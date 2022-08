DESCIFRANDO LA POLÍTICA CHINA DE «NUEVA NORMALIDAD» EN TAIWÁN. Swaran Singh.

Swaran Singh.

12 de agosto 2022.

El tono del último Libro Blanco de Pekín sobre Taiwán difiere notablemente de los publicados antes de la era Xi Jinping

China cerró esta semana sus mayores simulacros militares en el Estrecho de Taiwán con una serie de importantes declaraciones, entre ellas la de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado, que publicó su tercer Libro Blanco, cuyo título revela la «nueva normalidad» de su política hacia Taiwán.

El título de este tercer Libro Blanco sobre Taiwán es el siguiente «La cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la nueva era». El contenido del documento es muy diferente en tono y tenor a los dos anteriores Libros Blancos sobre Taiwán.

En pocas palabras, el Libro Blanco afirma que la reunificación no sólo es la «misión histórica» del Partido Comunista de China, sino que también es «indispensable para la realización del rejuvenecimiento de China.» Afirma que el partido ha adoptado, bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping, «medidas nuevas e innovadoras en relación con Taiwán». Este «nuevo punto de partida para la reunificación» se denomina la «nueva normalidad» de la política china hacia Taiwán.

Evidentemente, en el caso de todos los Estados de la civilización, especialmente los que tienen impulsos imperiales y capacidades de configuración del sistema, la comprensión del simbolismo de la semántica es importante para interpretar sus probables trayectorias, con implicaciones a gran escala. Y dado este pronóstico, la «nueva normalidad» de los vínculos entre China y Taiwán se ha convertido en objeto de comentarios en los medios de comunicación.

Salidas cambiantes

Para empezar, el título del Libro Blanco publicado esta semana -el primero bajo el mandato del presidente Xi Jinping- marca un cambio significativo de postura respecto a los dos anteriores, que se titulaban «El principio de una sola China y la cuestión de Taiwán» (febrero de 2000) y «La cuestión de Taiwán y la reunificación de China» (agosto de 1993).

Ese cambio es la inclusión de «Nueva Era» en el título, que Xi define como el alejamiento de China de la tesis de Deng Xiaoping de «esconder las fuerzas y esperar el momento». Especialmente ahora, en vísperas del 20º Congreso del Partido, en el que Xi buscará un tercer mandato sin precedentes, esta radicalización está a la vista.

En segundo lugar, el título de este documento también implica un interesante giro de palabras en inglés “reunification of China” a “China’s reunification”, que alude a una afirmación hacia una reunificación más impulsada por China. Esto recuerda a un giro anterior similar, de la «liberación» de Taiwán del presidente Mao Zedong a la «integración de Taiwán» de Deng, diciendo lo mismo, pero utilizando una semántica diferente.

La tercera distinción es más operativa y demasiado «en la cara» para que se les escape incluso a los observadores superficiales de China. Aquí, en comparación con los Libros Blancos de agosto de 1993 y febrero de 2000, ha eliminado su anterior compromiso de que «cualquier asunto puede ser negociado» siempre que Taiwán acepte que sólo hay una China y no persiga políticas separatistas. Esto refuerza de nuevo la creciente convicción de Pekín de llevar a cabo esta reunificación en sus propios términos.

En cuarto lugar, a diferencia de los dos anteriores, este tercer Libro Blanco hace una alusión relativamente más fuerte al uso del poder militar para llevar a cabo la reunificación. En él se explica cómo en la «nueva era», «con un crecimiento significativo de su fuerza política, económica, cultural, tecnológica y militar, no es probable que China permita que Taiwán se separe de nuevo».

Esta afirmación, por supuesto, se explica en términos de los avances militares de Taiwán y de otras potencias extranjeras que buscan dividir a China, lo que implica a Estados Unidos y a sus amigos y aliados.

En quinto lugar, la publicación del Libro Blanco esta semana estuvo acompañada de otras declaraciones para reiterar la no renuncia de China al uso de su ejército. Este elemento se dilucidó, por ejemplo, el miércoles en una declaración formal emitida por la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado.

Anunciando la finalización con éxito de los ejercicios militares en el Estrecho de Taiwán, decía: «Pero no renunciaremos al uso de la fuerza, y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias. Esto es para protegerse de la interferencia externa y de todas las actividades separatistas».

Todo esto se ha convertido en la «nueva normalidad» de la política china respecto a Taiwán y de los lazos entre China y Estados Unidos, donde se espera que los extensos simulacros militares sean más regulares para bloquear las rutas marítimas y el espacio aéreo de Taiwán, sorteando así sus crecientes asociaciones económicas y reduciendo aún más el número de naciones que siguen reconociendo a Taipei como Estado-nación soberano.

Sin embargo, esta intensificación de las relaciones a través del Estrecho tiene implicaciones que van más allá de los vínculos triangulares entre China, Estados Unidos y Taiwán.

Implicaciones estratégicas

El hecho de que la información de los medios de comunicación estatales chinos sobre los simulacros militares haya sido considerada como una alusión a que las transgresiones a través de la línea mediana del Estrecho de Taiwán se conviertan en un ejercicio «regular» ya ha tenido un impacto visible en las líneas de suministro regionales, con las empresas evaluando los costes y estrategias a corto y largo plazo.

Como mínimo, estos simulacros militares han demostrado la capacidad de Pekín para infligir una enorme pero incontestable perturbación a los flujos comerciales regionales cuando lo desee. En medio de las iniciativas de resiliencia post-pandémica, estas interrupciones están destinadas a desencadenar el pánico.

Incluso un vistazo superficial a estos flujos comerciales muestra cómo, durante la primera mitad de este año, cerca de la mitad de la flota mundial de contenedores y casi el 90% de sus buques más grandes por tonelaje pasaron por el estrecho de Taiwán, conectando Asia Oriental con los mercados de todo el mundo.

Se entiende que cualquier tensión en el Estrecho de Taiwán implicará que las rutas comerciales se alarguen, aumentando los tiempos de tránsito y subiendo las tarifas de los fletes, con lo que los bienes y servicios llegarán a los consumidores mucho más tarde y a un precio mucho más alto.

Pero, ¿no serían estas interrupciones igualmente contraproducentes para el propio comercio exterior de China, especialmente su comercio desde sus puertos orientales de Shangai, Shenzhen, Ningbo y Guangzhou, los cuatro mayores puertos que dan al Estrecho de Taiwán? La respuesta es obviamente negativa.

Puede que China sea la mayor nación comercial del mundo, pero el mundo ha sido testigo de la voluntad sostenida del presidente Xi de sacrificar la economía en aras de su política; véase, por ejemplo, su estrategia de «cero Covid», que sigue cerrando grandes partes del país, ralentizando enormemente su economía.

Sin embargo, lo que supone un alivio es el amplio consenso en torno a cómo China sigue estando fuertemente circunscrita en sus tácticas. Desencadenar un ataque militar directo parece todavía completamente inasequible entre sus opciones políticas.

Así que, en lugar de un incesante ataque anfibio, es probable que China elija una estrategia de verbosa «diplomacia guerrera» acompañada de intermitentes bloqueos navales y aéreos no anunciados ni reconocidos de Taiwán, y haga de esta rutina la «nueva normalidad» de sus probadas «operaciones en la zona gris», lo que hará que la respuesta estadounidense sea indecisa.

Cuando los elefantes luchan…

Como dice el refrán, cuando los elefantes luchan es la hierba la que sufre. Toda esta «nueva normalidad» no augura nada bueno para Taipei.

Por ejemplo, al final de sus recientes ejercicios militares, el Mando del Teatro Este del Ejército Popular de Liberación dijo en un comunicado: «Las fuerzas de teatro se mantendran atentas a los cambios de la situación en el estrecho de Taiwán, seguirán llevando a cabo el entrenamiento y la preparación para el combate, organizarán patrullas regulares de preparación para el combate en dirección al estrecho de Taiwán y defenderán con determinación la soberanía nacional y la integridad territorial.»

El miércoles, esto fue corroborado por el Ministerio de Defensa de Taiwán, que informó de que un total de 17 aviones de combate chinos cruzaron la línea media del Estrecho de Taiwán.

China afirma que es Estados Unidos quien intenta cambiar el statu quo reforzando y mejorando sus relaciones con Taiwán, que Pekín reclama como su territorio. Por ello, el viceministro chino de Asuntos Exteriores, Ma Zhaoxu, declaró el martes a la Televisión Central China (CCTV) que «China no tiene más remedio que contraatacar y defender su soberanía e integridad territorial».

Pero mientras China persiste en la opinión de que sus relaciones con Taiwán son un asunto interno y que se reserva el derecho de poner la isla bajo su control, por la fuerza si es necesario, Taiwán rechaza las pretensiones de China, diciendo que sólo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

Estados Unidos, por su parte, sigue afirmando que las visitas a la isla, como la reciente de la presidenta de su Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, son rutinarias y que China las utiliza como pretexto para aumentar su postura de fuerza contra Taipei.

También están las disyunciones internas de la democracia taiwanesa, que han sido testigos del carácter cíclico del Kuomintang (KMT o Partido Nacionalista) y del Partido Democrático Progresista (DPP), que comparten el poder en dos mandatos. Esta lógica prevé que el KMT, considerado relativamente más cercano a Pekín, vuelva al poder en 2024.

Algo de esto se demostró en el hecho de que, incluso antes de que terminaran los ejercicios militares de China, Andrew Hsia, vicepresidente del KMT, voló a China para lo que su partido dijo que era una visita preestablecida para reunirse con la comunidad empresarial taiwanesa. Como es lógico, la presidenta Tsai Ing-wen , líder del DPP, actualmente en el poder, lo calificó de «decepcionante para nuestro pueblo», a pesar de que la visita de Hsia a China no incluía reuniones oficiales ni siquiera una visita a Pekín.

Los vecinos de China, por su parte, están tomando nota de esta postura de poder, aunque sus respuestas siguen siendo inconexas.

Mientras que el recién elegido Presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sido el único líder regional que ha dado esquinazo a Pelosi incluso cuando estaba en la misma ciudad, India está planeando unos ejercicios militares conjuntos a gran altura con Estados Unidos a menos de 100 kilómetros de la tensa línea de alto el fuego entre China e India, y su celebración en octubre coincidirá con el 20º Congreso del Partido chino en Pekín.

Todo esto no es un buen augurio para la paz y la seguridad regionales.

*Swaran Singh es profesor visitante en la Universidad de British Columbia y profesor de diplomacia y desarme en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Es presidente de la Association of Asia Scholars; profesor adjunto del Charhar Institute, en Pekín; profesor del Institute for National Security Studies Sri Lanka, en Colombo; y profesor visitante del Research Institute for Indian Ocean Economies, en Kunming.

Fuente: Asia Times