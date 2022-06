EL IMPERIO ESTADOUNIDENSE ACTÚA COMO UN SOCIÓPATA MANIPULADOR DE MANUAL. Caitlin Johnstone.

Caitlin Johnstone.

Imagen: OTL.

Traduccion por DeepL

12 de junio 2022.

Una de las grandes fuentes de angustia en la vida de las personas es que no podemos ser el narrador de las historias de los demás sobre nosotros. Que no podemos controlar lo que los demás piensan y dicen sobre las cosas que hacemos y el tipo de persona que somos.

Todos hemos pasado por eso en algún momento.

«Si me conociera de verdad le gustaría».

«Si hubieran entendido lo que quise decir con esa broma no se habrían ofendido».

«Si pudiera ver mi corazón y mis intenciones entendería por qué hice lo que hice».

«No, no, eso no es lo que ha pasado; lo están entendiendo mal y me están haciendo quedar como el malo de la película».

Es bastante normal sentirse incomprendido o mal caracterizado por las personas de nuestra vida de vez en cuando. Pero hay algunas personas que llevan esa experiencia a extremos muy poco saludables y responden a ella de formas muy poco saludables.

Las personas con un sentido de la empatía poco desarrollado, como las que padecen trastornos narcisistas y antisociales de la personalidad, no experimentan a los demás seres humanos como lo hacen las personas normales. En la medida en que carecen de empatía por los demás, no los ven como personas soberanas, sino como herramientas que se utilizan para conseguir lo que quieren, ya sea poder, riqueza, sexo, respeto, etc.

Esta visión de los demás tiende a hacer que las personas que carecen de empatía se vuelvan manipuladoras, porque su interés en los demás no es conectar con ellos, comprenderlos y ayudarlos, sino utilizarlos y explotarlos. Lo perceptivos e inteligentes que sean determinarán lo hábiles que pueden ser para manipular a las personas con ese fin.

Para estos individuos, la incapacidad de narrar las historias de otras personas por ellos se vive no como una realidad a veces dolorosa pero necesaria, sino como un obstáculo intolerable que hay que superar. Encontrar formas de manipular los pensamientos que la gente tiene en su mente sobre el manipulador, sobre ellos mismos y sobre los demás adquiere un papel central en sus vidas.

Esta es una de las formas de detectar a un manipulador que carece de empatía en tu vida: gastan una cantidad desmesurada de energía tratando de influir en tu opinión sobre ellos, tu opinión sobre los demás y/o tu opinión sobre ti mismo. Yo soy así y hago tal o cual cosa. Ella es tan perra, siempre está bla, bla, bla. Es defectuosa en esto y en lo otro. Me necesitas por tales y tales razones. Me has hecho daño de tal o cual manera.

Toda la existencia social de un manipulador virulento gira en torno a influir en las narrativas que la gente tiene sobre lo que sucede en su círculo de una manera que beneficia al manipulador. Influenciando los pensamientos que tienen para sí mismos, e influenciando las historias que se cuentan entre ellos.

Una narración es una historia. A menudo, cuando la gente oye la palabra «historia», piensa en una obra de ficción completa, algo inventado para divertir a los demás. Pero la inmensa mayoría de las historias que vivimos tienen que ver con nuestra propia vida y la de los demás, tanto en nuestra propia cabeza como en nuestras conversaciones con la gente.

«Joe fue a la tienda» es una narración, tanto si Joe fue de hecho a la tienda como si no. «Joe es un imbécil» es una narración, independientemente de que los argumentos de que Joe es un imbécil contengan afirmaciones fácticas o no. Es una descripción de un suceso o situación, ya sea exacta, inexacta o una mezcla de ambas.

En esta relación ambigua entre narración y verdad es donde vive el manipulador. Se pasa el día tejiendo altas espirales de lenguaje, enmarcando la realidad de forma que le beneficie utilizando la verdad, la media verdad y la falsedad según sea necesario. Llenan las mentes de la gente con una versión del mundo que les hace simpatizar con ellos y a sus objetivos con una luz antipática.

Como sus vidas giran en torno a la manipulación, cualquier cosa que suponga un obstáculo para su capacidad de manipulación es vista como una amenaza. Que te pillen haciendo algo burdo que haga que la gente sea menos propensa a creer las cosas que dices en el futuro. Que alguien se dé cuenta de que está siendo manipulado y se niegue a creer todo lo que dice el manipulador. O, lo peor de todo, que todos sus conocidos empiecen a hablar entre ellos de lo deshonesto y poco fiable que es el manipulador.

Para el manipulador, el hecho de que todo el mundo se dé cuenta de su existencia es una de las amenazas existenciales más aterradoras que se puedan imaginar. A menudo se les verá proyectar este miedo sobre los demás, amenazando con sacar a la luz los secretos de la gente que no les gusta, porque para ellos esa es una de las amenazas más aterradoras que se pueden hacer.

El imperio centralizado estadounidense es un macrocosmos gigante de toda esta dinámica. Vierte enormes cantidades de energía en el control narrativo en forma propaganda , censura , manipulación de algoritmos de Silicon Valley , secretismo gubernamental y guerra contra el periodismo. Teje sin cesar relatos sobre lo grande que es y lo horribles que son sus enemigos. Y teme ser visto más que nada en el mundo.

La vasta estructura de poder que se extiende por todo el mundo y que está vagamente centralizada en torno a Estados Unidos es una poderosa fuerza militar y una poderosa fuerza económica, pero su arma más potente, con diferencia, es su capacidad para controlar la narrativa sobre lo que ocurre en el mundo. El uso de los medios de comunicación oligárquicos, de Silicon Valley y de Hollywood para manipular el pensamiento público y, por tanto, controlar la forma en que la gente piensa, actúa y vota a escala masiva en todo el mundo no se parece a nada que se haya visto en ningún imperio de la historia.

La propaganda sólo funciona si no se sabe que está ocurriendo. La censura sólo funciona si no llama la atención sobre la información que se censura. La campaña ininterrumpida del imperio estadounidense para controlar las narrativas dominantes del mundo sólo funciona si no está en el punto de mira del escrutinio público. Por eso, quienes llaman la atención sobre estas cosas son desprestigiados, demonizados, censurados, marginados, encarcelados y cosas peores por los gestores del imperio.

Los manipuladores odian ser vistos, pero si alguna vez te encuentras en una relación con uno, tu capacidad de escapar depende de que los veas. Este choque extremo de intereses a menudo hace aflorar en el manipulador una furia blanca que puede ser aterradora y peligrosa.

Y creo que la humanidad está entrando en esa etapa de la relación con el imperio estadounidense. Un manipulador que está empezando a ser visto por unos cuantos pares de ojos más de lo que le gustaría, lo que hace que empiecen a surgir destellos de pánico. Porque una vez que esos ojos ven lo que se esconde bajo el velo de la manipulación narrativa, no suelen mirar hacia otro lado. En todo caso, tienden a señalar y llamar más la atención sobre ello.

Es un momento aterrador para estar vivo. Pero también es fascinante. No se parece a nada que haya ocurrido antes en este planeta.

Estoy deseando descubrir si escapamos.

Fuente: Caitlin Johnstone