LA CLASE OBRERA Y LA CRISIS CAPITALISTA MUNDIAL. Larry Holmes.

Larry Holmes.

Foto: El País.

13 de junio 2022.

Los siguientes extractos son de los comentarios de Larry Holmes, Primer Secretario del Partido del Mundo Obrero, en una reunión de la sucursal de Nueva York el 19 de mayo.

La mayoría de los economistas burgueses predicen ahora una recesión, que es una fuerte caída de la economía. Una recesión solía considerarse cíclica, pero esto ha cambiado, al igual que la naturaleza de la crisis capitalista. Porque el capitalismo ha escuchado su toque de muerte y está en una crisis permanente.

No hay una definición científica del término “recesión”. Sólo significa que algo malo va a ocurrir durante la recesión: desempleo, austeridad, pequeñas y medianas empresas que cierran, etc., etc. O incluso algo peor, mucho peor. Estoy seguro de que algunos de ustedes han visto las salvajes oscilaciones del mercado financiero últimamente.

El gobierno capitalista de Estados Unidos está en el mayor aprieto que ha tenido en mucho tiempo. Han determinado que la única forma en que pueden ayudar al capitalismo, la única forma en que pueden restaurar los márgenes de beneficio, es subir los tipos de interés.

Esto plantea una discusión sobre la caída de la tasa de beneficios, y he visto a algunos compañeros leer lo que el camarada Sam Marcy escribió sobre eso hace 40 años. Esto es algo bueno para leer en este momento: “El carácter cambiante de la clase obrera”, capítulo 4 de “Alta tecnología, Bajos salarios”. (marxists.org/history/etol/writers/marcy/hightech/chap4.html)

Subir los tipos de interés es algo que los capitalistas han temido hacer desde la crisis financiera mundial de 2008. Porque les preocupaba que los fundamentos de la economía capitalista a nivel mundial fueran tan débiles que si se subían los tipos, eso podría precipitar algo peor que una “recesión”.

Así que en vez de eso, para salvar el capitalismo, han estado bombeando billones y billones de dólares en la economía, particularmente en los mercados financieros. Y aún más durante la pandemia, para mantener la economía capitalista a flote.

Esto ha creado enormes “burbujas” – cuando el precio de algo, una acción, un activo financiero, etc., supera su valor fundamental por un gran margen – lo que lleva a una deuda increíble. Y cuando esa deuda empieza a llegar; mucha de ella está oculta, pero sigue siendo de billones de dólares. Los capitalistas no saben; ni siquiera están seguros, ni siquiera pueden imaginar, cuáles son las ramificaciones para la economía.

Estanflación

Se oye mucho la palabra “estanflación”. Así es como los economistas y políticos capitalistas llamaron a la crisis en la que se encontraba el capitalismo durante los años 70 y principios de los 80. Esa fue la mayor crisis capitalista desde la Depresión. Y la clase capitalista llegó a etiquetarla como “estanflación”.

Pero la “estanflación” es realmente el colapso de la economía capitalista. Es la incapacidad de la economía para funcionar en base a los supuestos y reglas capitalistas de cómo había estado funcionando hasta ese momento. Así que los economistas y los políticos consideraron que lo que llaman estanflación es realmente una crisis capitalista, una amenaza existencial para el capitalismo.

Llegaron al consenso en la década de 1980 de que tenían que tomar medidas drásticas para salvar el capitalismo. De ahí surgieron conceptos y planes como la reestructuración, el neoliberalismo, la globalización y la alta tecnología, esencialmente una declaración de guerra de la clase dominante a la clase trabajadora. Se trata de romper el relativo “contrato de paz” que los capitalistas tenían con sectores de la clase obrera con respecto al sindicalismo.

Podríamos volver a la crisis económica, tomar los matices y las palabras, desmenuzarlas y estudiarlas. Todo esto es bueno si se aclara y no confunde. Pero quiero centrarme en lo que creo que es el aspecto más importante de esta crisis económica en desarrollo.

La crisis política que genera esta crisis capitalista en desarrollo es de gran importancia para la clase obrera y para quienes luchan, como nosotros, en el corazón del imperialismo mundial, para ayudar a ser la vanguardia de la clase obrera.

Esta crisis económica llega en un momento muy singular. Llega cuando los trabajadores han empezado por fin a levantarse, cuando hay un incipiente levantamiento obrero en sus fases iniciales o intermedias. Como sea que se quiera caracterizar este levantamiento, está en un nivel que no habíamos visto desde la década de 1930, ese gran avance de la clase obrera en términos de organización.

La pregunta ahora es la siguiente: ¿La crisis económica -con la perspectiva de los despidos, los cierres de plantas y todo lo que conlleva- restará fuerza a esta rebelión de los trabajadores? Nos fijamos en Amazon y Starbucks, dos enormes colosos capitalistas multinacionales. Y son los grandes objetivos de los trabajadores, y eso afecta a otras campañas de organización, ¡y sus acciones han bajado! Eso plantea la posibilidad de que esas empresas cierren los almacenes de Amazon o cierren las cafeterías, ya sea directamente relacionadas con la lucha contra la campaña sindical o a causa de la economía.

No hay ganancias permanentes en el capitalismo

Así pues, ¿la crisis económica restará fuerza a la organización de los trabajadores? ¿O hará que los trabajadores se enfaden más, e incluso que sean más revolucionarios? Son preguntas que debemos tomarnos muy en serio. Y existe la esperanza de que esto último sea cierto: que la crisis económica no quite el vapor al movimiento obrero, sino que lo alimente, y eso haga que los trabajadores sean más revolucionarios. Ya lo veremos.

Tras la profundización de la crisis capitalista a nivel mundial, es importante entender lo que Marx y todos los grandes teóricos marxistas nos han enseñado. Y es que la lucha de los trabajadores por mejores condiciones en su lugar particular es esencial para que se unan como clase en su conjunto.

Porque, camaradas, tanto si suben como si bajan, tanto si ganan como si pierden, cualesquiera que sean las conquistas que los trabajadores consigan a través de la lucha, éstas nunca podrán ser permanentes bajo el capitalismo.

A menos y hasta que el capitalismo sea derrocado, esas conquistas siempre serán algo que los giros, los cambios de las relaciones de clase y las crisis capitalistas pueden recuperar.

He estado revisando algunas de las posiciones sobre la guerra de Ucrania, la OTAN y el imperialismo estadounidense, enviadas por los partidos comunistas daneses y portugueses relacionadas con la crisis capitalista en desarrollo. Estos puntos de vista parecen cercanos a los nuestros. Ven la guerra como un catalizador que acelera la crisis económica mundial y como un problema para la clase obrera. Eso es un debate en sí mismo: los precios del combustible, los alimentos, etc.

Al igual que nosotros, como comunistas en Estados Unidos, estamos, por supuesto, en contra del imperialismo estadounidense y de la OTAN, estos partidos están en contra de los imperialistas de sus países. Pero este es el problema: las clases trabajadoras de estos países en este momento no son capaces de resistir la propaganda y la postura de sus propias clases dominantes en relación con la guerra en Ucrania.

Lo que finalmente ocurrirá es la capacidad de la clase obrera de entender que hay bandos y de tomar un lado. Y esos bandos se delinearán sobre la base de la clase, cuando la guerra comience a afectar económicamente a los trabajadores. Por supuesto que hay más factores que eso; hay un miedo a la guerra mundial, etc.

Todas las cuestiones están ligadas entre sí.

Pero al problema – y esto es un problema histórico. La izquierda de este país, debido a las circunstancias históricas y a los acontecimientos que escapan a su control -he señalado este punto muchas veces, pero creo que es necesario repetirlo- se ha debilitado un poco en relación con el papel histórico de la clase obrera, tal como lo ve la teoría revolucionaria marxista y comunista.

Esto se debe a que los movimientos de la clase obrera han sido débiles en los EE.UU. Los movimientos sindicales han sido débiles, no sólo en términos de números, sino por no operar en la militancia. Y ahora es un momento en el que el desarrollo de la clase obrera debe ser visto como la única respuesta a estas crisis, ya sea la crisis económica, la crisis de la guerra imperialista de EE.UU. como en Ucrania o los peligros internos de EE.UU., como los crecientes ataques contra las mujeres, las personas LGBTQ+ y la gente de color.

La crisis económica es un caldo de cultivo para el fascismo, que está en un nivel peligroso en términos de ese movimiento en los EE.UU. Eso es lo que se reflejó en el ataque de los supremacistas blancos a la comunidad negra en Buffalo, Nueva York. La teoría de la conspiración del “gran reemplazo”, sostenida por ese tirador, suena como algo sacado del Tercer Reich de la Alemania nazi, al decir que la población legítimamente “mayoritaria” de la “nación blanca cristiana” de Estados Unidos está siendo deliberadamente “reemplazada” por gente de color.

Tenemos que fortalecer nuestro sentido del papel histórico de la clase obrera ideológicamente y, en la medida de nuestras posibilidades, poner en práctica esta perspectiva. Tenemos que influir en toda la gente que podamos, especialmente en los jóvenes revolucionarios potenciales. Ya no podemos permitirnos el lujo de limitarnos a los temas, por muy importantes que sean los temas individuales.

Todos los temas están unidos. Y lo que los une es la lucha de clases. Debemos tener y perfeccionar una estrategia de clase obrera en el futuro. Porque esa estrategia de clase es la única capaz de derrotar la guerra y el fascismo y, en última instancia, de llevar a cabo la revolución comunista.

Fuente: Workers World