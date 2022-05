GUERRA EN UCRANIA: ¿CUÁL ES LA DOCTRINA RUSA? Sylvain Ferreira.

Sylvain Ferreira.

04 de mayo 2022.

Después de dos meses de guerra, la prensa del sistema occidental nos riega con una «narrativa» que cuenta que el ejército ruso es un ejército de cartón, que está completamente en jaque sobre el terreno, y que con los tiradores de armas que Occidente vierte sobre Ucrania, este último «ganará la guerra». En apoyo de esta presentación, se movilizan «expertos» en los platós que son incompetentes o están asalariados y en servicio comisionado. Afortunadamente, hay gente seria que trata de entender lo que está pasando. Sylvain Ferreira es uno de ellos. Lo que nos hace aquí es una vez más una presentación de la situación mucho más cercana a la realidad.

Régis de Castelnau

En primer lugar, debemos recordar que el eje de la doctrina rusa, heredada del Ejército Rojo, es el arte operativo. Esta articulación entre táctica y estrategia conceptualizada en las décadas de 1920 y 1930 por teóricos militares pasó a la posteridad: Tukhachevsky, Svechine, Isserson y Triandafillov. Fue el arte operativo lo que permitió a la URSS derrotar a la Wehrmacht. Durante la Segunda Guerra Mundial. Esta doctrina nació para hacer frente a la modificación de las apuestas al mismo tiempo que la expansión geográfica de las operaciones militares y la expansión de la mano de obra de los ejércitos modernos que, además, se benefician de una mecanización y una motorización importantes para el final de la Gran Guerra. No se trata sólo de perforar el frente enemigo en uno o más lugares con unidades de ruptura muy provistas de artillería y apoyo aéreo para luego penetrar en la profundidad del dispositivo sensible – hasta varios cientos de kilómetros de la línea de frente – del adversario con otras unidades, generalmente ejércitos de tanques, para neutralizarlo y privarlo de los medios para continuar la lucha. El arte operativo abarca no sólo esta realidad llamada «operación en profundidad», pero también abarca la noción de simultaneidad o secuenciación en el tiempo de varias operaciones contra un mismo adversario. El verano de 1944 vio así al Ejército Rojo demostrar este nuevo arte realizando varias operaciones en secuencia (Bagration/Lvov-Sanomiercz/Iassi-Chisinau) para repeler el Wehrmacht de varios cientos de kilómetros mientras destruía un número considerable de divisiones alemanas. La mise en œuvre de l’art opératif nécessite une solide formation à la fois théorique et pratique pour manœuvrer des effectifs importants et surtout pour savoir à partir de quel moment le front adverse est suffisamment disloqué pour introduire dans la brèche les forces d’exploitation dans la profundidad. El interés táctico en los medios para obtener esta ruptura interesa poco a los teóricos porque requiere un cuerpo de oficiales subalternos y suboficiales que siempre ha faltado en el Ejército Rojo. Además, la realización, en sí misma, de esta ruptura del frente no puede constituir la garantía del éxito operativo. Al final, la planificación y ejecución de las operaciones es sobre todo fruto de la reflexión intelectual y de un trabajo de estado mayor particularmente exigente y minucioso que se desarrolla lejos de los combates. Los oficiales involucrados en esta titánica tarea no se benefician del «foco» que les ponen sus compañeros en el campo cuando muestran valentía para tomar un nido de ametralladoras o aterrizar en una playa bajo el fuego enemigo. Es un trabajo de sombra donde la gloria no tiene lugar. Los oficiales involucrados en esta titánica tarea no se benefician del «foco» que les ponen sus compañeros en el campo cuando muestran valentía para tomar un nido de ametralladoras o aterrizar en una playa bajo el fuego enemigo. Es un trabajo de sombra donde la gloria no tiene lugar. Los oficiales involucrados en esta titánica tarea no se benefician del «foco» que les ponen sus compañeros en el campo cuando muestran valentía para tomar un nido de ametralladoras o aterrizar en una playa bajo el fuego enemigo. Es un trabajo de sombra donde la gloria no tiene lugar.

Doctrina rusa actualizada

Evidentemente desde 1945 y a fortiori desde el final de la URSS, la doctrina rusa ha sabido adaptarse a las nuevas contingencias ligadas a la evolución de la guerra moderna, particularmente en lo que se refiere al papel que juegan los ordenadores, la comunicación en tiempo de guerra o los problemas del combate asimétrico. contra adversarios no estatales [1]. Sin embargo, el arte operativo sigue siendo una base sobre la que se injertan estos nuevos elementos. Además, en el contexto de Ucrania, la doctrina rusa tuvo que adaptarse a una nueva realidad: limitar las pérdidas entre la población ucraniana considerada como una población «hermana» para no alienar a la opinión pública rusa. Esto dificultó considerablemente el buen funcionamiento de las operaciones rusas hasta el punto de que fue necesario hacer una aclaración para especificar que esta restricción no debería aplicarse » en detrimento del personal de las unidades» [2]. A pesar del colosal aumento de los ataques con misiles, cohetes y artillería llevados a cabo por el ejército ruso desde principios de abril, está claro que esta limitación sigue aplicándose cuando es posible. Al mismo tiempo, el ejército ucraniano, por su parte, no aplica ningún límite de este tipo con respecto a su propia población, como lo demuestran los múltiples ataques de misiles Tochka-U o MLRS (lanzacohetes múltiples) contra Kherson [3] la semana pasada, Kramatorsk o Donetsk [4] antes.

Desde el comienzo de la fase 2 de la «operación especial» rusa, el ejército ruso ha estado operando de una manera mucho más concentrada geográficamente para destruir el principal cuerpo de batalla ucraniano que había fijado previamente en el Donbass, gracias en particular a su intento fallido. para capturar Kiev en los primeros días del conflicto [5]. Aunque esta vasta región todavía tiene habitantes, la mayoría de la población ha huido del área desde marzo para evitar la peor parte de los combates. Por lo tanto, el ejército ruso puede desplegar su impresionante potencia de fuego para superar a las brigadas ucranianas que ocupan el frente. Los ucranianos, cuya logística comienza a sufrir tanto por los ataques directos a sus posiciones, como también y sobre todo por la destrucción provocada en las profundidades del sistema ucraniano por el lanzamiento permanente de misiles de crucero, que, sin embargo, algunos expertos pronosticaron sabiamente que sería el agotamiento de las existencias. Para empeorar las cosas, el principal depósito de municiones de Ucrania para abastecer la batalla de Donbass cayó en manos rusas el 22 de abril [6]. Esta paliza regular no es nada espectacular, pero es extremadamente efectiva. Es metódico y lento porque los rusos no tienen prisa. Todas las sanciones diplomáticas y económicas con las que la UE o Estados Unidos podrían amenazarles ya han sido tomadas. La mayoría de las armas enviadas por la OTAN no llegan a la línea del frente debido a la destrucción directa provocada por los misiles rusos o por la neutralización de la red ferroviaria ucraniana. Además, la mano de obra rusa no ha aumentado, todavía estamos hablando de más o menos 200.000 hombres (a los que hay que sumar unos 30.000 combatientes de las autoproclamadas Repúblicas), lo que significa que el equilibrio de poder global sobre el terreno sigue estando cerca de paridad. Por lo tanto, es necesario reducir primero por fuego la mano de obra ucraniana antes de comenzar la fase de explotación operativa. En esta zona, los rusos sobresalen y cuentan con los medios adecuados para superar las poderosas redes de fortificaciones de campaña instaladas en la región desde 2015. Evidentemente, determinados puntos concretos del frente son objeto de encarnizados combates tácticos en los que el ejército ucraniano sigue infligiendo pérdidas sobre su adversario, pero también toma muchas de ellas y no tiene forma de llenarlas con elementos experimentados. Del mismo modo, no es posible cambiar las unidades de primera línea debido al control casi absoluto del cielo ucraniano por parte de la fuerza aérea rusa, que prohíbe cualquier redespliegue a gran escala. Por lo tanto, las unidades ucranianas están condenadas a un desgaste lento,

¿Hacia la ruptura del frente?

De momento, empieza a filtrarse cierta información según la cual las brigadas ucranianas que defienden el Donbass ya han sufrido cerca del 60% de pérdidas (muertos, heridos, prisioneros, desaparecidos). Las imágenes de los prisioneros ucranianos también sugieren que los soldados en Kiev están al borde del agotamiento físico y psicológico por el constante bombardeo de sus posiciones y el deterioro de la cadena de suministro. Algunos presos incluso explican que fueron pura y simplemente abandonados a sí mismos por sus oficiales que les prohibieron rendirse mientras ellos mismos abandonaban sus puestos [7].. Al mismo tiempo, vemos que los soldados ucranianos, que tanto gustaban de las redes sociales al comienzo del conflicto para filmar sus hazañas contra el ejército ruso, son cada vez más discretos o incluso silenciosos desde mediados de abril, mientras que al mismo tiempo vez los soldados de las autoproclamadas Repúblicas y los chechenos de Kadyrov publican cada vez más terribles imágenes de posiciones ucranianas recientemente conquistadas en las que se acumulan los cuerpos desarticulados de soldados ucranianos. El cotejo de esta información sugiere que, a pesar de la feroz resistencia del ejército ucraniano, la ruptura del frente probablemente esté cerca. Solo entonces las fuerzas rusas comenzarán la explotación, espectacular, en profundidad del dispositivo ucraniano. Es difícil imaginar que mientras las unidades ucranianas estacionadas en el oeste del país puedan detener a las unidades blindadas/mecanizadas rusas lanzadas hacia el Dniéper. Entonces será el momento de que nuestros “expertos” comparen la efectividad de este enfoque con el que predomina en nuestros ejércitos. El que tardó más de dos meses en derrotar a un ejército iraquí mucho menos poderoso que el de Ucrania.

