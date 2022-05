ISRAEL ASESINA A LA PERIODISTA SHIREEN ABU AKLEH. Hanza Ali Shah.

Hanza Ali Shah.

Foto: Los palestinos sostienen carteles que muestran a la veterana periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh, quien fue asesinada a tiros mientras cubría una redada israelí en el campo de refugiados de Jenin el 11 de mayo de 2022, en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. (Hazen Bader / AFP vía Getty Images)

11 de mayo 2022.

Hoy temprano, las fuerzas israelíes mataron a sangre fría a la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh. Trágicamente, no es nada nuevo para Israel, que tiene como práctica regular el asesinato de reporteros.

Esta mañana, muchos de nosotros nos despertamos con la noticia de que la veterana periodista de Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, había sido asesinada en Cisjordania ocupada. La mujer de 51 años estaba cubriendo una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenin cuando un francotirador israelí le disparó en la cara, a pesar de llevar un chaleco de prensa. Cuentan de primera mano que aun cuando ella cayó tras ser golpeada, los disparos continuaron , impidiendo que otros periodistas la alcanzaran.

El primer ministro israelí, Naftali Bennett, con una característica falta de contrición, afirmó que la información de Israel sugiere que palestinos armados fueron los responsables de la muerte del periodista. Pero el jefe de la oficina de Jerusalén de Al Jazeera, Walid al-Omari, dijo que Abu Akleh fue asesinado deliberadamente y que no hubo enfrentamientos con hombres armados en el lugar del tiroteo. En declaraciones a The Guardian, Shatha Hanaysha, periodista de Quds News Network que presenció el incidente, recordó: “Éramos un grupo que vestía equipo de prensa, y Shireen incluso llevaba puesto el casco. Entonces, es obvio que quien le disparó pretendía golpear una parte expuesta de su cuerpo”.

Hanaysha lo llamó un “asesinato”. Esto se hizo eco de una declaración oficial publicada por Al Jazeera condenando el “asesinato flagrante” de Abu Akleh, “asesinado a sangre fría”, antes de pedir a la comunidad internacional que responsabilice a las fuerzas israelíes.

Abu Akleh había informado y documentado la opresión de los palestinos por parte de Israel durante más de quince años para Al Jazeera Arabic. Para los palestinos como yo, su periodismo encarnó el coraje palestino frente al régimen brutal de Israel.

Pero a pesar del estatus particular de Abu Akleh entre los palestinos y la prensa, el director de Israel y Palestina de Human Rights Watch, Omar Shakir, sugirió que su muerte no era inusual. Por un lado, tiene una similitud considerable con las muertes de Ahmad Abu Hussein y Yasser Mortaja, dos periodistas palestinos baleados por francotiradores israelíes mientras cubrían las protestas de la Gran Marcha del Retorno en 2018. De hecho, hace un año esta semana, durante la incesante paliza de Israel de la Franja de Gaza, aviones israelíes arrasaron un edificio que contenía las oficinas de organizaciones de noticias como Associated Press y Al Jazeera.

Según el Sindicato de Periodistas Palestinos (PJS), cincuenta periodistas palestinos han sido asesinados desde 2000. Reporteros sin Fronteras dice que al menos 144 periodistas han sido heridos por las fuerzas israelíes, incluso con balas, porras y granadas de aturdimiento, desde 2018. Solo el mes pasado , la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el Sindicato de Periodistas Palestinos y el Centro Internacional de Justicia para los Palestinos (CIJP) presentaron una queja formal ante la Corte Penal Internacional con respecto a los “ataques sistemáticos” de Israel contra los periodistas palestinos. Por separado, el I’lam – Centro Árabe para la Libertad de los Medios, el Desarrollo y la Investigación encontró el año pasadoque los ataques y actos de hostigamiento contra periodistas y trabajadores de los medios israelí-palestinos que cubrían las manifestaciones y la violencia en Israel y los territorios ocupados fueron cometidos en su mayoría por las fuerzas israelíes.

Hace solo unos días, soldados israelíes atacaron e hirieron al reportero local Basil al-Adraa en la aldea de a-Tuwani en las colinas del sur de Hebrón mientras informaba sobre la orden de los soldados israelíes a un palestino de derribar una estructura improvisada que había construido allí. Según los informes, los soldados no estaban contentos cuando al-Adraa trató de filmarlos. Ahí radica el objetivo: sofocar la documentación de la limpieza étnica y la opresión sistemática en la que están involucradas las fuerzas israelíes, para que pueda proceder con un mínimo de concienciación y cero rendición de cuentas.

No es casualidad que estos actos de violencia se produzcan en un momento en que se agrava el maltrato y el desplazamiento forzado de los palestinos. La semana pasada, el tribunal supremo de Israel dio luz verde al desalojo de mil palestinos de Masafer Yatta, una zona rural de las colinas del sur de Hebrón que alberga varios pequeños pueblos palestinos. Ese despojo, de tierras destinadas a ser reutilizadas para uso militar, constituirá una de las mayores expulsiones de palestinos en décadas.

Esta semana se cumplen setenta y cuatro años desde la violencia de la Nakba , la catástrofe, en árabe, en la que 750.000 personas se convirtieron en refugiados, miles fueron asesinadas y cientos de aldeas fueron destruidas en el período previo a la formación del estado de Israel en 1948. Que el Nakba no fue un momento único en la historia, sino que constituye un proceso continuo de violencia y desplazamiento, es el hecho de que las fuerzas israelíes están tratando de ocultarlo y no lo logran.

“Elegí el periodismo para estar cerca de la gente”, dijo anteriormente Shireen Abu Akleh . “Puede que no sea fácil cambiar la realidad, pero al menos podría llevar su voz al mundo”. A raíz de su muerte, se hace evidente la importancia de escuchar esas voces, al igual que prestar atención a sus llamados a una solidaridad inquebrantable frente a la agresión de Israel.

Fuente: Jacobin