¿CÓMO SERÁ EL FUTURO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA? Huang Renwei.

El concepto de “fase de contención estratégica” fue acuñado por Mao Zedong en su obra “Sobre la guerra prolongada”, publicada durante la Guerra de Resistencia contra Japón. Propuso que la guerra de resistencia contra Japón constaría de tres fases: La ofensiva estratégica de Japón, el enfrentamiento estratégico de China con Japón y la contraofensiva estratégica de China. Este documento toma prestado este concepto para expresar la tendencia de desarrollo de las relaciones sino-americanas.

En comparación con la Guerra de Resistencia, hay tres diferencias principales entre la rivalidad estratégica de Estados Unidos y China en la actualidad.

En primer lugar, la diferencia más fundamental es que la rivalidad estratégica entre ambas potencias no se encuentra en estado de guerra, mientras que la contención estratégica de la Guerra de Resistencia contra Japón se encontraba totalmente en estado de guerra.

En segundo lugar, la siguiente etapa de la rivalidad no fue una etapa de contraofensiva estratégica. China no tiene el objetivo estratégico de derrotar completamente a Estados Unidos.

En tercer lugar, tras un largo período de estancamiento estratégico, las relaciones entre las dos naciones entrarán en un estado de coexistencia y cogobierno. El llamado nuevo tipo de relación de gran potencia sólo puede formarse tras un largo período de rivalidad estratégica.

Desde el punto de vista teórico, el “estancamiento estratégico” debería contener tres características:

En primer lugar, las dos partes del estancamiento estratégico tienen un poder relativamente equilibrado. Ninguna de las partes tiene una ventaja abrumadora para mantener el estado de “estancamiento estratégico”.

En segundo lugar, en un periodo de tiempo más largo, es difícil para cualquiera de los dos bandos derrotar al otro, y no hay diferencia entre la victoria y la derrota.

En tercer lugar, ambas partes tienen una fuerte confianza institucional para mantener la resistencia del estancamiento estratégico. Estados Unidos confía en que mantendrá la hegemonía mundial durante más de 50 años, y China confía en que logrará el gran rejuvenecimiento de la nación china para 2050, el objetivo del segundo siglo.

30 años de contención estratégica

¿Cuánto durará la fase de contención estratégica? Será de unos 30 años, de 2021 a 2050. Esto depende no sólo de las condiciones para que China logre su objetivo de modernización y poder, sino también del cambio en el equilibrio de poder entre las dos potencias. Debido al objetivo de China de “dos siglos”, el escenario a largo plazo de los organismos dedicados al pensamiento estratégico (think tank) estadounidense para China también define el marco temporal como 2050.

El informe sobre la estrategia 2020 publicado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), un think tank estadounidense, define el marco temporal de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China como 2020-2050. Otro importante organismo, el Centro 2049, también define el período de tiempo para la competencia estratégica entre los dos como 2020-2050. El nombre del Centro 2049 se basa en el objetivo del segundo siglo de China como meta hipotética. Como puede verse, 2050 es el objetivo estratégico previsto por ambas partes, y esta posición de objetivo determina la orientación temporal de la fase de contención. En estos 30 años, la competencia estratégica seguirá siendo la nueva normalidad en las relaciones entre los dos, mientras no se invierta el contraste de poder entre ambas partes.

Una de las características de la fase de contención estratégica entre los dos es la dualidad de las estructuras de poder de China y Estados Unidos. Washington se ha mantenido relativamente fuerte durante su largo declive, mientras que Pekín siempre ha sido débil durante su ascenso. Esta dualidad entre ambas partes es el eje principal que se transformará con el tiempo, a lo largo de un siglo de cambios sin precedentes.

La dualidad de Estados Unidos se refleja en la brecha cada vez mayor entre su poder hegemónico y sus objetivos. En las décadas de 1970 y 1980, EEUU y la Unión Soviética eran dos superpotencias y su hegemonía mundial era incompleta. Tras el colapso de la URSS, Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo y su hegemonía constituyó un “mundo unipolar” con “una superpotencia, muchas potencias”. La retirada de las tropas de Afganistán y la crisis de Ucrania han demostrado aún más la existencia de esta trayectoria.

¿Qué es el declive de la hegemonía?

El declive de la hegemonía estadounidense es un proceso histórico más prolongado en el que Estados Unidos sigue manteniendo su posición como país más poderoso del mundo, continúa teniendo el mayor control financiero, la mayor innovación científica y tecnológica, la mayor capacidad de ataque militar y la mayor capacidad de formación de opinión pública del mundo.

El declive de la hegemonía no es lo mismo que el debilitamiento del poder nacional global de Estados Unidos. El sistema internacional actual, que incluye el sistema de las Naciones Unidas, el sistema de los aliados occidentales y el sistema monetario y financiero internacional, fue establecido por EEUU después de la Segunda Guerra Mundial, y sigue teniendo una influencia decisiva. Las normas internacionales, especialmente las normas económicas, son creadas en gran medida por Washington. El llamado “orden internacional basado en reglas” es esencialmente un “orden mundial basado en reglas estadounidenses”.

El declive de la hegemonía se refiere a la disminución del estatus y la capacidad de Estados Unidos para liderar los asuntos internacionales, incluyendo sus “derechos” a dar forma al sistema internacional, a crear normas internacionales, a dominar el discurso internacional, a garantizar la seguridad internacional y a acuñar el dólar estadounidense como moneda mundial.

En cuanto al mantenimiento, la reforma, la innovación y el suministro de bienes públicos del sistema internacional, Washington ha mostrado cada vez más una grave falta de capacidad. Durante la era de Donald Trump, Estados Unidos ha estado rompiendo las reglas y “retirándose” del grupo. Tras la llegada de Joseph Biden al poder, EEUU comenzó a restaurar las reglas y a recuperar el dominio sobre ellas.

Como moneda mundial, la hegemonía del dólar estadounidense está al servicio de la estrategia de Washington, controla las líneas de vida económicas de otros estados e impone a voluntad sanciones a otros países. Basándose en su función de moneda mundial, la “hegemonía del dólar” sirve cada vez más a sus propios intereses, y su función y credibilidad como moneda mundial se están debilitando. El ocaso de la supremacía del dólar es una de las manifestaciones importantes del declive de la hegemonía de Estados Unidos.

El ascenso y la caída del poder nacional se presenta en relación con el contraste de poder entre los distintos países. En relación con el rápido ascenso de China desde el siglo XXI, el crecimiento del poder de Estados Unidos ha mostrado un declive relativo. Sin embargo, en relación con Europa y Japón, el poder estadounidense está aumentando significativamente más rápido que el de ellos. La diferencia de poder entre EEUU, Europa y Japón se ha ampliado aún más. Estados Unidos sigue teniendo el poder dominante entre sus aliados occidentales, e incluso hay una tendencia a que Washington refuerce su control sobre sus aliados occidentales. Si observamos el poder combinado de EEUU y sus aliados en su conjunto, la diferencia de poder con China sigue siendo bastante grande, y la inercia histórica de EEUU como superpotencia se mantendrá durante mucho tiempo.

Contradicciones estructurales

En la etapa de estancamiento estratégico, el contraste de poder y el cambio de poder entre China y Estados Unidos generan contradicciones estructurales, que pueden tener dos tendencias de desarrollo: la confrontación y la cooperación. En este sentido, hay que tener en cuenta varias cuestiones.

En primer lugar, en el proceso de transferencia de poder entre las grandes potencias, si la confrontación es inevitable. ¿La escala y la velocidad de la transferencia de poder de la potencia defensora a la potencia emergente conducirá o evitará un enfrentamiento a gran escala entre ambas? ¿y esta transferencia de poder se invertirá y conducirá a la derrota de la potencia emergente? ¿o llevará al declive acelerado de la potencia defensora?

La segunda es si la reducción de la brecha de poder creará límites y conducirá a enfrentamientos estratégicos. China y Estados Unidos son la primera y la segunda economías del mundo de gran peso e igual tamaño, respectivamente. La brecha entre China y Estados Unidos se está reduciendo rápidamente. En 2001 la economía de China era el 10% de la de Estados Unidos; en 2022 será el 77% de la de Estados Unidos.

Históricamente, se ha roto la “regla de hierro” de que la segunda economía de EEUU era aceptable hasta el 60% de la estadounidense. El crecimiento económico de China del 70% al 100% de EEUU se ha acortado considerablemente. Si Washington no puede impedir que China alcance o supere el tamaño del total de su propia economía, ¿cuál es el límite aceptable del ascenso de China? Y si China supera ese límite, ¿conducirá a un enfrentamiento estratégico entre ambos?

En tercer lugar, las contradicciones estructurales pueden transformarse en relaciones de confrontación en determinadas condiciones, y en relaciones de cooperación en otras. China y Estados Unidos tienen un amplio grado de interdependencia y correlación de intereses, y ninguno puede abandonar por completo la relación complementaria con el otro e implementar el llamado “desacoplamiento”. Diversos problemas, ya sean globales, regionales o bilaterales, requieren la cooperación en lugar de la confrontación para ser mitigados o resueltos. La relación entre ambos estará en un estado permanente de oscilación entre la cuasi-confrontación y la cuasi-cooperación.

La contradicción estructural entre China y Estados Unidos se refleja en la competencia estratégica en tres grandes áreas: mercados globales, dos sistemas y geopolítica, y se caracteriza por la coexistencia de la confrontación, el compromiso y la cooperación. A medida que Pekín mantenga su impulso ascendente y alcance un estado de equilibrio con Washington, el carácter de confrontación de la contradicción estructural disminuirá, y el carácter de confrontación pasará a ser de compromiso y cooperación.

El sistema internacional

La segunda característica de la fase de estancamiento estratégico es la naturaleza a largo plazo de la transformación del sistema internacional, la cual es diferente a cualquiera en la historia. La mayoría de las transformaciones en el pasado ocurrieron mediante la guerra, y el modelo de la Guerra Fría estuvo determinado en gran medida por la naturaleza de confrontación de los dos bloques militares. Las transformaciones contemporáneas del sistema internacional son en gran medida no bélicas (sin excluirlas, desencadenadas por crisis repentinas) y se caracterizan por su carácter gradual y a largo plazo. Esta característica es en gran medida paralela a la naturaleza a largo plazo de la fase de enfrentamiento estratégico entre ambos poderes.

El primer signo de esta característica, es que el sistema mundial dominado por Occidente está en peligro. El dominio absoluto de Occidente del 80% al 90% del total de la economía mundial durante mucho tiempo se ha reducido ahora a un escaso 50% a 60%. El dominio de Occidente en la distribución de la riqueza y en los asuntos internacionales se está debilitando, y las economías emergentes y en desarrollo pueden, en cierta medida, limitar el ascenso y la caída de la economía occidental. China representa 1/3 del crecimiento económico mundial y 1/3 de la economía total del mundo en desarrollo, y su peso de influencia sobre la economía occidental es cada vez mayor.

El segundo es que debido a la inercia del sistema mundial dominado por Occidente, aunque la economía occidental caiga por debajo del 50% de la economía mundial, seguirá siendo el centro del sistema internacional durante mucho tiempo. El sistema de gobernanza mundial dominado por Occidente, o de “gobernanza occidental”, no puede reflejar el ascenso de las fuerzas emergentes ni darles suficiente espacio para ascender. A Occidente le resulta difícil aceptar el concepto y la estructura de poder de las fuerzas emergentes y coexistir con ellas, pero la economía globalizada no permite dividir a Occidente y a los no occidentales en dos sistemas de mercado. Esto requerirá un largo proceso de ajuste mutuo.

Asimismo, los países occidentales (incluidos algunos países en desarrollo) aceptan habitualmente el liderazgo de Estados Unidos y les resulta difícil aceptar un orden internacional dominado por las potencias emergentes. Esta mentalidad de “paz bajo Estados Unidos” tardará mucho tiempo en cambiar. También es difícil para las potencias emergentes crear un nuevo sistema internacional desde cero. Sólo cuando las propias potencias hegemónicas sean incapaces de sostener el viejo sistema internacional, el nuevo podrá ocupar su lugar.

Desde la perspectiva de Pekín, durante más de 40 años –desde 1980 hasta la actualidad– China ha estado en proceso de integración en el sistema internacional dominado por Occidente. En los próximos 30 años, se enfrentará al rechazo del sistema occidental liderado por Estados Unidos y tendrá que pasar de un proceso orientado a la integración a otro orientado a moldear y cambiar el patrón y el sistema internacionales existentes.

Esto requiere una fuerte capacidad de gobernanza global y una filosofía de gobernanza global avanzada, que tardará varias generaciones en desarrollarse y promoverse antes de poder establecerse. Por ejemplo, la falta de capacidad encontrada en la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” no es una falta de capacidad de inversión y construcción, sino una falta de capacidad de China para convencer a otros países de que acepten el proyecto dentro del sistema mundial. La relación de China con el mundo y el intercambio de posiciones en la relación entre Estados Unidos y China requerirán un proceso largo e intermitente antes de que pueda producirse un cambio cualitativo.

China posterga la confrontación

La tercera característica de la fase de estancamiento estratégico es el carácter limitado de la confrontación entre China y Estados Unidos. El enfrentamiento es limitado. La propia China no tiene la voluntad de entablar una confrontación a gran escala con su rival, lo que es incompatible con sus propios objetivos de desarrollo estratégico hasta 2050. La capacidad y la voluntad de Washington para enfrentarse a China también son limitadas, ya que una confrontación de este tipo requeriría que Estados Unidos gastara varias veces su propio poder nacional y podría no ser capaz de alcanzar sus objetivos. El carácter limitado de la confrontación que existe en ambas partes es una condición fundamental para la relativa estabilidad de la fase de enfrentamiento estratégico.

Durante los cuatro años de la administración Trump, Estados Unidos ha intentado seguir una estrategia de confrontación ilimitada contra China. En un momento dado, reunió todos sus recursos para una ofensiva “de todos los gobiernos, de todos los elementos, de todos los aspectos”, incluidos los económicos, tecnológicos, de opinión pública, algunos militares y una presión extrema a través de los aliados y los canales internos de China.

Estados Unidos ha demostrado ser incapaz de derrotar a China, pero en cambio ha pagado un coste demasiado alto. En el caso de la guerra comercial, por ejemplo, Trump impuso elevados aranceles adicionales a la importación de productos chinos por valor de 500,000 millones de dólares, de los cuales el 92% de la carga arancelaria se trasladó a los consumidores y productores nacionales de EEUU, lo que provocó un aumento significativo de los precios internos y disparó la inflación.

Las consecuencias de la guerra tecnológica de Estados Unidos contra China serán las mismas, pero se manifestarán gradualmente. Las empresas estadounidenses de alta tecnología perderán el mercado chino como su mayor fuente de beneficios, lo que a su vez reducirá su financiación de I+D y disminuirá su potencial de desarrollo, pero estimulará la capacidad de China para innovar por sí misma. Si Washington lanza una guerra financiera a gran escala, provocará una sacudida sin precedentes o incluso el colapso del sistema del dólar y un cierre total de la economía mundial, con consecuencias mucho mayores que las guerras comerciales y tecnológicas.

Sería extremadamente arriesgado para Estados Unidos entrar en una guerra militar total con China, porque no tiene los recursos financieros para soportar una guerra de proximidad y mucho menos una guerra nuclear. La deuda federal actual supera ya el 150% del producto interior bruto de EEUU. Si entrara en una guerra militar con China, necesitaría más que duplicar su actual gasto militar hasta alcanzar al menos unos 1,5 billones de dólares. Si la guerra se prolonga durante varios años, incluso sin una guerra nuclear, el crédito del dólar estadounidense, las finanzas y el mercado de valores se derrumbarían por completo, y sería difícil ganar militarmente. Estados Unidos necesitaría al menos el doble de poder nacional, financiero y militar que China para derrotarla. Evidentemente, no hay forma de que pueda movilizar tan vastos recursos lograrlo.

Sobre la base de estas estimaciones básicas, el presidente Biden declaró al presidente chino Xi Jinping que “Estados Unidos no busca cambiar el sistema de China, no busca librar una nueva Guerra Fría con China, no busca oponerse a China mediante alianzas reforzadas y no apoya la independencia de Taiwán”. Aunque aquí existe el problema de que Estados Unidos dice una cosa y hace otra, se trata, después de todo, de una determinación y expresión oficial al más alto nivel de Estados Unidos del carácter limitado de la confrontación estratégica y que una batalla a gran escala con China no está en su interés.

¿En qué áreas EEUU es aún dominante?

Sólo hay dos posibilidades de cambiar la naturaleza limitada de la confrontación entre Estados Unidos y China: en primer lugar, un error estratégico subversivo por parte de China que interrumpa su ascenso pacífico, cuya probabilidad es baja; en segundo lugar, la probabilidad de que las fuerzas antichinas de Estados Unidos dominen absolutamente su jerarquía de toma de decisiones y lancen imprudentemente una guerra fría a gran escala o incluso una guerra caliente contra China, también una posibilidad relativamente baja.

Con el paso del tiempo, el poderío chino alcanzará plenamente a Estados Unidos, y el enfrentamiento estratégico pasará de ser limitado a no ser conflictivo sólo cuando Estados Unidos sea incapaz de enfrentarse a China y entonces pueda afrontar la realidad y comprometerse con ella.

La duración de la fase de estancamiento estratégico depende de la velocidad de cambio del contraste de poder entre ambas partes. Este poder se refiere a la competitividad integral que incluye todos los factores como la economía, el ejército, la diplomacia, la política y la opinión pública.

En la actualidad, la mayor diferencia entre China y Estados Unidos se da en el campo de la ciencia y la tecnología, que determina lo avanzado de la fabricación y también se relaciona con la competitividad cultural e institucional. La competitividad científica y tecnológica es el factor decisivo de la potencia nacional integral contemporánea. La velocidad del desarrollo científico y tecnológico de China determina la duración de la fase de contención estratégica.

En las cuatro áreas de ciencia y tecnología, militar, financiera y de poder blando, Estados Unidos sigue siendo dominante; la diferencia se está reduciendo, pero sigue siendo significativa. China ha logrado avances en áreas individuales, como la tecnología 5G que lidera Huawei. El nivel avanzado alcanzado por esa empresa en el campo de la tecnología de la comunicación puede ser emulado por las empresas chinas en otros campos en los próximos 10 años aproximadamente. El hecho de que la industria de alta tecnología de China haya sido apretada por Estados Unidos en los últimos dos años ha impulsado a China a acelerar el ritmo de la innovación independiente en ciencia y tecnología. Para 2035, es posible que China se acerque al nivel de Estados Unidos en áreas de tecnología básica; entonces, para 2050 habrá una base para estar a la par con Estados Unidos en el área de la ciencia.

En abril del año pasado, el Fondo Monetario Internacional predijo que en 2026 el PIB total de China alcanzará aproximadamente el 90% el de Estados Unidos y podría igualarlo en 2027 o 2028. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres prevé que el PIB total de China alcanzará el de Estados Unidos en 2028.

Los signos del cambio

Las evaluaciones de estas instituciones internacionales son algo más optimistas que las de China. En cuanto a los cálculos del tipo de cambio, empatar el PIB de China con el de Estados Unidos en 2030 es una proyección más moderada. Si EEUU mantiene una tasa media de crecimiento anual del 2% durante los próximos 10 años y China mantiene una tasa de crecimiento del 5%, en 2030 la economía total de China alcanzará a la de EEUU, con un PIB per cápita de 20,000 dólares y un total de entre 25 y 28 billones de dólares, que es un objetivo previsto más modesto. Aunque China está cruzando el cordón de Estados Unidos para convertirse en la segunda potencia, el período de 10 años que va de 2021 a 2030 sigue siendo el más intenso y peligroso de la competencia estratégica, donde probablemente se concentren todos los puntos conflictivos.

Si la producción económica total de China alcanza la de Estados Unidos en la primera década, de 2020 a 2030, y su poder nacional global alcanza el de EEUU en la segunda década, de 2030 a 2040, se producirá un cambio decisivo en el contraste de poder durante la fase de enfrentamiento estratégico. En la tercera década, de 2040 a 2050, China alcanzará a Estados Unidos en los principales campos, incluidos los de ciencia y tecnología.

En 2020, China ha superado a Estados Unidos en dos indicadores importantes: el número de patentes corporativas y el número de artículos publicados en las principales revistas de ciencias naturales. En los indicadores más altos, como el número de premios Nobel ganados, China sigue estando muy por detrás. Basándose en el gran número de innovaciones y en los resultados de la investigación básica, existe la esperanza de que China alcance a Estados Unidos en la tercera década en el campo de la ciencia y la tecnología.

La mayor diferencia entre China y Estados Unidos se encuentra en el ámbito del poder blando, que incluye el “amplio poder blando” y la “resistencia institucional” de diversos vehículos culturales y capacidades de comunicación. La capacidad del modelo ideológico e institucional de Estados Unidos para infiltrarse y subvertir a otros países es casi omnipresente.

El factor de dificultad para promover la aceptación generalizada de la información y la cultura chinas en todo el mundo es muy alto.

El poder blando de EEUU

En los próximos 30 años de estancamiento estratégico, Estados Unidos hará un mayor uso de su ventaja de poder blando, cuyos costes y beneficios son mucho más rentables que la confrontación de poder duro, de modo que la intensidad de la competencia de poder blando entre Estados Unidos y China superará la de la competencia de poder duro. Esta es una tendencia a largo plazo, y cuanto más rápido disminuya el poder duro de Estados Unidos, más utilizará su ventaja de poder blando para enfrentarse a China.

El contraste de poder entre China y Estados Unidos tiene factores explícitos e implícitos.

Los factores explícitos incluyen factores “visibles” como el poder militar, el poder tecnológico y el poder en dólares.

Los factores implícitos se refieren a factores “invisibles” relacionados con el poder blando que son difíciles de cuantificar, como la medida en que China es capaz de producir la misma cantidad y calidad de talento científico y tecnológico que Estados Unidos.

La desventaja de China también es evidente en términos de factores ocultos. La brecha cultural y educativa entre China y Estados Unidos es evidente. Ocho de las 10 mejores universidades del mundo son estadounidenses, y 50 de las 100 mejores son estadounidenses. La Universidad de Pekín y la Universidad de Tsinghua se encuentran actualmente entre las 30 primeras del mundo, y se tardará mucho tiempo en acortar la distancia con las principales universidades estadounidenses.

El uso por parte de Estados Unidos de la guerra de opinión pública para distorsionar la imagen de China es la clave de la invisible brecha de poder entre Estados Unidos y China.

Hay que comprender dialécticamente la brecha de poder entre China y Estados Unidos, para lograr la conversión de las fortalezas y debilidades de China y Estados Unidos. Transformar el crecimiento cuantitativo en cualitativo, es decir, lograr un desarrollo de alta calidad. Lograr una transformación cualitativa de la economía y la gobernanza interna de China en los 30 años de la fase de contención estratégica es la tarea central para China en los próximos 30 años, y esta cuestión de estrategia de desarrollo interno es de estrategia internacional, que determina si China puede convertir sus desventajas en ventajas y los recursos estratégicos en capacidades estratégicas.

La gran ventaja de China

Tener la mayor capacidad de mercado del mundo es la mayor ventaja estratégica de China y tendrá un impacto decisivo en el contraste de poder con Estados Unidos en la fase de enfrentamiento estratégico. Actualmente, China tiene una población de 1,400 millones de habitantes y un PIB per cápita de 10,000 dólares; si el PIB se duplica, pasa a ser de 28 billones de dólares y 20,000 dólares per cápita. Se trata de un objetivo que probablemente se alcance en 2030. Si Estados Unidos llega a los 28 billones de dólares, tendrá que alcanzar los 90,000 dólares per cápita en 2030, lo cual es bastante difícil.

El potencial de mercado de China es tan enorme que su capacidad de absorber importaciones de bienes extranjeros puede transformarse en capacidad de cooperación económica internacional, y su potencial de exportar bienes puede transformarse en facultad de inversión extranjera y de construcción de infraestructuras. El “Cinturón y la Ruta” es en realidad la transformación del potencial del mercado interno de China en capacidad de proyección del mercado exterior.

La capacidad de mercado es también, en cierta medida, la capacidad de comunicación cultural, que puede traducirse en la capacidad de crear las reglas del sistema internacional. El tamaño del mercado determinará la capacidad de crear las reglas del mercado. Los países a lo largo del “Cinturón y la Ruta” aplicarán las nuevas reglas internacionales “cuatro en uno” (las reglas occidentales, las de la ONU, las chinas y las locales), en lugar de las reglas únicas de Estados Unidos. La batalla por las normas será una combinación de competencia de mercado y disputa estratégica entre China y Estados Unidos.

También existen limitaciones al poder de Estados Unidos durante la fase de enfrentamiento estratégico con China. Las limitaciones del poder de Estados Unidos reflejan esencialmente su propia crisis potencial. La más obvia es la crisis fiscal federal, ya que la deuda federal alcanzará los 30 billones de dólares en el primer trimestre de 2022, es decir, el 140% del PIB; sólo los intereses ocuparán 1/3 del presupuesto federal anual. Y el “atraco” en los negocios internacionales, causa un grave daño al crédito y a la imagen de Estados Unidos.

La brecha entre la casi bancarrota de las finanzas estadounidenses y los enormes gastos necesarios para la competencia estratégica entre China y Estados Unidos es la mayor limitación del poderío estadounidense. El ex secretario de Estado Henry Kissinger juzgó en una ocasión que la mayor amenaza para la seguridad de Estados Unidos procedía de la deuda federal, y que cuanto mayor fuera ésta, más peligroso sería Estados Unidos. Esta advertencia dio en el clavo.

Tres burbujas en EEUU

La economía estadounidense se encuentra actualmente en tres enormes burbujas: una es la deuda estadounidense, la segunda es la inflación y la tercera el mercado de valores estadounidense.

La tasa de inflación de Estados Unidos ha alcanzado el 9%, la más alta en casi 40 años. La inflación seguirá aumentando después de la crisis de Ucrania.

Estimulada por 10 años consecutivos de política monetaria fácil desde 2011, la bolsa estadounidense pasó de estar por encima de los 10,000 puntos a superar los 30,000 a principios de 2020. Con la grave epidemia de Covid-19 y el riesgo de recesión, el mercado de valores se encuentra en un estado de falsa exuberancia de auge. La consecuencia de la emisión ilimitada de dólares es inevitablemente una disminución del valor del dólar, y la Reserva Federal está emitiendo grandes cantidades de dinero para comprar bonos del Tesoro.

La deuda, la bolsa y la inflación en las altas esferas se superponen, y las tres se ven perdidas. El poder estadounidense abusó de la función de moneda mundial del dólar y trató de trasladar su crisis a los países de todo el mundo, desbordando y absorbiendo la inflación estadounidense en el mundo.

En la crisis de Ucrania, Estados Unidos utilizó el sistema SWIFT para golpear a Rusia y al euro con subidas de precios de la energía. Una vez debilitados tanto Europa como Rusia, abusar de la hegemonía del dólar para golpear a China era la siguiente opción. Pero China tiene una magnífica resistencia a los golpes que no poseen ni la UE ni Rusia, lo que hará que el dólar se encuentre con contramedidas sin precedentes, y todos los países serán cautelosos con las consecuencias del abuso de la hegemonía del dólar. Así, la crisis de la hegemonía del dólar es la mayor limitación estratégica de Estados Unidos.

Las crecientes tendencias centrífugas dentro de Estados Unidos pondrán a prueba su energía para contener a China. En los últimos dos años, las diversas tendencias divisorias dentro han alcanzado su punto más alto desde el siglo XX y son más complejas que durante la Guerra Civil estadounidense.

Las graves divisiones raciales y las profundas divisiones entre ricos y pobres se entremezclan, poniendo de manifiesto la dicotomía entre el 1% y el 99%, la división regional entre los “estados rojos” republicanos y los “estados azules” demócratas, y el divorcio entre los gobiernos federal y estatal desencadenado por la epidemia. Estos problemas se ven agravados por el hecho de que la fuerza de Estados Unidos es su inventario, y el problema al que se enfrenta es su crecimiento. Esta es una limitación insuperable en la fase de estancamiento estratégico.

Los ciclos de las relaciones EEUU-China

El concepto de “fase de contención estratégica” favorece la captación global de la tendencia de las relaciones entre Estados Unidos y China y el mantenimiento de la estabilidad estratégica, de modo que no Pekín no seguirá la oscilación de los ajustes políticos debidos al cambio de presidentes de Estados Unidos. Aprovechar los cambios cíclicos de las fases le ayudará a China a ganar la iniciativa estratégica.

El periodo de amortiguación se caracteriza por la ausencia de cambios en los objetivos y direcciones estratégicas de Estados Unidos, la disminución de la intensidad de la confrontación entre Estados Unidos y China, y el restablecimiento parcial del diálogo, el compromiso y la cooperación entre ambas partes.

Asumiendo que la fase de estancamiento estratégico se divide en tres décadas, cada década cambiará al menos dos presidentes, y cada vez la política de Estados Unidos se ajustará o incluso dará un giro. Durante este proceso de ajuste y giro, habrá fases de intensificación y amortiguación de la batalla, que pueden denominarse “período de intensificación” y “período de amortiguación “. La fase de estancamiento estratégico se completa en el proceso intercalado de intensificación y amortiguación. Las relaciones entre Estados Unidos y China durante la fase de estancamiento estratégico muestran un proceso de oscilación entre un periodo más largo de intensificación de la batalla (3-5 años) y un periodo más corto de amortiguación de la batalla (2-3 años). Aprovechar el período de amortiguación de la batalla es un paso clave para evitar una confrontación a gran escala entre China y Estados Unidos durante la fase de estancamiento estratégico.

Si China quiere evitar un enfrentamiento estratégico con EEUU dentro de los próximos 20-30 años, debe aprovechar varios de estos períodos de amortiguación para digerir las secuelas dejadas por el anterior período de intensificación y prepararse para la crisis que pueda surgir en el siguiente período de intensificación.

Durante el período de intensificación, debe atacar al enemigo ojo por ojo, mientras que durante el período de amortiguación, prestar atención a la razón, el beneficio y la disciplina, mantener y ampliar el contenido de la cooperación, extender el período de amortiguación tanto como sea posible, y posponer el punto de ruptura del enfrentamiento estratégico entre China y Estados Unidos. Esta es la relación dialéctica entre la contención estratégica y la amortiguación de la batalla.

El tiempo está del lado de China y la dirección del cambio de poder está a su favor. Aprovechar el periodo de amortiguación es una condición importante para que pueda transformar la fase de estancamiento estratégico en un periodo de oportunidad estratégica.

¿Y Biden qué significa?

La llegada al poder de Biden desencadena el primer amortiguador de la batalla. El primer ciclo alternativo de intensificación y de amortiguación se produce en el cambio entre la administración Trump y el ascenso de Biden al poder.

Entre 2019 y 2020, los principales miembros del equipo de política exterior de Biden, incluidos Blinken, Sullivan y Campbell, publicaron varios artículos sobre la política de China en Foreign Affairs, Foreign Policy y en medios de comunicación de gran difusión como el Washington Post y el New York Times, su visión posterior a la administración Trump. El feroz enfrentamiento en EEUU a finales de 2020, en la que republicanos y demócratas se enzarzaron en una mortífera lucha por el poder, presagió el ascenso de Biden al poder. Todo esto presagiaba un período de amortiguación de la batalla.

Hay una diferencia entre los miembros clave del equipo de Biden y el ala de extrema derecha del equipo de Trump, como Pompeo, Bolton y Bannon, que puede considerarse como la diferencia entre la “supresión racional” y la “antichina irracional”, lo que resulta en la alternancia del “período de amortiguación” y el “período de intensificación”. Si Pompeo y otros hubieran seguido en el poder después de 2021, las relaciones entre Estados Unidos y China caerían por un precipicio y pudo desencadenar el enfrentamiento estratégico.

Sin embargo, no hemos visto ningún amortiguador significativo tras la toma de posesión de Biden durante seis meses, o el grado de amortiguación es también menor de lo esperado. Esto se debe a tres razones:

En primer lugar, los obstáculos puestos por Trump son tan grandes que es difícil eliminar la inercia política a corto plazo, y el clima político en Washington sigue siendo de “corrección política antichina”.

Segundo, los dos partidos han formado un consenso para posicionar a China como el oponente estratégico número uno, y no importa qué partido llegue al poder, este posicionamiento estratégico no cambiará ni siquiera durante el período de amortiguación.

Tercero, el equipo de Biden tiene un fuerte elemento ideológico en su política hacia China, y su estrategia de “patio pequeño y muro alto” de golpes precisos es más confusa y atractiva que la fuerte postura antichina del equipo de Trump.

Una opción de EEUU es encerrar a China por medio de normas (es decir, el “bloqueo de la regulación”), enclaustrando el comportamiento internacional de China en la medida de lo posible en el “incumplimiento” o incluso en la “ilegalidad”. Otra es establecer nuevos mecanismos multilaterales. Una más es la creación de un nuevo mecanismo multilateral (el llamado “pseudomultilateral”), que es esencialmente un “frente unido” dirigido por Estados Unidos para oponerse a China. El hecho de que Washington apunte a los mecanismos multilaterales hacia China ha sido una de las características de los ajustes de la política de Biden. Esto solo difiere del enfoque unilateralista de Trump contra China.

El período de amortiguación de esta ronda de batalla puede ser largo o corto. Si los republicanos obtienen la mayoría en ambas cámaras en las elecciones intermedias de 2022, la administración de Biden entrará pronto en un estado de “pato cojo” y el periodo de amortiguación será difícil de mantener. Incluso si los demócratas conservan ambas cámaras del Congreso, 2024 será un año de elecciones presidenciales, los dos partidos volverán a hacer una campaña feroz, el aire político está seriamente envenenado, el período de amortiguación de la campaña habrá básicamente terminado.

Por lo tanto, esta ronda del período de amortiguación de la batalla es sólo 1 a 2 años. En 2025, cuando asuma una nueva administración, China y Estados Unidos entrarán en un nuevo período de batallas intensificadas, y tanto el ala extrema derecha del Partido Republicano como el establishment del Partido Demócrata en el poder lanzarán inevitablemente ataques feroces contra China. Como la década de 2030 está tan cerca, la presión psicológica de que Estados Unidos sea superado por China en conjunto es ya insoportable.

El ciclo de alternancia entre el primer período de intensificación y el período de amortiguación de la batalla nos proporciona una plantilla típica para las relaciones chino-estadounidenses, a veces intensificadas y a veces amortiguadas. Un análisis cuidadoso de la lógica interna de este ciclo nos ayudará a revelar la regularidad de la fase de contención estratégica y, además, a promover la transformación de las relaciones chino-estadounidenses en una dirección saludable, y a ayudar a China y a Estados Unidos a compartir la responsabilidad de mantener la paz y el desarrollo.

(*) Huang Renwei es vicepresidente ejecutivo del Instituto de la Franja y la Ruta y la Gobernanza Global de la Universidad de Fudan. Fue vicepresidente de la Academia de Ciencias Sociales de Shanghai. Lleva mucho tiempo estudiando la estrategia internacional de China, las relaciones chino-estadounidenses y la economía internacional. Es autor de varios libros, entre ellos “The Evolution of Land Systems in the American West” (“La evolución de los sistemas de tierras en el Oeste estadounidense”).

