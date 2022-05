RESTAURAR EL ESCUDO DE ARMAS DEL NAZISMO. Roddy Keenan.

Roddy Keenan.

Traducción: Arretsurinfo.ch

11 de mayo 2022.

Como profesor de historia, el tema de la Alemania nazi siempre plantea muchas preguntas a los alumnos. ¿Cómo lograron los nazis convencer a la población de votar por ellos? ¿Cómo convencieron a la gente para que aceptara su agenda fascista y sus políticas bárbaras? ¿Cómo pudo ocurrir el Holocausto?

Aunque se ha discutido el papel de la propaganda y la censura, así como el miedo a oponerse al régimen nazi, a menudo se descubre que los estudiantes están algo desconcertados. Además, muchos afirman invariablemente que hoy en día, gracias a las redes sociales, Internet y otros métodos de comunicación, los males del nazismo nunca podrían volver a florecer.

Sin embargo, eso está a punto de cambiar. Solo mire cómo el Batallón Azov, una milicia nazi ucraniana de pleno derecho con una influencia significativa, fue despejada en el espacio de diez semanas. Mientras que antes del 24 de febrero de 2022 eran reconocidos como un batallón neonazi, estos fascistas ahora son retratados como valientes defensores de un pueblo oprimido, que luchan valientemente contra adversidades insuperables.

En el pasado, hemos sido muy conscientes del papel que desempeñan los medios de comunicación y las grandes tecnologías en la propaganda y la fabricación del consentimiento. Ya se trate de los principales medios de comunicación que repiten como loros los puntos de discusión establecidos como loros, Facebook, Twitter y Youtube censurando las opiniones disidentes, o Paypal negando el acceso de los medios a los suyos aparentemente debido a sus posturas políticas, el dominio occidental en la desinformación parece estar en su cenit.

Sin embargo, los perennes proveedores occidentales de noticias falsas, como el New York Times, CNN y la BBC, se declaran guardianes de la verdad, la integridad y la moralidad. Y esto, a pesar de sus mentiras que facilitaron la matanza y muerte de más de un millón de hombres, mujeres y niños durante la invasión y ocupación de Irak.

Pero continúa, hasta hoy. Desde el fantasma de Kiev hasta la Isla de las Serpientes, los medios colectivos occidentales han actuado como taquígrafos de los regímenes occidentales y ucranianos. Los ejemplos son demasiado numerosos para citarlos, pero la cobertura mediática del ataque aéreo en una estación de tren en Kramatorsk brindó un claro ejemplo del papel de propaganda abierta y cínica que desempeñaron los medios occidentales durante este conflicto.

Los ataques con misiles que mataron a más de cincuenta personas e hirieron a más de cien recibieron una amplia cobertura al principio, con imágenes de primera plana en todos los medios de comunicación occidentales. Sin embargo, en cuarenta y ocho horas, la historia desapareció y apenas se mencionó. Esto se debe a que un equipo de periodistas italianos identificó uno de los misiles como del tipo utilizado por las fuerzas ucranianas. La historia de los ucranianos matando a civiles claramente no coincidía con la propaganda del Occidente colectivo y, como resultado, los muertos y heridos se volvieron instantáneamente irrelevantes.

Los medios occidentales ahora han vuelto su mitología malévola sobre el Batallón Nazi Azov en Ucrania. Esta formación abiertamente nazi, descendiente de los banderistas fascistas de la Segunda Guerra Mundial, ahora es defendida ferozmente por el Occidente colectivo.

Curiosamente, anteriormente se creía que los Azov eran una milicia nazi de extrema derecha, y su presencia e influencia se consideraban una fuerza oscura en Ucrania. Sus rituales e insignias fascistas, su culto al fascista Stepan Bandera y su adhesión a la ideología nazi no dejaban dudas de que eran fascistas acérrimos, y muchos medios de comunicación los retrataban comúnmente como neonazis occidentales.

Sin embargo, desde el 24 de febrero se ha producido un cambio sorprendente.

Ahora se pasa por alto el hecho de que el Batallón Azov es una organización nazi. La BBC, un brazo de propaganda del estado británico, emitió un informe de nueve minutos argumentando, casi suplicando, que los combatientes de Azov no eran fascistas, sino simplemente un batallón incrustado en el ejército ucraniano. Mientras tanto, MSNBC ha entrevistado a nazis de Azov que enseñan a mujeres ancianas a usar armas, y los periódicos, desde el Financial Times hasta el New York Times, ahora presentan a los Azov como valientes defensores de Ucrania.

El objetivo obvio de esta descarada operación mediática es deslegitimar las afirmaciones rusas de desnazificación, al afirmar que no hay ningún problema nazi en Ucrania. Incluso en las raras ocasiones en que los medios se refieren a la ideología de las unidades de Azov y, de hecho, a la presencia de otros grupos fascistas y de extrema derecha como C14, Right Sector y Svoboda, afirman que tienen un impacto mínimo en la política de Ucrania. , destacando su pobre desempeño electoral. Lo que no logran señalar es que los partidos “principales” implementan políticas que los fascistas apoyan. Además, la idea de que la representación parlamentaria es una medida de influencia es absurda cuando se consideran organizaciones como Al-Qaeda e ISIS.

De hecho, un líder del grupo fascista C14, Yevhen Karas, describió el golpe de Maidan de 2014 como una «victoria de las ideas nacionalistas». Continuó diciendo que sin la influencia de los grupos fascistas, Maidan no habría sido más que un «desfile gay».

Pero ahora es una verdad inconveniente para el Occidente colectivo. Por lo tanto, Azov y sus compañeros de viaje ya no son ni nazis ni fascistas. Son sólo “patriotas incomprendidos”.

Por supuesto, esto no es nada nuevo. Cuando se trata de hipocresía, el Occidente colectivo la tiene a raudales. Ya sea apoyando a los muyahidines en Afganistán, ISIS y AL Nusra en Siria, o a los fascistas en Ucrania, el Occidente colectivo ha demostrado estar desprovisto de cualquier moralidad cuando se trata de servir a sus propios intereses.

Ahora, así como Isis y Al Nusra son «rebeldes moderados», los fascistas de Azov son guerreros nacionalistas bien intencionados.

Entonces, de acuerdo con nuestras llamadas democracias liberales, si bien puede haber nazis malos, también hay fascistas buenos, cuya adhesión al nazismo es solo una peculiaridad ideológica. Obviamente, los que están de nuestro lado son los buenos nazis. Y es el Occidente colectivo el que siempre decide quién es quién.

Pero ahora una cosa está clara: la manera descarada en que se hizo aceptable el nazismo a través de una campaña de propaganda sistemática e implacable responderá a las preguntas de los estudiantes sobre cómo los nazis alemanes llegaron al poder en 1933 y luego dirigieron las políticas que siguieron.

Una vez me dijeron hace muchos años: «Rasca a un liberal y sangra a un fascista».

Los acontecimientos de los últimos meses han demostrado cuán cierto es este viejo adagio.

*Roddy Keenan originario de Irlanda, es un profesor y reportero independiente con sede en el Reino Unido. Roddy se especializa en política internacional y es el autor de “Elecciones presidenciales de EE. UU. 1968-2008: una historia narrativa de la carrera por la Casa Blanca” .

