intereses financieros que están detrás del tinglado del Green Deal dominen el mercado del GNL.

Engdahl evoca un caso que muy pocos conocen en toda Europa: «El 12 de mayo de 2022, a pesar de que las entregas de Gazprom al gasoducto Soyuz a través de Ucrania fueron ininterrumpidas durante casi tres meses de conflicto, a pesar de las operaciones militares de Rusia en Ucrania, el régimen de Zelensky, controlado por la OTAN en Kiev, cerró un importante gasoducto ruso a través de Lugansk, que llevaba gas ruso tanto a su Ucrania como a los estados de la UE, declarando que permanecería cerrado hasta que Kiev consiga el control total de su sistema de gasoductos que atraviesa las dos repúblicas del Donbass.

Esa sección de la línea Soyuz de Ucrania cortó un tercio del gas que llega a la UE a través de Soyuz. Desde luego, no ayudó a la economía de la UE en un momento en que Kiev pedía más armas a esos mismos países de la OTAN.

Soyuz se inauguró en 1980 bajo la Unión Soviética trayendo gas desde el yacimiento de Orenburg».

Guerra híbrida, el capítulo energético

En cuanto al interminable culebrón de la turbina del Nord Stream 1, el hecho crucial es que Canadá se negó deliberadamente a entregar la turbina reparada a Gazprom -su propietario-, sino que la envió a Siemens Alemania, donde se encuentra ahora.

Siemens Alemania está esencialmente bajo control estadounidense. Tanto el gobierno alemán como el canadiense se niegan a conceder una exención de sanción legalmente vinculante para la transferencia a Rusia.

Esa fue la gota que colmó el vaso (de Gazprom). Gazprom y el Kremlin llegaron a la conclusión de que si el sabotaje era el nombre del juego, no podía importarles menos que Alemania recibiera cero gas a través del Nord Stream 1 (con el flamante Nord Stream 2, listo para salir, bloqueado por razones estrictamente políticas).

El portavoz del Kremlin, Dmity Peskov, se esforzó en subrayar que «los problemas en los suministros [de gas] surgieron debido a las sanciones que los países occidentales han impuesto a nuestro país y a una serie de empresas (…) No hay otras razones detrás de los problemas de suministro».

Peskov tuvo que recordar a cualquier persona con cerebro que no es culpa de Gazprom si «los europeos (…) toman la decisión de negarse a dar servicio a sus equipos», algo a lo que están obligados por contrato. El hecho es que toda la operación del Nord Stream 1 depende de «un equipo que necesita un mantenimiento serio».

El viceprimer ministro Alexander Novak, que sabe una o dos cosas del negocio energético, aclaró los tecnicismos:

«Todo el problema reside precisamente en el lado [de la UE], porque se han violado completamente todas las condiciones del contrato de reparación, junto con las condiciones de envío del equipo».

Todo ello se inscribe en lo que el viceministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Ryabkov, describe como «una guerra total declarada contra nosotros», que se está «librando en formas híbridas, en todos los ámbitos», siendo «enorme, extraordinario, el grado de animosidad de nuestros adversarios, de nuestros enemigos».

Así que nada de esto tiene que ver con «Putin armando la energía». Fueron Berlín y Bruselas -meros mensajeros de las grandes finanzas- los que armaron el suministro de energía europeo en nombre de un tinglado financiero, y en contra de los intereses de la industria y los consumidores europeos.

Cuidado con el trío tóxico

Engdahl ha resumido cómo, «sancionando o cerrando sistemáticamente las entregas de gas de los gasoductos a largo plazo y de bajo coste a la UE, los especuladores del gas, a través del TTP holandés, han podido utilizar cualquier contratiempo o choque energético en el mundo, ya sea una sequía récord en China o el conflicto en Ucrania, hasta las restricciones a la exportación en EE.UU., para pujar por los precios del gas al por mayor de la UE por encima de todos los límites.»

Traducción: capitalismo de casino en su máxima expresión.

Y la cosa empeora cuando se trata de la electricidad. Se está llevando a cabo la llamada Reforma del Mercado Eléctrico de la UE. Según ella, los productores de electricidad -de origen solar o eólico- reciben automáticamente «el mismo precio por su electricidad ‘renovable’ que venden a las compañías eléctricas para la red que el de mayor coste, es decir, el gas natural». No es de extrañar que el coste de la electricidad en Alemania para el año 2022 haya aumentado un 860% – y subiendo.

Baerbock repite incesantemente que la independencia energética de Alemania no puede asegurarse hasta que el país se «libere de los combustibles fósiles».

Según el fanatismo verde, para construir la Agenda Verde es imprescindible eliminar por completo el gas, el petróleo y la energía nuclear, que resultan ser las únicas fuentes de energía fiables en la actualidad.

Y es aquí donde vemos al trío tóxico Habeck/Baerbock/von der Leyen listo para su cierre. Se hacen pasar por salvadores de Europa predicando que la única salida es invertir fortunas en la energía eólica y solar, que no son fiables: la «respuesta» de la Providencia a una debacle del precio del gas fabricada nada menos que por las grandes finanzas, el fanatismo verde y el «liderazgo» eurócrata.

Ahora dígaselo a los hogares paneuropeos en apuros, cuyas facturas se dispararán hasta la friolera de 2 billones de dólares colectivos cuando el General invierno llame a la puerta.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente: Strategic Culture Foundation