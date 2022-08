LA UE IMPULSA EL SALARIO MÍNIMO: los problemas de la inflación y el trabajo precario. Marco Duo.

Marco Duo.

Imagen: LAVOCEDELLELOTTE

02 de julio 2022.

En esta segunda parte de nuestra reflexión sobre el salario mínimo , veremos cuáles son los escenarios que podría generar la introducción de esta medida en el marco salarial nacional. Luego evaluaremos su efectividad para combatir el aumento de la inflación y, finalmente, examinaremos algunas estrategias que los patrones podrían adoptar en respuesta.

Ahora llegamos al lado del salario propiamente dicho de la cuestión. En la primera parte destacamos cómo la directiva recientemente aprobada por el parlamento de la UE establece que, donde exista legislación vigente, el salario mínimo sea al menos el 60% del salario medio bruto nacional y al menos el 50% del salario bruto medio nacional. Entonces, ¿qué pasaría si Italia aceptara la iniciativa europea e introdujera esta medida?

Para responder a esta pregunta, es necesario en primer lugar comprender las razones por las que se hace tal propuesta y los problemas que pretende resolver. A primera vista, el salario mínimo está destinado, por un lado, a ayudar a los trabajadores pobres , a los autónomos, a los números de IVA falsos y, en general, a los trabajadores mal pagados; por otro lado, también fue diseñado para combatir la inflación galopante, aumentando el poder adquisitivo de los salarios. Examinemos entonces cada uno de estos dos temas en orden.

Se decía en la primera parte que tres millones y medio de personas viven con un salario por debajo del umbral de pobreza absoluta de 8/9 euros brutos la hora. El problema es que esta estimación no incluye una audiencia igualmente grande a la que se le paga muy por debajo del umbral mencionado, pero que puede no tener acceso al salario mínimo. Se trata de trabajadores con contratos irregulares, contratos a tiempo parcial involuntarios o ilegales, tipos de trabajo que escapan a la mesa mínima y otorgan asignaciones muy bajas, en lugar de salarios reales. Estos puestos de trabajo se concentran principalmente en sectores como los servicios, la restauración, el turismo y la construcción. Piense en los 350 mil aprendices (muchos de ellos no remunerados) o el millón y medio de trabajadoras domésticas irregulares (en su mayoría mujeres extranjeras).

El salario mínimo legal, por tanto, no se aplicará a quienes más lo necesitan. De hecho, al menos en Italia, debido a los ámbitos de aplicación previstos por la directiva de la UE y la amplia cobertura de los contratos nacionales, más que de salario mínimo sería más adecuado hablar ( algunos) tablas mínimas. Lo que nos lleva a los destinatarios reales de la medida en cuestión. Los beneficiarios serán, en efecto, aquellos trabajadores enmarcados en contratos regulares que, sin embargo, perciban un salario por debajo del umbral de la dignidad. Esto es alrededor del 22% del total de empleados, nuevamente una audiencia de millones, que viven con menos de 1.100 euros al mes. Los salarios, en sus casos, oscilan entre 4,5 y 7 euros la hora y los sectores más «afectados» son el de cuidadores (100%), artesanos (52%), trabajadores agrícolas (38%), servicios varios (vigilantes, cajeros , dependientes de comercio, limpiadores: 34%) e industria (10%). En resumen, una porción sustancial, y sobre todo variada, de la clase trabajadora vería realmente mejorada su condición con la introducción del salario mínimo legal.

Por lo tanto, hablamos sobre el pequeño número de categorías que se beneficiarían de esta legislación. Hay que decir, sin embargo, que ni siquiera las demás categorías enmarcadas en los convenios colectivos nacionales van bien por el momento. Aquí es donde entra en juego la distinción entre salarios medios mensuales y salarios medios anuales, que mencionamos en la primera parte. Estos últimos, a diferencia de los primeros, incluyen aquellas cuotas que se pagan a fin de año, es decir, los días festivos, decimotercero y decimocuarto. Si tenemos en cuenta este parámetro, casi todos los principales contratos prevén salarios por encima de los 9 euros brutos la hora. Van, por ejemplo, desde los 9,88 euros de metalúrgicos hasta los 10,49 de comercio, desde los 9,07 de multiservicios hasta los 12,47 de alimentación, pasando por los 11,63 euros de farmacia. Sin embargo, al considerar los salarios mensuales promedio

¿Cuál es el problema? El problema es que estos son salarios promedio , no salarios mínimos . En principio, los salarios medios deben fijarse en un valor equidistante de los salarios mínimo y máximo; sin embargo, en Italia, los salarios promedio están cerca de lo que comúnmente se considera un umbral mínimo (ver proyecto M5S): esto significa que hay pocos empleados [generalmente ejecutivos de empresas, gerentes, etc.] con salarios mucho más altos que «ganan en el promedio» mientras la gran mayoría se mueve justo por encima del «mínimo». Se ha estimado que en Italia el salario mínimo correspondería al 80% del salario medio, la proporción más alta entre todos los países de la OCDE.

Desafortunadamente, este dato no es sorprendente. Italia es la única nación europea donde los salarios cayeron casi tres puntos porcentuales con respecto a 1990. En comparación, en Alemania crecieron un 33,7 %, en Francia un 31,1 % y en Grecia un 30,5 %. La caída no muestra signos de detenerse, de hecho, con toda probabilidad continuará en los próximos años: la Comisión Europea ha subrayado que Italia es el único Estado miembro donde los salarios reales corren el riesgo de disminuir en 2022 y 2023 (después de haber caído ya en 2021) .

Los gráficos que muestran el abismo creciente entre salarios y productividad se han convertido ahora en la principal iconografía de la economía italiana, una condena que ahora escuchamos repetir todos los días, mientras los empresarios y el gobierno continúan ondeando la bandera de la cuña fiscal. En pocas palabras: más que los salarios mínimos, en Italia el problema son los salarios medios y la introducción de un salario mínimo legal de 9 euros brutos la hora difícilmente tiene remedio . La imagen que surge de los salarios medianos -mensuales pero también anuales- es de un empobrecimiento general y sistémico que no atañe a áreas específicas, sino a la clase trabajadora en su conjunto. A menos que este aumento en los salarios mínimos se calcule sobre los salarios mensuales en todoslos sectores y categorías -y por tanto no sólo los de los sectores «afectados» enumerados anteriormente, como cuidadores, artesanos, multiservicios, etc. – No se verá un aumento igual en “cascada” en los salarios promedio.

Para aumentar la productividad laboral y por tanto tener más recursos disponibles para la inversión, el primer paso es ciertamente combatir el trabajo no declarado, los contratos irregulares y toda esa multiplicidad de formas de contratación que han contribuido a la precarización del suministro y legalizar la explotación. Esto permitiría llevar a la quiebra a un gran número de empresas que consiguen ser competitivas únicamente gracias a estas formas semilegales de empleo, lo que se traduciría en una “migración” de recursos y mano de obra hacia empresas de mayor valor añadido.Parte del conflicto entre los partidos políticos «gubernamentales» es reflejo de este proceso, que sin embargo ya ha comenzado con la pandemia del Coronavirus, y que ve el intento de medidas defensivas por parte de los partidos que más representan a los pequeños propietarios y a los sectores más atrasados ​​y » frágil» de la burguesía nacional. Se trata de poner en la ecuación la lucha de clases y los intereses basados ​​en los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

Para combatir el trabajo no declarado, también es necesario fortalecer la inspección del trabajo -en términos de recursos y personal- y de todos los organismos que realizan controles en esta área ( en los últimos años, sin embargo, en Italia se han recortado los fondos para estos .estructuras ), de lo contrario se corre el riesgo de que, a cambio de la introducción del salario mínimo, los pequeños y medianos empresarios de la restauración, el turismo y todos aquellos sectores donde está más extendida la lacra del trabajo irregular reciban importantes desgravaciones fiscales… o autorregularse a través de la evasión .Se trata de no delegar esta lucha simplemente en las instituciones del Estado, que más que aplastar la evasión, “conviven” con ella, y de promover comisiones de control obrero y popular independientes que tengan voz en el asunto.

¿Y la inflación? Francesco Seghezzi en Domani observa acertadamente que «hablar de salarios mínimos y por lo tanto de mal trabajo es otra cosa que hablar de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores como consecuencia de la inflación, aunque está claro que la inflación pesará más sobre quien tiene menos salario «. Dos cuestiones distintas, por lo tanto, aunque, a decir verdad, el salario mínimo legal, tal como se concibió en Italia y cómo se aplica en muchos países europeos, ya incluye una forma de indexación a la vida costosa. Es más, incluso la directiva de estos días nos lo deja entrever en la cláusula relativa a las actualizaciones periódicas.En general, el umbral de dignidad mencionado hasta ahora se evalúa no sobre el individuo sino sobre la unidad familiar, según el poder adquisitivo calculado sobre el acceso a una canasta de bienes y servicios esenciales a precios reales, incluidos el IVA, las cotizaciones a la seguridad social y los servicios públicos. servicios. Básicamente, el valor del salario mínimo está ligado por un lado al promedio de los salarios generales del país , y por otro al poder adquisitivo real de las familias.

Pues bien, el ISTAT ha estimado que habría que subir los salarios un 4,7% para combatir las subidas de esta fase, más o menos el mismo margen por el que se subió el salario mínimo en España en febrero, precisamente para hacer frente al mismo problema. Pero la inflación ahora ronda el 7% y no muestra signos de disminuir. Los aumentos porcentuales, por lo tanto, no son iguales al repunte de la inflación y esto corre el riesgo de que casi todas las medidas de las que tanto oímos hablar estos días sean en vano.

En Italia, esta brecha se origina en la forma en que se establecen los ajustes salariales. El acuerdo de 2009 entre CISL, UIL y Confindustria identificó el nuevo índice de ajuste de salarios al costo de vida en el índice de precios al consumidor europeo armonizado (IPCA). Este método de indexación trae consigo un problema no menor: no tiene en cuenta los costes energéticos . Pero, como todos sabemos, la espiral inflacionaria del momento se debe en gran parte a la dinámica de los precios de la energía, en particular del costo del gas. Esto significa que el método actual de indexación no garantizará incrementos salariales capaces de cubrir la inflación real. Añádase a esto el retraso en la renovación de los principales convenios colectivos de trabajo nacionales y por ende la falta de actualización de los parámetros en función de las fluctuaciones del costo de vida. Lo que se necesita es un método de indexación que también tenga en cuenta los costos de la energía, pero que no reemplace por completo la negociación sindical ; De poco sirven índices adecuados si los contratos no se actualizan con prontitud y en los plazos previstos.

Volvemos así al tema de la debilidad de los sindicatos, ya abordado en la primera parte, en la que apuntábamos que en este momento las burocracias confederales no tienen la fuerza social y política necesaria para dictar -con autonomía, y por tanto sin intervenciones legislativas – el momento de la temporada de renovaciones. Su retroceso, sin embargo, no es solo político, sino también ideológico y cultural, tanto que, en estos días en los que tanto se debate sobre cómo financiar el salario mínimo, ni siquiera se contempla la opción de reducir los márgenes de beneficio.

Que la retórica de los empresarios es capaz de erigirse como la voz dominante incluso en este debate también lo demuestra la persistencia del viejo mito, ahora desmentido, de que aumentar los salarios agravaría la inflación en lugar de combatirla. Pero si ese fuera realmente el caso, entonces, al menos en teoría, los salarios bajos deberían ir seguidos de un nivel de inflación igualmente bajo. Sin embargo, como hemos visto, en esta fase de reducción drástica del salario por trabajo, la inflación sigue disparada. Esto se debe a que la actual espiral inflacionaria es causada por factores externos al mercado laboral: principalmente la guerra en Ucrania y los “cuellos de botella” que se han formado a lo largo de las cadenas de suministro globales. También debe tenerse en cuenta que, mientras no se demuestre lo contrario, una mayor compresión de los salarios no conduciría necesariamente a una caída de los precios, pero muy bien podría simplemente aumentar los beneficios de las empresas. Desafortunadamente, esta no es una hipótesis simple, sino una dinámica en curso que está contribuyendo a la inflación tanto como los factores exógenos enumerados anteriormente. El Instituto de Política Económica, de hecho,estimó que a partir del segundo trimestre de 2020 -inicio de la recesión post-Covid- los precios en el sector manufacturero estadounidense han aumentado un 6,1% (cifra no muy lejana a la europea) y que más de la mitad de este incremento ( 53,9%) debe atribuirse al aumento de los márgenes de beneficio.

Combatir la hegemonía de la clase dominante también significa oponerse a las narrativas distorsionadas que propaga en los medios y en el debate público en general: una lectura que no se considera, por ejemplo, es que mayores salarios podrían estimular la producción gracias al crecimiento de la demanda agregada. . Tal dinámica, en el contexto actual, ni siquiera implicaría un exceso de demanda en el mediano-largo plazo, dado que el capitalismo vive ahora en un régimen perenne de sobreproducción.

La retórica de los patrones se derrumba frente a los hechos, incluso si la cuestión del salario mínimo se considera desde el punto de vista del empleo. En Alemania, por ejemplo, donde se introdujo el salario mínimo en 2015 , el número de empleados pasó de 41,5 millones a 43,6 millones, mientras que la tasa de desempleo cayó un punto porcentual. Las previsiones liberales que preveían una pérdida de 900.000 puestos de trabajo han sido desmentidas por completo . En teoría, de hecho, el aumento de la demanda agregada como consecuencia de los aumentos salariales debería dotar a las empresas de mayores recursos financieros para invertir en nuevos puestos de trabajo y en la modernización del proceso productivo, otra cosa de la que el caso alemán oes un gran ejemplo.

Otro aspecto que no se considera es el efecto que tendría el salario mínimo sobre el fenómeno de la contratación y subcontratación de mano de obra, muy extendida en Italia especialmente en el sector logístico. Una introducción de salarios mínimos por ley dentro de las cooperativas que proporcionan mano de obra anularía efectivamente la ventaja económica que las grandes empresas buscan en la práctica de la contratación y subcontratación, lo que, como se puede adivinar, tendría un doble efecto positivo: 1) super- las cooperativas explotadoras quedan fuera de combate con el peso del salario mínimo; 2) a las empresas les resulta más barato internalizar a sus empleados, eliminando así las cada vez más numerosas bolsas de mano de obra precaria y mal remunerada sujetas al sistema de contratación.

En resumen : la clase obrera necesita un umbral de salario mínimo que detenga la caída libre de los salarios y le facilite mantener su fuerza en esta fase de desintegración. Mejorar las condiciones de quienes se encuentran en el umbral de la pobreza significa reducir el chantaje de todos los trabajadores, incluso de los que están mejor. Sin embargo, hay una diferencia notable entre apoyar el salario mínimo desde una perspectiva de lucha de clases y apoyar el salario mínimo que se está discutiendo en estos días.

Como hemos visto, tal y como fue concebido por los organismos de la UE, el salario mínimo no ayuda a quienes más lo necesitan y desconoce el problema del trabajo no declarado. Para hacer perder terreno a los patrones, es necesario ante todo luchar para eliminar todas las formas de trabajo precario y abusivo: ¡por el trabajo genuino, contra el trabajo ilegal y precario! – y liberar a millones de trabajadores de la condición de trabajadores pobres . Sólo así será posible abrir nuevas puertas a las luchas. Sin embargo, hablaremos de esto y de las relaciones de poder que se pueden construir a partir del salario mínimo en la tercera parte.

*Marco Duo. Nacido en Rovigo en 1996, vive en Padua, donde estudia Ciencias Filosóficas. Es licenciado en idiomas (inglés y ruso) por la Universidad Ca’ Foscari de Venecia con una tesis en estudios poscoloniales sobre Frantz Fanon.

Fuente: LAVOCEDELLELOTTE