EL PENSAMIENTO ÚNICO IMPUESTO A GOLPE DE REPRESIÓN, CENSURA Y SOBORNO. Coordinación de Núcleos Comunistas.

Coordinación de Núcleos Comunistas.

Ilustración: Eneko, Venezuela.

14 de julio 2022.

Observatorio de Trabajador@s en Lucha

Consideramos muy importante leer el documento completo El Covid como excusa y las responsabilidades de las Organizaciones revolucionarias en el Gran Reinicio del Capirtalismo de Coordinación de Núcleos Comunistas realizado en febrero de este año ya que su lectura nos permitirá, como ellos expresan «contribuir a que las organizaciones que representan los intereses de la clase obrera puedan tener instrumentos de análisis sobre la reconfiguración general del capitalismo a la que estamos asistiendo y sobre los instrumentos de dominación que utiliza la burguesía para imponerla al proletariado y a las clases populares».

La población confinada y en estado de shock pasaba horas y horas delante del televisor intentando obtener información de lo que estaba sucediendo. Aunque la relación de los grandes medios de comunicación con la oligarquía capitalista era bien conocida desde hace tiempo, nunca como ahora la gran burguesía ha demostrado su capacidad para controlarlos todos de forma absoluta.

Como si hubieran sabido lo que iba a suceder, en junio de 2019 la BBC puso en marcha la Trusted News Summit, que reunió a las plataformas tecnológicas y a los principales editores del mundo con el objetivo de construir una Iniciativa de Noticias de Confianza (TNI) para bloquear o eliminar informaciones «nocivas». Dos semanas después de que la OMS declarase iniciada la pandemia, la TNI asume el objetivo de «combatir la desinformación nociva sobre vacunas» (1) y adquiere una enorme extensión. Según sus propias noticias sus socios eran ya: Associated Press, Agencia France Press, BBC, CBC/Radio-Canada, Unión Europea de Radiodifusión (EBU), Facebook, Financial Times, First Draft, Google/YouTube, The Hindu, Microsoft, Reuters, Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, Twitter, The Washington Post… Sus integrantes se alertan inmediatamente de la presencia de contenido inadecuado, el cual «se revisará con prontitud para garantizar que no se vuelva a publicar la desinformación» (2). Es decir, se elimina.

Estas empresas buscan en cada país los socios más adecuados. En el Estado español, la Agencia EFE, Newtral y Maldita forman parte de la International Fact-Checking Network (IFCN), asociación que constituye el núcleo principal del equipo encargado de detectar noticias «perniciosas» en estrecha colaboración con Facebook/Whatsapp y Google/Youtube (3). Efe, Newtral y Maldita califican como falsa, fake, toda información emitida por científicos de cualquier parte del mundo que cuestione la versión imperante. Puede decirse que la rapidez con la que censuran es directamente proporcional a la categoría profesional del investigador emisor de la información. Pero no lo hacen gratis. La empresa Newtral, de la periodista Ana Pastor, vinculada a la Sexta, declaraba un capital social inicial, en octubre de 2017, inferior a 10.000 euros. En 2020 afirmaba haber facturado más de 2.500.000 de euros (4).

Este mecanismo de control de medios de comunicación está al servicio de los grandes centros de poder económico del mundo que, precisamente en torno a la pandemia Covid, han dado pasos de gigante en la centralización de los resortes fundamentales del capital.

Conocer este proceso en indispensable para las organizaciones comunistas y para toda aquella persona que aspire a entender el engranaje del poder.

Precisamente en el Estado español, la financiación por parte de las grandes empresas de los medios de comunicación se mantiene oculta con la connivencia del poder político, en este caso, con la complicidad del Gobierno progresista: “el único punto en el que no hubo consenso para firmar el código ético de las empresas del Ibex-35 fue el de hacer pública su inversión en los medios de comunicación” (5).

En este momento, las empresas más cotizadas en bolsa en el mundo son las cinco tecnológicas: Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, conjunto conocido como GAFAM. No es necesario insistir en el enorme poder que concentran, pero, por dar un dato, Facebook declaraba tener en 2019, 1,56 mil millones de usuarios diarios.

Es importante destacar que los mayores Fondos de Inversión del mundo – Vanguard Group, BlackRock, State Street Corporation, Fidelity Management and Research (FMR), Geode Capital Management, y Northern Trust Corporation, a su vez interpenetrados -, controlan gran parte del accionariado de las GAFAM, es decir, de Alphabet (Google), Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Además, Blackrock, Vanguard y State Street coinciden tanto en el accionariado de las nuevas empresas con mayor valor en bolsa como en los tradicionales conglomerados mediáticos: Time Warnar, Comcast, Disney y News Corporation.

En el Estado español, estos fondos de inversión no sólo controlan la producción de información y la creación de opinión a través de estos gigantes de la comunicación, sino que, desde noviembre de 2020, Blackrock y otro gran fondo de inversión, CVC, se convirtieron en los mayores propietarios del Grupo Prisa, incluido El País y la Cadena SER, al comprar su deuda por un valor de más de 1.000 millones de euros. Además, Blakrock es propietaria de parte importante del accionariado de los principales conglomerados mediáticos del Estado español. Controla directamente parte del accionariado del grupo Atresmedia, propietario de Antena 3 y la Sexta, y del grupo Mediaset, propietario de Cuatro y Telecinco (6).

No es sólo el control empresarial. El poder político se hace cómplice directo y soborna con subvenciones a medios de comunicación, con la condición de que mantengan la línea oficial en relación con la pandemia, a todos, incluidos los periódicos de la izquierda abertzale, Gara y Berria (7).

El círculo se cierra con el control por parte de los grandes Fondos de Inversión de las multinacionales farmacéuticas involucradas en el negocio de las vacunas Covid. La estadounidense Pfizer, clara ganadora de la carrera de las vacunas, es propiedad de los mismos grandes Fondos de Inversión (8). Vanguard es el principal accionista de Pfizer y el segundo es Blackrock (9). Vanguard, Blackrock y State Street están entre los principales accionistas de Moderna.

Sólo Blackrock y Vanguard administran 16 billones de dólares (10). Si fueran un Estado serían la tercera potencia mundial por detrás de EE.UU y China. Sus ganancias con las vacunas son gigantescas. Por ejemplo, la aparición de la variante Omicron y la extensión infundada acerca de la gravedad de la misma hizo que, en una semana, los directores generales y principales accionistas de Pfizer y Moderna ganaran más de 10.000 millones de dólares (11).

Fuente original: Coordinación de Núcleos Comunistas

Fuente tomada: mpr21