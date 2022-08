COMIENZA LA CUENTA REGRESIVA PARA LA REUNIFICACIÓN DE TAIWÁN. Uwe Parpart y David P. Goldman.

Uwe Parpart y David P. Goldman.

08 de agosto 2022.

Los ejercicios con fuego real que comenzaron el 5 de agosto no fueron un simulacro sino algo real, es decir, un bloqueo de Taiwán que China puede prolongar a voluntad.

El comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China dijo en un comunicado el lunes (8 de agosto) que continuaban los ejercicios conjuntos en el mar y el espacio aéreo alrededor de Taiwán.

El comunicado no especificaba la ubicación exacta de los ejercicios ni cuándo terminarían. No está claro si las seis zonas de peligro para los ejercicios del 4 al 7 de agosto siguen vigentes. El Ejército Popular de Liberación nunca anunció oficialmente el fin de los juegos de guerra.

Es probable que el anuncio deje a los funcionarios estadounidenses tan despistados -o, en todo caso, sin pretenderlo- como se vio en sus declaraciones cuando los funcionarios taiwaneses dijeron que los aviones y buques de guerra chinos habían ensayado un ataque contra la isla el sábado pasado.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, se quejó de que los chinos «pueden contribuir en gran medida a rebajar las tensiones simplemente deteniendo estos ejercicios militares provocativos y poniendo fin a la retórica». El Secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que las acciones de China sobre Taiwán mostraban un cambio en la prioridad de la resolución pacífica hacia el uso de la fuerza.

En comparación, la declaración del Ministerio de Defensa japonés de que hasta cuatro misiles sobrevolaron la capital de Taiwán, algo sin precedentes, y que cinco de los nueve misiles disparados hacia su territorio cayeron en su zona económica exclusiva (ZEE), tenía la ventaja de ser objetiva y precisa.

Lo que ni la Casa Blanca ni Foggy Bottom parecen haber comprendido hasta ahora es que, tras la «imprudente» visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán (terminología de Tom Friedman en su columna del New York Times), el gobierno de Xi tomó la decisión irreversible de «cruzar el Rubicón» y forzar sistemáticamente la reunificación de Taiwán con el continente.

La acción de Pelosi fue demasiado provocadora y los esfuerzos de la Casa Blanca y del Consejo de Seguridad Nacional para frenarla fueron demasiado débiles. Juntos persuadieron a Pekín de que Washington o la próxima administración del sucesor de Biden seguirían viciando y, en última instancia, pretendiendo descartar la política de «Una sola China».

Los ejercicios con fuego real que empezaron el 5 de agosto no eran un simulacro sino la realidad, es decir, un bloqueo de la isla que China puede prolongar a voluntad.

Una invasión anfibia de Taiwán por parte del Ejército Popular de Liberación (EPL) no es el escenario preferido por Pekín. Al contrario: un bloqueo naval cerraría la economía de la isla en cuestión de semanas y forzaría la capitulación. La edición del 3 de agosto del China Times, favorable a Pekín, señala que el ejercicio del EPL equivale a un bloqueo de tres días.

El Ministerio de Economía taiwanés informó de que la isla tiene un suministro de gas natural para 11 días y de petróleo para 146 días. Un bloqueo ablanda a Taiwán al tiempo que deja abierta la opción de una invasión; si el continente invadiera, haría más o menos lo que el EPL está haciendo en los actuales ejercicios.

De no ser por la oportuna e intensa intervención del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, China bien podría haber aplicado ya la fuerza.

Minnie Chang lo resumió en el South China Morning Post, propiedad de Alibaba:

Esta vez es diferente, con Pekín rompiendo los entendimientos tácitos a través del estrecho y mostrando una mejor planificación de los ejercicios masivos destinados a advertir a Taiwán, según los analistas de defensa.

Desde que se están repitiendo las advertencias avanzadas, hasta el anuncio formal y las operaciones específicas de los juegos de guerra, el Ejército Popular de Liberación quiere mostrar al mundo que no sólo está preparado para el combate en caso de una contingencia en Taiwán, sino que también mantiene todos los riesgos bajo control, dijo Andrei Chang, editor en jefe de Kanwa Asian Defence, con sede en Canadá…

La última vez que el EPL realizó pruebas de misiles dirigidas a Taiwán, todos los buques de guerra de la parte continental se mantuvieron dentro de la línea divisoria, y aunque algunas ojivas alcanzaron aguas cercanas a Taipei y Kaohsiung, ninguno de los misiles sobrevoló la isla.

El experto militar Chi Le-yi, con sede en Taipei, dijo que las pruebas de 1995-1996 abarcaron el norte y el sur de Taiwán para bloquear sus rutas aéreas y marítimas, y sirvieron para verificar las «tácticas de bloqueo de misiles» del ejército.

Sin embargo, esta vez, el EPL va más allá para incluir el este de Taiwán y el suroeste del canal de Bashi bajo su cobertura de misiles», dijo Chi. «Se trata de una clara maniobra destinada a mostrar cómo bloquearían la entrada de buques y aviones de EEUU y Japón a Taiwán en caso de contingencia».

Pelosi dejó atrás una situación estratégica regional que ha cambiado fundamentalmente. De camino a casa, se reunió con el Primer Ministro de Japón, Fumio Kishida, el 4 de agosto. Nada inusual. Pero, por el contrario, a Pelosi «se le ofreció una recepción en Corea del Sur que podría describirse mejor como fría», escribió Andrew Salmon en Asia Times.

El presidente Yoon Suk-yeol, que estaba de vacaciones esta semana (aunque en su casa de Seúl) no se reunió con la alta política estadounidense, aunque sí mantuvo una conversación telefónica de 40 minutos con ella. El ministro de Asuntos Exteriores, Park Jin, tampoco se reunió con ella: Está de viaje en la ASEAN». Los surcoreanos comparten frontera con China y comprenden sus preocupaciones.

Por qué Pelosi cruzó la línea roja de China

¿Qué ha cambiado y por qué ha cambiado? La respuesta está en los detalles de las líneas rojas diplomáticas.

Las relaciones diplomáticas de EE.UU. con China se iniciaron con el Comunicado de Shangai de 1972, que dice:

La parte china reafirmó su posición: la cuestión de Taiwán es la cuestión crucial que obstruye la normalización de las relaciones entre China y Estados Unidos; … Taiwán es una provincia de China … la liberación de Taiwán es un asunto interno de China en el que ningún otro país tiene derecho a interferir; y todas las fuerzas e instalaciones militares estadounidenses deben retirarse de Taiwán. La parte estadounidense declaró: Estados Unidos reconoce que todos los chinos de ambos lados del Estrecho de Taiwán sostienen que sólo hay una China y que Taiwán es una parte de China. El Gobierno de Estados Unidos no cuestiona esta posición. Reafirma su interés en una solución pacífica de la cuestión de Taiwán por parte de los propios chinos.

En una conversación extraoficial con Asia Times, uno de los miembros originales de la delegación de Richard Nixon a China en 1972 declaró que la visita de Pelosi «viola claramente el espíritu del Comunicado de Shanghai». Esto se debe al estatus constitucional del Presidente de la Cámara de Representantes.

Supongamos que el presidente o el vicepresidente de Estados Unidos visitaran Taiwán. Una visita presidencial constituiría un reconocimiento de facto de un Taiwán soberano, en contravención del Comunicado de Shanghai, porque los jefes de Estado no visitan a los jefes de Estado de países que no reconocen ni planean reconocer.

El reconocimiento diplomático, después de todo, fue el propósito y el resultado de la visita de Nixon a China.

En virtud de la Ley de Sucesión Presidencial de 1947, la Presidenta de la Cámara de Representantes es la siguiente en la línea de sucesión del vicepresidente. Debido a la posición constitucional de la Presidenta, es la tercera funcionaria de mayor rango en Estados Unidos. Una visita presidencial o vicepresidencial a Taiwán cruzaría la línea roja de China. Una visita de la presidenta de la Cámara de Representantes empuja hacia la línea roja.

Así es precisamente como Pekín entiende la cuestión.

Xie Maosong, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de la Universidad de Tsinghua, escribió en el sitio web «Observer» (guancha.cn) el 5 de agosto:

Estados Unidos y el gobierno taiwanés de Tsai Ing-Wen tomaron la iniciativa de romper y cambiar el statu quo de Taiwán en lo esencial. Por lo tanto, China se vio obligada a activar la ley antisecesión [de 2005] y a emprender el proceso de reunificación en el momento que desee. Si eso significa la reunificación por la fuerza, o avanzar en la reunificación por [la amenaza de] la fuerza, depende de China. Hay razones completas y legítimas para ello.

El artículo 8 de la Ley Antisecesión a la que se refiere Xie Maosong dice

En caso de que las fuerzas secesionistas de la «independencia de Taiwán» actúen bajo cualquier nombre o por cualquier medio para provocar el hecho de la secesión de Taiwán de China, o que se produzcan incidentes importantes que impliquen la secesión de Taiwán de China, o que se agoten completamente las posibilidades de una reunificación pacífica, el Estado empleará medios no pacíficos y otras medidas necesarias para proteger la soberanía y la integridad territorial de China.

Los medios de comunicación oficiales chinos han hecho numerosas referencias a la Ley Antisecesión durante la semana pasada, incluida una declaración del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional recogida por el China Daily el 2 de agosto.

Explica Maosong:

Después de que el entonces presidente estadounidense Trump lanzara una guerra comercial con China en 2018, Kissinger creía que las relaciones chino-estadounidenses nunca volverían a ser como antes. Este año se cumple el 50º aniversario de la visita de Nixon a China. Como enviado especial en 1971, Kissinger fue un adelantado y un rompehielos. A las 10:43 de la noche del día 2, en el momento en que Pelosi -la tercera figura política más importante de Estados Unidos- aterrizó en el aeropuerto de Taipei Songshan, el statu quo de Taiwán fue cambiado unilateralmente por Estados Unidos y las autoridades de Taiwán, y nunca volverá a ser lo que era en el pasado. Kissinger, que fue el encargado de romper el hielo de las relaciones chino-estadounidenses hace cincuenta años, ha sido invitado por todos los presidentes de Estados Unidos desde Nixon a reunirse en la Casa Blanca y discutir sus puntos de vista sobre las relaciones chino-estadounidenses… La única excepción es el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Hace 50 años, la iniciativa partió de Estados Unidos. Esta vez, Estados Unidos eligió lo contrario de lo que eligió en 1972. En ambos casos, la elección de Estados Unidos estaba subordinada a lo que Estados Unidos creía que eran sus propios intereses nacionales. Esto es realismo político en las relaciones internacionales”.

Algunos dirigentes chinos propusieron impedir que el avión de Pelosi llegara a Taiwán, según fuentes familiarizadas con las discusiones en Pekín. Evidentemente, los militares estadounidenses lo consideraron una posibilidad seria. Mientras el avión de Pelosi giraba hacia el norte sobre las Filipinas en su viaje de Kuala Lumpur a Taipei, un segundo avión despegó de la Base de la Fuerza Aérea de Clark, en Filipinas, y siguió al avión de la Presidenta del Congreso.

Si Pelosi se viera obligada a aterrizar en otro lugar que no fuera Taipei, podría haber sido en un lugar remoto sin acceso a reabastecimiento de combustible, y su avión podría quedarse sin combustible después del vuelo de cinco horas desde Malasia. El avión de seguimiento estaba allí para transportar a Pelosi y a su grupo a su siguiente parada en Seúl si fuera necesario.

Los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Biden estaban en continuo contacto telefónico con sus homólogos en China. Su mensaje a los chinos era que el gobierno de Biden no quería que Pelosi apareciera en Taiwán. Como escribió Thomas Friedman en la columna del New York Times del 2 de agosto «El equipo de seguridad nacional de Biden dejó claro a Pelosi, defensora de los derechos humanos en China desde hace mucho tiempo, por qué no debía ir ahora a Taiwán».

Sin embargo, añadió Friedman,

el presidente no la llamó directamente para pedirle que no fuera, aparentemente preocupado por parecer blando ante China, dejando un espacio para que los republicanos lo ataquen antes de las elecciones de mitad de período. Es una medida de nuestra disfunción política que un presidente demócrata no pueda disuadir a una presidenta demócrata de la Cámara de Representantes de emprender una maniobra diplomática que todo su equipo de seguridad nacional -desde el director de la CIA hasta el presidente del Estado Mayor Conjunto- consideraban imprudente«.

Próximos pasos

¿Qué sucederá ahora que las implicaciones del «momento Rubicón» del gobierno de Xi se están desarrollando?

En contra de algunos fantasiosos dentro del Beltway ( forma de nombrar a miembros del gobierno federal en Washington), Pekín no tiene mucha prisa. Elbridge Colby, un funcionario menor del Departamento de Defensa bajo la administración Trump, es un defensor, a menudo citado, de que la invasión es inminente.

El 13 de julio tuiteó que Pekín

no va a engañar al pueblo taiwanés para que se rinda mediante una ‘guerra política’ o lo que sea. Taiwán puede ver lo que le ocurrió a Hong Kong. Y la generación más joven es más contraria a China que la mayor: Taiwán se aleja de la unificación. Así que la fuerza militar es probablemente la mejor opción para Pekín. Y, como demuestra Ucrania, si vas a utilizar la fuerza militar, hazlo con decisión«.

Esto es totalmente erróneo. China no necesita excederse geográfica, demográfica, militar o financieramente para llevar a cabo la unificación. El curso natural del desarrollo económico en la propia Asia Oriental (y a nivel mundial) es su arma más poderosa. El tiempo está del lado de China. La fuerza militar es la última, no la primera opción. Someter al enemigo sin luchar es la estrategia suprema de China.

Tras las duras palabras de Xi en su videollamada con Biden, las expectativas de los comentaristas nacionalistas y de los agitados cibernautas en China se dispararon para una rápida reacción militar. No fue así. En su lugar, se promulgó la primera fase de una estrategia flexible y a largo plazo, una estrategia de ejercicios militares que equivalen a bloqueos, un lazo militar más estrecho que aumenta el nivel de amenaza.

Esto ya hace que muchas empresas extranjeras se replanteen sus compromisos con Taiwán. A esto le seguirá una cierta relajación, una pausa para la reflexión y ofertas de conversaciones. Apretar y relajar, con el mensaje de que en cualquier momento un gran ejercicio militar podría ser la realidad. De hecho, el bloqueo efectivo es lo real.

Puede que Washington no lo vea todavía o que prefiera no llamarlo por su nombre. Pero la reunificación de China está en marcha. Está a la luz del día.

*Uwe Parpart es el estratega jefe de Ideanomics y el presidente de Asia Times Holdings, la empresa de Hong Kong propietaria de Asia Times, el mayor periódico asiático en lengua inglesa (ex-India).

*David Paul Goldman es un economista, crítico musical y autor estadounidense, mejor conocido por su serie de ensayos en línea en el Asia Times . En 2015, Goldman y Uwe Von Parpart , socio de Asia Times desde hace mucho tiempo, se unieron a un grupo inversor que tomó el control de Asia Times HK Ltd.

Fuente: Asia Times