EL CAPITALISMO CREÓ LA CATÁSTROFE CLIMÁTICA, EL SOCIALISMO PUEDE EVITAR EL DESASTRE. Vijay Prashad.

Vijay Prashad.

Pintura: George Bahgoury (Egipto), Sin título, 2015.

02 de septiembre 2022.

En noviembre de 2022, la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas (ONU) se reunirán en la ciudad turística egipcia de Sharm El Sheikh para la Conferencia anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este es el 27ésimo conferencia de las partes para evaluar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, comúnmente conocida como COP 27. El tratado internacional sobre el medio ambiente se estableció en Río de Janeiro en 1992, con la primera conferencia celebrada en Berlín en 1995; los acuerdos se ampliaron en el Protocolo de Kioto de 2005 y se complementaron con el Acuerdo de París de 2015. No hace falta decir más de la catástrofe climática, que amenaza con la extinción masiva de especies. El alejamiento del combustible a base de carbono se ha estancado por tres impedimentos principales:

Fuerzas de derecha que niegan la existencia del cambio climático. Secciones de la industria energética que tienen un interés personal en la continuación del combustible a base de carbono. La negativa de los países occidentales a admitir que siguen siendo los principales responsables del problema y a comprometerse a pagar su deuda climática financiando la transición energética en los países en desarrollo cuya riqueza siguen desviando.

En los debates públicos sobre la catástrofe climática, apenas hay referencia a la Cumbre de la Tierra de Río de 1992 y al tratado que señalaba: «La naturaleza global del cambio climático exige la cooperación más amplia posible de todos los países y su participación en una respuesta internacional efectiva y apropiada, de acuerdo con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus capacidades respectivas y sus condiciones sociales y económicas». La frase «responsabilidades comunes pero diferenciadas» es un reconocimiento del hecho de que, si bien el problema del cambio climático es común a todos los países y ninguno es inmune a su impacto perjudicial, la responsabilidad de los países no es idéntica. Algunos países, que se han beneficiado del colonialismo y el combustible de carbono durante siglos, tienen una mayor responsabilidad en la transición a un sistema energético descarbonizado.

La erudición sobre el tema es clara: los países occidentales se han beneficiado desmesuradamente tanto del colonialismo como del combustible de carbono para alcanzar su nivel de desarrollo. Los datos del Proyecto Global de Carbono, que fue dirigido por el ahora desaparecido Centro de Análisis de Información de Dióxido de Carbono del Departamento de Energía de los Estados Unidos, muestran que Estados Unidos ha sido de lejos el mayor productor de emisiones de dióxido de carbono desde 1750. Por sí solo, Estados Unidos ha emitido más CO 2 que toda la Unión Europea, el doble que China y ocho veces más que la India. Los principales emisores de carbono fueron todas las potencias coloniales, a saber, Estados Unidos, Europa, Canadá y Australia, que, a pesar de consistir en aproximadamente una décima parte de la población mundial, en conjunto han representado más de la mitad de las emisiones globales acumuladas. A partir del 18ésimo Siglo después, estos países no solo han dispensado la mayor parte del carbono en la atmósfera, sino que continúan excediendo su parte del presupuesto mundial de carbono.

El capitalismo alimentado por el carbono, enriquecido por la riqueza robada a través del colonialismo, ha permitido a los países de Europa y América del Norte mejorar el bienestar de sus poblaciones y alcanzar su nivel de desarrollo relativamente avanzado. Las desigualdades extremas entre el nivel de vida del europeo medio (748 millones de personas) y el indio medio (1.400 millones de personas) es siete veces mayor que hace un siglo. Aunque la dependencia de China, India y otros países en desarrollo del carbono, particularmente el carbón, ha aumentado a un nivel alto, sus emisiones per cápita continúan siendo muy inferiores a las de los Estados Unidos, cuyas emisiones per cápita son casi el doble que las de China y ocho veces más que las de la India. La falta de reconocimiento del imperialismo climático conduce a un fracaso en la provisión de recursos adecuados para el Fondo Verde para el Clima, que se creó en 2010 en la COP 16 con el objetivo de ayudar a los países en desarrollo a «saltar» el desarrollo social impulsado por el carbono.

A nivel mundial, los debates sobre cómo abordar la crisis climática con frecuencia giran en torno a varias formas de un Green New Deal (GND), como el Pacto Verde Europeo, el GND de América del Norte y el GND Global, que son promovidos por los estados nacionales, las organizaciones internacionales y diferentes secciones de los movimientos ambientales. Con el fin de comprender mejor y fortalecer esta discusión, la oficina del Instituto Tricontinental de Investigación Social en Buenos Aires, Argentina, reunió a destacados académicos ecosocialistas para reflexionar sobre los diferentes GND y las posibilidades de realizar una transformación genuina para evitar la catástrofe climática. Esa discusión, con José Seoane (Argentina), Thea Riofrancos (Estados Unidos) y Sabrina Fernandes (Brasil), ya está disponible en el cuaderno no. 3 (agosto de 2022), The Socioenvironmental Crisis in Times of the Pandemic: Discussing a Green New Deal.

Estos tres estudiosos argumentan que el capitalismo no puede resolver la crisis climática ya que el capitalismo es la causa principal de la crisis. Cien de las corporaciones más grandes del mundo son responsables del 71% de los gases de efecto invernadero industriales globales (principalmente dióxido de carbono y metano); estas corporaciones, lideradas por la industria de la energía del carbono, no están preparadas para acelerar la transición energética, a pesar de la capacidad tecnológica para generar dieciocho veces la demanda mundial de electricidad solo con la energía eólica. Sostenibilidad, palabra que se ha vaciado de su contenido en gran parte del discurso público, no es rentable para estas corporaciones. Un proyecto social de energía renovable, por ejemplo, no produciría grandes ganancias para las compañías de combustibles fósiles. El interés de ciertas empresas capitalistas en el GND está sustancialmente motivado por su deseo de asegurar fondos públicos para diseñar nuevos monopolios privados para la misma clase capitalista que posee esas grandes corporaciones que contaminan el mundo. Pero, como explica Riofrancos en el cuaderno, «el capitalismo verde pretende mitigar los síntomas del capitalismo -el calentamiento global, la extinción masiva de especies, la destrucción de los ecosistemas- sin transformar el modelo de acumulación y consumo que causó la crisis climática en primer lugar. Es un «techno-fix»: la fantasía de cambiarlo todo sin cambiar nada».

La discusión principal de GND surge, como señala Seoane, de iniciativas como el informe Pearce de 1989 Blueprint for a Green Economy, que se preparó para el gobierno del Reino Unido y propuso el uso de fondos públicos para producir nuevas tecnologías para empresas privadas como una solución a las crisis en cascada en las economías occidentales. El concepto de la «economía verde» no era para reverdecer la economía, sino para utilizar la idea del ecologismo para revitalizar el capitalismo. En 2009, durante la crisis financiera mundial, Edward Barbier, coautor del Informe Pearce, escribió un nuevo informe para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente titulado Global Green New Deal, que reempaquetó las ideas de la «economía verde» como el «nuevo acuerdo verde». Este nuevo informe defendió una vez más los fondos públicos para estabilizar las turbulencias en el sistema capitalista.

Nuestro cuaderno surge de una genealogía diferente, que tiene sus raíces en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (2010) y la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa de la Vida (2015), ambas celebradas en Tiquipaya, Bolivia y luego desarrolladas en reuniones como el Foro Mundial Alternativo del Agua (2018), la Cumbre de los Pueblos (2017) y el Foro de la Naturaleza de los Pueblos (2020). En el corazón de este enfoque, que surgió de las luchas populares en América Latina, están los conceptos buen vivir y teko porã (‘vivir bien’). En lugar de simplemente salvar el capitalismo, que es la preocupación del argumento de GND, el objetivo de nuestro cuaderno es pensar en cambiar la forma en que organizamos la sociedad, en otras palabras, avanzar en nuestro pensamiento sobre la construcción de un nuevo sistema. La construcción de estas ideas, dice Fernandes, debe involucrar a los sindicatos (muchos de los cuales están preocupados por la pérdida de empleos en la transición del carbono a las energías renovables) y los sindicatos campesinos (muchos de los cuales están atrapados por el hecho de que la concentración de la tierra destruye la naturaleza y crea desigualdad social).

Debemos cambiar el sistema, como sostiene Fernandes, «pero las condiciones políticas de hoy no son propicias para ello. La derecha es fuerte en muchos países, al igual que la negación de la ciencia del clima». Por lo tanto, rápidamente, los movimientos populares deben poner sobre la mesa una agenda de descarbonización. Cuatro objetivos están ante nosotros:

Decrecimiento para los países occidentales. Con menos del 5% de la población mundial, Estados Unidos consume un tercio del papel mundial, una cuarta parte del petróleo mundial, casi una cuarta parte del carbón mundial y una cuarta parte de su aluminio. El Sierra Club dice que el consumo per cápita de Estados Unidos «de energía, metales, minerales, productos forestales, pescado, granos, carne e incluso agua dulce empequeñece al de las personas que viven en el mundo en desarrollo». Los países occidentales necesitan reducir su consumo general, reduciendo, como señala Jason Hickel, los «innecesarios y destructivos» (como las industrias de combustibles fósiles y armas, la producción de McMansions y jets privados, la forma de producción industrial de carne de res y toda la filosofía empresarial de obsolescencia programada). Socializar el sector clave de la generación de energía.Poner fin a los subsidios a la industria de los combustibles fósiles y construir un sector energético público que esté arraigado en un sistema energético descarbonizado. Financiar la Agenda Mundial de Acción Climática . Asegurar que los países occidentales cumplan con sus responsabilidades históricas en el apoyo al Fondo Verde para el Clima, que se utilizará para financiar la transición justa en el Sur Global en particular. Potenciar el sector público.Construir más infraestructura para el consumo social en lugar del privado, como más trenes de alta velocidad y autobuses eléctricos, para disminuir el uso de automóviles privados. Los países del Sur Global tendrán que construir sus propias economías, incluso explotando sus recursos. La cuestión aquí no es enteramente si explotar estos recursos, sino si pueden extraerse para el desarrollo social y nacional y no simplemente para la acumulación de capital. Vivir bien significa trascender el hambre y la pobreza, el analfabetismo y la mala salud, que serán desarrollados por el sector público.

Ninguna política climática puede ser universal. Aquellos que devoran los recursos del mundo deben reducir su consumo. Dos mil millones de personas no tienen acceso a agua potable, mientras que la mitad de la población mundial no tiene acceso a una atención médica adecuada. Su desarrollo social debe estar garantizado, pero este desarrollo debe construirse sobre una base socialista sostenible.

*Vijay Prashad es un historiador y periodista de la India. Prashad es autor de treinta libros, incluyendo Las balas de Washington, Una estrella roja sobre el tercer mundo, Las naciones oscuras, una historia del tercer mundo y Las naciones pobres. Una historia posible del sur global. Es corresponsal en jefe de Globetrotter, y columnista de Frontline (India). Es el editor en jefe de LeftWord Books (New Delhi). Ha aparecido en dos películas – Shadow World (2016) y Two Meetings (2017).

Fuente: Instituto Tricontinental de Investigación Social