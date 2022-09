POR QUÉ ESTADOS UNIDOS SE HA PROPUESTO FRACASAR EN LA CARRERA DE LOS SEMICONDUCTORES POR LA SUPREMACÍA MILITAR. Cynthia Chung.

Cynthia Chung.

31 de agosto 2022.

Las profecías catastrofistas de que China tiene los días contados y que está en medio de un colapso económico no podrían estar más lejos de la realidad.

La Gran China domina las exportaciones mundiales de microchips

Las razones para la difusión de este tipo de chismes es mantener la creencia (y por lo tanto la inversión) en la idea de que Estados Unidos está seguro de su estatus de perro alfa global y que el mundo está mejor del lado de dicho alfa en su escalada y temeraria, por no mencionar innecesaria, guerra económica y geopolítica contra Rusia y China. Es para intimidar a cualquier país lo suficientemente tonto como para poner demasiados huevos en la cesta de Rusia y China con la idea de que se quedarán colgados en el viento una vez que China se derrumbe por el estrangulamiento internacional de su economía, que se anuncia como inevitable.

Se trata de convencer al pueblo estadounidense de que los nuevos sacrificios que están a punto de hacer en su sustento y nivel de vida merecerán la pena, llegando incluso a proclamar que esto será la «nueva normalidad» necesaria, todo por la causa de la seguridad mundial, por supuesto.

La realidad de la situación, que debería estar a la vista de todos a estas alturas, es que las sanciones y la prohibición de diversos tipos de comercio con Rusia y China por parte de Estados Unidos, destinadas a paralizar sus economías, están haciendo más daño a los mercados mundiales que cualquier otra cosa, incluida la de Europa y Estados Unidos.

Estas sanciones han llevado al mundo a una crisis energética y alimentaria muy previsible que se dice que los ciudadanos europeos y estadounidenses deben sufrir en nombre de la seguridad occidental. Una crisis que está destruyendo las infraestructuras esenciales necesarias para el sostenimiento de los países desarrollados. Una crisis de la que no se puede volver rápidamente a un nivel de vida del primer mundo para sus ciudadanos.

Se pensaba que tales maniobras paralizarían la economía rusa y provocarían un malestar interno que exigiría la destitución del presidente Putin. En cambio, vemos el rublo ruso más fuerte que nunca, en gran parte debido al competente liderazgo de Sergei Glazyev (véase su discurso sobre Sanciones y Soberanía), que está en proceso de organizar un «nuevo orden económico… [que] implicará la creación de una nueva moneda de pago digital fundada a través de un acuerdo internacional basado en principios de transparencia, equidad, buena voluntad y eficiencia», como explicó en una entrevista con Pepe Escobar para The Cradle.

En otras palabras, el nuevo sistema monetario mundial, sustentado por una moneda digital, estará respaldado por una cesta de nuevas monedas extranjeras y recursos naturales. Y liberará al Sur Global tanto de la deuda occidental como de la austeridad inducida por el FMI.

Lo que esto significa es que con este nuevo sistema, la soberanía económica de una nación estará protegida; que un país rico en recursos estará finalmente en condiciones de utilizar los beneficios de estos recursos para fortalecer sus monedas y construir la infraestructura esencial para cualquier nación del primer mundo en lugar de ser forzosamente reducido a un productor de recursos crudos endeudado y nada más, como se ha impuesto por las políticas del FMI en las últimas décadas.

La economía rusa no se ha hundido y la alianza entre Rusia y China no ha hecho más que reforzarse. Y a pesar de los intentos de aislar sus mercados, las oportunidades comerciales siguen siendo amplias y con gran demanda, mientras que Estados Unidos y Europa, que se niegan a participar en estos mercados, se están arrinconando aún más.

En lugar de reevaluar su posición, Estados Unidos, que claramente no esperaba tal resultado, ha decidido en cambio intensificar esta guerra económica con China, lo que creará más dificultades para los mercados mundiales, en medio de un atraso muy grave en materia de semiconductores.

Los semiconductores/chips son un componente esencial para cualquier dispositivo inteligente, incluidos los automóviles y los teléfonos inteligentes. Son esenciales en la producción de IA, computación cuántica y microelectrónica.

Los semiconductores también son esenciales para los sistemas de armamento avanzados, incluidos los misiles hipersónicos.

Curiosamente, Estados Unidos se ha disparado a sí mismo en su propia rótula en medio de una carrera por la supremacía militar, ya que la crisis de la acumulación de semiconductores/chips (provocada por Estados Unidos), que ha golpeado fuertemente el mercado de consumo, especialmente la industria del automóvil, también ha golpeado la capacidad de Estados Unidos para producir sistemas de armas avanzadas en cantidad masiva.

En diciembre de 2020, SMIC, junto con otras empresas chinas, fue incluida en una lista negra de exportaciones de Estados Unidos, denominada Lista de Entidades. Esto fue un intento de impedir que SMIC, el mayor y más sofisticado productor de semiconductores de China, importara el material y el equipo necesarios para fabricar semiconductores/chips de 14nm y 20nm, lo que también terminó por cortar los mercados mundiales de China, el principal proveedor de estos chips.

TSMC (Taiwán) y Samsung (Corea del Sur) son los actuales titanes de la industria de semiconductores de última generación (es decir, los chips de 7nm y 5nm), sin embargo, la china SMIC era el mayor proveedor de chips de 20nm+, esenciales para el mercado de consumo. La retirada de China de este mercado creó un cuello de botella, ya que TSMC y Samsung, que no están especializados en la fabricación a gran escala de chips de menor calidad, ya estaban muy por encima de su capacidad. Esto creó un enorme cuello de botella mundial en la producción de semiconductores/chips. [El este de Asia fabrica alrededor del 75% de los chips del mundo].

Irónicamente, a Estados Unidos le habría resultado más fácil aumentar la producción de sus sistemas de armamento avanzados si hubiera dejado a China como principal proveedor mundial de chips de 20nm.

Durante el último mes, el Departamento de El Departamento de Estado ha estado ocupado estableciendo ventas de armas con países como Japón (acuerdo de 293 millones de dólares, principalmente con Raytheon Technologies para 150 misiles aire-aire que pueden ser cargados en cazas F-35), Singapur (acuerdo de 630 millones de dólares para bombas guiadas por láser y otras municiones), Australia (235 millones de dólares con Lockheed Martin para 80 misiles aire-superficie), Corea del Sur (130 millones de dólares para 31 torpedos ligeros que se utilizarán con los helicópteros MH-60R para la guerra antisubmarina) y Alemania (con una posible venta de más de 35 cazas F-35).

Se trata de pedidos que actualmente no pueden ser atendidos por estas empresas a corto plazo debido al retraso de los semiconductores de 1 a 2 años o más.

Estados Unidos está intentando aumentar su capacidad de fabricación en tierra para poder controlar mucho más la cadena de suministro dentro de su mercado nacional, en lugar de la realidad actual, que es que hay varios países dispersos por el mundo que son los líderes especializados de uno de los aproximadamente 50 pasos, que requieren una especialización de alto nivel, en la fabricación de semiconductores de vanguardia.

El proceso de especialización de todos los componentes necesarios para la fabricación de chips de vanguardia es tan costoso (cientos de miles de millones) y preciso que se calcula que se necesitarían al menos 4-6 años o más para dominar cada área de especialización.

«Si se quiere una cadena de suministro de chips resistente [autosuficiente], no sólo se necesitan fábricas de chips, sino también toda una serie de proveedores de productos químicos críticos y componentes de precisión», dijo un ejecutivo de la japonesa Daikin, según informa NIKKEI Asia. «Construir una planta de semiconductores lleva varios años, pero construir plantas químicas llevará aún más tiempo, dadas las exhaustivas evaluaciones medioambientales y las regulaciones para el manejo de productos químicos». (Consulte aquí para ver un breve video sobre cómo se fabrican los semiconductores).

En la actualidad, ningún país se acerca a esta capacidad. Más adelante explicaré por qué si algún país llega a la resiliencia, es decir, a la autosuficiencia en este mercado, será China y no Estados Unidos.

¿Está China demasiado atrasada para ponerse al día?

Se ha insistido mucho, quizás en la creencia de que si uno repite algo en voz alta suficientes veces se hará realidad, en que China está demasiado atrasada para ser un contendiente en la carrera de los semiconductores. Desde la prohibición de Estados Unidos a China de comprar ciertos materiales esenciales para la fabricación de chips en diciembre de 2020, sólo en el último año, China ha experimentado un crecimiento del 33% en la producción de semiconductores.

Según Bloomberg, la industria china de los chips es la que más crece en todo el mundo, incluyendo a los líderes mundiales TSMC y Samsung, que poseen 19 de las 20 empresas de la industria de los chips que más han crecido en los últimos cuatro trimestres.

SMIC y Hua Hong Semiconductor Ltd., los mayores fabricantes de chips por contrato, han mantenido sus plantas con sede en Shanghái funcionando casi a plena capacidad, incluso cuando el peor brote de Covid-19 desde 2020 paralizó las fábricas y la logística en toda China, mientras que otras industrias líderes de semiconductores, como TSMC y Samsung, han estado operando al 60% de su capacidad o menos (debido al retraso en los materiales esenciales). SMIC informó recientemente de un aumento del 67% en sus ventas trimestrales, superando a sus rivales mucho más grandes, GlobalFoundries Inc. y TSMC.

A pesar de que Estados Unidos ya ha presionado a los Países Bajos para que prohíban a ASML Holding NV vender a China la tecnología EUV (considerada esencial para la fabricación de semiconductores de vanguardia), en el momento de escribir esto, ahora está intentando ejercer más presión sobre los Países Bajos para que prohíba incluso Los sistemas DUV (que son anteriores a la EUV y están generaciones por detrás de la tecnología litográfica de vanguardia) a China en el intento desesperado de Estados Unidos de eliminar o al menos contener a China como competidor. Estados Unidos también ha intentado presionar a la japonesa Nikon (el único otro fabricante de DUV con una cuota de mercado del 5%).

Sin embargo, el Primer Ministro holandés, Mark Rutte , declaró en junio pasado que está en contra de reconsiderar las relaciones comerciales con China y pidió que la UE desarrolle sus propias políticas hacia Pekín. China es el tercer socio comercial de los Países Bajos, después de Alemania y Bélgica. ASML se opone a la prohibición de vender equipos de litografía DUV a clientes chinos porque ya es una tecnología madura.

Sospecho que este tipo de respuesta se convertirá en la nueva normalidad para los Estados Unidos si continúan en esta línea de pensamiento de que todo el mundo, y no sólo los Estados Unidos, debe estar también dispuesto a dispararse en la rótula o algo peor, al servicio de una idea autosaboteadora de la hegemonía estadounidense.

Hay que admitir que es una historia difícil de vender cuando China es cada vez más uno de los principales socios comerciales de la mayoría de los países, mientras que Estados Unidos sólo parece pedir que los países estén dispuestos a hacer frecuentes sangrías y a ser los primeros en asomar la cabeza desde las trincheras en temerarias posturas militares, todo ello al servicio del imperio angloamericano, que ha demostrado sistemáticamente que no le importa en absoluto el estado futuro de esos países.

Y la cosa se pone mucho peor para las aspiraciones estadounidenses de supremacía militar mundial…

La empresa china SMIC tiene la capacidad de fabricar chips de 7nm desde 2021, se cree que es equivalente al N7 (chip de 7nm) de la taiwanesa TSMC en la optimización del rendimiento. [TSMC es capaz de producir chips de 5nm y se espera que alcance la producción de chips de 3nm a finales de este año]. Esto sitúa a China por delante de la estadounidense Intel, que aún no ha logrado la capacidad de fabricación de chips de 7nm y espera alcanzar la capacidad a finales de 2022 o principios de 2023.

[Nota: Actualmente, TSMC tiene prohibido vender a Huawei semiconductores fabricados con tecnología estadounidense. Hasta ese momento, Huawei era el mayor cliente de TSMC].

TSMC ya había presentado demandas en los tribunales estadounidenses contra SMIC por productos fabricados con secretos comerciales de TSMC en 2003 y 2006, esta última que terminó con un acuerdo. Esta fue una maniobra bastante controvertida por parte de TSMC, ya que Estados Unidos no es un terreno neutral y se beneficia enormemente al paralizar al que ahora es el productor de semiconductores número 1 de China. 1 productor de semiconductores de China. Sin embargo, TSMC decidió llegar a un acuerdo con SMIC en lugar de intentar lanzarse a la yugular. Curiosamente, uno de los términos del acuerdo fue la transferencia de alrededor del 10% de las acciones de SMIC a TSMC.

Todavía no hay indicios de que TSMC vaya a interponer otra demanda contra SMIC, sin embargo, incluso si tuvieran éxito, es probable que se impida a China comerciar con países no amigos en chips de 7nm, pero que continúe su producción y aplicación dentro de China y su comercio con países amigos. Cada vez más, Estados Unidos no está en condiciones de imponer nada más que esto.

Con la llegada de los SMIC N+1 y N+2 (chips de 7nm), China está ahora entre 4 y 6 años por detrás de los líderes (TSMC, Samsung) en capacidad de semiconductores de vanguardia. Sin duda, HiSilicon y Huawei juntos lograrán mucho con N+2 y son capaces de una producción masiva.

Esto es una gran noticia.

Resulta curioso que la prensa occidental no se pronuncie sobre este enorme avance de China, que la ha impulsado a la cabeza de la carrera. En cambio, parece que se nos dice, cada vez con más vigor, que la economía de China está en medio de un colapso…

China ha logrado lo que casi todo el mundo pensaba que era realmente imposible. A saber, se pensaba que era una tarea extremadamente difícil, si no imposible, producir chips de 7nm con una alta optimización del rendimiento sin la tecnología EUV (a la que China ha sido prohibida de utilizar después de que Estados Unidos presionara al gobierno de los Países Bajos). A China también se le han prohibido otros componentes que se consideraban clave y, sin embargo, ha encontrado la manera de eludir el requisito de tales cosas o se ha especializado con éxito en su producción por su cuenta.

En enero de 2022, el legendario director de I+D de TSMC, el Dr. Burn Lin, mencionó en una entrevista que SMIC puede incluso fabricar chips equivalentes a los N5 sólo con la técnica de multiperforación, sin necesidad de EUV. (TSMC también había llegado a ser bastante buena en la fabricación de semiconductores de vanguardia antes de que la tecnología EUV hubiera salido a la luz).

Por lo tanto, los que simplemente acusan a China de «copiar» el N7 de TSMC no comprenden que fabricar con éxito los chips de nivel de optimización de rendimiento del N7 de TSMC es similar a construir con éxito el Enterprise de Star Trek y todas sus características con el 60% de las piezas y utilizando una tecnología que se cree que está unos 20 años por detrás de los requisitos para construir tal cosa. Se puede entender por qué casi todo el mundo pensaba que esto era una imposibilidad para China.

En lugar de acusar a China de limitarse a copiar, sus críticos deberían reconocer este impresionante logro como lo que es. China se encuentra cada vez más a la cabeza de Estados Unidos, a pesar de ser el único país al que se le prohíbe participar plenamente en este mercado.

Cómo Estados Unidos fue el primero en utilizar el «Método de transferencia de tecnología Método de transferencia de tecnología»

Antes de pasar a comentar en qué posición se encuentra Estados Unidos en la carrera de los semiconductores, he creído necesario repasar un trozo de historia muy importante que todo el mundo, pero especialmente los estadounidenses, deberían conocer en relación con sus críticas a China.

En los años 80, Japón era el rey de la producción de semiconductores de vanguardia. Este era el caso, sobre todo, de un tipo específico de chip de memoria, la DRAM.

El producto japonés no sólo era superior al que producía Estados Unidos, sino que también era mucho más barato, debido a la inversión japonesa en herramientas y procesos de automatización. El resultado fue un índice de defectos mucho menor y un mayor rendimiento.

También se debía a que los estadounidenses dependían de NMOS para sus tecnologías DRAM, mientras que los japoneses habían decidido tomar el camino más difícil y arriesgado con CMOS, es decir, más caro y más difícil de llevar a cabo. Los rápidos avances en la tecnología litográfica hicieron que el coste del CMOS fuera mucho menor y se convirtiera en el estándar de la industria.

Los fabricantes de chips estadounidenses eran ahora los propietarios de una tecnología anticuada y cara. Y Japón se convirtió en el rey del mundo de los semiconductores.

En 1985 se produjo una recesión en el mercado informático, con un descenso del 8% en el mercado de los microordenadores. Este descenso tuvo enormes repercusiones en la cadena de suministro. Los precios se desplomaron un 60%.

Intel, pionera de la DRAM, experimentó la mayor caída de pedidos en más de diez años, lo que provocó su salida de la industria de la DRAM por completo. Las principales industrias de semiconductores de Estados Unidos sufrieron un descenso de los ingresos del 14-17%. En 1986, la industria estadounidense de DRAM había pasado de catorce productores en 1970 a sólo tres.

Las quejas de algunos sectores de Estados Unidos comenzaron a criticar a Japón por sus prácticas comerciales «predatorias» y «desleales», a pesar de que la recesión de 1985 era un problema de demanda y no de competencia. Estas quejas eran principalmente:

Que los japoneses estaban haciendo dumping de semiconductores en el mercado estadounidense por debajo del valor justo de mercado. Los japoneses no proporcionaban a los fabricantes de chips extranjeros un acceso suficiente a su mercado nacional

Sin embargo, la presencia de los semiconductores japoneses en Estados Unidos no perjudicó a todos los mercados americanos, IBM y AT&T se beneficiaron enormemente de estos precios más bajos de la DRAM.

Comenzaron las discusiones sobre la aplicación de barreras comerciales, que a su vez harían de Estados Unidos un lugar aún más caro para fabricar cosas, acelerando la tendencia de deslocalización del ensamblaje electrónico que ya estaba en marcha.

En junio de 1985, Micron presentó una demanda antidumping contra los exportadores japoneses de DRAM de 64K. Intel, AMD y National Semiconductor no tardaron en hacer lo mismo con el mercado de EPROM.

La Administración Reagan había presentado su propia queja sobre la DRAM de 256K (la DRAM de 64K fue lanzada por Japón en 1982 y la de 256K en 1984).

El presidente Reagan, que se suponía que estaba a favor del libre mercado, forzó en la primavera de 1986 el Acuerdo sobre Semiconductores entre Estados Unidos y Japón con el METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón).

Parte de las condiciones de este acuerdo eran que la cuota de semiconductores estadounidenses en el mercado japonés se incrementara hasta un objetivo del 20-30% en cinco años, que todas las empresas japonesas dejaran de hacer «dumping» en el mercado estadounidense y que los estadounidenses quisieran un organismo de control independiente que ayudara a hacer cumplir todo esto.

Muchas empresas japonesas sintieron que su gobierno había cedido y les había traicionado. Esperaban una simple multa. Les parecía increíble, y con razón, que los datos comerciales de su empresa tuvieran que ser presentados ahora a un tercero para ser revisados y juzgados de acuerdo con las exigencias de un competidor del mercado estadounidense.

Y no sólo eso, sino que se pedía a estas empresas japonesas que comerciaran con empresas estadounidenses, independientemente de que el producto estadounidense fuera el más superior o el de mejor precio de sus competidores, para satisfacer esta demanda estadounidense de una cuota de mercado japonesa del 20-30%.

No es de extrañar, las empresas japonesas se negaron a hacerlo y el METI no tenía forma de obligarlas a hacerlo.

El presidente Reagan respondió imponiendo un arancel del 100% sobre productos japoneses por valor de 300 millones de dólares en abril de 1987. En combinación con el Acuerdo Plaza de 1985, que revalorizó el yen japonés, el Acuerdo sobre Semiconductores entre Estados Unidos y Japón dio al mercado de memorias estadounidense el impulso adicional que necesitaba.

Por supuesto, ese impulso fue similar a empujar la cabeza de Japón bajo el agua durante varios minutos mientras se desarrollaba una carrera, sin embargo, de forma bastante embarazosa, Japón seguiría manteniendo la ventaja.

Estados Unidos no estaba en condiciones de vencer a los japoneses en su dominio de la industria de los semiconductores. No había más remedio que… copiar la tecnología japonesa, en nombre de la supremacía estadounidense, claro.

Al parecer, ningún país tiene derecho a ganarse la cima si no es Estados Unidos en un mundo del que se nos dice que beneficia a las industrias más inteligentes, innovadoras y de más rápido crecimiento. Al parecer, todo el mundo trabaja para un jefe global, que se reserva el derecho de determinar el destino de su empresa y las reglas se cambian en función de lo que convenga a este jefe global caso por caso, los mercados mundiales al diablo.

Intel sería la primera en aplicar una amplia copia de la tecnología japonesa de semiconductores para mantenerse en la competencia. Craig Barrett, director general (1998-2005) y presidente (1968-2009) de Intel, fue el primero en implementar “¡Copiar EXACTAMENTE! Método de Transferencia de Tecnología.” . Creo que el título da una idea suficiente de lo que implica.

Una vez más, si algo hemos aprendido de las generosas lecciones que nos ha dado el gran árbitro, Estados Unidos, es a «Hacer lo que digo, no lo que hago».

Al parecer, copiar sólo es una infracción de las patentes cuando lo hacen otros países. Supongo que esto es algo parecido a la lección estadounidense de que las instalaciones de investigación biológica sólo se convierten en peligrosos bio-laboratorios que amenazan la seguridad mundial cuando están en posesión de los rusos, cuando en posesión de los americanos se llama simplemente investigación biológica y entomología (el estudio de los insectos).

El rendimiento de las fábricas americanas (planta de fabricación de semiconductores, también conocida como fundición), mejoró un 60% en 1986 hasta un 84% en 1991. En el mismo tiempo, los japoneses habían pasado del 75% en 1986 al 93% en 1991, disminuyendo la diferencia en un 6% en el lapso de cinco años entre ambos competidores.

En 1984, los Estados Unidos aprobaron la Ley de Investigación Cooperativa Nacional , que, entre otras cosas, permitía la revisión de las leyes para permitir las asociaciones entre los institutos nacionales de investigación y las empresas privadas, y que estas empresas privadas pudieran obtener los derechos exclusivos de la investigación generada durante cinco años o incluso más.

Esta iniciativa pretendía imitar en parte lo que habían hecho los japoneses en cuanto a la colaboración entre las empresas y la I+D, aunque lo que salía de esas asociaciones era propiedad del gobierno japonés. En el caso de Estados Unidos, la investigación financiada con fondos públicos iba a ser propiedad de las empresas privadas, que podían optar por utilizar lo que aprendieran de dicha investigación en su propio beneficio o incluso enterrarlo si se consideraba que no era «rentable» de acuerdo con sus objetivos, cualquiera que éstos fueran.

En 1987, catorce empresas americanas de semiconductores, junto con DARPA, se unieron para fundar SEMATECH. SEMATECH se convirtió en el facilitador de las relaciones dentro de la industria estadounidense de semiconductores. DARPA son las siglas de Defense Advanced Research Projects Agency. DARPA es una agencia de investigación y desarrollo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos responsable del desarrollo de tecnologías emergentes para uso militar.

En caso de que la escalofriante realidad no haya calado del todo, lo que significó la formación de SEMATECH junto con la Ley de Investigación Cooperativa Nacional, fue que el Departamento de Defensa de EE.UU. era el único propietario de la investigación de I+D en prácticamente TODOS los campos de la ciencia y la ingeniería. En otras palabras, el Departamento de Defensa de EE.UU. sería el único conducto que decidiría a dónde va la financiación, qué proyectos deberían ser priorizados y rebajados, y qué proyectos deberían ser asesinados en su cuna para no volver a hablar de ellos con amenaza de muerte.

Para aquellos que se oponen a todo avance tecnológico porque temen que nos dirijamos hacia visiones distópicas como Terminator, Matrix o Bladerunner, esto no se debe a que esto es lo que los humanos hacen «naturalmente», ni siquiera es justo ni exacto decir que esto es lo que todos los países harán inevitablemente. Es concretamente lo que hará un país si el complejo militar-industrial es su única razón de existir en esta Tierra. Y alimentará a este monstruo a costa del bienestar y el sustento de su población real, como vemos claramente que ocurre específicamente en Estados Unidos.

Y sí, esto es específicamente llamativo en los Estados Unidos, especialmente desde la crisis financiera de 2007-2008, a la que los EE.UU. aún no han hecho nada diferente en términos de cómo maneja sus finanzas, a pesar de que innumerables estadounidenses han perdido sus hogares y más mientras que los grandes bancos han sido repetidamente rescatados con dinero de los contribuyentes.

Hoy en día, Estados Unidos sigue gastando cientos de miles de millones de dólares en su complejo industrial militar y deja sin abordar la creciente pobreza, el suicidio y el abuso de las drogas, mientras da a conocer a bombo y platillo sus despiertas prioridades sobre cómo hablar de tal manera que ninguna persona pueda sentirse emocionalmente ofendida y, de paso, hacer que cualquier cosa que tengas que decir sea totalmente irrelevante.

La gente debería despertar y darse cuenta de que no están locos por esta o aquella etiqueta, sino porque les han robado su futuro, y lo han hecho de la mano de su propio gobierno.

Tu opresión se sitúa en tu falta de oportunidades, en tu falta de elección real para un futuro mejor. En el mundo occidental actual eres libre de elegir el avatar que quieras, pero no eres libre de hacer ningún cambio en el statu quo gobernado por el complejo industrial militar, que mantiene al pueblo estadounidense en una pobreza cada vez mayor y destruye naciones enteras. ¿Qué clase de libertad es esa?

Esta es la razón por la que ningún científico decente puede esperar lograr grandes beneficios para su sociedad con cualquier investigación que realice en los Estados Unidos. Al fin y al cabo, todo se trata de un negocio, y no hay mayor negocio que el militar en Estados Unidos, excepto quizá la «investigación biológica», que le sigue de cerca y que, técnicamente hablando, forma parte del negocio militar…

PAÍSES CON EL MAYOR GASTO MILITAR DEL MUNDO EN 2021 (EN MIL MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES)

En el caso de China lo que vemos es todo lo contrario a lo que ocurre en Estados Unidos. Como atestiguan el Banco Mundial y la BBC, sorpresa sorpresa, China está haciendo lo que dice que está haciendo para abordar los niveles de pobreza, se puede leer en el sitio de noticias de la BBC. Según el Banco Mundial, que establece un umbral de pobreza más alto para los países de renta media-alta, para reflejar las condiciones económicas, China se considera ahora un país de renta media-alta según el Banco Mundial.

Por lo tanto, China es capaz no sólo de competir con la carrera armamentística estadounidense (en defensa propia ante la clara escalada bélica ), sino que también es capaz de competir en otras áreas de esfuerzos más útiles, así como de sacar a su propio pueblo de la pobreza.

China no está supeditada a un complejo industrial militar y utilizar la perezosa lógica de que si le pasó a Estados Unidos le pasará a China, no sólo es ignorar lo que realmente sucede en China hoy en día, sino que también es ignorar la orientación cultural de su país y su gente.

Volvamos a nuestra historia.

Intel, que saldría de la DRAM en 1985, se centraría en los chips lógicos, en los que ahora es líder mundial.

En 1991, la burbuja inmobiliaria japonesa estalló. La burbuja inmobiliaria se había inflado debido a la apreciación del yen, provocada por el Acuerdo del Plaza de 1985.

En 1983, Samsung recibió una transferencia de tecnología de Micron (la empresa que lanzó la demanda contra Japón que inició todo esto) para la DRAM de 64K.

Samsung aprovechó al máximo esta transferencia de tecnología y, junto con LG y Hyundai, fue capaz de producir la DRAM de 4M, y su producto salió al mercado sólo 6 meses después del japonés.

Micron era uno de los pocos productores estadounidenses de DRAM que había sobrevivido a los años 80 y había realizado ajustes para abaratar la producción de sus chips DRAM de gama baja.

Mientras Samsung empezaba a competir con los japoneses por el liderazgo de la tecnología DRAM de vanguardia, Micron, en un movimiento de pinza, inundó los mercados japoneses con chips DRAM de media generación de retraso a un coste de 4 dólares cuando Japón los vendía a 6 dólares.

El mercado japonés de semiconductores fue golpeado por arriba por Samsung con sus productos de gama alta y por abajo por Micron con sus productos de gama baja, lo que se conoce como el «Micron Shock». El choque de Micron puso en marcha la caída de la industria japonesa de fabricación de semiconductores.

Los precios de las DRAM de 128M se desplomaron un 50% en un solo año. Fujitsu abandonó el mercado de las DRAM en 1998. Las empresas japonesas Hitachi y NEC fusionaron sus operaciones para crear Elpida en 1999. Más tarde, en 2002, adquirieron la división de DRAM de Mitsubishi. Posteriormente, Elpida fue adquirida nada menos que por ….Micron Technology.

La industria japonesa de los semiconductores sigue siendo fuerte, pero son actores mucho más pequeños en el mercado mundial y ya no tienen la capacidad de desarrollar semiconductores de vanguardia. Empresas como TSMC, Samsung, SMIC e Intel están mucho más adelantadas. (para más información sobre esta historia, de la que me he nutrido en gran medida, consulte Asianometry ).

Hoy, Estados Unidos ha vuelto a abrir los brazos a Japón en lo que promete ser un abrazo cariñoso esta vez, Japón abrirá un centro de I+D para chips de 2nm de próxima generación a finales de año en el marco de una asociación con Estados Unidos, parte de sus esfuerzos para establecer cadenas de suministro de chips seguras en medio de las tensiones en torno al líder de la industria, Taiwán.

Quizás Japón crea realmente que esta vez será diferente.

¿Están los Estados Unidos demasiado atrasados para ponerse al día?

Estaba previsto que Intel tuviera sus chips de 7nm en producción para 2021, en cambio, un año más tarde, Intel todavía tiene que desarrollar la capacidad de producción de chips de 7nm, que esperan conseguir a finales de 2022 o principios de 2023.

Sin embargo, a pesar de que China haya resuelto todo esto en 2021, se supone que todavía debemos creer que China está irremediablemente detrás de Estados Unidos en la carrera de los semiconductores. En julio de 2021, Intel sigue haciendo grandes anuncios de su regreso, ahora trasladado al año 2025…

2025 es algo que está casi a años luz en la I+D de semiconductores. Quién sabe lo que TSMC, Samsung y SMIC habrán conseguido para entonces, puede que incluso haya una nueva forma de tecnología que sustituya toda la forma actual de hacer las cosas. ¿Quizás los Estados Unidos están acostumbrados a hacer estas predicciones asumiendo que todos los demás se quedarán inmóviles? Alguien debería decirles a ellos y a sus inversores que eso ya no es 1985.

Teniendo en cuenta que las cosas tienden a no funcionar según lo previsto en el negocio de los semiconductores, ¿es factible que Estados Unidos aumente sus capacidades de fabricación en tierra para poder controlar mucho más la cadena de suministro dentro de su mercado nacional?

La respuesta corta es no. Pero no me lo digan a mí, sino a Morris Chang, un veterano de la industria de los semiconductores que fundó y presidió TSMC, que expresó esta realidad de la forma más contundente en unas declaraciones dirigidas a Estados Unidos, según informa NIKKEI Asia:

«Si quieren restablecer una cadena de suministro de semiconductores completa en Estados Unidos, no lo encontrarán como una tarea posible», dijo en un foro de la industria el año pasado. «Incluso después de gastar cientos de miles de millones de dólares, seguirás encontrando que la cadena de suministro está incompleta, y verás que tendrá un coste muy elevado, mucho más alto que el que tienes actualmente».

A pesar de estos consejos, en medio de lo que creo que puede llamarse justamente una recesión económica, si no una depresión, Estados Unidos acaba de aprobar la Ley CHIPS de 52.000 millones de dólares, de los que 39.000 millones se gastarán en el país, para beneficiar, lo han adivinado, al complejo industrial militar.

La secretaria de Comercio de EE.UU., Gina Raimondo, advirtió en una reciente entrevista con la CNBC que la Ley CHIPS estaba siendo considerada por el Congreso:

«Si te permites pensar en un escenario en el que Estados Unidos ya no tuviera acceso a los chips que se fabrican actualmente en Taiwán, es un escenario aterrador… Es una recesión profunda e inmediata. Es una incapacidad para protegernos fabricando equipos militares. Tenemos que fabricar esto en Estados Unidos».

¿Notan la única preocupación que nombra por su nombre? El complejo industrial militar. En algún momento, los estadounidenses deben preguntarse para qué sirve todo este equipamiento militar si el sustento del pueblo estadounidense no está económicamente asegurado, en violación de la promesa de no padecer necesidades como una de las cuatro libertades fundamentales de Estados Unidos. ¿Cómo está proporcionando el gobierno estadounidense seguridad al pueblo estadounidense si ni siquiera tiene suficiente comida para comer y no tiene casas en las que vivir, sino comunidades cada vez más guetoficadas que viven como una colonia de hormigas? O la ridícula casa-caja de Elon Musk. Están vendiendo literalmente cajas para casas como si esto fuera una especie de producto de lujo.

¿Por qué está bien que los estadounidenses no tengan cada vez más acceso a las necesidades básicas más elementales mientras cientos de miles de millones de dólares se vierten en proyectos Frankenstein del Departamento de Defensa?

Por si no te has dado cuenta, la Guerra Fría dura ya 76 años. ¿Cuándo se ha justificado alguna vez el complejo industrial militar y no se ha basado de hecho en mentiras conscientes? El presidente Eisenhower dejó su cargo reconociendo de hecho que dejó un monstruo creciendo en el sótano y que no tenía idea de cómo deshacerse de él en su discurso de despedida:

«En los consejos de gobierno, debemos protegernos contra la adquisición de una influencia injustificada, buscada o no, por parte del complejo militar-industrial… El potencial para el desastroso aumento del poder equivocado existe, y persistirá».

Sinceramente, bien podría haber subido a un helicóptero y salir del país saludando como hizo Nixon mientras todos los estadounidenses se quedaban boquiabiertos. Pero, de alguna manera, consideramos ese discurso como si fuera algo respetable. Llamemos a las cosas por su nombre. ¿Y qué pasó con el siguiente presidente que fue elegido para abordar el asunto? Sus sesos fueron salpicados en el pavimento a plena luz del día en la televisión en vivo.

En fin, divago, volviendo al asunto de la supremacía americana…

Estados Unidos confía en poder desatar de nuevo su rugido selvático de supremacía con la ayuda de TSMC. TSMC tiene previsto construir fabs (plantas de fabricación de semiconductores) en Estados Unidos y Japón.

Intel no espera que sus nuevas fábricas en Ohio empiecen a producir hasta 2025. Intel también está construyendo dos nuevas fábricas en Arizona que se espera que entren en funcionamiento en 2024. Es entonces cuando TSMC y Samsung también tienen previsto abrir nuevas fábricas en Texas y Arizona, respectivamente. Lo que esto significa es esencialmente que han acordado compartir algunos de sus secretos comerciales con los Estados Unidos.

Es probable que esto no se haga de forma voluntaria, sin algunas amenazas muy aterradoras.

Como informó NIKKEI Asia, el gobierno de Taiwán es muy consciente de que si TSMC trasladara sus centros de producción podría debilitar la posición de seguridad de la isla, según los analistas. Para muchos analistas, esas fábricas y su papel en la economía mundial actúan como una póliza de seguro para la isla.

«El gobierno taiwanés espera sin duda que TSMC mantenga sus fábricas más punteras en Taiwán», dijo Su Tzu-yun, director del Instituto de Investigación de la Seguridad de la Defensa Nacional en Taipei. «Eso podría hacer de Taiwán un lugar más seguro. Nadie querría dañar las avanzadas capacidades de producción de chips de TSMC, que son el corazón de muchos dispositivos electrónicos… No creemos que la tensión y la competencia entre EE.UU. y China vayan a terminar pronto… Como proveedor crucial, TSMC puede seguir enfrentándose a un duro problema más adelante: elegir un bando.»

Así pues, TSMC se encuentra ahora mismo en un aprieto. Lo que Taipei debería entender también es que Taiwán es prescindible para Estados Unidos, pero no lo es para China. Más bien, Taiwán es esencial para la seguridad de China. Taiwán tiene que darse cuenta de que las palabras son palabras, pero los hechos son otra cosa. La independencia de Taiwán no es una realidad. No es una realidad económica. Y no es una realidad política (por no hablar de la realidad cultural).

Estados Unidos no se detendrá hasta que Taiwán se convierta en su propia base militar (que se suma a la lista de Corea del Sur y Japón) y se convierta en un sostén de la hegemonía estadounidense en la zona, lo que va bastante en contra de los intereses de todos los países del sudeste asiático. O bien, Taiwán puede volver a China y recibir protección contra el belicismo estadounidense. China lo hará de un modo u otro, es decir, defenderá su territorio contra una invasión estadounidense, pero sería bueno que Taiwán tuviera la cabeza fría si se produjera tal enfrentamiento.

Por si no se ha informado, Taiwán está reconocido internacionalmente, incluso por Estados Unidos, como parte de China. China tiene suficientes misiles para defender a Taiwán sin ningún problema. Para más información sobre la capacidad militar de China, consulte el New Atlas del ex marine Brian Berletic .

Por lo tanto, aunque Intel tiene grandes ambiciones de estar de alguna manera a la cabeza en 2025 a pesar de que actualmente sólo se le tiran las sobras del callejón, el elefante en la habitación aquí es que los EE.UU. parece haber perdido cualquier capacidad de ser realmente un innovador en el campo. Lo único que les mantiene en el juego ahora mismo como fabricante de semiconductores de vanguardia es su uso de la intimidación y la amenaza de la fuerza.

A medida que Rusia y China ganen en supremacía económica y militar, Corea del Sur y Taiwán serán libres de llevar a cabo sus negocios como deseen y no estarán obligados a dar constantemente favores a los Estados Unidos en situaciones incómodamente tensas que amenazan la propia soberanía de estas empresas, por no hablar de los países.

Otro factor bastante importante para el error de cálculo de los Estados Unidos en su lucha por la supremacía es el asunto de un pequeño mineral llamado Fluorita.

Los fluoropolímeros son un material clave para la producción de semiconductores. Los fluoropolímeros se procesan a partir de la fluorita, un mineral del que China controla casi el 60% de la producción mundial, según datos de la empresa de estudios de mercado IndexBox. China lleva mucho tiempo identificando la fluorita como un recurso estratégico y a finales de los años 90 limitó las exportaciones debido a su importancia para industrias que van desde la agricultura, la electrónica y los productos farmacéuticos hasta la aviación, el espacio y la defensa.

En un documento de revisión de la cadena de suministro publicado por la Casa Blanca en 2021, EE.UU. señaló los riesgos de los materiales críticos sujetos a la dominación extranjera e identificó la fluorita como uno en una lista de «materiales estratégicos y críticos deficitarios».

Una comisión independiente establecida por el Congreso: «Si un adversario potencial supera a Estados Unidos en semiconductores a largo plazo o corta repentinamente el acceso de Estados Unidos a los chips de última generación por completo, podría ganar la ventaja en todos los ámbitos de la guerra».

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) informa de que «los dirigentes chinos se han fijado el objetivo de construir un ejército «totalmente moderno» para 2027, basado en la «informatización», la «intelligentización» y la «mecanización», invirtiendo fuertemente en áreas técnicas que apoyan ese enfoque, como la IA, la computación cuántica, la hipersónica y la microelectrónica».

Como dijeron el presidente y el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial (NSCAI) en 2021, «no queremos exagerar la precariedad de nuestra posición, pero dado que la gran mayoría de los chips de vanguardia se producen en una sola planta separada por sólo 110 millas de agua de nuestro principal competidor estratégico, debemos reevaluar el significado de la resistencia y la seguridad de la cadena de suministro.»

La dependencia de Estados Unidos de la producción taiwanesa de chips para sistemas de defensa va más allá de la IA. TSMC fabrica semiconductores que se utilizan en los cazas F-35 y en una amplia gama de dispositivos de «grado militar» utilizados por el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD).

Curiosamente, el informe del CSIS reconoce que los avances en la tecnología de semiconductores están impulsados principalmente por el desarrollo de dispositivos para uso comercial.

Que es precisamente en lo que se está centrando China en estos momentos. Recordemos que China era el primer proveedor mundial de semiconductores para uso comercial, con el 75% de toda la producción de semiconductores procedente de Asia Oriental.

Lo que China ha hecho, de hecho, es, citando a Pascal Coppens, establecer un ecosistema en Shenzhen que permitirá que la industria superior se centre en todos los niveles de la línea de producción de semiconductores para uso comercial, mientras que SMIC, HUAWEI y HiSilicon se centran en la tecnología de semiconductores de vanguardia. Como señala Pascal Coppens, el ecosistema de semiconductores de China es, de hecho, una forma de descentralización, mientras que Estados Unidos aborda la carrera de los semiconductores desde un enfoque de centralización (en torno al complejo industrial militar).

TSMC se encuentra en un cuello de botella debido a las razones ya expuestas anteriormente.

TSMC está operando en torno al 60% de su capacidad y alcanzar el 80% de su capacidad se consideraría un logro increíble. China tiene la capacidad de corregir la escasez de semiconductores que está llevando a la quiebra a las empresas occidentales en estos momentos, incluida la industria del automóvil. Y el 90% de los chips necesarios para hacer el mundo inteligente tendrán que venir de China. Recordemos que TSMC posee el 10% de las acciones de SMIC, si ésta es capaz de satisfacer estas demandas, TSMC se beneficiará enormemente, muy por encima de lo que es capaz de producir como output.

Y todo el mundo sabe que no hay mayor romance que un romance prohibido.

*Cynthia Chung es conferencista, escritora y cofundadora y editora de la Fundación Rising Tide (Montreal, Canadá).

Fuente: Strategic Culture Foundation