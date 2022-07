DOSSIER OBSERVATORIO DE TRABAJADOR@S EN LUCHA: Contracumbre, Declaraciones finales, resoluciones y Manifestación contra la OTAN

Observatorio de Trabajadores en Lucha.

Foto: Olmo Calvo. Miles de personas en la manifestación contra la OTAN en Madrid.

28 de junio 2022.

Observatorio de Trabajadores en Lucha presenta este Dossier que incluye la declaración final general y la declaración sobre Ucrania, realizada por la “Contracumbre OTAN no, Bases fuera” conformada por las diferentes Plataformas impulsadas en todo el Estado español e internacionales. Además, el llamamiento a la manifestación y la propuesta para conformar un Movimiento Contra la OTAN y las Bases. También presentamos la declaración final de “la Cumbre por la paz, OTAN no” y el documento de llamado a la Disolución de la OTAN, firmado por innumerables organizaciones del Estado español e internacionales. Finalmente presentamos algunos aspectos de la manifestación contra la OTAN realizada el 26 de junio en Madrid donde se congregaron millares de personas en un solo grito: ¡OTAN NO!

Declaración de la Contracumbre OTAN No, Bases fuera

Madrid 2022

La Coordinación de Plataformas OTAN No, Bases Fuera, constituida por las organizaciones firmantes del Llamamiento a la Movilización Contra la Cumbre de la OTAN en Madrid, convocó a la ciudadanía a celebrar la Contracumbre OTAN No, Bases fuera, Madrid 2022 como respuesta a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.

Reunidos en la ciudad de Madrid los días 24 y 25 de junio de 2022, los asistentes a esta Contracumbre DECLARAN:

Esta cumbre de la OTAN en Madrid debe ser considerada como un hecho histórico que marcará el inicio de un nuevo orden mundial y el comienzo de un periodo belicista que implicará a la mayor parte del planeta. Es un acontecimiento crucial en la coyuntura presente del imperialismo, que refleja el estadio actual de la lucha de clases.

El sistema en que vivimos, el capitalismo, está sumido en una crisis que ha sido definida por sus propias instituciones como estructural, sistémica y a largo plazo. La OTAN y el resto de estructuras bélicas occidentales, especialmente las bases militares de EE.UU., son piezas claves de esta reconfiguración del orden mundial.

En este momento en que se tiene conciencia del declinar de la hegemonía mundial de EE.UU., este país se está organizando para dominar el mundo y defenderá sus privilegios de todas las formas posibles, incluidas todo tipo de guerras y agresiones.

No existe un modelo de la nueva fase hacia la que transitamos, pero las grandes instituciones económicas internacionales y la propia OTAN ya han anunciado los ejes de acción para hacer frente a los problemas que ya están identificados: financiarización, deuda, destrucción creativa, revolución tecnológica, control social y expansión belicista contra todo lo que dificulte esta reorganización capitalista. Este proceso se dará fuera y dentro de sus propias fronteras. Es la puesta en marcha definitiva de la Guerra Mundo, una guerra global, arbitraria, impune, de agresión, por cualquier medio y a cualquier escala, cuyo fin es eliminar toda expresión de resistencia frente a la expansión imperialista.

Los frentes de esa guerra ya se extienden a Oriente Próximo, Asia Central, el Sahel, Taiwán, Mediterráneo Sur, América Latina y Europa, a los que hay que añadir el frente interno del imperio. En todos ellos está presente la OTAN excepto en la región Asia-Pacífico.

El carácter expansivo de esta organización no es una previsión; es un hecho, cuyo alcance fue anunciado recientemente por la Secretaria de Exteriores del Reino Unido: la OTAN GLOBAL.

La Europa económica no ha superado ese ámbito, no ha sido capaz de dotarse de una estructura política; fracasando el intento de dotarse de una constitución europea, también fracasó la iniciativa de crear un sistema de defensa europeo al margen de la OTAN.

Lo que realmente cohesiona a la Unión Europea, por su propio carácter de clase a favor de los monopolios, son el Banco Central Europeo, que determina su funcionamiento económico, y la OTAN, que determina sus relaciones exteriores. La Unión Europea está unida bajo la disciplina de la Alianza Atlántica, y tras su actuación siguiendo los intereses de EE.UU. en el conflicto de Ucrania, habrá que hablar de la Europa de la OTAN.

La trayectoria histórica de la OTAN nos muestra que para esta organización no existen límites territoriales, pero tampoco existen para sus alianzas, para los métodos ni para las consecuencias de su actividad belicista.

La OTAN ha recurrido al terrorismo en todas sus formas, desde la red Gladio en Europa al fundamentalismo islámico takfirí, en cualquiera de sus denominaciones, en todo el mundo musulmán. En las últimas décadas, sus miembros y la propia organización minimizan sus bajas contratando compañías de profesionales militares mercenarios y armando y entrenando a paramilitares Nazis y Fascistas. Tampoco existen límites para el sufrimiento causado por sus agresiones, los muertos hay que contarlos por cientos de miles y los desplazados superan hoy oficialmente los cien millones. Podemos afirmar por tanto, que la OTAN es una Organización Criminal.

En este momento esta organización tiene como misión prioritaria aislar y debilitar a la Federación Rusa para crear el mejor escenario para enfrentarse a China, objetivo final del imperialismo. En esta deriva, no han dudado en situarnos al borde de un conflicto nuclear con tal de conseguir la desvinculación de Europa de la Federación Rusa.

Una vez más no ha habido límites: gastos milmillonarios, miles de toneladas de armas (una buena parte, fuera de control), formación de grupos paramilitares neonazis, censura de medios de comunicación y de la cultura rusa, creación de una atmósfera toxica que no solo permita la manipulación de la opinión pública, sino que además, permita justificar todas las medidas que el nuevo orden necesita: militarización de la sociedad, control social, minimización del Estado, inflación, paro, precariedad y sobreexplotación. Todo ello será consecuencia de la guerra imperialista, impidiendo la libre autodeterminación de los pueblos.

Se justifican los enormes gastos que arrastran estas políticas, pero poco se dice sobre los inmensos beneficios corporativos de la industria de armamentos y de la reordenación del mercado de hidrocarburos, de los que son beneficiarios fundamentalmente los EE.UU.

La cumbre de la OTAN impulsará esta dinámica bajo términos indescifrables para el gran público: Concepto Estratégico, Seguridad Ampliada, Nuevo Orden Basado en Reglas, Resiliencia y otros que, en términos genéricos, son aceptados sin cuestionarlos, como Desarrollo Tecnológico y Digitalización y la incorporación de temas de amplia resonancia mediática como el Cambio Climático y los derechos de la Mujer. La introducción de estos nuevos temas amplia los ámbitos de intervención a escala global, y genera nuevos marcos de justificación ideológica de las agresiones.

Una vez más, se ocultan los verdaderos objetivos de la Cumbre, que no son otros que impulsar el desarrollo de una nueva fase del capitalismo, sustentada en el dominio de las grandes corporaciones, la expansión del militarismo, el control social y el derrocamiento de los antagonistas de Occidente, Rusia y China.

Estos objetivos se plantean precisamente porque la hegemonía del imperialismo estadounidense se encuentra en una posición de debilidad, con el auge de potencias regionales con capacidad de respuesta y voluntad de cooperación, tanto en las instituciones internacionales como en escenarios de injerencia concretos, distribuidos por todas las regiones del globo.

El Estado Español, su Congreso (salvo honrosas excepciones) y su Gobierno, continúan con el acuerdo al que llegaron Franco y los EE.UU. en 1953, que supuso el alineamiento de la oligarquía española con la estadounidense en condiciones de subordinación. Se entregó la la soberanía y se aceptó la sumisión a cambio de ser admitidos por un occidente que nos utiliza, nos ningunea y en no pocos casos nos desprecia. La presencia de las bases y la subordinación a los EEUU condicionó la propia estructura político-económica española tras la Transición. Esto ocurrió con la connivencia del progresismo liberal, que tuvo y tiene el cometido de desmovilizar las resistencias sociales.

Nuestros dirigentes, nuestras elites, siempre están prestos y solícitos para responder los primeros a cualquier orden. Como ejemplos, así se hizo con el Trío de las Azores, con la Constitución Europea, con la modificación de la Constitución, encuadrando a militares colombianos en Afganistán, acudiendo a cuantos frentes en conflicto nos piden, entregando el territorio a las bases de EE.UU., a los mandos y a las maniobras de la OTAN, aceptando sus exigencias presupuestarias, declarando como enemigos a quienes nos digan, divulgando su propaganda y aceptando sus restricciones.

En definitiva, hablar de la subordinación del Estado español a los intereses del imperialismo estadounidense, a través de la OTAN y las Bases, no es hacer referencia a un acontecimiento histórico, sino a una realidad presente, especialmente evidente en los territorios más fuertemente militarizados, como las Islas Canarias, el entorno de las bases y emplazamientos militares o los núcleos productivos vinculados a la industria del armamento.

Acabemos con esto de una vez, organicemos un movimiento con vocación de masas y de constituirse como un sujeto político y social bien estructurado y con fuertes raíces populares, capaz de generar propuestas trascendentales para el desarrollo de la lucha de clases en el Estado español, que denuncie a la OTAN como organización criminal y exija su abandono, que reclame la retirada de las bases y de los ejércitos extranjeros y que luche contra los planes militaristas y autoritarios que nos anuncian y que ya nos hacen sentir. Traigamos al presente y demos nueva realidad a nuestra rica historia de resistencias populares, especialmente la lucha antifascista.

Hay pueblos que nos enseñan que es posible la derrota del imperialismo. Sigamos ese ejemplo.

Madrid, 25 de junio de 2022

Declaración de la Contracumbre OTAN no, Bases fuera sobre la guerra en Ucrania

La Coordinación de Plataformas OTAN No, Bases Fuera, constituida por las organizaciones firmantes del Llamamiento a la Movilización Contra la Cumbre de la OTAN en Madrid, convocó a la ciudadanía a celebrar la Contracumbre OTAN No, Bases fuera, Madrid 2022 como respuesta a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN.

Reunidos en la ciudad de Madrid los días 24 y 25 de junio de 2022, los asistentes a esta Contracumbre DECLARAN:

El actual conflicto en Ucrania nos ha hecho sentir el inmenso poder del bloque occidental en el ámbito ideológico-cultural. El complejo mediático del que forman parte los medios de comunicación, las industrias culturales, la clase política, las instituciones y la mayor parte de la academia, ha participado en la construcción de una atmósfera tóxica que criminaliza lo ruso y demoniza a su presidente. Una visión teológica de la propaganda de guerra que incluye la práctica inquisitorial de la censura bajo el control militar de la Dirección de Seguridad Nacional y un estado de excepción de facto, suprimiendo el derecho a la información.

El objetivo de esta campaña es doble: Por un lado, justificar la desvinculación de Europa de Rusia, castigar y debilitar ese país y facilitar el camino para agredir a China, objetivo final de la expansión imperialista occidental. Por otro, construir un culpable al que responsabilizar de los inmensos sacrificios que supondrá el tránsito hacia un nuevo orden mundial necesario para hacer frente a la actual crisis capitalista. Este proceso requerirá, además, el control y el disciplinamiento de la población del imperio, y la guerra es el motivo perfecto para imponer esta estrategia.

Se ha desatado en Occidente una obscena y masiva campaña de desinformación, propaganda y guerra económica orientada a aislar a Rusia del resto del mundo; sin embargo la tensión histriónica e histérica, principalmente europea, no fue seguida por la mayor parte de los países del mundo. No sólo por China, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua o Corea del Norte, países largamente acosados y agredidos por los mismos que lo hacen contra Rusia, sino tampoco por Brasil, Arabia Saudí, ni por Turquía y la mayor parte de países de Asía, América Latina y África que no se han sumado a la ofensiva de la guerra híbrida contra Rusia.

Rusia se salió del papel que le tenían reservado en una guerra de defensa del Dombás e inició su operación militar especial dirigida a dos objetivos: destruir las capacidades misilísticas, aéreas, antiaéreas y navales de Ucrania para defender los territorios masacrados por las milicias ucronazis (creadas, armadas y entrenadas por el Reino Unido, los propios EE.UU. y otros países de la OTAN) y erradicar los movimientos nazis que controlan el país tras el golpe de estado del 2014.

Todos los analistas militares serios concurren en caracterizar la operación militar rusa como mucho más respetuosa con la población civil y con los propios soldados ucranianos que abandonan las armas que las campañas recientes de EE.UU., la UE y la OTAN en Yugoslavia, Siria, Irak, Libia o Afganistán.

Rusia usa sus armas más destructivas para eliminar los arsenales alimentados continuamente por los países de la OTAN. Por el contrario, el ejército ucronazi sigue una estrategia similar a la puesta en marcha en las operaciones de las milicias terroristas del estado islámico en la guerra de Siria, escenificando ataques falsos para alimentar la propaganda bélica europea. Ha bloqueado a la población civil en las ciudades, las ha usado como escudos humanos y ha utilizado ambulancias para el transporte de armas y soldados, llegando a realizar ataques contra civiles desarmados que intentaban abandonar las áreas de combate.

Ucrania es un peón en la ofensiva de occidente a Rusia; un peón que nunca se convertirá en reina y que será sacrificado en el altar de los intereses de EE.UU. Este camino se inició en la revolución naranja del 2005, dentro del programa de las revoluciones de colores, que culminó con el golpe de estado del 2014, promovido y financiado públicamente por EE.UU., en el que los ucronazis jugaron un papel fundamental en la desestabilización del estado y en la persecución de la población rusa y rusoparlante.

Este golpe consiguió hacerse con el poder, pero no fue seguido por toda la población. La península de Crimea aprobó su integración en Rusia y la región del Dombás no reconoció al régimen ucronazi de Kiev, declarándose repúblicas independientes.

La nazificación impulsada por Kiev integró a las milicias nazis en el ejército regular y las envió para que reprimieran y destruyeran las repúblicas del Dombás. Ocho años de guerra y 14.000 muertos era el saldo en esa región en el momento de iniciarse la operación militar rusa.

EE.UU. y el Reino Unido, reconvertido de nuevo en imperio británico, llevan intentando desde 1917 apropiarse de Rusia por todos los medios a su alcance; lo han intentado durante toda la existencia de la URSS y lo continúan intentando hoy día.

A través de la OTAN, han integrado a 14 países del este de Europa como fuerzas aliadas imperialistas, teniendo como objetivo el cerco a Rusia. Ucrania es un punto decisivo en esta estrategia. Su proximidad al corazón de Rusia, el control del Mar Negro y su importante papel en la nazificación de Europa, la otorgan un protagonismo esencial en la estrategia imperial occidental.

Si Rusia cae, caerán detrás China, Brasil, India, Irán, …. Independientemente de su organización política y de sus bases ideológicas, los países con un mínimo sentido de la soberanía en los cinco continentes han declinado participar en la campaña de sanciones a Rusia; mientras tanto Europa, que se humilla y se somete sin ninguna resistencia, está pagando un alto precio económico y político del que tardará décadas en recuperarse, si es que llega a hacerlo.

Es precisamente Europa, más que los EE.UU., la que sostiene esta guerra multifuncional contra Rusia en Ucrania; y es la socialdemocracia, los progresistas liberales, los que lo hacen con más entusiasmo, siendo mucho más agresivos, al menos en lo verbal, que los líderes más conservadores. No hay ningún reparo en aniquilar a un país entero para tratar de debilitar a Rusia, ningún reparo en seguir alimentando al monstruo para que sostenga la guerra hasta el último ucraniano.

En la próxima Cumbre de la OTAN, Rusia y China serán declarados oficialmente enemigos, se aumentarán los presupuestos de la Alianza, se abrirá la puerta a la guerra en el espacio y al uso de las armas nucleares. Se intensificará la propaganda de guerra y la militarización de la sociedad y la OTAN será una organización disciplinaria, ofensiva y global. La cumbre definirá su rol en la reconfiguración del nuevo orden mundial.

Europa lo sabe, pero quebrada económicamente, política e ideológicamente se pone en manos del eje anglo-sajón, poniendo en peligro su propia existencia.

El problema no es Ucrania; es el imperialismo, es el militarismo, es la OTAN, que amenaza a la Federación Rusa a través de Ucrania. Hoy Rusia está librando esta batalla en defensa de la soberanía e independencia de todos los países. Rusia debe ganar esta guerra por su propio país y por los nuestros. Rusia derrotará el nazismo y, para ello, está pagando un alto precio en vidas y en su propio bienestar.

¡No pasarán!

Madrid, a 28 de junio de 2022

Llamamiento a la movilización contra la cumbre de la OTAN en Madrid

OTAN NO, BASES FUERA, POR LA PAZ

Los días 29 y 30 de junio tendrá lugar en Madrid la Cumbre de la OTAN con el objetivo de expandirse a otros países del mundo, acelerar la carrera armamentística, incrementar el gasto militar desatendiendo otras necesidades sociales, desestabilizar países y preparar guerras con la finalidad de mantener el sistema capitalista neoliberal y la dominación imperial de Estados Unidos.

La OTAN bajo la dirección de EEUU ha sido una constante amenaza para los pueblos y naciones que defienden su soberanía y no se someten a los objetivos de explotación, robo de sus recursos y riquezas naturales, por las potencias que participan en dicha Alianza político-militar.

La historia de la OTAN y EEUU está cubierta con la sangre de millones de personas civiles, víctimas de los bombardeos de ciudades, pueblos y aldeas, del dolor de las poblaciones condenadas al hambre, la miseria y la migración forzosa a causa de las decenas de guerras impulsadas por la siniestra Alianza político-militar o por algunos de sus socios empleando toda su infraestructura. A ello se suman los golpes de estado y dictaduras militares promovidas por el imperialismo, los criminales bloqueos y las agresiones, abiertas o encubiertas, contra naciones y pueblos que luchan por su soberanía. Y sus consecuencias en los estados fallidos, tras su intervención militar, que facilitan el expolio de recursos y acaparamiento de mercados para el imperialismo occidental.

La incesante expansión de la OTAN hacia el este, la creciente militarización de la Unión Europea bajo la presión de la OTAN y la reciente solicitud de Suecia y Finlandia de incorporarse a la Alianza, añaden más inestabilidad y riesgo en el mundo.

Ante el grave peligro de que la espiral belicista de la OTAN y EEUU alimente nuevas guerras y provoque la división del mundo en dos bloques que conduzca a una tercera guerra mundial nuclear, los colectivos anti OTAN firmantes desde diversas comunidades del Estado español llamamos a la clase trabajadora, a los movimientos y organizaciones sociales, fuerzas políticas, entidades cívicas, en definitiva a la mayoría social, a adherirse a este LLAMAMIENTO, a movilizarse contra la cumbre de la OTAN en Madrid y a participar en las convocatorias de actos y movilizaciones que se organicen en los distintos territorios y a la manifestación unitaria que tendrá lugar el domingo 26 de junio en Madrid, para condenar las políticas atlantistas del Gobierno de España y las medidas económicas que se aplican con el pretexto de la guerra y exigir de él:

Salida inmediata de la OTAN y cierre de las Bases norteamericanas.

Reducción drástica del gasto militar. No a su aumento al 2% del PIB.

El cese de toda actividad militar fuera de nuestro territorio.

No al envío y comercio de armas a países en conflicto y guerra.

Firma del Tratado de prohibición de armas nucleares.

Estatuto de Neutralidad para las Islas Canarias.

Medidas contra el crecimiento del fascismo que alimenta las guerras.

Por la disolución de la OTAN y el cierre de las bases militares extranjeras en el mundo. No a las guerras y sanciones económicas que golpean a la población. ¡Defendamos la paz!

Plataformas promotoras:

Asamblea OTAN No Madrid; Asamblea OTAN No Región de Murcia; Assemblea Valenciana OTAN No, Bases fora; Bloc OTAN No! Bases fora! de Tarragona; Plataforma Anti-OTAN de Zaragoza; Plataforma Galiza contra a OTAN; Plataforma No a L’OTAN d’Alcoi; Plataforma Per la Pau, Contra les guerres, OTAN No de Catalunya.

Plataformas y organizaciones que se adhieren:

Bloque de Madrid OTAN NO, Bases fuera; Comité Antiimperialista de Catalunya; Movimiento por la Paz y el Socialismo de Cantabria; Plataforma anti OTAN de Euskal Herria; Plataforma por la Paz, Contra la OTAN y por la Neutralidad de las Canarias; Plataforma «EN PIE» de Miranda de Ebro; Plataforma OTAN NO de Alacant; ACATS-Hojas de Debate; Agora País Llionés; Asociación ISMA-MÁLAGA; Berro Seco na defensa dos Dereitos e Liberdades; Canarias Semanal; Comité Antiimperialista de Barcelona; Comité Antiimperialista de Murcia; Confederación Intersindical Galega (CIG); Coordinadora antifacista Llión; Espacio de Encuentro Comunista (EEC); Foro Pacifista Antiimperialista de Ciudad Real; Frente Antiimperialista Internacionalista; Internacionalistas 36; Juventud Comunista de los Pueblos de España; Partido Comunista de los Pueblos de España; Red de Apoyo Mutuo (León); Socialismo 21; Trinchera OP; Unión Proletaria y otras

Primera propuesta para la puesta en marcha de la coordinación estatal de la resistencia contra la OTAN y las Bases norteamericanas en España

Las actividades contra la Cumbre de la OTAN llevadas a cabo desde distintas iniciativas han puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de coordinar los esfuerzos antiimperialistas, tal como refleja el documento aprobado en la Contracumbre (ver Anexo).

Para ello, es preciso ponerse en movimiento antes de que el relajo del verano provoque una pérdida del necesario impulso.

En consecuencia, proponemos una serie de acciones a implementar con carácter inmediato:

1. Celebrar una primera reunión telemática que sirva para fijar la hoja de ruta y distribuir los primeros trabajos. Reunión a celebrar en el periodo comprendido entre el viernes 1 y el lunes 4 de julio; se abre una encuesta para ello, con seis opciones: https://doodle.com/meeting/participate/id/elO0zWjd

En esta primera reunión debiéramos trabajar sobre las siguientes líneas, estableciendo grupos de trabajo separados para las elaboraciones correspondientes en las próximas semanas:

Fijar los criterios para desarrollar dos documentos que fijen con claridad los fundamentos políticos y organizativos de este espacio de coordinación

para desarrollar dos documentos que fijen con claridad los de este espacio de coordinación Convertir el documento “Por la coordinación del Movimiento Contra la OTAN y las Bases” en un Llamamiento que invite a grupos y organizaciones políticas y sociales a incorporarse al esfuerzo común de articular un espacio de coordinación

que invite a grupos y organizaciones políticas y sociales a incorporarse al esfuerzo común de articular un espacio de coordinación Fijar los principales elementos de identidad para este espacio (título, logo)

para este espacio (título, logo) Establecer un punto de encuentro (Correo-e, grupo Telegram, etc) para el intercambio de información

2. Por el medio de comunicaciones decidido en 1.4:

elaborar borradores de los documentos de principios políticos y organizativos a partir de los criterios fijados en 1.1 acordar los puntos 1.2 y 1.3 en un plazo fijado



3. Difundir el Llamamiento de 1.2, una vez consensuado, por todos los medios al alcance de quienes participamos en esta iniciativa, recogiendo la voluntad de otros grupos de sumarse a la iniciativa

4. Celebrar una primera reunión presencial en otoño que tenga carácter constitutivo y que permita:

la aprobación final de los documentos de fundamentos políticos y organizativos del espacio de coordinación a partir de los borradores de 2.1, permitiendo la participación en ello de las organizaciones que se hayan incorporado con posterioridad, establecer un programa de trabajo para el futuro asignar responsabilidades concretas en su desarrollo.



Anexo:

Por la coordinación del Movimiento Contra la OTAN y las Bases

La necesidad de una coordinación estatal de las diferentes expresiones del movimiento anti OTAN y contras las bases norteamericanas y de la OTAN en el Estado Español, requiere empezar a concretar, con carácter urgente, determinadas acciones que permitan su materialización.

Venimos de las más diversas experiencias de resistencia y coincidimos en la necesidad de recuperar la iniciativa que permita vincular a las más amplias masas populares a la lucha antiimperialista y por la Paz. Objetivamente, la defensa exclusiva de sus intereses y necesidades requiere de un compromiso activo de la clase trabajadora y los sectores populares en contra del incremento de los gastos militares y de la dilapidación de miles de millones de € en presupuestos para la guerra y en inversiones en el complejo militar industrial. La defensa de los servicios y prestaciones sociales está reñida con el incremento del gasto militar y el creciente compromiso belicista internacional del Estado español y sus diversos gobiernos.

Vincular la recuperación de valores internacionalistas a la realidad material de las masas, que ven deteriorados sus derechos y prestaciones por el incremento constante de decisiones políticas y económicas vinculadas a la práctica y a la cultura de la Guerra, es un previo indispensable para trascender los propios límites que nos marca en la actualidad nuestra realidad militante y convertirnos en un verdadero movimiento de masas.

Enfrentar la pobreza, el desmantelamiento de lo público, la creciente explotación de la fuerza de trabajo, la censura, la represión y el permanente recorte de derechos y libertades, también requiere de un espacio de participación popular en defensa de la Paz y la Soberanía de los pueblos.

En su decadencia imperial, el bloque occidental liderado por los EE.UU, solo tiene un aliado: la Guerra.

La OTAN, en su accionar belicista, que ya no es solo ruido de cañones y pecheras engalanadas al servicio del capitalismo occidental, interviene globalmente y de las formas más diversas en el control de las poblaciones. La OTAN es también manipulación de medios de comunicación, grupos de presión y espionaje, a través de una nueva forma de guerra híbrida al servicio de sus objetivos dictatoriales universales.

Luchar por la Soberanía e Independencia de nuestros pueblos requiere un compromiso firme contra la OTAN, las Bases militares y todas las expresiones de sus políticas de guerra. La defensa del derecho de información denunciando la censura y el cierre de medios críticos, la solidaridad activa contra los bloqueos y sanciones económicas impuestas de forma unilateral a los pueblos considerados hostiles a sus planes de dominación mundial y la negativa al uso de nuestro territorio como espacio para la Guerra, se constituyen en ejes imprescindibles para articular una referencia inequívoca de confrontación antiimperialista en el que no hay espacio para la conciliación de intereses entre la Paz y la Guerra.

No hay más tiempo.

El carácter estructural de una crisis cada día más global y generalizada del capitalismo hace que, el hasta ahora poder hegemónico Occidental liderado por los EE.UU. y estructurado en torno a la OTAN, se encuentre en una ofensiva global contra la Humanidad que la sitúa ante el riesgo cierto de una conflagración militar de carácter mundial.

Vivimos en las entrañas del Monstruo y nuestra responsabilidad, pese al creciente uso de la violencia y la represión contras los sectores organizados de la clase y obrera y el pueblo, es quebrar cuanto antes todos los consensos sociales que aun mantiene. El movimiento estatal por la salida del Estado español de la OTAN y el cierre de todas las bases militares de los EE.UU y la OTAN, debe constituirse en un actor determinante en esta dinámica de contraofensiva del movimiento obrero y popular fundamentada en su intervención militante.

Concebimos la unidad de acción de nuestro movimiento como un espacio de encuentro político en el que, desde la riqueza de la diversidad ideológica que representamos, se trabaje con objetivos programáticos muy claros y definidos compartidos.

NO A LA OTAN. BASES FUERA. NO A LOS BLOQUEOS. NO A LA GUERRA IMPERIALISTA.

NO A LOS GASTOS MILITARES.

POR LA DESMILITARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL.

CUMBRE POR LA PAZ, OTAN NO

Declaración final

Madrid, 25 de junio de 2022

PAZ 360º

Dentro de cuatro días la cumbre de la OTAN decidirá un nuevo concepto de seguridad para intervenir en 360º en cualquier parte del planeta, en cualquier lugar y en cualquier momento.

La Federación Rusa y la República Popular China son señaladas como adversarios militares y, por primera vez, el sur aparece dentro de las capacidades de intervención de la Alianza que durante décadas de Guerra Fría no formó parte de la estrategia atlantista.

La nueva OTAN ha certificado que de norte a sur y de este a oeste, está dispuesta a intervenir fuera de los mandatos imperativos de la Carta de las Naciones Unidas como así hizo en Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia. Esa vulneración del derecho internacional, como también hemos visto en la invasión rusa a Ucrania, ha precipitado un mundo más inseguro y militarizado.

El señalamiento hacia el sur significará aumentar las capacidades de las bases militares norteamericanas desplegadas en el Mediterráneo; en el caso de España, en las bases de Rota y Morón.

La OTAN 360º se convierte en una amenaza para la paz, en un obstáculo para avanzar hacia una seguridad compartida y desmilitarizada, en el antagonismo frente a la verdadera seguridad humana que dé respuesta a las inseguridades de la mayoría de la población del planeta: el hambre, la enfermedad, la desigualdad, el desempleo, la falta de servicios públicos, la acaparación de la tierra y riqueza o la crisis climática.

La OTAN 360º propugna el aumento del gasto militar hasta un 2% del PIB, no renuncia al uso del arma nuclear y, por tanto, alienta la proliferación del arma de destrucción masiva por excelencia. Más armas en el mundo implican más guerras, como es fácil deducir. La historia nos enseña que quien puede imponer por la fuerza sus ideas no lo va a intentar por otros medios. Esta nueva ampliación es una nueva expresión de la respuesta autoritaria y colonial a la crisis ecosocial y es que las guerras han servido también para expropiar recursos mediante la violencia. Primero fueron los combustibles fósiles y ahora los minerales para la transición energética.

Nuestra cumbre alternativa, la Cumbre por la Paz, contra la OTAN y contra las guerras, ha concluido a través de los diferentes debates que es posible, y es nuestra obligación como especie humana, construir y defender la paz 360º, de norte a sur, de este a oeste. Ello implica renunciar al militarismo como forma de encarar los conflictos.

Sobre la base del acta final de Helsinki, la Carta de París y la Carta de las Naciones Unidas, nos comprometemos en la construcción de un nuevo modelo de seguridad basado en la Seguridad Compartida, desmilitarizada, en transición hacia el punto cero de armamento, libre de armas de destrucción masiva y sin bases norteamericanas desplegadas por todo el mundo. Queremos construir una seguridad humana que ponga en el centro el cumplimiento efectivo del ejercicio de los derechos humanos.

La Paz 360º se convierte en un imperativo para todo el movimiento pacifista mundial comprometido en la prevención diplomática de los conflictos, en el desarme, en la desnuclearización, contra las guerras y por la paz. En la desmilitarización de las sociedades, en suma.

¡De norte a sur, de este a oeste, frente a las guerras, la paz!

¡OTAN, NO!

¡Bases fuera!

LLAMAMIENTO

Disolver la OTAN. La OTAN es una grave amenaza para la paz mundial, ya que ha dejado un rastro de destrucción desde Yugoslavia hasta Afganistán.

NO A LA OTAN

La OTAN debe disolverse, no tiene legitimidad y sólo genera desolación.

no tiene legitimidad y sólo genera desolación. La OTAN pretende que sus intereses particulares sean universales. La OTAN viola la Carta de la ONU y utiliza cínicamente conceptos como “democracia” y “derechos humanos”. Desde su creación, la OTAN integró en su alianza a regímenes autoritarios, fascistas y coloniales.

La OTAN viola la Carta de la ONU y utiliza cínicamente conceptos como “democracia” y “derechos humanos”. Desde su creación, la OTAN integró en su alianza a regímenes autoritarios, fascistas y coloniales. La OTAN amenaza la paz mundial. Las intervenciones militares dirigidas por la OTAN han desestabilizado y destruido Yugoslavia, Afganistán y Libia. Ahora la OTAN intensifica una “nueva Guerra Fría” contra China y Rusia a lo largo de sus fronteras (Ucrania-Rusia y Mar Negro-Mar de China). Además la OTAN actúa contra los gobiernos progresistas en todo el Sur Global

Las intervenciones militares dirigidas por la OTAN han desestabilizado y destruido Yugoslavia, Afganistán y Libia. Ahora la OTAN intensifica una “nueva Guerra Fría” contra China y Rusia a lo largo de sus fronteras (Ucrania-Rusia y Mar Negro-Mar de China). Además la OTAN actúa contra los gobiernos progresistas en todo el Sur Global La OTAN dirige la carrera armamentística mundial. La OTAN, cuyos miembros deben gastar al menos el 2% de su PIB en el ejército, es responsable de más de la mitad del gasto militar mundial y de dos tercios del comercio mundial de armas.

La OTAN, cuyos miembros deben gastar al menos el 2% de su PIB en el ejército, es responsable de más de la mitad del gasto militar mundial y de dos tercios del comercio mundial de armas. La agenda nuclear de la OTAN pone en peligro nuestra supervivencia. La OTAN rechaza el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares y contradice el Tratado de No Proliferación desplegando armas nucleares estadounidenses en la Unión Europea con su política llamada de “despliegue hacia el exterior”.

La OTAN rechaza el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares y contradice el Tratado de No Proliferación desplegando armas nucleares estadounidenses en la Unión Europea con su política llamada de “despliegue hacia el exterior”. la OTAN es uno de los mayores causantes de contaminación del mundo. El ejército estadounidense es la institución más contaminante del planeta, responsable de más emisiones de gases de efecto invernadero que países del tamaño de Portugal. Por ello EE.UU. insiste en excluir las emisiones militares de los informes nacionales sobre impacto ecológico. La OTAN opera como salvaguarda de los intereses de las mayores corporaciones multinacionales contaminantes de carbono.

El ejército estadounidense es la institución más contaminante del planeta, responsable de más emisiones de gases de efecto invernadero que países del tamaño de Portugal. Por ello EE.UU. insiste en excluir las emisiones militares de los informes nacionales sobre impacto ecológico. La OTAN opera como salvaguarda de los intereses de las mayores corporaciones multinacionales contaminantes de carbono. La OTAN genera pobreza y desigualdad. La carrera armamentística va en contra de las necesidades reales de las personas: educación, sanidad, vivienda, seguridad social y una política energética eficaz. La guerra a nivel global genera sufrimiento extremo y crisis migratorias.

SÍ A LA PAZ

Necesitamos un sistema de seguridad no militarizado, sin armas nucleares, sin bases militares en el extranjero y con una reducción drástica del gasto militar. Defendemos una política de paz activa, en la que los conflictos terminen en una mesa de negociación basada en la Carta de Naciones Unidas.

sin armas nucleares, sin bases militares en el extranjero y con una reducción drástica del gasto militar. Defendemos una política de paz activa, en la que los conflictos terminen en una mesa de negociación basada en la Carta de Naciones Unidas. Inversión en el progreso social, no en la guerra. Lo que necesitamos es un concepto diferente de seguridad. Una seguridad común y humana que satisfaga las necesidades de las personas y luche contra el cambio climático, la desigualdad, la pobreza y la violencia. Una seguridad basada en la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo.

Lo que necesitamos es un concepto diferente de seguridad. Una seguridad común y humana que satisfaga las necesidades de las personas y luche contra el cambio climático, la desigualdad, la pobreza y la violencia. Una seguridad basada en la solidaridad, la cooperación y el respeto mutuo. Europa y Norteamérica deben comprometerse con el desarme. El concepto de Zona de Paz -adoptado por América Latina, África, el Sudeste Asiático, el Pacífico Sur y Asia Central- debe ser asumido por la Unión Europea y los países de América del Norte.

Marcha con nosotras y nosotros contra la OTAN para construir un Mundo de Paz.

Miles de personas se manifiestan contra la OTAN en un centro de Madrid blindado por la Policía

Una marea humana ha recorrido la capital de España días antes de la cumbre atlantista. Una fuerte presencia policial ha marcado la protesta con registros, identificaciones y requisamientos de palos de bandera.

Una masiva manifestación recorrió el centro de Madrid para rechazar la cumbre de la OTAN que se desarrollará en esta ciudad entre el 29 y 30 de junio.

Al llegar a Atocha, poco antes de la hora de arranque de la marcha, lo primero que podía verse era un enorme operativo policial, con furgones policiales y miles de agentes destinados a rodear a los manifestantes.

La convocatoria logró sumar a varios miles de personas en las calles madrileñas, muchas de ellas llegadas de otros puntos del Estado español.

La manifestación fue convocada por varias plataformas: Plataforma estatal por la paz OTAN No, la Plataforma OTAN No de Madrid y la Asamblea Popular contra la guerra.

“No a la OTAN, bases fuera”, “Contra el gobierno imperialista, y sus violencias, resistencia” y “No a las guerras” eran algunos de los lemas más escuchados junto con “¿Gobierno progresista? ¡Gobierno imperialista!”.

Lo han hecho con cánticos como los tradicionales «No a la OTAN», «Bases fuera» y «gastos militares para escuelas y hospitales». Algunos grupos han optado por otros adicionales como «gobierno belicista, vasallo imperialista». La gran cantidad de policías, con registros, identificaciones y requisamientos de objetos como palos de bandera de madera ha marcado el comienzo de la protesta.

La masacre de Melilla, con la muerte de más de 37 inmigrantes, producto de la represión de las fuerzas militares y policiales de Marruecos y el Estado español, también fue un centro de las denuncias en la manifestación. Algunos carteles denunciaban: “37 muertos en Melilla, el gobierno ‘progresista’ es responsable”

Fuentes: Dossier realizado por Observatorio de Trabajadores en Lucha gracias a las referencias de Izquierda Diario, Publico, Frente Antimperialista Internacionalista y Cumbre por la Paz Madrid 2022