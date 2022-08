EL LIDERAZGO DE INDIA EN LA TENDENCIA GLOBAL DE DESDOLARIZACIÓN ACELERARÁ LA MULTIPOLARIDAD. Andrew Korybko.

Andrew Korybko.

25 de agosto 2022.

La desdolarización es una de las tendencias más impactantes de la transición sistémica global hacia la multipolaridad, habiendo precedido a la última fase del conflicto de Ucrania provocada por Estados Unidos hace medio año, pero acelerándose sin precedentes desde entonces. La mayoría de los observadores predijeron que China tomaría la delantera en este sentido, pero la India, inesperadamente, acabó desempeñando este papel en su lugar, como confirmó la presidenta del Foro Internacional de los BRICS, Purnima Anand, al hablar con los periodistas el miércoles. Según ella, «hemos puesto en marcha el mecanismo de liquidaciones mutuas en rublos y rupias, y no hay necesidad de que nuestros países utilicen el dólar en las liquidaciones mutuas. Y hoy China está desarrollando un mecanismo similar de liquidaciones mutuas en rublos y yuanes».

El autor predijo a principios de agosto que » la desdolarización de la India de su comercio con Rusia inspirará a todo el Sur Global«, lo que se produjo antes de lo que nadie podía prever. Esa creciente Gran Potencia multipolar ya había empleado el yuan anteriormente para facilitar su comercio bilateral con su especial y privilegiado socio estratégico ruso, pero ahora está dispuesta a recurrir a las monedas nacionales para ese fin. La razón por la que la India ha dado prioridad a la puesta en marcha de este mecanismo es que sus visionarios dirigentes comprenden el papel fundamental que desempeña la desdolarización en la transición sistémica en curso, especialmente cuando se trata de romper el monopolio del «petrodólar» en el comercio del petróleo, como están dispuestos a hacer sus socios rusos e iraníes en espera de su pacto de intercambio especulativo.

El anuncio de Anand sugiere fuertemente que la compra de petróleo ruso con descuento por parte de la India, que ya se ha multiplicado por un factor de cincuenta desde febrero, se realizará exclusivamente en rublos y rupias. No obstante, esta previsión no significa que la India esté en contra de Estados Unidos, ya que en realidad está equilibrando cuidadosamente entre el «Golden Billion» de Occidente liderado por Estados Unidos y el Sur Global liderado por los BRICS.

Además, comparte la preocupación de ese hegemón unipolar en declive por el astronómico ascenso de China al estatus de superpotencia en lo que puede describirse como la actual fase intermedia bi-multipolar de la transición sistémica mundial hacia una multipolaridad más compleja. Por ello, nadie debería especular con que India está a punto de abandonar a Estados Unidos a pesar de haber expresado su intención de construir el siglo asiático con China.

Para explicarlo, el liderazgo de India en la tendencia a la desdolarización global pretende reformar gradualmente las bases económico-financieras de las Relaciones Internacionales hacia un futuro más igualitario, justo y equitativo, lo que, si bien supone un fuerte golpe a la decreciente hegemonía unipolar de Estados Unidos, no implica eliminar por completo el papel de esa superpotencia en la gestión de China. Más bien, todo lo que Delhi desea es maximizar su autonomía estratégica en todos los aspectos, sin lo cual seguirá corriendo el riesgo de convertirse en uno de los «socios menores» de ambas. En efecto, India puede defender de forma independiente sus intereses económico-financieros frente a Estados Unidos, sin dejar de coordinarse con ellos en cierta medida para disuadir a lo que sus dirigentes consideran el escenario creíble de que China avance en sus intereses regionales de forma nula.

Para que la frase anterior no se malinterprete o se malinterprete de forma malintencionada, el autor no comparte la valoración de los dirigentes indios sobre las intenciones de China, pero reconoce, no obstante, que Delhi formula su política basándose en esa perspectiva. Por otra parte, el papel de liderazgo de India en la tendencia global a la desdolarización, junto con el intento de reparar sus relaciones estratégicas con Estados Unidos, que su socio empeoró unilateralmente al presionar sin éxito para que abandonara a Rusia, pretende consolidar su estatus de Gran Potencia verdaderamente neutral. Para ello, espera aprovechar esta percepción para montar un nuevo Movimiento de Países No Alineados («Neo-NAM«) que facilite su gran estrategia de doble tripolaridad, que puede leerse en detalle a través de ese análisis hipervinculado.

Para simplificar esta compleja confluencia de procesos que algunos podrían interpretar erróneamente como mutuamente excluyentes, India se considera sinceramente un polo de influencia independiente en el emergente Orden Mundial Multipolar, aunque actualmente se apoya en una asociación estratégica trilateral con Rusia e Irán para maximizar conjuntamente su autonomía estratégica durante la actual fase intermedia bipolar de la transición sistémica global. Los tres se beneficiarán del éxito de las grandes ambiciones estratégicas de la India para equilibrar a las superpotencias estadounidense y china mediante la aplicación simultánea de sus objetivos del siglo asiático y de la desdolarización, respectivamente, lo que a su vez dará forma a los contornos de la mencionada transición para crear más oportunidades para todos.

Si la India se hubiera negado a cooperar con China en la construcción del Siglo Asiático o le hubiera cedido el liderazgo de la tendencia global a la desdolarización, entonces una superpotencia (EE.UU. o China, respectivamente) habría tenido la gran ventaja estratégica sobre la otra, pero, en cambio, la India ha pasado a desempeñar un papel insustituiblemente fundamental en la gestión de su competencia mundial sobre el futuro de la transición sistémica. Aspirar al siglo asiático impedirá que Estados Unidos reafirme su declinante hegemonía unipolar sobre ese continente, mientras que liderar la tendencia global a la desdolarización impide que China pueda especular con el escenario de aprovechar ese papel para sí misma de cualquier forma de suma cero que pueda ser explotada a expensas de los intereses de la India, como a sus dirigentes les preocupa tanto que pueda ocurrir algún día.

Aquellos que podrían criticar el enfoque equilibrado de la India hacia ambas superpotencias deberían entender que la alternativa es apoyar a una sobre la otra, lo que inevitablemente aumentaría las probabilidades de que la transición sistémica global se vuelva aún más caótica de lo que es actualmente, lo que potencialmente llevaría a resultados mutuamente perjudiciales para todos.

Los defensores de ambas superpotencias desearían, como es lógico, que India se pusiera del lado de su modelo geopolítico en lugar de su rival, pero nunca lo hará, ya que eso supondría que se convirtiera en su «socio menor» de facto, algo que esta creciente Gran Potencia Multipolar nunca aceptaría. Teniendo esto en cuenta, tiene todo el sentido del mundo el hecho de que la India esté avanzando simultáneamente en el escenario del siglo asiático y liderando la tendencia global a la desdolarización.

*Andrew Korybko es analista político estadounidense

