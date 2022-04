LA GUERRA USA/UE/OTAN CONTRA RUSIA. Roberto Cobas Avivar.

Roberto Cobas Avivar.

El poder de Rusia solo puede socavarse separando a Ucrania de ella… para oponer Ucrania a Rusia… solo hay que encontrar y criar traidores entre la élite nacional… odiarán todo lo ruso… sin darse cuenta. Todo lo demás es solo cuestión de tiempo. Otto von Bismarck.

Todos, a lo largo y ancho de lo que aún llamamos Humanidad, infectada por la agresiva metástasis del capitalismo financiero en su fase terminal imperialista-fascista, pueden darse el lujo de los aldeanos vanidosos, desde las vitrolas pseudo izquierdistas y las real derechistas, y olvidar la historia apuntando con el índice festinado tras USA/UE/OTAN contra Rusia. Es Rusia la que no puede obviar la historia cuando el espectro de su repetición no es en absoluto una farsa.

La gestación del nazismo en Alemania después de la IG.M. de la que había salido como potencia imperial derrotada y reducida a la nada por el “dictad de Versalles”, ese sítio del espíritu imperialista bismarckiano, no tuvo otro fin que la creación por el imperialismo anglosajón del monstruo que se levantara de la mesa de operación y marchara a por Rusia. El «espectro del comunismo» pujado por la Revolución de Octubre fue reconocido con olfato de felino por Europa y los recién venidos al mundo EE.UU., como la verdadera amenaza a su expansión colonialista. Todo el embate de las entonces potencias capitalistas occidentales y sus satélites menores en agresión intervencionista abierta ya desde 1920, no pudo quebrar a Rusia, como singularmente no la pudo quebrar el ego supremacista francés con Napoleón en aquel empeño en el s. XIX, cuando el comunismo era solo ese fantasma letrado en alemán.

El Frankenstein alemán estaba a punto de costura para 1939. Rearmado militarmente y posicionado políticamente por las oligarquías imperialistas de EE.UU. y Gran Bretaña, el monstruo echó a andar, e imbuido del supremacismo racial que lo hacía, como hoy al imperialismo EE.UU., una nación elegida para un milenio de hegemonía planetaria, no sólo enfiló sus cañones contra el objetivo estratégico asignado y ya propio, sino como sabemos, contra los tácticos, esos cirujanos que le habían dado vida.

El calentamiento de la contienda bélica con la incursión y la ocupación por Hitler y la ultrareaccionaria Polonia de Checoslovaquia en 1938, sería el preámbulo del desencadenamiento un año más tarde de la guerra total que conocemos como IIG.M. Para Hitler avanzar sobre la ilusión filo hitleriana de Polonia era el camino más fácil y más corto hacia Rusia. Es Polonia la que sentada sin comprender su propia historia en un enfermizo complejo anti ruso, que tanto entonces como hoy cunde hasta el tuétano la sociedad y el estado polaco, facilita al costo de su propia destrucción la marcha de Hitler sobre Rusia. «Con Hitler antes que con Rusia», fue de facto la posición pusilánime de las elites y el gobierno de Polonia contra su propia nación. Hitler nunca dejó de tener a Polonia en la menor de las estimas. Y había sido Rusia, como hoy ante el desafuero del nazismo alimentado por USA/UE/OTAN en Ucrania teniendo a Rusia en la mira, la que había hecho todo por la configuración de un frente que fuera capaz de contener la avalancha ya cantada del nazismo sobre Europa y el mundo. Uno por uno, los que luego sintieron el imperativo de unirse contra Rusia en la alianza del llamado “Segundo Frente”, desecharon las distintas y reiteradas proposiciones de Rusia para montar alianzas que neutralizaren en su embrión las maquinaciones de la guerra nazista. No podían pactar acuerdos con Rusia contra Hitler porque el objetivo estratégico de esa potente guerra era precisamente el subyugamiento de Rusia.

La historia contada por ese Occidente imperialista nos ha hecho creer que el “Segundo Frente” en la IIG.M., con el afamado por Hollywood D-Día por el desembarco en Normandía, lo abren los cirujanos de Frankenstein para frenar la creación que se les había ido de control. El dato mata el relato. La apertura del “Segundo Frente” por los aliados occidentales con EE.UU a la cabeza llega cuando ha pasado más de la mitad del tiempo de guerra nazi y el desangramiento de Rusia era copioso. El desembarco por Normandía se produce a apenas un año (junio 1944) de caer definitivamente derrotado Hitler, cuando la batalla de Stalingrado (febrero 1943) había decidido la derrota del III Reich y la contraofensiva de Rusia soviética y la toma de Berlin por el Ejército Rojo eran imparables. Es esa perspectiva geopolítica la que decide que el Occidente imperialista lance el “Segundo Frente” para detener la “expansión del comunismo” que se venía con la victoria de la URSS sobre el remake de la Triple Alianza, ahora de pura sangre alemana.

Esa historia, contada por la misma maquinaria cultural imperialista que narra los acontecimientos actuales como la “agresión de Rusia contra Ucrania”, ha llevado al imaginario de las masas en el mundo a creer que fue Rusia en su ambición como “imperialismo soviético” la que en pactos con Hitler llevó a la catástrofe de la IIG.M(*). Para total frustración del frente mundial militante anti Rusia, es precisamente V. Putin quien en su conferencia magistral sobre la historia que envuelve los acontecimientos políticos y militares que llevan a la IIG.M.i devela con contundencia científica, fundamentada en copiosos materiales de los archivos históricos muchos aún inéditos, el papel relevante de Rusia en pos de contener la guerra del nazismo alemán y el papel de instigadores y conspiradores de Occidente porque así no resultara. Polonia en su narcisismo político anti ruso era la punta de lanza a sacrificar para la expansión nazista sobre Rusia, como hoy Ucrania en su borrachera nazista para la expansión mortal de la OTAN contra Rusia. El objetivo de la guerra imperialista ha sido siempre Rusia, como vemos, sin que importe que ayer fuera “comunista” y hoy más capitalista que entonces.

Rusia, precisamente con la asunción de V. Putin al poder como Pdte. de la Federación Rusa, resurgida de las cenizas a las que la llevó el derrumbe de la URSS con la agresión neoliberal de Occidente facilitada por los mismos gobernantes “comunistas” y la burocracia desideologizada que en un gran oportunismo político se empodera con casi todo del potente erario industrial y financiero de aquella Unión Soviética, se planta como un nuevo polo geopolítico en el tablero del expansionismo imperialista USA-Europeo. Es Rusia de nuevo el muro de contención a derribar. Los afanados apologetas en el mundo de la “teoría de los dos imperialismos”, el capitalista estadounidense y el presunto comunista ruso que, según alegan, existían en una suerte de coexistencia depredadora hasta la caída del Muro de Berlín, hoy paren el “imperialismo capitalista ruso”. Nada que ver ni nada que lo fundamente científicamente (a cuyos efectos adjunto un dossier de análisis que desmontan la falacia sobre el “imperialismo ruso”)ii. No obstante, la ignorancia beligerante vale, porque el colonialismo ideológico del imperialismo anglo-norteamericano-europeo hace estragos en la mente del común de los mortales.

¿Imperialismo ruso? Para muestra algunos botones. Es Rusia la que frustra el avasallamiento militar de la nación y el estado sirio y detiene la expansión del dominio geopolítico del imperialismo occidental en la región. Es Rusia quien, paralelamente, con la política de alianza euroasiática crea junto a China un otro eje geoeconómico en el mundo. Es Rusia quien con China proyectan la alternativa de integración y desarrollo BRICS. Es Rusia en alianza con la idea de la Ruta y la Franja de China bajo el concepto chino win-win la que impulsa el mega proyecto de desarrollo de Eurasia. Es Rusia quien estrecha alianzas estratégicas con países de A. Latina como Cuba, Nicaragua, Venezuela, todos ellos en el “patio trasero/delantero”, pero patio al fin, decretado por los EE.UU. Es ese “imperialismo putinista” el que condona a Cuba la deuda de 35 mil millones de dólares (en proporción, casi un tercio del actual PIB de Cuba), contraída por esta con la URSS, mientras que el Club imperialista de París le renegocia la suya al tanto por ciento. Es Rusia de la “era Putin” la que, asumiendo como suyas las obligaciones de la URSS, cumple con todos los países ex miembros, incluyendo Ucrania, compromisos por miles de millones de dólares. Es Rusia la que finalmente desafía la expansión geopolítica belicosa del imperialismo USA/UE/OTAN, cuyo objetivo definido doctrinariamente por EE.UU. es su “contención” y subyugamiento.

El conflicto geopolítico global con Ucrania cual conejillo de indias en el vórtice, nos pone de lleno en la repetición de la historia que el mundo, aplastado y obnubilado por los “valores de Occidente”, quiere olvidar y que todos olviden.

“La OTAN quiere la guerra con Rusia porque la nación rusa es un obstáculo para su afán de controlar toda Europa desde Lisboa hasta Gearóid Ó Colmáin Vladivostok” – Gearóid Ó Colmáin(*)

Y otra vez, para histeria anti rusa, ha sido V. Putin quien sentara las pautas al mundo sobre la inevitabilidad del fin del hegemonismo imperialista occidental y el surgimiento del mundo multipolar, como garantía de la tan cacareada necesidad de la Humanidad de un nuevo orden internacional. Orden que, aún sembrado en las contradicciones antagónicas del capitalismo como formación socioeconómica inviable para la preservación y desarrollo de la especie humana y ambiental, pueda equilibrar las relaciones entre naciones. Esas pautas se ponen de relieve en la exposición magistral de V. Putin en la Conferencia de Seguridad de Munich ya en 2007iii, que queda como una pieza del pensamiento político definitoria de una nueva era en las relaciones y los equilibrios internacionales. ¿Cuál ha sido, en cambio, la reacción del poder imperialista de Occidente?, subestimar desde sus suposiciones del milenio de su hegemonía mundial el cambio de época. Esta nueva realidad política le ha parado las botas de siete leguas al imperialismo otanista.

Ucrania paga el precio del desprecio hacia ella de los EE.UU y la UE. Paga el precio del desprecio a sus propios intereses como nación y estado al haberse subordinado al dictad del imperialismo occidental en su guerra contra Rusia. La intervención de Rusia en la extirpación del cáncer neo nazista sembrado por Occidente en Ucrania ya desde los albores del s. XIX y desencadenado con el golpe de estado de factura USA/UE/NATO en 2014 que lo lleva al poder, la desmilitarización y el imperativo de convertirse en un estado neutral, tal como persigue la intervención rusa, abren a la nación ucraniana, si atinan los ucranianos a comprenderlo, la oportunidad histórica de recomponer su identidad en el nuevo espacio geoeconómíco en que indefectiblemente se hallarán. Los pueblos rusos del Donbas en la proyección de «Nueva-Rusia» se constituyen con pleno derecho a su autodeterminación en sujeto soberano independiente. Un chance histórico para Ucrania de retomar el camino de un desarrollo civilizatorio de frente al multipolarismo del mundo que avanzan Rusia y China.

La guerra USA/UE/OTAN contra Rusia se devela en toda su hondura con la actitud de Rusia parando al nuevo Frankenstein del imperialismo occidental, Ucrania. El mundo ha callado las masacres de ese Frankenstein contra los pueblos rusos del Donbas, con las que justo comienza la guerra nazista hace ocho años. La guerra proxy anti-rusa (sobre cuya génesis y fondo adjunto los análisis seminales de Jacques Baud)iv con Ucrania de carne de cañón les explota en la cara. El rey ha quedado al desnudo. El mundo occidental imperialista-colonialista ha comprendido que Rusia, así como lo hizo con la Gran Guerra Patria, ha “pateado” hoy el tablero geopolítico de su hegemonismo y han caído en pánico al darse de bruces con esa realidad. Y es Rusia quien mejor ha entendido que el fin de esa hegemonía es el principio del equilibrio del mundo multilateral.

