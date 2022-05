LOS GOBIERNOS DE ESTADOS UNIDOS Y SUS ALIADOS SON INIMAGINABLEMENTE CORRUPTOS: ¿Pueden ser peores sus ‘enemigos’? Eric Zuesse.

Eric Zuesse.

01 de mayo 2022.

Otro ejemplo es el caso mucho más conocido de los gobiernos de EE. UU. y el Reino Unido y de Suecia y Australia que han encarcelado conjuntamente al ciudadano australiano Julian Assange durante más de diez años sin haberlo condenado nunca por nada (aparte de que una vez tuvo violó los procedimientos permitidos de un tribunal sin jurado en un caso inventado en su contra).

Uno de los hechos que está prohibido que se haga público en los principales medios de comunicación (y en casi todos los no principales) de ‘noticias’ en los EE. UU. y países aliados, es que sus gobiernos son mucho más corruptos de lo que cualquiera de ellos informa. .

Un destacado ejemplo reciente de esta depravación gubernamental fue publicado el 28 de abril por el gran periodista de investigación (y ex embajador del Reino Unido) Craig Murray, en su blog, y se tituló allí «Donziger: A Tale For Our Times».. Lectura que hará el punto a cualquier persona de mente abierta. En consecuencia, leer ese artículo es un requisito previo para seguir leyendo aquí. Como dice al final de su artículo: «Realmente no puedo pensar en ninguna historia individual que mejor incorpore tantos aspectos de la terrible corrupción de la sociedad occidental moderna. Todos somos, en cierto sentido, los prisioneros de las corporaciones que dictan los términos sobre el que vivimos, trabajamos y compartimos conocimientos. La justicia contra los poderosos parece imposible. Es profundamente inquietante, y recomiendo a todos que se tomen unos minutos para reflexionar sobre el significado completo de la historia de Donziger en todas sus múltiples tangentes». Nadie supera a Craig Murray en lo que hace; así que no intentaré hacer eso aquí. (Por cierto, fue encarcelado por el Gobierno de la Reina durante ocho meses en una trampa de él en una audiencia sin jurado, por haber sido supuestamente responsable de que el Gobierno de la Reina no haya podido condenar, en un juicio con jurado, por un cargo igualmente falso, un líder del Movimiento de Independencia de Escocia , Alex Salmond .)

Otro ejemplo es el caso mucho más conocido de los gobiernos de EE. UU. y el Reino Unido y de Suecia y Australia que han encarcelado conjuntamente al ciudadano australiano Julian Assange durante más de diez años sin haberlo condenado nunca por nada (aparte de que una vez tuvo violó los procedimientos permitidos de un tribunal sin jurado en un caso inventado en su contra).

Assange ha estado en varias formas de encarcelamiento por parte del Reino Unido durante los últimos diez años sin que haya sido condenado por nada excepto que en 2012 fue sentenciado a 50 semanas de prisión por saltarse la libertad bajo fianza (por cargos sexuales en su contra que incluso los presuntos acusadores mismos negados eran ciertos). Y, sin embargo, permanece ahora en confinamiento solitario ( «23 horas al día encerrado en sus celdas» ) en una prisión británica de máxima seguridad , porque el gobierno de los EE. UU. no detendrá su demanda de que sea extraditado a los EE. UU. en lugar de en Gran Bretaña). Su único ‘delito’ fue publicar solo verdades, especialmente verdades que llegaban al núcleo de exponer las constantes mentiras del régimen . Entonces, esta flagrante e ilegal injusticia contra un héroe internacional (prácticamente en todas partes excepto en los Estados Unidos) es hoy una refutación prominente de las mentiras de los Estados Unidos y el Reino Unido en el sentido de que son democracias. Estos y muchos otros ejemplos similares en ‘la tierra de la libertad’ y en las ‘democracias’ de Estados Unidos y Gran Bretaña durante el período posterior a 1945 muestran la mentira.

El 26 de septiembre de 2021, Yahoo News informó (basado en gran medida en el informe de El País de Madrid el 5 de enero de 2021 ) que la Administración Trump se sintió tan avergonzada por cierta información que había sido Wikileaked, elaboraron planes detallados para secuestrar a Assange en la Embajada de Ecuador en Londres para «entregarlo» para una posible ejecución por parte de Estados Unidos. Los planes, que incluían «reuniones con autoridades o aprobaciones firmadas por el presidente», finalmente fueron detenidos en el Consejo de Seguridad Nacional por ser demasiado arriesgados. «Las discusiones sobre el secuestro o asesinato de Assange ocurrieron ‘en los niveles más altos’ de la administración Trump», incluso sin ninguna base legal para juzgarlo en los Estados Unidos. Entonces: la Administración Trump preparó una acusación contra Assange (para legalizar su solicitud de extradición), y la acusación se abrió o se hizo pública el mismo día, 11 de abril de 2019, cuando el Gobierno de Ecuador permitió que el Gobierno del Reino Unido arrastrara a Assange a la super- máximo encarcelamiento en régimen de aislamiento, envenenarlo , o bien condenarlo por algo y luego ejecutarlo. El 4 de enero de 2021, un juez británico rechazó el caso de la defensa de Assange: «Rechazo las alegaciones de la defensa sobre la suspensión de la extradición [a EE. UU.] como un abuso del proceso de este tribunal». Anteriormente, su manejo del único ‘juicio’ de Assange , que fue su audiencia de extradición, fue una parodia, lo que se hubiera esperado en los tribunales de Hitler, y que deja en claro que los tribunales del Reino Unido pueden ser tan malos como lo habían sido los tribunales nazis . Sin embargo, los esfuerzos del régimen de los EE. UU. para apoderarse de Assange continuaron. Barack ObamaDonald TrumpJoe Biden, y el Congreso estadounidense abrumadoramente complaciente, tienen la culpa de la persecución de ese régimen dictatorial contra ese campeón de decir la verdad; y la misma culpa se aplica al liderazgo en el Reino Unido . El 10 de diciembre de 2021, la BBC publicó «Julian Assange puede ser extraditado a los EE. UU., dictamina un tribunal» . De manera descarada, tanto Estados Unidos como Inglaterra mienten para referirse a sí mismos como democracias . De hecho, Estados Unidos tiene el porcentaje más alto del mundo de sus residentes en prisiones .

Es el estado policial número 1 del mundo. ¿Es porque los estadounidenses son peores que las personas en otros países, o es porque los miles de individuos que controlan colectivamente el gobierno de la nación son, ellos mismos, especialmente psicópatas? La evidencia estará vinculada a esa pregunta. Estados Unidos ha sido examinado científicamente más que cualquier otro país, con respecto a si es una aristocracia o, en cambio, una democracia, y el hallazgo claro y consistente es que es una aristocracia . Y claramente lo es a nivel federal . ( Aquí hay un video que resume el mejor estudio individual de eso, y encuentra que Estados Unidos es una aristocracia, porque está controlado por los pocos más ricos; y aquí es un video mucho más popular, declarando que Estados Unidos es una democracia, porque es capitalista y ninguna nación capitalista puede ser una dictadura .) E incluso la aristocracia de Noruega había sido parte de este escándalo . Si Jesús fue crucificado como ejemplo de lo que le sucede a cualquiera que se declara «rey» en una tierra donde el Emperador en Roma insiste en que solo él mismo posee el poder y la autoridad para elegir quién será y quién no será. un «rey» en cualquier lugar de su imperio, entonces Assange está siendo crucificado por violar el poder y la autoridad del imperio británico/estadounidense para dictar lo que es y lo que no es verdad sobre ellos mismos. Está siendo crucificado por decir (y mostrar ): El Emperador está desnudo.

Por supuesto, a nivel nacional dentro de cualquiera de estos países, la corrupción es local, no internacional; y, por ejemplo, dentro de los Estados Unidos, incluso hay blogs semi-convencionales que pueden exponer tales corrupciones. Uno de esos blogs es «La Palanca»., que fue fundada por David Sirota, quien anteriormente había sido asesor de política interna del candidato presidencial de los EE. UU., el senador Bernie Sanders, quien no contó con el apoyo de ningún multimillonario y, por lo tanto, siempre ha sido incapaz de ganar la nominación presidencial del Partido Demócrata. Sin embargo, ese blog evita informar sobre relaciones internacionales porque ese es el campo en el que los multimillonarios de Estados Unidos están especialmente obsesionados por controlar los puntos de vista del público y, por lo tanto, lo hacen de manera muy efectiva para poder expandir el control de sus corporaciones sobre gobiernos extranjeros hasta que controlen todo el mundo.

NOTA: El «Índice de Percepción de la Corrupción» de Transparencia Internacional (TI) es fraudulento, y en sí mismo fue diseñado para ser extremadamente opaco, lo contrario de «transparente», en cuanto a su metodología. TI mismo fue creado por el Banco Mundial en 1993, justo después de que la Unión Soviética terminara, y esto se hizo para que los multimillonarios que controlan el gobierno de los EE. UU. pudieran aumentar las tasas de interés que se cobrarían a los gobiernos que el El gobierno de EE. UU. aún no controlaba : países que no cooperarían con los multimillonarios estadounidenses y con su objetivo final de conquistar incluso a Rusia. Entonces, ese Índice es, en sí mismo, profundamente corrupto, y es una extensión de la corrupción del propio gobierno de los Estados Unidos.

*Eric Zuesse: El próximo libro del historiador de investigación Eric Zuesse (que pronto se publicará) será EL IMPERIO DEL MAL DE AMÉRICA: la victoria póstuma de Hitler y por qué las ciencias sociales necesitan cambiar. Se trata de cómo Estados Unidos se apoderó del mundo después de la Segunda Guerra Mundial para esclavizarlo a los multimillonarios estadounidenses y aliados. Sus cárteles extraen la riqueza del mundo mediante el control no solo de sus medios de ‘noticias’ sino también de las ‘ciencias’ sociales, engañando al público.

Fuente: One World