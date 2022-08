SEIS MESES DESPUÉS DEL COLAPSO DE UCRANIA, EL MUNDO HA CAMBIADO PARA SIEMPRE. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

24 de agosto 2022.

El inevitable traspaso de poder fuera de Occidente está provocando un aumento del terrorismo de Estado, pero esto no servirá de mucho para invertir la tendencia

Seis meses después del inicio de la Operación Militar Especial (OEM) de Rusia en Ucrania, las placas tectónicas geopolíticas del siglo XXI se han dislocado a una velocidad y profundidad asombrosas, con inmensas repercusiones históricas ya en marcha.

Parafraseando a T.S. Eliot, así es como empieza el (nuevo) mundo, no con un gemido sino con un estallido.

El asesinato a sangre fría de Darya Dugina -terrorismo a las puertas de Moscú- puede haber coincidido fatídicamente con el punto de intersección de seis meses, pero no hará nada para cambiar la dinámica del actual cambio histórico en curso.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) parecía haber resuelto el caso en poco más de 24 horas, designando al autor como un operativo neonazi de Azov instrumentalizado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), a su vez una mera herramienta del combo CIA/MI6 que gobierna de facto Kiev.

El operativo Azov es sólo un chivo expiatorio. El FSB nunca revelará en público la información que ha acumulado sobre los que emitieron las órdenes, y cómo serán tratados.

Un tal Ilya Ponomaryov, un personaje menor anti-Kremlin al que se le concedió la ciudadanía ucraniana, se jactó de estar en contacto con el grupo que preparó el golpe contra la familia Dugin. Nadie le tomó en serio.

Sin embargo, lo que es manifiestamente serio es cómo las facciones del crimen organizado conectadas con la oligarquía en Rusia tendrían un motivo para eliminar a Alexander Dugin, el filósofo nacionalista ortodoxo cristiano que, según ellos, podría haber influido en el pivote del Kremlin hacia Asia (El no lo hizo).

Estas facciones del crimen organizado culpaban a Dugin de una ofensiva concertada del Kremlin contra el poder desproporcionado de los oligarcas judíos en Rusia. Así que estos actores tendrían tanto el motivo como el conocimiento local para montar un golpe de este tipo.

Si ese es el caso, podría tratarse de una operación vinculada al Mossad, sobre todo teniendo en cuenta el grave cisma en las recientes relaciones de Moscú con Tel Aviv. Lo que es seguro es que el FSB mantendrá sus cartas muy cerca de su pecho – y la retribución será rápida, precisa e invisible.

La gota que colmó el vaso

En lugar de asestar un duro golpe a la psique de Rusia que podría afectar a la dinámica de sus operaciones en Ucrania, el asesinato de Darya Dugina sólo expuso a los autores como asesinos de pacotilla que han agotado sus opciones.

Un artefacto explosivo improvisado no puede matar a un filósofo, ni a su hija. En un ensayo esencial, el propio Dugin explicó cómo la verdadera guerra -Rusia contra el Occidente colectivo liderado por Estados Unidos- es una guerra de ideas. Una guerra existencial.

Dugin define correctamente a EEUU como una «talasocracia», heredera de «Britannia rules the waves». Sin embargo, ahora las placas tectónicas geopolíticas están deletreando un nuevo orden: El retorno del corazón.

El propio presidente ruso Vladimir Putin lo explicó por primera vez en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007. Xi Jinping, de China, lo puso en práctica al lanzar las Nuevas Rutas de la Seda en 2013. El Imperio contraatacó con Maidan en 2014. Rusia contraatacó acudiendo en ayuda de Siria en 2015.

El Imperio redobló la apuesta por Ucrania y la OTAN la armó sin parar durante ocho años. A finales de 2021, Moscú invitó a Washington a un diálogo serio sobre la «indivisibilidad de la seguridad» en Europa. Eso fue desechado con una respuesta de no respuesta.

Moscú no tardó en evaluar que, en cambio, se estaba preparando una peligrosa trifecta liderada por Estados Unidos: una inminente blitzkrieg de Kiev contra el Donbass; Ucrania coqueteando con la adquisición de armas nucleares; y el trabajo de los laboratorios de armas biológicas de Estados Unidos. Esa fue la gota que colmó el vaso.

Un análisis coherente de las intervenciones públicas de Putin en los últimos meses revela que el Kremlin -así como el Yoda del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev- se dan cuenta plenamente de cómo los cabezas parlantes de los políticos/medios de comunicación y las tropas de choque del occidente colectivo son dirigidos por los gobernantes del capitalismo financiero.

Como consecuencia directa, también se dan cuenta de cómo la opinión pública occidental está absolutamente despistada, al estilo de la caverna de Platón, totalmente cautiva de la clase financiera dominante, que no puede tolerar ninguna narrativa alternativa.

Así que Putin, Patrushev y sus compañeros nunca presumirán de que un senil lector de teleprompter en la Casa Blanca o un cómico cocainómano en Kiev «gobiernan» nada.

Como Estados Unidos gobierna la cultura pop mundial, es apropiado tomar prestado lo que Walter White/Heisenberg, un estadounidense medio que canaliza su mal interior, declara en Breaking Bad: «Estoy en el negocio del Imperio». Y el negocio del Imperio consiste en ejercer el poder en bruto, mantenido con crueldad, por todos los medios necesarios.

Rusia rompió ese hechizo. Pero la estrategia de Moscú es mucho más sofisticada que arrasar Kiev con armas hipersónicas, algo que podría haberse hecho en cualquier momento, desde hace seis meses.

En cambio, lo que Moscú está haciendo es hablar con prácticamente todo el Sur Global, de forma bilateral o con grupos de actores, explicando cómo el sistema mundial está cambiando ante nuestros ojos, con los actores clave del futuro configurados como la Iniciativa del Cinturón y la Ruta (BRI), la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la Unión Económica Euroasiática (EAEU), el BRICS+, la Asociación de la Gran Eurasia.

Y lo que vemos es que vastas franjas del Sur Global -o sea, el 85% de la población mundial- se preparan lenta pero seguramente para comprometerse a expulsar a los capitalistas financieros de sus horizontes nacionales y, en última instancia, derribarlos: una batalla larga y tortuosa que implicará múltiples reveses.

Los hechos sobre el terreno

Sobre el terreno, en la futura Ucrania, se seguirán empleando armas hipersónicas Khinzal lanzadas desde bombarderos Tu-22M3 o interceptores Mig-31.

Se seguirán capturando montones de HIMARS. Los lanzallamas pesados TOS 1A seguirán enviando invitaciones a las puertas del infierno. La Defensa Aérea de Crimea seguirá interceptando todo tipo de pequeños drones con artefactos explosivos improvisados. El terrorismo de las células locales del SBU acabará siendo aplastado.

Utilizando esencialmente una fenomenal descarga de artillería -barata y producida en masa- Rusia se anexionará Donbass, muy valiosa en términos de tierra, recursos naturales y poder industrial. Y luego a Nikolaev, Odessa y Kharkov.

Desde el punto de vista geoeconómico, Rusia puede permitirse vender su petróleo con grandes descuentos a cualquier cliente del Sur Global, por no hablar de sus socios estratégicos China e India. El coste de extracción alcanza un máximo de 15 dólares por barril, con un presupuesto nacional basado en 40-45 dólares por un barril de Urales, cuyo valor de mercado es hoy casi el doble.

Es inminente la creación de un nuevo índice de referencia ruso, así como de petróleo en rublos, tras el exitoso plan de gas por rublos.

El asesinato de Darya Dugina provocó un sinfín de especulaciones sobre la posibilidad de que el Kremlin y el Ministerio de Defensa rompieran por fin su disciplina. Eso no va a ocurrir. Los avances rusos a lo largo del enorme frente de batalla de 1.800 millas son implacables, altamente sistemáticos y profundamente invertidos en una Gran Imagen Estratégica.

Un vector clave es si Rusia tiene la posibilidad de ganar la guerra de la información con Occidente. Eso nunca ocurrirá dentro del ámbito de la OTAN, incluso cuando se produzcan éxitos tras éxitos en el Sur Global.

Como ha demostrado magistralmente Glenn Diesen en su último libro, Russophobia, el Occidente colectivo es visceralmente impermeable a admitir cualquier mérito social, cultural e histórico de Rusia.

Ya se han catapultado a la estratosfera de la irracionalidad: la trituración y desmilitarización de facto del ejército proxy imperial en Ucrania está volviendo literalmente locos a los responsables del Imperio y a sus vasallos.

Pero el Sur Global nunca debe perder de vista el «negocio del Imperio». Esa industria sobresale en la producción de caos y saqueo, siempre apoyada por la extorsión, el soborno de las élites locales y los asesinatos a bajo precio. Todos los trucos del libro «Divide y vencerás» deben esperarse en cualquier momento. Nunca subestimes a un Imperio amargado, herido, profundamente humillado y en declive.

Abróchense los cinturones para ver más de esta tensa dinámica durante el resto de la década.

Pero antes de eso, en toda la atalaya, prepárense para la llegada del General Invierno, cuyos jinetes se acercan rápidamente. Cuando los vientos empiecen a aullar, Europa se congelará en las noches oscuras, iluminada de vez en cuando por sus capitalistas financieros dando caladas a sus gordos puros.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

