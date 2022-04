LA FUSIÓN DE LOS MOVIMIENTOS ACTIVISTAS DE ETIOPÍA Y PAKISTÁN PODRÍA CAMBIAR EL SUR GLOBAL. Andrew Korybko.

Andrew Korybko.

25 de abril 2022.

El Sur Global sabe mejor que ningún otro lugar de la tierra lo que es estar subyugado bajo la hegemonía de los EE. UU. después de sufrirla durante décadas. El llamado “faro de la democracia” ha apoyado una multitud de desarrollos antidemocráticos en esta parte del mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que van desde golpes cada vez más creativos hasta guerras convencionales e incluso híbridas , sin mencionar la de la guerra económica y de la información. Es por eso que los activistas del Sur Global siempre han estado al frente de los movimientos antiimperialistas, que una vez más están experimentando un renacimiento en todo el mundo a la luz de dos eventos recientes.

La Guerra Híbrida de Terror contra Etiopía impulsada por el TPLF de Occidente, liderada por Estados Unidos, que se lanzó en noviembre de 2020 como castigo por la política exterior independiente del primer ministro Abiy Ahmed, impulsó a las personas de esa civilización-estado diversa y su diáspora a unirse para lanzar el movimiento #NoMore. . Esto ha tomado la forma de mítines antiimperialistas en todo el mundo que han servido para avanzar en la extremadamente activa campaña de concientización en línea que tiene como objetivo informar a todos sobre la naturaleza del neoimperialismo moderno. El movimiento es completamente inclusivo ya que cualquiera que esté interesado en este tema puede participar, especialmente aquellos en el Sur Global que tienen experiencia de primera mano con esto.

En las últimas semanas, ha surgido otro gran movimiento antiimperialista entre la gente y la diáspora de otro importante país del Sur Global. Todavía no tiene un nombre acordado, pero su último hashtag es #MarchAgainstImportedGovt y se inspiró en las afirmaciones del ex primer ministro paquistaní Imran Khan de que su reciente derrocamiento fue el resultado de un cambio de régimen orquestado por Estados Unidos para castigarlo por su política exterior independiente. política, especialmente su dimensión rusa . Sus opositores insisten en que la moción de censura contra él, finalmente exitosa, era constitucional y, por lo tanto, puramente legal, pero millones de pakistaníes no están de acuerdo y desde entonces han participado en algunas de las manifestaciones más grandes en la historia de su país.

Estos dos movimientos antiimperialistas están liderados por algunas de las personas mejor informadas y apasionadas del Sur Global, etíopes y paquistaníes, que también tienen grandes comunidades de diáspora en todo Occidente. También están a punto de fusionarse después de que Hermela Aregawi, una de las fundadoras de #NoMore, retuiteó el domingo el elogio del ex primer ministro Khan a los activistas de las redes sociales de su movimiento para proponer que se unan debido a sus luchas similares . Este desarrollo orgánico sería mutuamente beneficioso y representaría un cambio de juego para los movimientos activistas del Sur Global. Al compartir experiencias, educarse unos a otros y aunar su potencial de protesta, podrían cambiar el mundo.

Esta predicción optimista se basa en el hecho de que ambos movimientos ya han tenido un gran impacto en la configuración del discurso global sobre las relaciones respectivas de sus países con los EE. UU. Etiopía, al igual que Pakistán, había sido aprovechada por Estados Unidos como su supuesto «ejecutor regional» solo para ser descartado sin piedad y posiblemente incluso traicionado después de que hizo todo lo que su patrón extranjero quería en su parte del mundo. Washington tiene tolerancia cero con ellos mostrando su autonomía estratégica como lo demuestra la Guerra Híbrida del Terror que lanzó contra el Primer Ministro Abiy y su papel especulativo en el derrocamiento del ex Primer Ministro Khan después de que ambos intentaron hacer precisamente eso.

Mientras que Etiopía frustró con éxito este ataque contra su soberanía estatal, aunque después de sufrir enormes costos, Pakistán no tuvo tanta suerte ya que su ex primer ministro finalmente fue derrocado. Sin embargo, no ha renunciado a intentar volver al cargo a través de su demanda popular de elecciones inmediatas, libres y justas. Ambos desarrollos, el papel innegable que desempeñó EE. UU. al presionar a Etiopía a lo largo de su Guerra Híbrida y el papel especulativo que desempeñó en el reciente cambio de gobierno de Pakistán, sirvieron para inspirar a la gente de ambos países en el país y en el extranjero a protestar contra la intromisión estadounidense. . Los propios EE. UU. fueron, por lo tanto, responsables de inspirar estos movimientos activistas del Sur Global.

Hasta este punto, el único movimiento activista verdaderamente global en cualquier parte del mundo en las últimas décadas era el palestino, pero está dividido por muchas disputas internas y en su mayoría se ha esfumado a lo largo de los años. También se centra exclusivamente en un tema especialmente delicado. Si bien #MarchAgainstImportedGovt también se concentra únicamente en los eventos recientes en Pakistán, tiene el potencial de expandirse a algo mucho más amplio y más ambicioso debido a los intereses comunes que comparte con el movimiento #NoMore, exactamente como señaló la Sra. Aregawi. Sus luchas son verdaderamente similares, están diciendo muchas de las mismas cosas y, por lo tanto, no hay razón para que sus movimientos no se unan.

Los etíopes y los paquistaníes pueden hacer mucho más si trabajan juntos en pos de su causa común de defender a sus países del neoimperialismo. También son países muy poblados con grandes comunidades de la diáspora en Occidente, por lo que podrían tener un impacto serio en la configuración del discurso en la segunda parte del mundo mencionada si sus diásporas comparten experiencias, se educan entre sí más sobre la relación particular de su gente con los estadounidenses. hegemonía a lo largo de las décadas, y cooperar en la organización de mítines aún más grandes para generar aún más atención de los medios a su causa. Todo el movimiento activista global se revolucionaría si esto sucede.

Los etíopes y los paquistaníes no son las únicas personas que han sufrido recientemente la hegemonía estadounidense, pero representan algunos de los países más poblados del mundo y están ubicados en Afro-Asia, donde se desarrollan los complejos procesos asociados con la transición sistémica global en curso hacia la multipolaridad. se están desarrollando rápidamente. Al unirse, pueden formar un puente que podría funcionar como un trampolín para unir aún más a las personas de sus dos continentes en el siglo XXI, especialmente a través de la esfera del activismo en línea que hace que hoy en día sea tan fácil para todos conectarse entre sí. . Su ejemplo podría inspirar a otros en Afro-Asia a unirse a su movimiento antiimperialista verdaderamente global.

Estados Unidos no tendría a nadie a quien culpar más que a sí mismo si esto sucede, ya que fue su agresión de Guerra Híbrida contra Etiopía y su intriga especulativa de «guerra legal» contra Pakistán lo que llevó a esas dos personas a crear de forma independiente sus propios movimientos antiimperialistas que ahora están al borde de la destrucción. uniéndose orgánicamente debido a sus causas antiimperialistas comunes. Al compartir experiencias, educarse unos a otros y unir su potencial de protesta, pueden aumentar la conciencia de sus miembros sobre la naturaleza del neoimperialismo moderno en todo el Sur Global, expandir su movimiento a sociedades victimizadas de manera similar y garantizar que sus causas reciban más atención que nunca una vez que lanzan protestas más grandes.

Como alguien que ha estudiado de cerca las relaciones de ambas sociedades y sus estados con Estados Unidos, el autor está seguro de que este desarrollo sería mutuamente beneficioso y cambiaría las reglas del juego. No hay ningún costo relacionado con la unión, ya que todos los miembros de estos dos movimientos se beneficiarían al establecer contactos con sus contrapartes. Aprenderían más sobre sus intereses compartidos en el antiimperialismo, la multipolaridad y la organización de protestas más efectivas. Además, también tendrían la oportunidad de posicionar a sus países como líderes de este nuevo movimiento activista del Sur Global. Con suerte, los activistas etíopes y paquistaníes prestarán atención al llamado visionario de la Sra. Aregawi para unirse y trabajar para cambiar el mundo para mejor.

