POR QUÉ LA UE PODRÍA ACABAR EN UN AÑO. Eric Zuesse. 

Eric Zuesse.

Dibujo: Publicado por primera vez en Caglecartoons.com, Países Bajos, 4 de julio de 2019 por Joep Bertrams.

30 de julio 2022.

Alemania, que ha sido muy poderosa dentro de la Unión Europea y ha impuesto la austeridad contra las economías europeas más débiles, como en Grecia, España, Italia y Portugal, ahora está exigiendo que otros países miembros de la UE rescaten a los alemanes de lo que pronto será inevitablemente una emergencia energética que resulta de que Alemania haya cumplido con la demanda de Estados Unidos de no sólo unirse a las sanciones de Estados Unidos contra Rusia, sino incluso de poner fin al gasoducto ruso Nord Stream 2 de Alemania, que se suponía que iba a aumentar -en lugar de (como ahora será el caso) disminuir- los suministros de gas natural de Rusia a Europa. Alemania era, hasta hace poco, el motor industrial de la UE y, por lo tanto, es el país que más tiene que perder con la reducción y el encarecimiento de los suministros de energía; pero esto ya ha sucedido, y se intensificará en el próximo invierno. A medida que el suministro de energía se reduzca, los precios de la energía subirán, y luego se dispararán, y la economía de Alemania será aplastada. Los líderes de Alemania (al igual que en las otras naciones de la UE) cumplieron con las exigencias de las sanciones estadounidenses contra Rusia (que se basan en «información» falsa); y, como resultado, el público alemán pronto se congelará, mientras que Alemania gastará precios astronómicamente más altos por la energía de lo que había estado pagando anteriormente. La caída de los suministros de energía de Rusia será sustituida por el aumento de los suministros de otros países (incluidos los Estados Unidos) cuya energía es mucho más costosa que la de Rusia; y sólo una pequeña fracción de esos suministros reducidos de Rusia podrá ser sustituida en absoluto. Algo tendrá que ceder, probablemente la propia UE, porque la resultante escalada de hostilidades internas entre las naciones de la UE -especialmente entre Alemania y las naciones que ahora espera que la saquen de esta crisis- podría hacer estallar a la propia UE irremediablemente.

Esto ocurrirá al mismo tiempo que la UE -que estaba extremadamente comprometida con la reducción o incluso la eliminación de los combustibles nucleares y fósiles, y especialmente del carbón- se apresura repentinamente a aumentar en gran medida su uso de esas fuentes de combustible no ecológicas, y cuando a los votantes europeos que habían llevado a esas personas al poder no les gustará ver a sus líderes girar ahora 180 grados en la dirección opuesta, hacia el calentamiento global. Inevitablemente, se plantearán nuevas cuestiones no previstas. Además, es imposible que la transición de vuelta a los combustibles fósiles se haga tan rápido como prometen los líderes europeos; Y, como consecuencia, los europeos no sólo tendrán que pasar frío y escalofríos durante el próximo invierno, sino que sus líderes tendrán que dar muchas explicaciones que no pueden ser explicadas excepto admitiendo que se han equivocado – terriblemente mal y sin preparación – y este hecho innegable causará un caos político, ya que las recriminaciones mutuas sobre sus múltiples fracasos amargarán a los europeos sobre todo el proyecto de la UE, el proyecto de crear una única e incomprensiblemente burocrática Unión Europea. S.- satélite europeo, la «Unión Europea», que está compuesta por prácticamente todas las naciones europeas. La nostalgia por el pasado, de hermosas naciones europeas independientes, y la amargura por el futuro, del «norte contra el sur» (etc.) en Europa, se apoderarán de ellos, debilitando el tejido de la UE, y poniendo en tela de juicio toda la alianza transatlántica posterior a la Segunda Guerra Mundial (servilismo, en realidad, al Gobierno de Estados Unidos que odia a Rusia), tanto la OTAN de Estados Unidos como su gemela política, la UE dominada por Estados Unidos y sus miles de servidores estadounidenses en Bruselas.

La evaluación más reciente de las necesidades energéticas de los países de la UE es el informe de septiembre de 2008 «Europe’s Dependence on Russian Natural Gas: Perspectivas y recomendaciones para una estrategia a largo plazo», de Richard J. Anderson, del Centro Europeo George C. Marshall para Estudios de Seguridad, financiado por los gobiernos de Estados Unidos y Alemania. En él se dejaba claro que el combustible de menor coste y de mayor crecimiento en Europa (a menos que los países de la UE establecieran políticas para cambiarlo, cosa que no ocurrió) era el gas natural canalizado procedente de Rusia, y que esto era así especialmente en lo que respecta a la producción de electricidad, los usos industriales y las materias primas químicas para plásticos, etc. Eso es lo que ha sucedido, el dominio ruso de los suministros energéticos (y suministros industriales) de Europa y, a partir de 2008, los países que más dependían del gas natural ruso barato canalizado eran (véase esta imagen): Alemania, Polonia, Eslovenia, Hungría, Turquía, Austria, Chequia, Grecia, Finlandia, Eslovaquia, Bulgaria, Bielorrusia, Moldavia, Lituania, Letonia y Estonia.

Es de suponer que esas son las naciones que se «enfriarán» especialmente este próximo invierno, para continuar con el dominio político de Estados Unidos sobre Europa. El supuesto imperativo moral que supuestamente ha desencadenado este «enfriamiento» es la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 como la inevitable respuesta final de Rusia al golpe de Estado de Estados Unidos en Ucrania en febrero de 2014 y la insistencia insultante para Rusia de la OTAN de que esta tiene el derecho soberano de colocar misiles estadounidenses en la frontera de Rusia, a sólo cinco minutos de distancia de atacar a Moscú – esa es la supuesta razón moral-imperativa de la UE para desactivar a Rusia (el proveedor de energía más barato de Europa) como proveedor de energía a Europa. Pero, como resultado de apagar los grifos de energía de Rusia en Europa, la propia UE podría quedar destruida y convertirse en un mero «has-been» económico, cultural, industrial y de otro tipo, sólo para que Europa siga siendo una nación vasalla de Estados Unidos (sus naciones «prescindibles», como lo son todas las demás), en lugar de convertirse en lo que siempre debería haber sido, y naturalmente habría sido – la gloria radiante del continente más grande del mundo: Eurasia, una Europa que incluya a Rusia, en lugar de que la ponga en peligro. La gloria de Europa está acabada, terminada como lo que era, y la única pregunta real ahora es ¿a qué velocidad? ¿Y POR QUÉ? ¿Por qué han hecho esto los líderes europeos? Esa será la verdadera pregunta que mate a la UE.

La Europa que era, se ha ido; asesinada por el régimen en Washington DC, utilizando sus muchos agentes contratados en Europa, y sus pistolas contratadas en la OTAN.

Fuente: Oriental Review