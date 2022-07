LA TROIKA DEL PODER TRIUNFA SOBRE BIDEN EN ASIA OCCIDENTAL. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Foto: Vladímir Putin, Hasán Rohaní y Recep Tayyip Erdoğan dándose la mano al final de la cumbre.

20 de julio 2022.

La cumbre de Teherán que unió a Irán, Rusia y Turquía fue un asunto fascinante en más de un sentido. Ostensiblemente sobre el proceso de paz de Astana en Siria, lanzado en 2017, la declaración conjunta de la cumbre señaló debidamente que Irán, Rusia y (recientemente rebautizada) Turquía continuarán, «cooperando para eliminar a los terroristas» en Siria y «no aceptarán nuevos hechos en Siria en nombre de la derrota del terrorismo».

Eso es un rechazo total de la unipolaridad excepcionalista de la «guerra contra el terrorismo» que una vez gobernó Asia Occidental.

Enfrentarse al sheriff global

El presidente ruso Vladimir Putin, en su propio discurso, fue aún más explícito. Hizo hincapié en «medidas específicas para promover el diálogo político inclusivo dentro de Siria» y, sobre todo, llamó a las cosas por su nombre: «Los Estados occidentales, encabezados por Estados Unidos, están fomentando fuertemente el sentimiento separatista en algunas zonas del país y saqueando sus recursos naturales con el fin de acabar desmantelando el Estado sirio».

Así que habrá «medidas adicionales en nuestro formato trilateral» destinadas a «estabilizar la situación en esas zonas» y, fundamentalmente, a «devolver el control al gobierno legítimo de Siria». Para bien o para mal, los días de saqueo imperial habrán terminado.

Las reuniones bilaterales al margen de la cumbre -Putin/Raisi y Putin/Erdogan- fueron aún más intrigantes. El contexto es clave en este caso: la reunión de Teherán tuvo lugar después de la visita de Putin a Turkmenistán a finales de junio para la sexta cumbre del Caspio, en la que estuvieron presentes todos los países ribereños, incluido Irán, y después de los viajes del ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov a Argelia, Bahrein, Omán y Arabia Saudí, donde se reunió con todos sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

El momento de Moscú

Entonces vemos a la diplomacia rusa tejiendo cuidadosamente su tapiz geopolítico desde Asia occidental hasta Asia central, con todos y sus vecinos ansiosos por hablar y escuchar a Moscú. Tal como está, la entente cordiale Rusia-Turquía tiende a inclinarse hacia la gestión de conflictos y es fuerte en las relaciones comerciales. Irán-Rusia es un juego de pelota completamente diferente: mucho más una asociación estratégica.

Así que no es una coincidencia que la Compañía Nacional de Petróleo de Irán (NIOC), programada para la cumbre de Teherán, anunciara la firma de un acuerdo de cooperación estratégica de $ 40 mil millones con Gazprom de Rusia. Esa es la inversión extranjera más grande en la historia de la industria energética de Irán, muy necesaria desde principios de la década de 2000. Siete acuerdos por valor de $ 4 mil millones se aplican al desarrollo de campos petroleros; otros se enfocan en la construcción de nuevos gasoductos de exportación y proyectos de GNL.

El asesor del Kremlin, Yury Ushakov, filtró deliciosamente que Putin y el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en su reunión privada, “discutieron cuestiones conceptuales”. Traducción: significa gran estrategia, como en el proceso complejo y en evolución de la integración de Eurasia, en el que los tres nodos clave son Rusia, Irán y China, que ahora intensifican su interconexión. La asociación estratégica Rusia-Irán refleja en gran medida los puntos clave de la asociación estratégica China-Irán.

Irán dice ‘no’ a la OTAN

Khamenei, sobre la OTAN, dijo las cosas como son:

Si el camino está abierto para la OTAN, entonces la organización no ve fronteras. Si no se hubiera detenido en Ucrania, luego de un tiempo la alianza habría comenzado una guerra con el pretexto de Crimea.

No hubo filtraciones sobre el impasse del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) entre EE. UU. e Irán, pero está claro, según las recientes negociaciones en Viena, que Moscú no interferirá con las decisiones nucleares de Teherán. No solo Teherán-Moscú-Beijing son plenamente conscientes de quién está impidiendo que el JCPOA vuelva a encarrilarse, sino que también ven cómo este proceso de estancamiento contraproducente impide que Occidente colectivo tenga acceso al petróleo iraní que tanto necesita.

Luego está el frente de armas. Irán es uno de los líderes mundiales en la producción de drones: Pelican, Arash, Homa, Chamrosh, Jubin, Ababil, Bavar, drones de reconocimiento, drones de ataque, incluso drones kamikaze, baratos y efectivos, en su mayoría desplegados desde plataformas navales en el oeste de Asia.

La posición oficial de Teherán es no suministrar armas a las naciones en guerra, lo que en principio invalidaría la dudosa «inteligencia» estadounidense sobre su suministro a Rusia en Ucrania. Sin embargo, eso siempre podría pasar desapercibido, considerando que Teherán está muy interesado en comprar sistemas de defensa aérea rusos y aviones de combate de última generación. Después del fin del embargo impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia puede vender cualquier arma convencional a Irán que considere adecuada.

Los analistas rusos militares están fascinados por las conclusiones a las que llegaron los iraníes cuando se determinó que no tendrán ninguna posibilidad contra una armada de la OTAN; muchon por la guerra de guerrillas a nivel profesional (una lección aprendida de Afganistán). En Siria, Irak y Yemen desplegaron entrenadores para guiar a los aldeanos en su lucha contra los salafistas yihadistas; producido decenas de millas de rifles de francotirador de gran calibre, ATGM y térmicos; y, por supuesto, perfeccionó sus líneas de ensamblaje de drones (con excelentes cámaras para vigilar las posiciones estadounidenses).

Sin mencionar que simultáneamente los iraníes estaban construyendo misiles de largo alcance bastante capaces. No es de extrañar que los analistas rusos militares calculen que hay mucho que aprender tácticamente de los iraníes, y no solo en el frente de los drones.

El ballet Putin-Sultán

Ahora, la reunión entre Putin y Erdogan, siempre un ballet geopolítico que llama la atención, especialmente considerando que el sultán aún no ha decidido subirse al tren de alta velocidad de integración de Eurasia.

Putin “expresó diplomáticamente su gratitud” por las discusiones sobre alimentos y granos, al tiempo que reiteró que “no todos los problemas sobre la exportación de granos ucranianos desde los puertos del Mar Negro están resueltos, pero se logran avances”.

Putin se refería al ministro de Defensa de Turkiye, Hulusi Akar, quien a principios de esta semana aseguró que establecer un centro de operaciones en Estambul, establecer controles conjuntos en los puntos de salida y llegada del puerto y monitorear cuidadosamente la seguridad de la navegación en las rutas de transferencia son temas que pueden ser resuelto en los próximos días.

Aparentemente, Putin-Erdogan también discutieron sobre Nagorno-Karabaj (sin detalles).

Lo que algunas filtraciones ciertamente no revelaron es que en Siria, a todos los efectos prácticos, la situación está bloqueada. Eso favorece a Rusia, cuya principal prioridad tal como está es Donbass. Wily Erdogan lo sabe, y es por eso que puede haber tratado de obtener algunas «concesiones» sobre «la cuestión kurda» y Nagorno-Karabaj. Independientemente de lo que Putin, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, y el vicepresidente Dmitry Medvedev realmente puedan pensar sobre Erdogan, ciertamente evalúan lo invaluable que es cultivar un socio tan errático capaz de volver loco al occidente colectivo.

Estambul se ha convertido este verano en una especie de Tercera Roma, al menos para los turistas rusos expulsados ​​de Europa: están por todas partes. Sin embargo, el desarrollo geoeconómico más crucial de estos últimos meses es que el colapso provocado por Occidente de las líneas comerciales/de suministro a lo largo de las fronteras entre Rusia y la UE, desde el Báltico hasta el Mar Negro, finalmente destacó la sabiduría y el sentido económico del Norte Internacional. -Corredor de Transporte del Sur (INTSC): un gran éxito de integración geopolítica y geoeconómica de Rusia-Irán-India .

Cuando Moscú habla con Kiev, habla a través de Estambul. La OTAN, como bien sabe el Sur Global, no hace diplomacia. Así que cualquier posibilidad de diálogo entre los rusos y unos pocos occidentales educados tiene lugar en Turquía, Armenia, Azerbaiyán y los Emiratos Árabes Unidos. Asia occidental, así como el Cáucaso, por cierto, no suscribieron la histeria de las sanciones occidentales contra Rusia.

Despídase del ‘chico del teleprompter’

Ahora compare todo lo anterior con la reciente visita a la región del llamado “líder del mundo libre”, quien alterna alegremente entre estrechar la mano de personas invisibles y leer, literalmente, lo que sea que se desplace en un teleprompter. Estamos hablando del presidente estadounidense Joe Biden, por supuesto.

Realidad: Biden amenazó a Irán con ataques militares y, como un mero suplicante, rogó a los saudíes que bombearan más petróleo para compensar la “turbulencia” en los mercados energéticos globales causada por la histeria sancionadora colectiva de occidente. Contexto: la evidente ausencia de cualquier visión o algo parecido a un borrador del plan de política exterior para Asia Occidental.

Entonces, los precios del petróleo subieron como era debido después del viaje de Biden: el crudo Brent subió más del cuatro por ciento a $ 105 por barril, lo que llevó los precios a más de $ 100 después de una pausa de varios meses.

El meollo del asunto es que si la OPEP o la OPEP+ (que incluye a Rusia) alguna vez deciden aumentar sus suministros de petróleo, lo harán sobre la base de sus deliberaciones internas, y no bajo presión excepcionalista.

En cuanto a la amenaza imperial de ataques militares contra Irán, califica como pura demencia. Todo el Golfo Pérsico, por no mencionar todo Asia occidental, sabe que si Estados Unidos e Israel atacaran a Irán, las represalias feroces simplemente se evaporarían con la producción de energía de la región, con consecuencias apocalípticas que incluyen el colapso de billones de dólares en derivados.

Biden luego tuvo el descaro de decir: “Hemos progresado en el fortalecimiento de nuestras relaciones con los estados del Golfo. No dejaremos un vacío para que Rusia y China llenen el Medio Oriente”.

Bueno, en la vida real es la «nación indispensable» la que se ha transformado en un vacío. Solo los vasallos árabes comprados y pagados, la mayoría de ellos monarcas, creen en la construcción de una «OTAN árabe» (derechos de autor del rey Abdullah de Jordania) para enfrentarse a Irán. Rusia y China ya están por todas partes en el oeste de Asia y más allá.

Desdolarización, no solo integración euroasiática

No es solo el nuevo corredor logístico de Moscú y San Petersburgo a Astrakhan y luego, a través del Caspio, a Enzeli en Irán y luego a Mumbai lo que está sacudiendo las cosas. Se trata de aumentar el comercio bilateral que pasa por alto el dólar estadounidense. Se trata de BRICS+, de los que Turquía, Arabia Saudí y Egipto se mueren por formar parte. Se trata de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO), que acepta formalmente a Irán como miembro de pleno derecho el próximo septiembre (y pronto también a Bielorrusia). Se trata de BRICS+, la OCS, la ambiciosa Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China y la Unión Económica de Eurasia (EAEU) interconectadas en su camino hacia una Gran Asociación de Eurasia.

Asia occidental aún puede albergar una pequeña colección de vasallos imperiales con soberanía cero que dependen de la «asistencia» financiera y militar de Occidente, pero eso es el pasado. El futuro es ahora: con los tres principales BRICS (Rusia, India, China) coordinando lenta pero seguramente sus estrategias superpuestas en Asia occidental, con Irán involucrado en todas ellas.

Y luego está el Gran Panorama Global: independientemente de las circunvaluciones y los esquemas tontos de la variedad de «tope de precio del petróleo» inventada por los EE. UU., el hecho es que Rusia, Irán, Arabia Saudita y Venezuela, las principales naciones poderosas productoras de energía, están absolutamente en sincronización: sobre Rusia, sobre el oeste colectivo y sobre las necesidades de un mundo multipolar real.

Fuente: The Cradle