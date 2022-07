LA GUERRA IMAGINARIA. Patrick Lawrence.

Patrick Lawrence.

Imagen:(píxel sin procesar, CCO)

13 de julio 2022.

Comenzó cuando el régimen de Biden y la prensa tergiversaron los objetivos rusos en Ucrania. Todo lo demás ha fluido de él.

¿Qué iban a hacer las camarillas políticas, “la comunidad de inteligencia” y la prensa que sirve a ambos cuando el tipo de guerra en Ucrania de la que hablaban incesantemente resultó ser imaginario, un conflicto de Marvel Comics con poca base en la realidad? Me preguntó sobre esto desde que comenzó la intervención rusa el 24 de febrero. Sabía que la respuesta sería interesante cuando finalmente tuviéramos una.

Ahora tenemos uno. Tomando como guía el New York Times , supervisado por el gobierno , el resultado es una variante de lo que vimos cuando el fiasco del Russiagate se deshizo: aquellos que fabrican ortodoxias además del consentimiento se están escapando por la puerta lateral.

Podría decirles que no tengo la intención de destacar al Times en esta argucia salvaje, excepto que lo hago. El periódico de registro que alguna vez fue pero ya no sigue siendo singularmente perverso en sus engaños y decepciones al imponer la versión oficial pero imaginaria de la guerra a los lectores desprevenidos.

Como recordarán los lectores de Consortium News que sospechan debidamente, Vladimir Putin fue claro cuando le dijo al mundo las intenciones de Rusia cuando comenzó su intervención. Estos fueron dos: las fuerzas rusas entraron en Ucrania para “desmilitarizarla y desnazificarla”, un par de objetivos limitados y definidos.

Un lector astuto de estos comentarios señaló en un hilo de comentarios reciente que el presidente ruso había demostrado una vez más, independientemente de lo que se piense de él, un estadista enfocado con una excelente comprensión de la historia. En la Conferencia de Potsdam en julio de 1945, el Consejo de Control Aliado declaró su propósito de posguerra en Alemania como «las cuatro D». Estos fueron la desnazificación, la desmilitarización, la democratización y la descentralización.

Démosle a David Thompson, quien me llamó la atención sobre esta referencia histórica, una merecida línea aquí:

“La reiteración de Putin de los principios de desnazificación y desmilitarización establecidos a partir de la Conferencia de Potsdam no es solo una pintoresca punta del sombrero a la historia. Estaba estableciendo un marcador para los Estados Unidos y el Reino Unido de que el acuerdo alcanzado en Potsdam en 1945 sigue siendo relevante y válido…”.

El presidente ruso, cuyo único argumento con Occidente es que un orden justo y estable en Europa debe servir a los intereses de seguridad de todas las partes, simplemente estaba reafirmando los objetivos que la alianza transatlántica se había comprometido a lograr. En otras palabras, estaba señalando la gran hipocresía de dicha alianza al armar a los descendientes ideológicos de los nazis alemanes.

Me detengo en este asunto porque la guerra imaginaria comenzó con las tergiversaciones bastante irresponsables de los objetivos de la Federación Rusa en Ucrania por parte del régimen de Biden y la prensa. Todo lo demás ha fluido de él.

Recuerde: las fuerzas rusas iban a “conquistar” toda la nación, acabar con el régimen de Kiev, instalar un gobierno títere y luego avanzar hacia Polonia, los estados bálticos, Transnistria y el resto de Moldavia, y quién podría imaginar qué después. La desnazificación, ahora podemos leer, es una evasión falsa del Kremlin.

Próxima Edición

Habiendo mentido abiertamente sobre este punto, la siguiente edición del cómic salió al mercado. Rusia no está logrando sus objetivos imaginarios. Moral baja, deserciones, tropas mal entrenadas sin suficiente para comer, fallas logísticas, artillería pésima, artillería ocasional, oficiales incompetentes: los rusos se dirigían a una caída en suelo ucraniano.

El corolario aquí fue el heroísmo, el coraje y la determinación del campo de batalla de las tropas ucranianas, y menos aún, del Batallón Azov, que ya no eran neonazis. No importa el Times , The Guardian , la BBC y varias otras publicaciones y emisoras principales nos hablaron anteriormente sobre estos fanáticos ideológicos. Eso era entonces, esto es ahora.

El problema en este punto era que no había éxitos en el campo de batalla para informar. Las derrotas, en efecto, habían comenzado. En mayo, aproximadamente cuando el Batallón Azov, heroico y democrático como es, se vio obligado a rendirse en Mariupol, llegó el momento, tenía que ser así, de las atrocidades rusas.

Tuvimos el teatro y el hospital de maternidad en Mariupol, tuvimos la infame matanza en Bucha, el suburbio de Kiev; varios otros han seguido. Lo que sucedió en estos casos nunca ha sido establecido por investigadores desinteresados ​​creíbles; la abundante evidencia de que las fuerzas ucranianas son responsables se descarta de plano. Pero, ¿quién necesita investigaciones y evidencias cuando los brutales, criminales e indiscriminadamente despiadados rrrrusos deben ser culpables para que la guerra imaginaria continúe?

Mis favoritos indiscutibles en esta línea son cortesía de CNN, que se extendió esta primavera sobre las acusaciones (acusaciones ucranianas, por supuesto) de que los soldados rusos estaban violando a niñas y niños pequeños hasta bebés de meses. Tres de estos especímenes están aquí , aquí y aquí .

La red abandonó abruptamente esta línea de investigación después de que el alto funcionario ucraniano que difundió estas sospecha fuera destituido de su cargo porque los cargos son mentiras. Creo que es un movimiento inteligente por parte de CNN: la propaganda no tiene que ser muy sutil, como muestra la historia, pero tiene sus límites.

Justo después de que la narrativa de las atrocidades hubiera madurado, comenzó el tema de los rusos-están-robando-el-grano-ucraniano. La BBC ofreció un relato especialmente maravilloso de esto. Mire esta presentación de video y texto y dígame que no es la cosa más linda que jamás haya visto, tiene tantos agujeros como las cortinas de encaje de mi abuela irlandesa.

Pero en este punto, problemas. Las fuerzas rusas, con sus deserciones, armas anticuadas y generales tontos, estaban tomando una ciudad tras otra en el este de Ucrania. Estas no fueron, la mosca en el ungüento, victorias imaginarias.

Fuera el tema de que la guerra va bien y dentro el uso indiscriminado de artillería por parte de los brutales rusos. Esta fue una «estrategia primitiva», el Times quería que supiéramos. En el horror de la guerra, simplemente no bombardeas una posición enemiga como paso anterior a tomarla. Medieval.

Últimamente, hay otro problema para los magos de la guerra imaginaria. Este es el número de muertos. La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU publicó el 10 de mayo que el recuento de bajas hasta la fecha superaba las 3.380 muertes de civiles, aumentó en junio a 4.509 y 3.680 civiles resultaron heridos. (Y ambos bandos disparan y matan en una guerra).

Maldita mar, exclamaron en la Octava Avenida. Eso no es lo suficientemente cerca en la guerra imaginaria. Desesperado por un número espantosamente alto de muertes, el Times , el 18 de junio, publicó “Muerte en Ucrania: un informe especial”. ¡Qué lectura! No hay nada más que insinuaciones y conjeturas sin peso. Pero la guerra imaginaria debe continuar.

El «informe especial» del Times , dum-da-da-dum, se basa en frases como «testimonio de testigos y otras pruebas» y «los miles que se creía asesinados». Cabe señalar que la evidencia proviene casi en su totalidad de funcionarios ucranianos, al igual que una cantidad excesiva de lo que publica el Times .

Hay una gran cita: “Las personas son asesinadas indiscriminadamente o repentinamente o sin ton ni son”. Guau. ¿Esto es condenatorio o qué?

Pero otro problema. Esta observación proviene de un tal Richard Kohn, quien es emérito de la Universidad de Carolina del Norte. Espero que el profesor esté teniendo un buen verano en Chapel Hill.

A fines de junio, Sievierodonetsk cayó, o aumentó, según el punto de vista, y en poco tiempo también Lysychansk y toda la provincia de Luhansk. Ahora vienen las historias de confesión, aquí y allá. Las fuerzas ucranianas están tan desconcertadas que se están disparando unas a otras, leemos. No pueden operar sus radios y, un ingenioso giro hacia atrás aquí, se están quedando sin comida, municiones y moral. Los soldados sin entrenamiento que se apuntaron para patrullar sus vecindarios están abandonando el frente.

Retenciones

Están los retenidos. The Times informó la semana pasada que los ucranianos, acabados en Lugansk, están planeando una contraofensiva en el sur para recuperar el territorio perdido. Todos necesitamos nuestros sueños, supongo.

Para sorpresa de muchos, Patrick Lang, el observador normalmente astuto de los asuntos militares, publicó «Incapaz de reparar incluso sus propios tanques, la humillación de Rusia ahora es completa» en su Turcopolier el viernes pasado. El coronel retirado predice que a los rusos les espera “un repentino cambio de suerte”. No, no estoy conteniendo la respiración.

¿Has tenido suficiente de la guerra imaginaria? Tengo. Leo esta basura a diario como una obligación profesional. Algunas de ellas me parecen divertidas, pero en general me enferman cuando pienso en lo que la prensa estadounidense se ha hecho a sí misma ya sus lectores.

Para que conste, es difícil decir exactamente lo que ocurre en los trágicos campos de guerra de Ucrania. Como se dijo anteriormente en este espacio , tenemos muy poca cobertura de corresponsales profesionales debidamente desinteresados. Pero ofrezco aquí mi conjetura, y no es nada más.

Esta guerra se ha desarrollado, más o menos inexorablemente, en una dirección: en la guerra real, los ucranianos han estado en una marcha lenta hacia la derrota desde el principio. Son demasiado corruptos, demasiado hipnotizados por su fanática rusofobia para organizar una fuerza eficaz o incluso para ver con claridad.

Esta no es una guerra de desgaste, como se supone que debemos pensar. Ha procedido lentamente porque las fuerzas rusas parecen tener cuidado de limitar las bajas, tanto propias como entre los civiles ucranianos. Tengo más fe en las cifras de la ONU que en ese “informe especial” tonto y sin nada que acaba de publicar el Times .

No sé por qué las fuerzas rusas se acercaron a las afueras de Kiev desde el norte al principio del conflicto y luego se retiraron, pero no hay indicios de que tuvieran la intención de tomar la capital. Hubo batallas, pero ciertamente no fueron «rechazadas». Eso es pura tontería.

Aguardo investigaciones apropiadas —ciertamente improbables— de las atrocidades que ciertamente han ocurrido pero sin, hasta el momento, ninguna indicación concluyente de culpabilidad.

Avril Haines, directora de inteligencia nacional, comentó recientemente que el objetivo de Rusia sigue siendo apoderarse de la mayor parte de Ucrania. En un discurso a fines de junio en Ashgabat, la capital de Turkmenistán, Putin se mostró claramente tranquilo y afirmó: “Todo va según lo planeado. Nada ha cambiado.» El objetivo, dijo, seguía siendo «liberar Donbass, proteger a esta gente y crear las condiciones que garantizarían la seguridad de la propia Rusia. Eso es todo.»

Poniendo estas dos declaraciones una al lado de la otra, hay mucha más evidencia que respalda la de Putin que la que hay para Haines.

Intencionalmente o no, y a menudo tengo la impresión de que el Times no comprende las implicaciones de lo que publica, el periódico publicó una historia el domingo titulada “Ucrania y el concurso de resistencia global”. El resultado de este conflicto, informó, ahora depende de “si Estados Unidos y sus aliados pueden mantener sus compromisos militares, políticos y financieros para contener a Rusia”.

¿Es posible que no entiendan en la Octava Avenida que acaban de describir a Ucrania como un cliente perdido? ¿Saben que acaban de anunciar que la guerra imaginaria que han librado estos últimos cuatro y algunos meses está terminando en derrota, dado que no hay nadie en Ucrania para ganarla?

*Patrick Lawrence, corresponsal en el extranjero durante muchos años, principalmente del International Herald Tribune , es columnista, ensayista, autor y conferencista. Su libro más reciente es Time No Longer: Americans After the American Century . Síguelo en Twitter @thefloutist . Su sitio web es Patrick Lawrence . Apoye su trabajo a través de su sitio de Patreon .

Fuente: Consortium News