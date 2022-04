ENTREVISTA AL CORONEL ALEXANDER LOPUKHA: “La derrota de la URSS y Rusia se planeó en el marco del Proyecto Harvard”. Alexander Drobyshevsky y Anatoly Stasovsky.

Entrevista al Coronel Alexander Lopukha por Alexander Drobyshevsky y Anatoly Stasovsky.

Foto: Dia de la Victoria, 2018

24 de abril 2022.

– Alexander Dmitrievich, hoy en día se habla mucho sobre un concepto como «guerra híbrida». ¿Qué precedió a su surgimiento, cuáles son las perspectivas de una confrontación tan inusual?

– En el año del colapso de las «torres gemelas» en Nueva York, el entonces director de la CIA D. Woolsey y la secretaria de Estado Condoleezza Rice declararon que Estados Unidos había entrado en otra guerra mundial y la libraría hasta la victoria. En muchos aspectos, la totalidad de procesos unidos en el concepto de «guerra híbrida» tiene algo en común con las formas y métodos de confrontación entre las partes en la Guerra Fría de 1946-1991. Pero una comparación directa aquí será incorrecta debido a que las condiciones históricas han cambiado significativamente.

Esto se hizo posible después de la derrota de la URSS. A sus pies yacía el «campo socialista» derrotado en la titánica Guerra Fría, intentaron complacer a todos los líderes de los restos de la «gran Rusia» desgarrada. Hasta 1991, el principal factor que frenaba al «Occidente colectivo» en el camino hacia la dominación mundial era el ejército de la URSS.

Al momento del colapso del país, su liderazgo había perdido la capacidad de comprender e interpretar los significados de la nueva realidad geopolítica, lo que, por supuesto, fue facilitado por varios factores:

entendiendo que los hechos que están ocurriendo son el resultado de la traición de la dirección estatal del país y la falta de comprensión de la profundidad total de las consecuencias de esto;

la presión de la experiencia anterior, los intentos de los generales de las Fuerzas Armadas de la URSS en las condiciones de una nueva guerra de actuar con los métodos habituales;

la falta de comprensión del nuevo papel de las armas nucleares, que de instrumento para derrotar al enemigo se ha convertido en factor disuasorio;

una creencia ingenua de que es posible llegar a un acuerdo con Occidente: si cambiamos, dicen, de ideología, todo estará en orden.

Estados Unidos celebró ampliamente su superioridad sobre la URSS al otorgar a los participantes activos en los eventos la medalla «Por la victoria en la Guerra Fría». No se suponía que se detuviera allí. La derrota de la URSS como sociedad se planeó en detalle en el marco del Proyecto Harvard y se implementó con éxito con la amplia participación de la intelectualidad liberal soviética.

El «Proyecto Georgetown» está destinado a desmembrar la Rusia moderna. En el curso de su implementación, obviamente, habiéndose convencido de la excesiva simplicidad de los rusos, no iban a pararse en la ceremonia. Uno de mis conocidos, a principios de los 90, era un destacado científico de ideas liberales S.I. Grigoriev, después de haber visitado un evento en los Estados Unidos como «suyo» y haber escuchado cuál sería el destino planeado para Rusia, se convirtió en un patriota acérrimo: no se esperaba de nosotros la independencia y la integridad.

Mirar o actuar

– Hay muchas transiciones de este tipo de un estado ideológico, político a otro en nuestra historia. ¿Y cuál es la esencia de la «guerra híbrida»?

– La frase «guerra híbrida» se utiliza actualmente de forma muy extendida, aunque este término aún no ha recibido una definición suficientemente clara. En general, este concepto caracteriza un tipo especial de enfrentamiento entre las partes en conflicto, en el que las operaciones militares tradicionales con la participación de las fuerzas armadas regulares se desvanecen en un segundo plano, e idealmente se excluyen por completo. Las acciones de varios tipos de formaciones armadas irregulares, así como las operaciones de sabotaje realizadas por fuerzas especiales, se practican de manera muy activa, pero tampoco se consideran el elemento principal de tal guerra. Los principales esfuerzos en los conflictos modernos recaen en la confrontación en las esferas de la información y la economía.

– Entonces, ¿qué tiene que ver la acumulación de fuerzas armadas y equipo militar de la OTAN en Europa del Este cerca de las fronteras de nuestro estado con las guerras híbridas?

– La guerra global (híbrida) declarada públicamente por el Secretario de Estado de los Estados Unidos y el Director de la CIA lleva 20 años. En nuestra frontera occidental, en las fronteras del Báltico, se acumulan contingentes de combate de los países de la OTAN. Ucrania ha declarado a Rusia un «país agresor». Se está llevando a cabo un genocidio dirigido de la población rusa. Cada vez más antiguas repúblicas de la URSS, bajo la presión de los Estados Unidos, se orientan hacia Occidente. De acuerdo con los planes de los Estados Unidos, se está completando el «reformateo» del Gran Medio Oriente, la situación en Asia Central se está volviendo caótica.

Así que tenemos que mirar y actuar.

– Sintiendo el peligro en las condiciones de la guerra híbrida librada por Occidente, el liderazgo ruso ha hecho mucho para equipar a las Fuerzas Armadas con armas modernas y equipo militar, para aumentar el atractivo del servicio militar, escupido por los «demócratas» en los años 90. Hay una serie de desarrollos de sistemas de armas que están ausentes en Occidente, como señala V.V. Putin en el discurso del presidente ante la Asamblea Federal el 1 de marzo de 2018. Hasta ahora, hay pocos, y esto aumenta la posibilidad de una guerra con medios no convencionales. Sería lógico preguntar, ¿se han tenido en cuenta en la estrategia, el arte operacional y la táctica las características de la guerra híbrida, ya claramente visibles en una serie de conflictos de los últimos años? ¿Y tú, Alexander Dmitrievich, cómo responderías a esto?

– Estos son problemas extremadamente importantes por varias razones. Vamos a nombrar algunos de ellos.

En primer lugar, un relato acrítico de la experiencia pasada conduce, como muestra nuestra historia, a grandes sacrificios o costos materiales. Entonces, teniendo en cuenta la evaluación errónea de la experiencia de la guerra en España, se disolvieron grandes formaciones de tanques en el Ejército Rojo. Pero fueron ellas, creadas en Alemania, las que se convirtieron en el principal instrumento de la «blitzkrieg» en Europa y más tarde en la URSS. Como resultado, el fracaso del período inicial de la Gran Guerra Patria.

Parecería que la experiencia, que costó muchos millones de víctimas, debería ser dominada por todos los oficiales. Pero mira cómo «tomaron en cuenta» la experiencia de Afganistán y Chechenia. Decidimos que las divisiones no eran necesarias en la guerra moderna. Demasiado grandes, dicen. En una palabra, los estadounidenses lo necesitan, pero nosotros no, y bueno, pues las disolvemos. Y luego Ucrania se incendió. Me pregunto cuánto dinero se tuvo que gastar en la reactivación de las divisiones.

En segundo lugar, la absolutización de la experiencia militar pasada es tan dañina como su olvido. Cada guerra es nueva, requiere tener en cuenta sus características y nuevos medios y formas de lograr el éxito. Cualquiera que haya servido en el ejército soviético sabe que era imposible derrotarlo por medios militares. No comenzaron a ganarlo, lo hicieron culpable a los ojos de la población por una vida no demasiado bien alimentada y, sin una guerra «caliente», destruyeron el país, cambiando la conciencia de una parte importante de la sociedad. exacerbando las contradicciones existentes. Y la nueva Rusia consiguió un ejército extremadamente drenado de sangre, apenas capaz de librar una guerra regional de contraguerrilla a la escala de una operación militar. El resultado fue su derrota en la Primera campaña de Chechenia.

Más. En una guerra, como determinaron los grandes comandantes de todos los tiempos, el factor moral juega un papel especial para lograr la victoria. Parecería que no hay razón para no confiar en A. Makedonsky, Napoleón, A. Suvorov en esto …

– ¿Solo ellos?

– Y a muchos otros teóricos militares conocidos y desconocidos. Casi todos hablaron sobre la importancia de la educación, durante la cual se forma la conciencia de defensa del pueblo y la moral alta del combatiente.

Incluso ahora no hay educación en las escuelas rusas, y en el ejército las personas que no tienen la educación básica de un educador se dedican a esto. Fue solo en 2018 que se tomó una decisión fundamentalmente importante en el contexto de una guerra híbrida para crear un sistema de órganos político-militares para implementar la política militar del estado. Esto requiere personal profesional.

Y, finalmente, notamos que, debido a los enfoques tradicionales, cuando nos preparamos para una guerra futura, creemos que operaremos en entornos (físicos) naturales como la tierra, el aire, el agua y el espacio exterior. Comienza una discusión sobre el ciberespacio como un entorno separado de la confrontación militar. Pero incluso esto es solo una parte de la esfera de información (acciones en el campo de comando y control, inteligencia, guerra electrónica, información e impacto psicológico en la población, actividades en el ciberespacio).

Parece que hoy, teniendo en cuenta la experiencia de la guerra híbrida de las últimas dos décadas, esta lista está lejos de ser completa. En ella, en primer lugar, se encuentra la esfera de la conciencia pública (antroposfera). Al ganarlo, puedes ganar una guerra sin guerra. Y nuestros socios estadounidenses entendieron esto hace mucho tiempo. Ya no repiten las guerras de Corea y Vietnam.

– ¿Crees que la derrota de la URSS permitió que Occidente cambiara a guerras híbridas para acabar con Rusia? Como dijo Alexander Zinoviev, «apuntaban al PCUS, pero terminaban en Rusia».

– Desmembrando estados, utilizan armas organizativas, cronológicas, ideológicas y de otro tipo, «no militares», pugnas entre pueblos, activan contradicciones religiosas, étnicas, de clase, de género, utilizan tecnologías de programación neurolingüística, soborno, manipulación social. En la antroposfera, como muestra la experiencia de los conflictos militares recientes, incluidas las revoluciones de color, el impacto de las estructuras especializadas de Occidente está dirigido a:

cambio en el estado emocional y psicológico de las partes en conflicto;

los procesos cognitivos de los tomadores de decisiones clave en la guerra, incitándolos a renunciar a sus posiciones estatales;

cambio de conciencia pública e individual;

la formación de relaciones y vínculos en una sociedad sometida a agresiones, contribuyendo al establecimiento de la confianza en la «democratización» del sistema social.

Me parece que fue precisamente el análisis de las razones de la derrota de la URSS lo que permitió a la comunidad de expertos de los países occidentales desarrollados sacar una serie de conclusiones que formaron la base para el desarrollo del concepto de guerra híbrida. Entre ellos:

Conciencia de la necesidad de buscar nuevos medios y métodos de guerra. No sólo se están desarrollando medios de enfrentamiento tradicionales no militares, sino también medios no tradicionales que tienen propiedades de armas de destrucción global (informática, viral-biológica, ambiental, no letal), y otro tipo de armas que afectan al hábitat de una sociedad que sufre una agresión híbrida. En el curso de las guerras locales y las revoluciones de color, las tácticas, los métodos para llevar a cabo las operaciones y la estrategia para usar estos medios ya han sido probados, su impacto en la conciencia de los habitantes de ciertas regiones, representantes de varios grupos confesionales y étnicos ya ha sido probado.

Confirmación de la eficacia del dominio del control sobre la esfera de formación y promoción de élites en estados sujetos a control o destrucción (política, económica, creativa, militar). Para esto, se utilizan oportunidades financieras, informativas, organizativas, programas y organizaciones educativas existentes, numerosas organizaciones «sin fines de lucro».

La necesidad de incluir en el proceso de destrucción del estado enemigo todos los elementos y capacidades de las revoluciones de color modernas (formaciones irregulares, campañas de información y propaganda, redes de narcotraficantes, organizaciones terroristas, sistemas de servicios especiales, etc.).

La conveniencia de crear en el territorio del Estado, futura víctima de una guerra híbrida, organizaciones capaces de identificar y estructurar grupos de personas socialmente activas que puedan oponerse al régimen existente en el país por razones religiosas, de grupo social y étnicas. Como lo demostró la experiencia de Yugoslavia, Libia, Siria, esto brinda la oportunidad de formar «infantería» y una capa de sus «comandantes de campo» en el momento necesario. Así, se enmascaran las causas y los principales actores del conflicto, y tras la derrota del Estado – víctima de la agresión – ya existe personal de la administración de ocupación, que, como en Ucrania, se legitima a través de elecciones.

Comprender la necesidad de una destrucción sistémica de las ideas patrióticas, es decir, los principios unificadores de los estados y pueblos durante la recodificación de la conciencia pública.

Se dan golpes sobre los sistemas signo-simbólicos, ideológicos y de valores (la historia oficial del estado, mitos y leyendas de la etnia, el culto a los héroes populares, leyendas, tradiciones y costumbres). Se está destruyendo el sistema educativo, medio de preparación para la vida de las nuevas generaciones.

Se resta importancia al papel de la fe tradicional y civil, se vulgariza la cultura del pueblo, en un primer momento se ofrecen desviaciones y perversiones para ser percibidas con “tolerancia”, y luego se traducen en norma social.

Los tecnólogos políticos occidentales consideran que la ortodoxia y el tradicionalismo característicos de los rusos, la fe en el estado, son las ideas fundamentales más importantes de la Rusia moderna. Teniendo en cuenta lo anterior, se están formando nuevos instrumentos de guerra híbrida: su estrategia, arte operativo, tácticas.

Hubo tiempos peores

– En el ejército ruso soviético y actual, por extraño que parezca, la doctrina contiene ideas amantes de la paz y principalmente defensivas.

– Uno de los fundadores de la teoría del arte militar K. Clausewitz definió la guerra como la continuación de la política por medios violentos. Llamó a la organización de batallas individuales y su conducta táctica, y su vinculación con los objetivos generales de la guerra, estrategia.

En la doctrina militar soviética de la URSS tardía, había pautas extremadamente pacíficas: “Un estado que se adhiere a una doctrina militar defensiva no tiene intenciones agresivas contra otros estados, no se está preparando para desencadenar hostilidades contra ellos. Iniciará acciones de represalia solo si él mismo es objeto de un ataque armado”. Parece que todo es correcto. Y la «suficiencia defensiva» de las Fuerzas Armadas de la URSS fue real, y nadie la atacó por «medios armados», y el país desapareció.

Y hoy es el momento de que miremos el fenómeno de la guerra moderna en sus realidades: la esencia, el contenido del arte militar, los medios de guerra deben convertirse en la base para un estudio serio y profundo.

En el libro de I.M. Popova y M. M. Khamzatov “La guerra del futuro: fundamentos conceptuales y conclusiones prácticas. Ensayos de pensamiento estratégico” presenta un análisis de la naturaleza y características de las guerras futuras, su esencia moderna.

Entonces, como muestra la experiencia de las guerras recientes a principios del siglo XXI, la guerra es híbrida, de naturaleza sistema-red, el enemigo es «borroso», la violencia puede ser incruenta, lo que no contradice en absoluto la opinión de K. Clausewitz que “la guerra es un acto de violencia, con el objetivo de obligar al enemigo a hacer nuestra voluntad”.

La presión económica, psicológica, informativa también es violencia. Toda la sociedad está sometida a presiones y, a menudo, como en la URSS, Yugoslavia, Ucrania, Irak o Libia, capitula.

Por supuesto, ha habido momentos más difíciles. Durante la feroz Guerra Civil y la intervención militar extranjera en 1918-1922. Los bolcheviques pudieron restaurar la unidad de Rusia, que se había desintegrado en partes, y ganar. Considere 1940. La URSS está rodeada de enemigos. En Occidente, el Tercer Reich. En el sur, Turquía e Irán hostiles. En China el Ejército Kwantung de Japón. En 1940, Inglaterra y Francia aprobaron planes para una guerra contra la URSS. Nuestros aliados eran Mongolia y Tuva.

– ¿Rusia tiene aliados hoy?

– Hoy, objetivamente, nuestros aliados pueden ser China, Irán, Bielorrusia y, bajo ciertas condiciones, Corea del Norte, Vietnam, Cuba, Venezuela y algunos otros países. Bueno, la lógica de la «acción directa» destruye la superioridad económica de los oponentes de Rusia.

Incluso una breve revisión de algunos de los documentos reglamentarios del Ejército de los EE. UU. (el Manual de campo del Ejército y el Cuerpo de Marines de los EE. UU., son fáciles de encontrar en el dominio público en Internet) indica que los estadounidenses están desarrollando e implementando operaciones de guerra de próxima generación. Y lo hacen abiertamente.

La URSS, que no respondió activamente a estas amenazas, resultó ser su víctima. Es bastante obvio que no hubo una solicitud para el desmembramiento de la URSS entre las amplias masas populares, y cualquier malestar en presencia de la voluntad estatal fue eliminado por completo. Pero no fueron reprimidos y, a veces, estuvieron apoyados por las autoridades. Y en 1991 nuestro país se había ido. La razón principal es la destrucción de la conciencia pública.

El principal objetivo en una guerra híbrida es la conciencia pública. Su protección la proporciona una conciencia de defensa bien formada y una cosmovisión patriótica estable.

Se necesita un poderoso mensaje imperioso para resolver este problema por parte de la dirección del país.

Fuente: El espía digital