ENTREVISTA A ÁNGELES MAESTRO: “Este fin de semana hubo una “cumbre por la paz” para blanquear al gobierno español, y una contra cumbre “No a la OTAN, Bases Fuera». Carlos Aznárez.

Carlos Aznárez.

Foto: Jesús Hellín – Europa Press. Numerosas personas durante la manifestación contra la OTAN, a 26 de junio de 2022, en Madrid (España). La movilización ha sido convocada por la plataforma estatal «Por la Paz, No a la OTAN»; «OTAN NO, Bases fuera» y otras organizaciones.

28 de junio 2022.

Angeles Maestro es médica, activa luchadora anticapitalista dentro del Estado español, y a la vez militante internacionalista que ha abrazado las causas de Cuba y Venezuela, las del Medio Oriente, con Palestina como referencia fundamenta, y las del pueblo saharaui en su lucha contra la ocupación marroquí. Ella, como debía ser, fue una de las referentes de la contra-cumbre “OTAN No, Bases fuera” que este fin de semana deliberó en Madrid y ganó las calles contra la reunión que celebrará allí la corporación multinacional guerrerista. Estas son sus opiniones que ayudan a esclarecer y a formar sobre lo que significa esa alianza letal que hoy sigue poniendo al mundo al borde del abismo.

-Ángeles contanos un poco que pasó este fin de semana en Madrid alrededor de la contracumbre realizada para denunciar a la OTAN, ya que tenemos entendido que hubo dos encuentros en lugar de uno.

-Lo que ha sucedido es que ha habido una cumbre “Por la paz” que es la que ha ocupado mediáticamente el espacio, llevada a cabo por las fuerzas políticas y sindicales que sostienen al gobierno. Es decir, Unidas Podemos con Izquierda Unida dentro, Comisiones Obreras, UGT, y entidades satélites de éstas. Digo que ha ocupado el espacio mediático porque evidentemente estas personas tienen importantísimas subvenciones institucionales, y apoyos mediáticos y para el sistema era absolutamente imprescindible que ellos sean la voz «en contra» de la OTAN. De hecho, en la propaganda que realizaron, el “No a la OTAN» era pequeñito, mientras que en grandes letras aparecía “Por la paz”, para que fuera un mensaje controlado. Es decir, ocurrió como tantas veces hemos visto, cuando en las reuniones en la cuales los pueblos hemos intentado confrontar con los crímenes que estas organizaciones multinacionales perpetran, ellos han optado por financiar su propia “ posición”.

–¿Cómo es eso?

-Es decir, que hay una serie de ONGs, de fuerzas políticas, sindicales, que hacen oposición con la boca pequeña, cubren el supuesto espacio de la confrontación, que no es tal, y contribuyen decisivamente a ocultar a quienes, desde la modestia más grande de la falta de financiación de todo tipo, de subvenciones, etc, sí que tenemos un discurso que confronta directamente con estas instituciones internacionales criminales. Entonces, ha habido con todos los focos en la escena una cumbre “por la paz”, en la sede de Comisiones Obreras en Madrid y luego otra contracumbre, que efectivamente es la única que merecía tal nombre, que hemos tenido que hacerla en una parroquia obrera de Vallecas porque se nos ha negado cualquier tipo de instalación relacionada con el gobierno, bien municipal, que en Madrid gobierna el PP o bien estatal del PSOE-Unidas Podemos.

– ¿Cómo les fue en esta decisión?

-Allí modestamente, pero creo que con una fuerza y una coherencia, que auguran, creo yo, bases sólidas para desarrollar lo que es indispensable y lo que el estado español necesita, organizaciones revolucionarias, o coherentemente confrontadas con el capitalismo y desarrollar un movimiento contra el imperialismo y contra la OTAN. Allí nos hemos reunido, ha sido importante porque en este movimiento han confluido prácticamente todas las plataformas contra la OTAN que se han creado en los diferentes pueblos del estado español. Y cuando digo pueblos quiero decir, comunidades autónomas, ciudades pequeñas, en fin, todas excepto, Catalunya y Valencia en las cuales la hegemonía la tenían estas instituciones que apoyan al gobierno. Por lo tanto ellos han asistido a la cumbre “por la paz” y en la manifestación del domingo han engrosado las filas de quienes estaban cubriendo un espacio para blanquear el apoyo al gobierno y a la cumbre de la OTAN. Hemos confluido, como decía, plataformas de todos los estados, y también organizaciones políticas, algún sindicato, organizaciones de barrio de Madrid, en fin un conglomerado plural pero con unas bases ideológicas firmes y compartidas que se han expresado en los comunicados y en este llamamiento para conformar el movimiento antiimperialista y contra la OTAN que representan un arco que pretendemos de largo recorrido.

-¿Esta ruptura viene de antes o surgió en el trajinar de la misma reunión convocada por esos sectores que tú señalas como afines al gobierno?

-En primer lugar, hay que decir que nunca hubo la menor tentación o voluntad nuestra de acudir a esta «cumbre por la paz», eso estaba clarísimo desde el primer momento. No obstante, la ruptura se produjo tarde. No tanto en relación con la cumbre, ya que estuvo claro desde el principio que esa cumbre era la cumbre del gobierno, pero sí en todos los preparativos de la manifestación. De tal manera que empezamos a hacer las reuniones en el mes de noviembre y la ruptura con la decisión de conformar un bloque claramente que dijera «OTAN NO – Bases Fuera» y denunciando la complicidad del gobierno en la preparación de la cumbre, no se produjo hasta la primera quincena de mayo, es decir muy tarde. Eso creo que fue uno de los errores nuestros, porque cuando tienes pocos recursos, el principal recurso es el tiempo. El tiempo para llegar a muchos sitios, para poder debatir, para poder aglutinar, para poder organizar. Ese creo que fue uno de nuestros errores, que fue inevitable porque hubo organizaciones que apostaron desde el primer momento a «la unidad, la unidad», una unidad imposible, porque nos preguntábamos ¿cómo vamos a ir juntos con quiénes están con un gobierno que está organizando, financiando, comprando pistolas Taser para agredir a los manifestantes que se atrevieran a confrontar la cumbre de la OTAN, y por otro lado quienes nos oponemos. Pero la chispa que desencadenó la ruptura fue algo increíble: mientras las bases norteamericanas, es decir el poder de Estados Unidos en suelo español, no hacen más que fortalecerse y ampliarse -de hecho se ha renovado el acuerdo bilateral entre el gobierno español y el de Estados Unidos a finales de mayo-, hubo organizaciones satélites de quienes están apoyando al gobierno que pretendían que la lucha contra las bases ya estaba pasada de moda, que era una antigüedad y que estábamos fuera de la realidad. Era algo muy chocante, porque digamos que en la OTAN se puede inferir que hay muchos gobiernos, pero en un tratado bilateral con Estados Unidos es este gobierno directamente el involucrado y el que ha tomado las decisiones, no hay ahí un colectivo más amplio, es directamente el gobierno español. Entonces, ahí se precipitó la ruptura. Para muchas organizaciones que estamos en esta batalla de largo recorrido, el hecho de haber consumado esa ruptura es la garantía de credibilidad en el futuro. Si nosotros hubiéramos ido en un cortejo, en una procesión detrás de ministros y ministras, detrás de organizaciones que están teniendo las posiciones más agresivamente imperialistas desde hace décadas, pues claro, tendríamos poca credibilidad para hacer ese llamamiento hacia la conformación de un movimiento de largo recorrido. Máxime cuando ahora mismo, no solamente se abre el frente contra Rusia en el este de Europa, sino algo que concierne directamente a España, al estado español y es lo que llaman la OTAN del Norte de África, que en este momento está realizando maniobras militares con Israel. Por primera vez, el estado de Israel, abiertamente, conforma maniobras militares con Marruecos y otros países, no sé si finalmente Egipto aceptó, porque es gravísimo que un país árabe esté participando con Israel en maniobras de la OTAN. Eso está directamente relacionado con la infamia que ha realizado el gobierno español hace poco más de un mes, de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, que ha abierto no solamente maniobras militares, sino que como siempre sucede, la cobertura militar es la garantía de la actuación de multinacionales israelíes, españolas y marroquíes que están haciendo extracciones petrolífera en aguas saharauis para hacerse con los recursos no solamente del norte de África sinó del Sahel y que involucra directamente a las Islas Canarias.

-Nos gustaría que nos explicaras cómo actuó Podemos en esta instancia, hemos leído declaraciones de que ellos, si bien manifestaban estar en contra de la OTAN, a la vez no le quieren arruinar el montaje que ha preparado Pedro Sánchez para recibir a la OTAN en estos días

Efectivamente. Creo que igual que hicieron con la transición española, que la vendieron en América Latina como la salida democrática a las dictaduras de Argentina, de Chile, de Brasil y de otros países, efectivamente para lo que sirvió es para perpetuar todas la estructuras de poder, y sobre todo los aparatos de estado quedaron en manos de los mismos sectores que en el franquismo. Algo parecido ha sucedido con Podemos. A estas alturas creo que es casi imposible negar el papel de Podemos en un momento, Podemos surge con la crisis de 2009 – 2011 con las grandes movilizaciones de masas, con las tensiones terribles en Grecia, donde surge Syriza también intentando confrontar con las políticas de austeridad de la Unión Europea. Sin embargo, lo peligroso para el poder es que la gente estaba en la calle, millones estaban en la calle. Fue primero el 15M, luego las Marchas de la Dignidad exigiendo el no pago de la deuda, y en ese contacto de lucha callejera y de rebelión popular, surge una apuesta de canalización electoral de todo ese malestar social. Es decir, vamos a votar a esto, pero fíjate que bonito, nos van a poder una urna, nosotros ponemos el voto y así se resuelven todos los problemas. Efectivamente como demostró el PC en la transición, ahora Podemos a más velocidad y con más descomposición, ha demostrado para lo que sirve la supuesta izquierda en los gobiernos o apoyando procesos políticos. Lo que esta gente está vendiendo es la desmovilización popular y la confusión de la clase obrera y del pueblo con respecto a sus propios objetivos. Esa es la bandeja de plata que le proporcionan estas fuerzas políticas al poder, que para lo que sirven es para blanquear las políticas de represión en el terreno laboral, en el terreno de las libertades y ahora, de la militarización de la sociedad. Por ejemplo, en España y en el resto de la Unión Europea, está en tramitación una ley de seguridad nacional en la cual el presidente del gobierno puede declarar una especie de estado de excepción encubierto que permite la requisa de bienes, por supuesto de los pobres, ya que no van a requisar bienes de las multinacionales o de la gran banca, prestaciones personales obligatorias sin derecho a indemnización. También plantean la persecución de toda noticia, que no tiene por qué ser falsa, que según ellos contribuya a la destitución nacional. Ya han hecho un Ministerio de la Verdad. eso ya está creado.

-¿Un ministerio de la Verdad? ¿De qué se trata?

-Es una institución destinada a perseguir cualquier noticia y a cualquier persona que ellos consideren que es un peligro para la estabilidad nacional, sin necesidad de declararlo falso. Y al frente de eso han puesto un general, al general Ballesteros, y eso ya está en vigor en el estado español. De esa barbaridad no se ha oído decir nada a Podemos, Izquierda Unida, ni nadie. Por eso yo alerto a las personas de buena fe que tienden a buscar vías fáciles. Entiendo que votar es muy sencillo, pero es un espejismo, es una ilusión peligrosísima que lo único que hace es retardar y debilitar las tareas que son absolutamente inaplazables e ineludibles de la clase obrera y de los pueblos, que es confrontar con el capitalismo más salvaje y el imperialismo más criminal que hemos visto quienes estamos vivos. En este momento, lo que está en marcha y lo vamos a ver muy pronto, no porque sean cuestiones morales, no es que sean más criminales que los otros, pero el capitalismo está en decadencia mucho más aguda, y por lo tanto, el riesgo para el capital de que se produzca un levantamiento popular es más fuerte que nunca. Por eso, en este momento, cuando la inflación se dispara, cuando los precios de los alimentos hacen imposible la vida, cuando el propio Foro Internacional de Davos ha declarado que hay que destruir al 40% del tejido productivo mundial, eso quiere decir millones y millones de trabajadores y trabajadoras sin trabajo y sin esperanza alguna de encontrarlo. La militarización de la sociedad que está en marcha, ese es el panorama que nos espera, y esta gente, estos supuestos progresistas, están colaborando decididamente, por un lado callando ante las medidas, y por otro lado contribuyendo a que la gente tarde más tiempo del necesario en analizar la realidad y tomar decisiones.

-Cuéntanos sobre todo, cuál es tu visión sobre lo ocurrido recientemente en Melilla, ciudad fronteriza con Nador, en Marruecos, ya que tenemos entendido que se ha producido una enorme masacre de migrantes.

-Primero hay que recordar que hay vinculación con las actuaciones de la OTAN destruyendo Libia, que era el país más próspero de África, el país con mayor desarrollo humano, que daba trabajo a millones, no solamente de libios sino de gente que migraba desde otros países africanos. En la destrucción de Libia participó el gobierno español, recordemos que esa oportunidad el jefe del Estado Mayor del Ejército, era un militar que está en Podemos, repito, Julio Rodríguez, fue el jefe del ejército español, que dirigió los bombardeos sobre Libia, ese es un militar que está en las filas y órganos de dirección de Podemos. Lo digo porque los casos concretos valen más que mil argumentos. Otro de los fenómenos sobre los cuales están involucrados el imperialismo estadounidense y de la Unión Europea, es el de la penetración de brigadistas del Frente Al Nusra, de Al Qaeda o del ISIS, en países africanos, en Nigeria, en Burkina Faso, en Mali, provocando matanzas, desestabilizando, para que luego esos gobiernos que no pueden defenderse a sí mismo llamaran a Francia, a Gran Bretaña, a Estados Unidos para que les defendiera de los terroristas. Toda esta situación de desestabilización ha ido acompañada por la depredación de recursos naturales que hace que países que hoy tienen a su pueblo en la miseria hoy sean los países más ricos del mundo en recursos naturales, en pesca, en coltán, en litio, en uranio, en aluminio, esas materias primas que les son robadas por la multinacionales europeas y estadounidenses. Lo digo porque todo esto ha hecho, desde hace tiempo, que miles y miles de personas, los más fuertes, los mejor preparados, atraviesen como pueden distancias de miles de kilómetros, y lo intentan para conseguir trabajo en Europa. Eso ha generado que desde hace mucho tiempo en los alrededores de Melilla, en territorio marroquí, estén acampados como pueden decenas de miles de personas que esperan una oportunidad para colarse hacia el territorio español. Lo que he explicado es muy importante entenderlo: si la multinacionales europeas y estadounidenses no saquearan a esos países, y no hubieran destruido al gobierno más importante que servía de esperanza, de identidad y unidad y desarrollo africano, esa gente no vendría para acá, esa gente no viene aquí para conocer mundo, viene acá desesperada desde sus sitios. Repito lo que he dicho antes, acerca de lo que ha supuesto el reconocimiento, el cambio sustancial en la política del gobierno español, representado por el PSOE y Unidas Podemos, con respeto de los derechos del pueblo saharaui y la traición que supuso el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Entonces, lo que ha sucedido en estos días ha sido un enorme crimen que no solamente ha sido ejecutado por la policía marroquí, instigado por el gobierno, sino que las personas que estaban acampadas en los alrededores de la valla de Melilla, venían siendo instigadas a la desesperación, se les quemaban sus tiendas, se les quitaba la comida y el agua, la policía marroquí estaba echando leña al fuego a una situación que no tenía más que una salida, y era la valla de Melilla. Incitaron a saltar hacia allí y luego cuando la gente decide hacerlo, van y las matan. Eso es lo que ha sucedido, y por eso, el gobierno criminal del PSOE y Unidas Podemos ha felicitado inmediatamente al gobierno y a la policía marroquí por la matanza de decenas de migrantes.. Eso han hecho. están manchados de sangre, de sangre de personas provenientes de pueblos ellos mismos saquean, es como tú bien sabes ocurre en América Latina. Ese es el actuar del imperialismo, ese es el actuar de las multinacionales, pero cuando hay muertos de por medio hay que decir muy alto y muy claro quiénes son los criminales, en este caso es el gobierno español que ha utilizado como esbirros a la policía marroquí, pero preguntémonos quién es el autor intelectual del crimen y quién ha aplaudido al crimen, y ese no es otro que el gobierno español. Es muy importante, no es la primera vez que pasa, pero en estas proporciones, con esta instigación y con este marco político del cual España va a formar parte de la OTAN del Norte de África con el estado de Israel, Marruecos, etc. como decía, para robar a mano armada, nunca antes mejor dicho, las riquezas del pueblo saharaui y del resto de los países africanos. Este es el momento en el cual todo eso se visualiza con claridad, probablemente no haya habido un antecedente tan transparente como el que los acontecimientos de este fin de semana nos han permitido visualizar

-Es muy claro lo que estás diciendo. Eso es la OTAN, eso es el capitalismo actuando y puesto en escena por gobiernos como el español, que todavía tienen el descaro de llamarse “de izquierda” y generar más confusión a la ya existente.

-Para terminar, dos ideas, para reforzar lo que tú estás diciendo. Por un lado, la actuación del poder español es un claro comportamiento de lacayo ante sus señores, poniendo en evidencia cómo se garantiza la seguridad del flanco sur de Europa frente a los deshechos humanos que intentan pasar la valla, y cómo efectivamente justo antes de la reunión de la OTAN se ponen esos cadáveres de trabajadores jóvenes en bandeja ante los criminales que van a estar en Madrid reunidos. Esos que van a cenar en el Museo del Prado y a los que se va a agasajar como si fueran gente decente cuando en realidad son el desecho de la humanidad y la escoria de la civilización.

Transcripción: Julia Mottura

Fuente: Resumen Latinoamericano