EEUU OTAN VS. RUSIA: La Gran Guerra de Hambruna Mundial en el Sur Global. Michael Hudson.

Michael Hudson.

07 de junio 2022.

Estados Unidos y la OTAN, con la ayuda del Foro Económico Mundial, ¿están impulsando una hambruna en el Sur Global (o el Tercer Mundo) con el objetivo de dominarlo y evitar que se unan al Nuevo Sistema Mundo Euroasiático en emergencia?

La guerra subsidiaria (o proxy war, porque solo se pelea dentro de un país) en Ucrania ¿se está convirtiendo en un paso previo a algo más grande, que implica una hambruna mundial y una crisis de divisas para los países con déficit de alimentos y petróleo?

Es probable que muchas más personas mueran de hambre y perturbaciones económicas que en el campo de batalla de Ucrania. Por lo tanto, es apropiado preguntarse si lo que parecía ser una guerra subsidiaria en Ucrania, es parte de una estrategia más amplia para asegurar el control de EE.UU. sobre el comercio y los pagos internacionales. Estamos viendo una toma de poder armada financieramente por parte del Área del Dólar Estadounidense sobre el Sur Global, así como sobre Europa Occidental. Sin el crédito en dólares de Estados Unidos y su filial del FMI, ¿cómo pueden los países mantenerse a flote? ¿Cuán duro actuará EE.UU. para impedir que se desdolaricen y se salgan de la órbita económica de EE.UU.?

La despoblación de África

La estrategia de la Guerra Fría de Estados Unidos no es la única que piensa cómo beneficiarse de provocar una crisis de hambruna, petróleo y balanza de pagos. El Foro Económico Mundial de Klaus Schwab se preocupa de que el mundo esté superpoblado, al menos con el “tipo equivocado” de personas. Como ha explicado el filántropo de Microsoft (el eufemismo habitual del monopolista rentista) Bill Gates: “El crecimiento de la población en África es un desafío”. El informe “Goalkeepers” de su fundación de cabildeo advirtió el 2018: “Según datos de la ONU, se espera que África represente más de la mitad del crecimiento de la población mundial entre el 2015 y 2050. Se prevé que su población se duplique para el 2050”, con “más del 40 por ciento de las personas extremadamente pobres del mundo… en solo dos países: República Democrática del Congo y Nigeria”. [1]

Gates aboga por reducir este aumento de la población proyectado en un 30 por ciento, mejorando el acceso al control de la natalidad y ampliando la educación para “permitir que más niñas y mujeres permanezcan en la escuela por más tiempo y tengan hijos más tarde”. Pero, ¿cómo se puede permitir eso con la inminente escasez de alimentos y petróleo en los presupuestos gubernamentales de este verano?

“Huracán económico” mundial

Los sudamericanos y algunos países asiáticos están sujetos al mismo salto en los precios de importación, como resultado de las demandas de la OTAN de aislar a Rusia. El jefe de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió recientemente a los asistentes a una conferencia de inversores de Wall Street que las sanciones provocarán un “huracán económico” mundial. [2]Fue un eco de la advertencia de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que en abril dijo de que “en pocas palabras: nos enfrentamos a una crisis en la cima de una crisis”. Al señalar que la pandemia de Covid ha sido limitada por la inflación, ya que la guerra en Ucrania ha empeorado las cosas “mucho peor y amenaza con aumentar aún más la desigualdad”, concluyó que: “Las consecuencias económicas de la guerra se extendieron rápido y lejos, a los vecinos y más allá, golpeando más fuerte a las personas más vulnerables del mundo. Cientos de millones de familias ya estaban luchando con ingresos más bajos y precios más altos de energía y alimentos”. [3]

La administración Biden culpa a Rusia por la “agresión no provocada”. Pero es la presión de su administración sobre la OTAN y otros satélites del Área del Dólar lo que ha bloqueado las exportaciones rusas de cereales, petróleo y gas. Pero muchos países con déficit de petróleo y alimentos se ven a sí mismos como las principales víctimas de los “daños colaterales” causados ​​por la presión de EE.UU. y la OTAN.

¿Una política deliberada?

El 3 de junio, el presidente de la Unión Africana, Macky Sall, presidente de Senegal, fue a Moscú para planificar cómo evitar una interrupción en el comercio de alimentos y petróleo de África, al negarse a convertirse en peones de las sanciones de EE.UU. y la OTAN. En lo que va del 2022, el presidente Putin señaló: “Nuestro comercio está creciendo. En los primeros meses de este año creció un 34 por ciento”. [4] Pero al presidente de Senegal, Sall, le preocupaba que: “Las sanciones contra Rusia han empeorado esta situación y ahora no tenemos acceso al grano de Rusia, principalmente al trigo. Y, lo más importante, no tenemos acceso a fertilizantes”.

Los diplomáticos estadounidenses están obligando a los países a elegir si, en palabras de George W. Bush, “ustedes están con nosotros o contra nosotros”. La prueba de fuego es si están dispuestos a obligar a sus poblaciones a morir de hambre y cerrar sus economías por falta de alimentos y petróleo, al detener el comercio con el núcleo euroasiático mundial de China, Rusia, India, Irán y sus vecinos.

El fallido plan contra Rusia

Los principales medios occidentales describen la lógica detrás de estas sanciones como la promoción de un cambio de régimen en Rusia. La esperanza era que, al impedir que vendiera su petróleo y gas, alimentos u otras exportaciones, eso haría bajar el tipo de cambio del rublo y “haría gritar a Rusia” (como Estados Unidos hizo con el Chile de Allende para preparar el escenario y respaldar el golpe militar de Pinochet). Se suponía que la exclusión del sistema de compensación bancaria SWIFT perturbaría el sistema de pago y las ventas de Rusia, mientras que se esperaba que la incautación de las reservas de divisas extranjeras de Rusia, por valor de 300,000 millones de dólares en Occidente, colapsara el rublo, impidiendo que los consumidores rusos compraran los productos occidentales a los que estaban obligados y se habían acostumbrado. La idea (y parece tan tonta en retrospectiva) era que la población de Rusia se rebelaría para protestar por el alto costo de las importaciones de lujo occidentales. Pero el rublo se disparó en lugar de hundirse, y Rusia reemplazó rápidamente al SWIFT con su propio sistema vinculado al de China. Y la población de Rusia comenzó a alejarse de la enemistad agresiva de Occidente.

Ucrania como un catalizador

Evidentemente, faltan algunas dimensiones importantes en los modelos de los think tanks de seguridad nacional de EE.UU. Pero cuando se trata de la hambruna global, ¿puede funcionar una estrategia más encubierta e incluso mayor? Ahora parece que todo el tiempo el objetivo principal de EE.UU. en provocar la guerra en Ucrania fue simplemente servir como un catalizador, una excusa para imponer sanciones que perturbarían el comercio mundial de alimentos y energía, y manejar esta crisis de una manera que permitiera a los diplomáticos estadounidenses tienen la oportunidad de confrontar a los países del Sur Global con la elección “Su lealtad y dependencia neoliberal o su vida” y, en el proceso, “disminuir” las poblaciones no blancas del mundo que tanto preocupaban al Sr. Dimon y al WEF?

Debe haber habido el siguiente cálculo: Rusia representa el 40% del comercio mundial de cereales y el 25% del mercado mundial de fertilizantes (45% si se incluye a Bielorrusia). Cualquier escenario habría incluido un cálculo de que si se retiraba del mercado un volumen tan grande de granos y fertilizantes, los precios se dispararían, tal como lo han hecho con el petróleo y el gas.

El dólar como un arma contra el Sur

Además de la interrupción en la balanza de pagos de los países que tienen que importar estos productos básicos, el precio está aumentando para comprar dólares y poder pagar a sus tenedores de bonos y bancos extranjeros por las deudas vencidas. El endurecimiento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal ha provocado una prima creciente para los dólares estadounidenses sobre los euros, la libra esterlina y las monedas del Sur Global.

Es inconcebible que no se hayan tenido en cuenta las consecuencias de esto en países fuera de Europa y Estados Unidos, porque la economía global es un sistema interconectado. La mayoría de las interrupciones están en el rango del 2 al 5 por ciento, pero las sanciones actuales de EE.UU. y la OTAN están tan alejadas de la trayectoria histórica, que los aumentos de precios se dispararán sustancialmente por encima del rango histórico. Nada como esto ha sucedido en los últimos tiempos.

El dilema del Sur Global

Esto sugiere que lo que en febrero parecía ser una guerra entre los ucranianos y Rusia es en realidad un detonante destinado a reestructurar la economía mundial, y hacerlo de una manera que bloquee el control de EE.UU. sobre el Sur Global. Geopolíticamente, la guerra subsidiaria en Ucrania ha sido una excusa útil para que Estados Unidos contrarreste la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de China.

La elección que enfrentan los países del Sur Global: pasar hambre pagando a sus tenedores de bonos y banqueros extranjeros, o anunciar, como principio básico del derecho internacional: “Como países soberanos, ponemos nuestra supervivencia por encima del objetivo de enriquecer a los acreedores extranjeros que han hecho préstamos que han ido mal como resultado de su elección de librar una nueva Guerra Fría. En cuanto a los destructivos consejos neoliberales que nos han dado el FMI y el Banco Mundial, sus planes de austeridad fueron destructivos en lugar de útiles. Por lo tanto, sus préstamos han ido mal. Como tales, se han vuelto odiosos”.

La política de la OTAN no ha dado a los países del Sur Global otra opción que rechazar su intento de establecer un dominio absoluto de los alimentos de EE.UU. en el Sur Global bloqueando cualquier competencia de Rusia, monopolizando así el comercio mundial de granos y energía. El principal exportador de cereales fue el sector agrícola estadounidense fuertemente subsidiado, seguido por la Política Agrícola Común (PAC) de Europa altamente subsidiada. Estos eran los principales exportadores de granos antes de que Rusia entrara en escena. La demanda de EE.UU. y la OTAN es hacer retroceder el reloj para restaurar la dependencia del área del dólar y sus satélites de la eurozona.

El contraplan implícito ruso y chino

Lo que se necesita para que sobreviva la población mundial no estadounidense/OTAN es un nuevo sistema comercial y financiero mundial. La alternativa es la hambruna mundial para gran parte del mundo. Morirán más personas a causa de las sanciones que las que han muerto en el campo de batalla de Ucrania. Las sanciones financieras y comerciales son tan destructivas como un ataque militar. Entonces, el Sur Global está moralmente justificado al anteponer sus intereses soberanos a los de los poseedores del armamento comercial y financiero internacional.

Primero, rechazar las sanciones y reorientar el comercio hacia Rusia, China, India, Irán y sus compañeros miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO). El problema es cómo pagar las importaciones de estos países, especialmente si los diplomáticos estadounidenses extienden las sanciones contra dicho comercio.

¿Un callejón sin salida?

No hay forma de que los países del Sur Global puedan pagar el petróleo, los fertilizantes y los alimentos de estos países y también pagar las deudas en dólares que son el legado de la política comercial neoliberal patrocinada por los EE.UU. sujeta al proteccionismo de los EE.UU. y la eurozona. Por lo tanto, la segunda necesidad es declarar una moratoria de la deuda —en efecto, un repudio— de las deudas que representan préstamos fallidos. Este acto sería análogo a la suspensión de 1931 de las reparaciones alemanas y las deudas entre aliados con Estados Unidos. Sencillamente, las deudas del Sur Global de hoy no se pueden pagar sin someter a los países deudores a la hambruna y la austeridad.

Un tercer corolario que se deriva de estos imperativos económicos es reemplazar el Banco Mundial y sus políticas favorables a EE.UU. de dependencia comercial y subdesarrollo con un genuino Banco para la Aceleración Económica. Junto con esta institución, hay un cuarto corolario en la forma del hermano del nuevo banco: un reemplazo para el FMI libre de austeridad, economía basura y subsidios a las oligarquías clientes de Estados Unidos, junto con incursiones de divisas en países que se resisten a la privatización de Estados Unidos y las adquisiciones de financiarización.

El quinto requisito es que los países se protejan uniéndose a una alianza militar como alternativa a la OTAN, para evitar convertirse en otro Afganistán, otra Libia, otro Irak o Siria o Ucrania.

El principal elemento disuasorio de esta estrategia no es el poder estadounidense, que ha demostrado ser un tigre de papel. El problema es de conciencia y voluntad económicas.

*Michael Hudson es un economista estadounidense, profesor de economía en la Universidad de Missouri-Kansas City e investigador del Levy Economics Institute en Bard College, ex analista de Wall Street, consultor político, comentarista y periodista.

