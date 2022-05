¿LOS ÚLTIMOS BUENOS? Cinco razones por las que Washington no puede acabar con su adicción a la guerra. William J. Astore.

William J. Astore.

08 de mayo 2022.

¿Por qué Estados Unidos ya ha invertido tanto en la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Y por qué se ha involucrado con tanta regularidad, de alguna manera, en tantas otras guerras en este planeta desde que invadió Afganistán en 2001? Aquellos con buena memoria podrían hacerse eco de la conclusión a la que llegó hace más de un siglo el crítico social radical Randolph Bourne de que “la guerra es la salud del estado” o recordar las antiguas advertencias de los fundadores de este país como James Madison de que la democracia no muere en la oscuridad, sino en la luz espantosa arrojada por demasiadas bombas que estallan en el aire durante demasiado tiempo.

En 1985, cuando entré en servicio activo por primera vez en la Fuerza Aérea de EE. UU., un conflicto entre la Unión Soviética y Ucrania, por supuesto, habría sido tratado como una guerra civil entre repúblicas soviéticas. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos ciertamente no se habría arriesgado a enviar abiertamente miles de millones de dólares en armamento directamente a Ucrania para “ debilitar ” a Rusia. En aquel entonces, una interferencia tan obvia en un conflicto entre la URSS y Ucrania habría sido simplemente un acto de guerra. (Por supuesto, aún más inquietante, en ese entonces, Ucrania también tenía armas nucleares en su suelo).

Con el colapso de la Unión Soviética en 1991, todo cambió. La esfera de influencia soviética se convirtió gradualmente en la esfera de influencia de EE.UU. y la OTAN. Nadie le preguntó a Rusia si realmente le importaba, ya que ese país estaba en grave declive. Muy pronto, incluso las ex repúblicas soviéticas que se encontraban a sus puertas se convirtieron en Estados Unidos para entrometerse y venderles armas , sin importar las advertencias rusas sobre las “ líneas rojas ” con respecto a invitar a Ucrania a unirse a la OTAN. Y, sin embargo, aquí estamos, con una terrible guerra en Ucrania en nuestras manos, ya que este país lidera el mundo en el envío de armas a Ucrania, incluidos misiles y artillería Javelin y Stinger , mientras promueve alguna forma de victoria futura, aunque costosa, para los ucranianos.

Esto es lo que me pregunto: ¿Por qué en este siglo Estados Unidos, el “líder del mundo libre” (como solíamos decir en los días de la primera Guerra Fría), también se ha convertido en el líder en la promoción de la guerra global? ¿Y por qué más estadounidenses no ven una contradicción en esa realidad? Si tiene paciencia conmigo, tengo lo que creo que son al menos cinco respuestas, aunque sean parciales, a esas preguntas:

* En primer lugar y sobre todo, la guerra es, incluso si tantos estadounidenses normalmente no piensan en ella de esa manera, inmensamente rentable . Cuando la Unión Soviética se derrumbó, el complejo militar-industrial de EE. UU. reconoció una gran oportunidad comercial . Durante la Guerra Fría, los mayores comerciantes de armas del mundo eran los EE. UU. y la URSS. Con la desaparición de la Unión Soviética, también lo fue el principal rival de Estados Unidos en la venta de armas en todas partes. Era como si Jeff Bezos hubiera presenciado el colapso de Walmart. ¿Crees que no se habría aprovechado del vacío minorista resultante?

Después de la desaparición de la Unión Soviética, también lo fue el principal rival de Estados Unidos en la venta de armas en todas partes.

Olvídese de los «dividendos de paz» que se prometieron a los estadounidenses en ese momento o de reducir el presupuesto del Pentágono de manera importante. Era hora de que los grandes fabricantes de armas se expandieran a mercados que durante mucho tiempo habían estado dominados por la URSS. Mientras tanto, la OTAN optó por hacer lo mismo a su manera, expandiéndose más allá de las fronteras de una Alemania reunificada. A pesar de las promesas verbales de lo contrario hechas a líderes soviéticos como Mikhail Gorbachev , se expandió a Polonia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumania, entre otros países, es decir, hasta las mismas fronteras de Rusia, incluso cuando EE. UU. contratistas de armas hicieron una matanzaen el suministro de armas a estos nuevos miembros de la OTAN. En el espíritu del gurú de la gestión Stephen Covey, puede haber sido una situación puramente de «ganar-ganar» para la OTAN, los EE. para Ucrania, ya que la guerra allí se prolonga y la destrucción no hace más que aumentar.

* En segundo lugar, cuando se trata de promover la guerra a nivel mundial, considere la estructura y la misión de las fuerzas armadas estadounidenses. ¿Cómo es posible que este país regrese a algo como lo que, hace tanto tiempo, se conocía como “aislacionismo” cuando tiene al menos 750 bases militares dispersas generosamente en todos los continentes excepto en la Antártida? ¿Cómo podría no promover la guerra de alguna manera, cuando la misión militar increíblemente bien financiada se define como proyectar poder globalmente a través de todos los “espectros” de combate, incluyendo tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio? ¿Qué se puede esperar cuando su presupuesto es igual al de los próximos 11 ejércitos ?en este planeta combinados o cuando el Pentágono literalmente divide el mundo entero en comandos militares estadounidenses encabezados por generales y almirantes de cuatro estrellas, cada uno de ellos un procónsul al estilo romano? ¿Cómo podría no imaginar que los altos funcionarios de Washington creen que este país tiene un interés en los conflictos en todas partes en tales circunstancias? Tales actitudes son un producto obvio de tal estructura y tal sentido de misión global armada.

¿Qué se puede esperar cuando… divide el mundo entero en comandos militares estadounidenses encabezados por generales y almirantes de cuatro estrellas, cada uno de ellos un procónsul al estilo romano?.

* Tercero, considere el poder de la narrativa dominante en Washington en estos años. A pesar del pie de guerra interminable de este país, los estadounidenses generalmente se venden con la idea de que constituimos una nación magnánima deseosa de paz. De una manera caricaturesca, siempre somos los buenos y los enemigos, como la Rusia de Putin ahora, únicamente malvados. Cumplir y repetir esta versión de la realidad conduce al éxito profesional, especialmente dentro de los principales medios de comunicación. Como Chris Hedges dijo una vez de manera tan memorable : «La prensa [estadounidense] se queda sin fuerzas frente a los militares». Y aquellos con la agalla para desafiar tal narrativa militarista son degradados, condenados al ostracismo, exiliados o incluso, en casos raros, encarcelados. Solo pregúntele a los denunciantes y periodistas como Chelsea Manning ,Julian Assange , Daniel Hale y Edward Snowden , quienes se atrevieron a desafiar la historia de la guerra estadounidense y pagaron un precio por ello.

* Cuarto, la guerra unifica y distrae. En este siglo, ha ayudado a unificar al pueblo estadounidense, aunque sea brevemente, ya que se les recordó repetidamente que “apoyen a nuestras tropas” como “ héroes ” en la lucha contra el “terror global”. Al mismo tiempo, nos ha distraído de la guerra de clases en este país, donde los pobres y la clase trabajadora (y, cada vez más, también una clase media cada vez más reducida) definitivamente están perdiendo. Como dijo el financiero y multimillonario Warren Buffett : “Hay una guerra de clases, está bien, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la guerra, y la estamos ganando”.

* En quinto lugar, las guerras, que van desde las de Afganistán e Irak hasta la interminable guerra mundial contra el terrorismo, incluida la actual en Ucrania, han servido como distracciones de una realidad completamente diferente: el declive nacional de Estados Unidos en este siglo y su cada vez mayor disfunción. (Piense en Donald Trump, quien no llegó a la Casa Blanca por accidente, sino al menos en parte porque las guerras desastrosas ayudaron a allanar el camino para él).

Los estadounidenses a menudo equiparan la guerra misma con la potencia masculina. (Ponerse “ pantalones de niño grande ” fue la frase utilizada sin ironía por los funcionarios de la administración del presidente George W. Bush para expresar su voluntad de iniciar conflictos a nivel mundial). rechazar. Las exhibiciones incluyen un número creciente de tiroteos masivos ; muerte masiva debido a una pandemia de Covid-19 mal manejada; muertes masivas por sobredosis de drogas ; aumento del número de suicidios , incluso entre veteranos militares; y una creciente crisis de salud mental entre nuestros jóvenes.

La disfunción política se alimenta y agrava ese declive, con el trumpismo aprovechando una nostalgia reaccionaria por un Estados Unidos que alguna vez fue “grande” y que podría volver a ser “grande de nuevo”, si se pusiera a las personas adecuadas en sus lugares, si no en sus tumbas. Las divisiones y las distracciones sirven para mantener a muchos de nosotros oprimidos y desmovilizados , desesperados por un líder que nos encienda y nos una, incluso si es por una causa tan superficial y falsa como el motín del Capitolio de “detener el robo” el 6 de enero de 2021.

A pesar de la evidencia de declive y disfunción que nos rodea, muchos estadounidenses continúan enorgulleciéndose y consolándose con la idea de que el ejército de los EE. UU. sigue siendo la mejor fuerza de combate de toda la historia, una afirmación presentada por los presidentes George W. Bush, Barack Obama y Joe Biden, entre tantos otros impulsores.

Todo el mundo es un escenario

Hace unos 15 años, me involucré en una sincera discusión con un amigo conservador sobre si era prudente que este país redujera su presencia global, especialmente militarmente. Nos vio como un actor benévolo en el escenario mundial. Nos vi como demasiado ambiciosos, aunque no necesariamente malévolos, así como a menudo equivocados y en negación cuando se trataba de nuestros defectos. Pienso en su réplica como el argumento del “escenario vacío”. Básicamente, sugirió que el mundo entero es un escenario y, si este país se vuelve demasiado tímido y lo abandona, otros actores mucho más peligrosos podrían ocupar nuestro lugar, con todos sufriendo. Mi respuesta fue que deberíamos, al menos, tratar de salir de esa etapa de alguna manera y ver si nos extrañaban. ¿No fue nuestro propio escenario estadounidense alguna vez ?lo suficientemente grande para nosotros? Y si este país fuera verdaderamente extrañado, siempre podría regresar, tal vez incluso triunfalmente.

Por supuesto, a los funcionarios de Washington y del Pentágono les gusta imaginarse a sí mismos como líderes de “la nación indispensable” y, en general, no están dispuestos a probar ninguna otra posibilidad. En cambio, como tantos actores aficionados, todo lo que quieren es asaltar eternamente y tratar de dominar cada escenario a la vista.

En verdad, EE. UU. no tiene que estar involucrado en todas las guerras y, sin duda, no lo estaría si ciertos actores (tanto corporativos como individuales) no sintieran que es tan rentable. Si mis cinco respuestas anteriores se tomaran alguna vez en serio aquí, de hecho podría haber un camino más sabio y más pacífico para este país. Pero eso no puede suceder si las fuerzas que se benefician del statu quo, donde bellum (guerra) nunca es anterior o posterior, sino simplemente continua, siguen siendo tan poderosas. La pregunta es, por supuesto, cómo sacar las ganancias de todo tipo de la guerra y reducir radicalmente nuestro ejército (especialmente su «huella» en el extranjero), para que realmente se convierta en una fuerza para la «seguridad nacional», en lugar de la inseguridad nacional.

Sobre todo, los estadounidenses necesitan resistir la seducción de la guerra, porque la guerra interminable y los preparativos para más de lo mismo han sido una de las principales causas del declive nacional. Una cosa sé: ondear banderas azules y amarillas en solidaridad con Ucrania y apoyar a “nuestras” tropas puede sentirse bien, pero no nos hará bien. De hecho, solo contribuirá a versiones cada vez más espantosas de la guerra.

Una característica llamativa de la invasión rusa de Ucrania es que, después de tantos años cada vez más sombríos, finalmente permitió que el grupo de guerra de Estados Unidos se hiciera pasar por los «chicos buenos» nuevamente. Después de dos décadas de una calamitosa «guerra contra el terrorismo» y desastres sin paliativos en Afganistán, Irak, Libia, Somalia y tantos otros lugares, los estadounidenses se encuentran del lado de los ucranianos desvalidos contra ese » genocida » » criminal de guerra » Vladimir Putin. . Que tal lectura de la situación actual podría ser acrítica y reductivamente unilateral debería (pero no lo es) ser evidente. Que sea seductor porque alimenta tanto el nacionalismo estadounidense como el narcisismo, al mismo tiempo que promueve una mitología de violencia redentora, debería dar miedo.

Sí, ya es hora de poner fin a la interminable versión torpe del Pentágono de una gira mundial. Ojalá fuera también el momento de intentar soñar un sueño diferente, más pacífico, de ser quizás el primero entre iguales. En la América de este momento, incluso eso, sin duda, es pedir demasiado. Un amigo mío de la Fuerza Aérea me dijo una vez que cuando haces una guerra larga, la haces mal. Desafortunadamente, cuando eliges el camino oscuro del dominio global, también eliges un camino de guerra constante y tiempos difíciles marcados por el cruel riesgo de un retroceso violento (un fenómeno del cual el historiador y crítico Chalmers Johnson tan proféticamente nos advirtió en los años antes del 9 /11).

Washington ciertamente siente que está en el lado correcto de la historia en este momento de Ucrania. Sin embargo, la guerra persistente nunca debe confundirse con la fuerza y ​​ciertamente no con la rectitud, especialmente en un planeta perseguido por una creciente sensación de muerte inminente.

*William J. Astore, teniente coronel retirado (USAF) y profesor de historia, es miembro habitual de TomDispatch y miembro principal de Eisenhower Media Network (EMN), una organización de críticos militares veteranos y profesionales de la seguridad nacional. Su blog personal es Bracing Views .

Fuente: Tom Dispatch