LA ENERGÍA: ¿EL DESENCADENANTE DE LA RECESIÓN? Michael Roberts.

Michael Roberts.

Imagen: OTL

13 de julio 2022.

Existe una confusión entre los principales economistas y responsables políticos sobre si las principales economías se dirigen a una recesión, si ya están en ella o si la evitarán por completo. La opinión mayoritaria, al menos en Estados Unidos, es la segunda. Esta opinión optimista sostiene que, aunque las tasas de inflación son elevadas, comenzarán a descender durante el próximo año, lo que permitirá a la Reserva Federal evitar subir demasiado sus tipos de interés oficiales hasta el punto de poder restringir la inversión y el gasto. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo de EE.UU. es muy baja y el «mercado laboral» sigue siendo fuerte. Este escenario difícilmente sugiere una recesión. ¿Quién ha oído hablar de una recesión cuando hay pleno empleo?

Por otro lado, la opinión pesimista es que las principales economías ya están en una depresión que acabará reconociéndose. Si observamos los modelos que miden diversos aspectos de la actividad económica, las principales economías del G7 parecen haberse contraído en el segundo trimestre de este año. El modelo Atlanta Fed Now sitúa la contracción del PIB estadounidense en una tasa anual del 1,2%.

Y el rastreador semanal de la zona euro también sugiere una contracción de alrededor del 1% anual allí.

¿Es posible tener una recesión y un mercado laboral tenso al mismo tiempo? El PIB real de EE.UU. cayó a una tasa anual del -1,5% en el primer trimestre y parece que se repetirá en el segundo. Se trata de una «recesión técnica», como se denomina. Pero la tasa de desempleo es del 3,6%, cerca de mínimos históricos, y se están creando 380.000 puestos de trabajo al mes, de media, en los últimos cuatro meses.

Los economistas extremadamente bien pagados del banco de inversión Goldman Sachs intentan conciliar estos indicadores divergentes. Es cierto, argumentan, que algunas estimaciones de seguimiento del PIB proyectan ahora un crecimiento negativo del PIB en el segundo trimestre, lo que haría saltar la regla general de que dos trimestres de crecimiento negativo constituyen una recesión. Pero señalan que los indicadores de empleo, renta personal real menos transferencias y renta interior bruta han seguido aumentando. Y consideran «históricamente inusual que el mercado laboral sea tan fuerte como lo es en la actualidad, incluso al principio de una recesión». En particular, el empleo de las nóminas no agrícolas ha crecido aproximadamente al doble del ritmo típico al comienzo de las recesiones anteriores». Las nóminas no agrícolas han crecido a un ritmo anualizado del 3,0% en los últimos tres meses y del 3,7% en los últimos seis, aproximadamente el doble del ritmo típico al inicio de recesiones anteriores.

Sin embargo, Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs en EE.UU., afirmó que «no hay duda de que se está produciendo una desaceleración del mercado laboral», y añadió que «las ofertas de empleo y las renuncias están disminuyendo, las solicitudes de subsidio de desempleo están aumentando, los índices de empleo del ISM en el sector manufacturero y de servicios han caído a niveles de contracción, y muchas empresas que cotizan en bolsa han anunciado la congelación de la contratación o la desaceleración». Esto sugiere que el desempleo es un indicador de retraso a la hora de juzgar cuándo se produce un desplome. De hecho, eso estaría en consonancia con un análisis marxista de las crisis. En primer lugar, la rentabilidad disminuye, sobre todo en el sector productivo, y luego los beneficios en total. Esto lleva a una caída de la inversión de las empresas y, a continuación, al despido de la mano de obra y a la reducción de los salarios.

Los economistas de GS admiten que la batería de indicadores económicos que ellos observan sugiere ahora lo negativo en los últimos meses.

GS concluye que hay un 30% de probabilidad de entrar en recesión durante el próximo año, pero un 48% de probabilidad de entrar en recesión para el próximo año, es decir, es más o menos probable para 2023, pero todavía no. Para ellos, «no tenemos una recesión en nuestra previsión de base, pero seguimos esperando un crecimiento muy por debajo del consenso y vemos un mayor riesgo de recesión».

Como he referido en varios posts anteriores, si la «curva de rendimiento» de la deuda pública se invierte, es un indicador relativamente fiable de una futura recesión. La «curva de rendimiento» mide la diferencia entre el tipo de interés de un bono gubernamental que tiene, digamos, una vida o vencimiento de diez años y el tipo de interés de un bono de, digamos, sólo tres meses o un año. Normalmente, quien invierte en un bono a más largo plazo espera un tipo de interés más alto porque su dinero no se devolverá durante más tiempo. Por lo tanto, la curva de rendimiento suele ser positiva, es decir, el tipo del bono a largo plazo es más alto que el del bono a corto plazo. Pero a veces se vuelve negativa porque los inversores en bonos esperan una recesión y ponen su dinero en bonos del Estado a largo plazo como la forma más segura de proteger su dinero. Entonces, la curva de rendimiento se «invierte».

Cuando esto sucede y la curva se mantiene invertida, la recesión parece seguir en un año más o menos. La curva de rendimiento de los bonos del gobierno de EE.UU. para 10yr-2yr está ahora invertida. La última vez que ocurrió fue en 2019, cuando las principales economías parecían dirigirse a una caída de todos modos, justo antes de la pandemia del COVID.

La idea que asusta a la economía estadounidense es que si las tasas de inflación se mantienen altas y el desempleo se mantiene bajo, pueden ser necesarias dos recesiones para acabar con la inflación y destrozar el empleo, el objetivo final de la Fed y las autoridades. Eso es lo que ocurrió entre 1980-82: una doble recesión.

Se trata de la economía estadounidense, donde la recuperación de la caída del COVID ha sido mayor entre las principales economías, aunque eso no es decir demasiado. La situación es mucho peor en el estancado Japón (ver mi publicación reciente) y en Europa, donde la crisis entre Rusia y Ucrania presagia una importante crisis energética. De hecho, la guerra y las sanciones a Rusia parecen desencadenar un desplome de la eurozona de grandes proporciones.

Las exportaciones de gas ruso ya se han reducido en un tercio con respecto a hace un año y sólo se utiliza el 40% de la capacidad del gasoducto Nord Stream1. A medida que se acerque el invierno, la demanda de gas en Europa se duplicará, provocando un grave déficit para la producción industrial y la calefacción de los hogares. Según algunas estimaciones, esto podría contraer la economía de la eurozona en un 1,5-2,8% del PIB. Y el aumento de los precios del gas natural y del petróleo elevaría aún más la tasa de inflación hasta alcanzar dos dígitos a mediados del invierno.

El principal gasoducto ruso que llega a la UE a través de Ucrania está actualmente parado por mantenimiento de diez días. Pero si Rusia decide que éste y el gasoducto Nord Stream1 no vuelvan a funcionar -en su totalidad o en parte- las cosas podrían empeorar mucho.

Rusia vende ahora más petróleo que antes de invadir Ucrania. Así que el superávit por cuenta corriente de Rusia es probable que supere los 160.000 millones de dólares (más de 3,5 veces el año anterior), con más petróleo vendido a China e India para compensar la caída a Europa.

Pero lo que podría desencadenar una recesión aún más profunda en Europa y en todo el mundo sería que los países del G7/OTAN siguieran adelante con su plan de introducir topes de precios en el petróleo ruso. La única manera que el G7 ve de bajar los precios del petróleo y privar a Rusia de los ingresos del petróleo para financiar su guerra es poner un tope a los precios del petróleo ruso. El tope se fijaría presumiblemente entre el coste de producción de los Urales (digamos 40 $/bbl) y su actual precio de venta con descuento de 80 $/bbl.

Sin embargo, este plan no va a funcionar. Países como India, China, Indonesia y muchos otros no van a unirse a un cártel que les castiga, le guste a Rusia o no. Dado que el equilibrio entre la oferta y la demanda en los mercados mundiales del petróleo es muy ajustado, la eliminación de toda o parte de la producción rusa hará que los precios mundiales suban bruscamente. Y Rusia podría tomar represalias deteniendo todas las exportaciones de petróleo a la UE o a todos los participantes en el plan de limitación. Además, el plan de utilizar los seguros marítimos para imponer el límite a los cargamentos rusos significará que tanto Rusia como algunos Estados consumidores establecerán sus propios planes de seguros patrocinados por el Estado (como hizo China con Irán y como está haciendo ahora la Compañía Nacional de Reaseguros de Rusia para el transporte marítimo ruso).

Lejos de obligar a Rusia a someterse a las exigencias de la OTAN, lo más probable es que cualquier tope al precio del petróleo lo lleve a cerca de 200 dólares por barril. Esto desencadenaría un desplome mundial. El banco central alemán, el Bundesbank, calcula que el PIB real de Alemania podría caer hasta un 4-5% pts de su anterior tasa de crecimiento.

No es de extrañar que el euro haya caído hasta casi la paridad con el dólar en los mercados de divisas, su nivel más bajo desde 2002.

Los precios récord de la energía, la rápida subida de los tipos de interés y el hundimiento de los márgenes de beneficio de la mayoría de las empresas (un 6% menos en el último año) auguran una recesión. Ver mi post: https://thenextrecession.wordpress.com/2022/06/10/the-scissors-of-slump/

Los bancos centrales tienen previsto aumentar sus «tipos de interés oficiales» entre un 2% y un 4% durante el próximo año. Eso no es mucho comparado con las subidas realizadas para controlar la inflación en 1979-81. Pero entonces la inflación era mucho mayor. Probablemente seguirá siendo suficiente para detener los préstamos para la inversión productiva y para el gasto de los hogares. Los tipos de interés de las hipotecas se dispararán para estrangular el mercado de la vivienda.

Y lo que es más importante, el aumento de los tipos de interés a nivel mundial provocará probablemente más crisis de deuda en el Sur Global. La deuda total de estos países pobres ya ha alcanzado un nivel récord, con una media del 207% del PIB. La deuda pública, que representa el 64% del PIB, está en su nivel más alto en tres décadas, y aproximadamente la mitad de ella está denominada en moneda extranjera, y más de dos quintas partes están en manos de inversores extranjeros que podrían retirarse. Alrededor del 60% de los países más pobres ya se encuentran en dificultades de endeudamiento o en alto riesgo de padecerlas. Esto ya ha llevado al colapso de la economía de Sri Lanka y la eliminación del gobierno corrupto allí.

Y, como he señalado en muchos artículos anteriores, la deuda de las empresas en los principales países avanzados también está en un nivel récord, con hasta un 20% de empresas que obtienen beneficios por debajo del coste del servicio de esa deuda: : las llamadas empresas ‘zombies’. . Esto sigue siendo una bomba de relojería para un colapso de la deuda corporativa. Y la cuenta atrás se acerca a cero.

Fuente: Blog de Michael Roberts