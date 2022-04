LA GESTAPO ESTADOUNIDENSE, APLASTADA EN UCRANIA. Enrique Muñoz Gamarra.

Enrique Muñoz Gamarra.

17 de abril 2022.

La Gestapo estadounidense estaba muy bien posesionada en Ucrania. Había logrado estructurar sus fuerzas armadas, moldear su congreso, fortalecer sus bandas paramilitares y, en general, controlar al cien por ciento el Estado de este país. Todo estaba pintarrajeado del color pardo y, ocurría prácticamente de forma legal, a plena luz del día y descaradamente. Ahora, tras la intervención militar de Rusia, todo aquel edifico fascista está siendo demolido. Recuérdese que aquí está en juego el status de primera potencia militar del mundo de Rusia y la continuidad de la caída de occidente. Y, por supuesto, ganan los que mantienen la firmeza y los que están forjando su propio derrotero. Son las horas decisivas de la confrontación inter-imperialista. Las burguesías siguen complotando pretendiendo un mayor terror y zozobra. Aunque la intervención militar rusa en Ucrania haya sido contundente no puede negarse que hay un duro entrampamiento geopolítico entre las tres actuales superpotencias imperialistas. Por eso aún no puede hablarse del inicio de la Tercera Guerra Mundial. El 99 % de la población mundial odia al imperialismo estadounidense.

No olvidemos que desde el 2008 el pentágono anda de tumbo en tumbo. Recordemos que después de aquel año ha sufrido tres derrotas militares. Pero estos son parte del proceso de la pérdida de la hegemonía mundial estadounidense. Aquellas han sido importantes derrotas militares estratégicas. La primera derrota militar estadounidense fue en Siria el 3 de septiembre de 2013, cuando las defensas disuasivas rusas hicieron estallar sus dos misiles balísticos disparados contra Damasco desde su base naval de Rota en la provincia española de Cádiz, también conocida como NAVSTA. La segunda, en Ucrania el 5 de marzo de 2014, cuando el ejército ruso tomó Crimea y Sebastopol, solo mostrando algunos de sus armamentos estratégicos a los satélites espías de Estados Unidos. La tercera en la península coreana en octubre de 2017 cuando la República Popular Democrática de Corea (RPDC) lo arrojo de esta región retándolo a una efectiva guerra nuclear. Todo esto ya está escrito en los anales de la historia universal.

Cierto, ahora (desde el 24 de febrero de 2022) la Gestapo estadounidense está siendo aplastada en Ucrania directamente por las fuerzas armadas rusas. En esta oportunidad sus bandas paramilitares huyen o se rinden en masa. Es una derrota militar estratégica. Constituye la cuarta derrota militar estratégica.

En este marco es bueno señalar la importancia de la paridad estratégica que se superpone a las tres más poderosas burguesías que controlan el mundo (China. Estados Unidos y Rusia). Esto impide a la vieja burguesía estadounidense responder frontalmente al operativo militar iniciada por Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022. No puede, porque sencillamente aquello significaría un enfrentamiento con la mayor potencia militar del mundo actual que es Rusia, que de inmediato lo conduciría a la Tercera Guerra Mundial que, en los hechos sería una guerra nuclear y del que no saldría completamente inerme como en las otras oportunidades (la primera y la segunda guerra mundial). Esto y no otro es lo que lo aterroriza y lo incapacita de avanzar más allá. Por lo demás, esta característica (preponderancia de la paridad estratégica) debe marcar la geopolítica mundial, tal vez, por un largo tiempo.

Y más aún, recientemente la situación economica financiera del imperialismo estadounidense y de todo occidente, está en tránsito a una situación de cuarentena. Cierto, el 23 de marzo de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado durante un encuentro con funcionarios de su gobierno, una medida inesperada que puede conducir, si se coordina debidamente con la parte china, a la caída abrupta del sistema petro-dólar. Ese día dijo: “He decidido implementar lo antes posible una serie de medidas para transferir los pagos por nuestro gas natural por parte de los llamados países inamistosos a rublos”. En este mismo curso el Banco Central de Reserva de Rusia anunció la vinculación del rublo al oro. Realmente extraordinario. Si Sadam Husein y el coronel Muamar el Gadafi, no tenían armas, los rusos los tienen y son la primera potencia militar del mundo. Según el mandatario ruso, estas medidas responden, a “las decisiones ilegítimas” de los países occidentales de congelar los activos rusos.” (1).

Consecuentemente, tras estas decisiones, las perspectivas del sistema petro-dólar, han empezado a oscurecerse. De hecho, la cuenta regresiva ha empezado (este es un tema muy importante que merece un apunte especial que estaré abordando próximamente).

Veamos esto:

I.- EL CONTROL DE LA GESTAPO ESTADOUNIDENSE SOBRE EL ESTADO UCRANIANO ERA TOTAL

El accionar de la Gestapo estadounidense es absolutamente desgarrador y genocida que actúa sin contemplaciones de ninguna clase. Sus provocaciones y, nada más que provocaciones, contra Rusia y China, son muy graves. Pero, de hecho, no tiene la osadía de enfrentarlas directamente, sino, siempre escudándose en sus vasallos a quienes los envía como carnes de cañón. Eso es histórico en esta burguesía, así están escritas en las páginas de la historia, fue así en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Es una gran provocadora, azuzadora de conflictos, pero, cobarde. En estos últimos meses (parte del 2021 y lo que viene de 2022) hizo todo lo imposible por provocar una guerra en Europa buscando la destrucción de Rusia y por supuesto de esta región, y bien gracias los oligarcas europeos, cuidando sus privilegios, atentando incluso contra sus propios pueblos, han hecho causa común con las posiciones aberrantes de aquella vieja burguesía.

Hoy su negra maquinaria fascista está trabajando las 24 horas del día de los siete días de la semana y los doce meses que tiene el año. Sus fantoches se ríen, hacen escarnio de los sufrimientos de los pueblos del mundo, amenazan con matar niños, bombardean alegremente zonas residenciales del Donbass, etc. En tanto sus prensas basura monopólicas dan cobertura abierta a sus engendros, los criminales paramilitares fascistas. En Ucrania el ascenso fascista ha sido alarmante. El ejército ucraniano ha sido teñido completamente con el color pardo. El símbolo de sus fuerzas armadas es la esvástica de los nazis alemanes. El saludo nazi, entre sus tropas, se ha vuelto en una norma. Es alarmante el ascenso de paramilitares nazis al congreso de aquel país que constantemente viajan a Estados Unidos a reunirse con altos representantes de la CIA, el Pentágono y el congreso estadounidense. El control del Estado ucraniano fue total. Hoy aquello está siendo destruido por la intervención militar de Rusia.

Veamos:

“Entre estas cifras amenazantes destaca el comandante militar de extrema derecha Yuriy Bereza (imagen de la derecha), diputado desde noviembre de 2014 que fue elegido bajo el título de “Diputado del Pueblo de Ucrania”…Cuando, en mayo de 2017, algunos parlamentarios concienzudos de Ucrania se opusieron a los movimientos para prohibir la cinta de San Jorge, Bereza gritó desde su escaño parlamentario que le gustaría «tomar una ametralladora y dispararles a esos bastardos». Bereza corta una figura intimidante. Es un hombre alto que suele vestir uniforme completo del ejército, con el pelo muy corto, hombros anchos y expresión severa…De hecho, un número alarmante de neonazis ha sido elegido para cargos en el parlamento ucraniano. En los últimos cinco años de lo que el Washington Post llama “democracia incipiente”, las siguientes figuras fascistas han disfrutado de trabajar como parlamentarios ucranianos, y cada uno de ellos incluye miembros pasados y actuales del partido neonazi Svoboda: Oleh Tyahnybok, Ihor Mosiychuk, Oleh Osukhovskyi, Yuriy Bublyk, Oleksandr Marchenko, Oleh Makhnitskyi, Andriy Ilyenko, Ruslan Koshulynskyi, Mykhailo Holovko, Yuriy Levchenko, Igor Miroshnychenko, Pavlo Kyrylenko y Eduard Leonov.

Continua: “Hay otros parlamentarios posteriores a la “revolución” que han sido parte de regimientos fascistas, como Nadiya Savchenko, una veterana de la Guerra de Irak y ex instructora en el Batallón Aidar. Savchenko es una extremista de extrema derecha y estuvo recluida en una cárcel ucraniana durante más de un año hasta su liberación inesperada la semana pasada, luego de ser sospechosa de planear un ataque terrorista en el edificio del parlamento ucraniano y de derrocar al gobierno. Savchenko aún enfrenta un juicio por estas afirmaciones, y el fiscal Yuriy Lutsenko dijo que su salida de prisión sugiere que el aparato judicial del país está “gravemente enfermo” …Semen Semenchenko, el comandante del Batallón Donbas de extrema derecha, prestó juramento como diputado ucraniano en noviembre de 2014. La elección de Semenchenko al parlamento se produjo semanas después de que una misión de supervisión de la ONU acusara a su regimiento de ejecutar crímenes de guerra contra civiles ucranianos, como tortura, palizas y agresiones sexuales. En septiembre de 2014, Semenchenko había llegado a Washington, donde se reunió con representantes del Congreso y del Pentágono. Ese mismo mes pidió públicamente el respaldo militar de los EE. UU. y disfrutó de más visitas a los Estados Unidos ese mismo año, mientras que él mismo es un admirador de Israel. En junio de 2017, los exsoldados del Batallón Donbas presentaron una apelación contra Semenchenko, que querían que se llevara a cabo una investigación después de acusarlo de actos delictivos” (2).

1.- LA GESTAPO ESTADOUNIDENSE ESTA SIENDO APLASTADA EN UCRANIA

El 6 de abril de 2022 se tuvo conocimiento que las principales batallas en la parte central de la ciudad de Mariupol habían terminado. Las fuerzas paramilitares nazis entonces estaban sitiadas en la planta de Azovstal (zona industrial) y en el puerto de la ciudad. Sin embargo, las prensas occidentales no informaban nada de esto.

Veamos.

“El 6 de abril, el Ministerio de Defensa ruso confirmó que las unidades de la RPD terminaron la operación de limpieza en el pueblo de Sladkoye. El regimiento 11 de la DPR rompió la feroz resistencia de las AFU y tomó el control del pueblo. Mientras tanto, unidades del ejército ruso entraron en la aldea de Novomikhailovka al sur de la ciudad de Maryinka…El 6 de abril, misiles terrestres de alta precisión destruyeron el puesto de mando de la 56.ª Brigada Separada de Infantería Motorizada de Ucrania cerca de Novogrodovka, así como una base nacionalista en Grodovka, en la región de Donetsk…Misiles aéreos de alta precisión destruyeron un depósito de combustible cerca de Chuguev, en la región de Járkov, desde donde se suministraba combustible a las tropas ucranianas. Además, la noche anterior se destruyó una gran concentración de armas y equipos militares de fabricación extranjera suministrados a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la estación de tren de Lozovaya en la región de Járkov.” (3).

Al día siguiente, 7 de abril de 2022, se pudo conocer que en aquel cerco (en la acería Azovstal en Mariupol) estaban unos 240 oficiales de la OTAN que dirigían la guerra contra Rusia. Eran militares de Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Suecia. En este grupo sobresalía la presencia del general de división del ejército estadounidense, Roger L. Cloutier. Sin embargo, el Pentágono hasta aquel día no había confirmado ni desmentido esta información, según algunas notas, solo hablaba de una evacuación general. Sin embargo, un día antes (6 de abril de 2022) comandos especiales conjuntos de los Navy Seals, Estados Unidos, y los británicos del SBS (Special Boat Service) habían intentado apoderarse del buque de mando de la armada ucraniana, Donbas, a fin de ejecutar un operativo de evacuación.

Veamos:

“Ayer (6 de abril de 2022) comandos especiales conjuntos de los Navy Seals, Estados Unidos, y los británicos del SBS (Special Boat Service) intentaron apoderarse del buque de mando de la Armada ucraniana Donbas para evacuar a los oficiales de la OTAN cercados en el puerto de Mariupol. Como expusimos ayer en otra entrada, tras el fracaso de la vía aérea, la OTAN volvería a intentar el rescate de sus jefes por mar. Pero una operación tan temeraria muestra la desesperación de los mandos atlantistas que dirigen la Guerra de Ucrania para rescatar a los suyos. El operativo trató de aprovechar la falta de cobertura naval rusa desde Mariupol para enviar comandos de la Armada. Según fuentes chechenas, los comandos de la OTAN iban en lanchas rápidas, pero otros ya estaban en el buque y no se excluye el uso de minisubmarinos especiales (4).

Pero en todo esto hay algo terriblemente sospechoso, que si verdaderamente se aclara puede llevar a un desenmascaramiento total de Estados Unidos como el responsable del ataque bacteriológico (COVD-19) desatado contra la humanidad en noviembre de 2019. Cierto, este país tiene un inmenso terror que prefiere no mencionar nada de los descubrimientos que hizo el ejército ruso de unos túneles de 24 kilómetros de longitud y 30 metros de profundidad, especie de búnkeres blindados, ubicadas debajo de la zona industrial de Azovstal en la ciudad de Mariupol donde también están copados aquellos militares señalados más arriba. En realidad, se trataría de una instalación secreta de la OTAN, la “PIT-404”, donde el pentágono habría instalado un laboratorio de armas biológicas, bacteriológicas, tipo COVD-19.

Veamos:

“Bajo la zona industrial de Azovstal, propiedad del oligarca Rinat Akhmetov, supuesto hijo ilegítimo del ex presidente ucraniano Kuchma, hay 24 kms de túneles de hasta 30 m de profundidad. Allí hay una instalación secreta de la OTAN, la “PIT-404” y un laboratorio secreto de armas biológicas de la OTAN. Hay oficiales de la OTAN en la instalación en el PIT-404 y los túneles están equipados con un sistema de búnkeres blindados. En esas instalaciones se encuentran unos 240 extranjeros, entre ellos oficiales de la OTAN y de la Legión Extranjera francesa, así como personal del laboratorio biológico. Sus guardias, financiados por Akhmetov, llegan a ser 3.000…En los laboratorios de esta instalación se realizaron pruebas de armas biológicas. Miles de residentes de Mariupol se convirtieron en «conejillos de indias» en estas terribles pruebas. Y fueron principalmente «especialistas» occidentales los que participaron en estos experimentos inhumanos. Los oficiales de inteligencia y de las fuerzas especiales francesas no pudieron sacar a sus compañeros de Mariupol. Por eso Macron ha llamado tantas veces al Kremlin rogando por «corredores humanitarios». Algunos agentes de la inteligencia francesa murieron en la operación de rescate. El jefe de la inteligencia francesa, Eric Videaux, fue destituido el 31 de marzo de 2022 por los fallos de la inteligencia francesa en la guerra de Ucrania. Oficiales de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Turquía, Suecia, Polonia y Grecia están ahora atrapados en las mazmorras de Azovstal. El teniente general estadounidense Roger Clothier, recientemente capturado por la Milicia Popular de la DNR en un helicóptero derribado, fue localizado por la GRU y la SVR rusas en Mariupol a partir de la vigilancia externa de su amante ucraniana en Turquía, en Esmirna” (5).

Entre tanto el 8 de abril de 2022, HispanTV (Agencia internacional de información iraní) dio cuenta de la destrucción de un centro de reunión y adiestramiento de los mercenarios extranjeros en Ucrania efectuado por los militares rusos utilizando misiles Bastión de alta precisión.

Veamos.

“Los misiles de alta precisión del complejo costero Bastión han destruido un centro de reunión y adiestramiento de mercenarios extranjeros cerca de la aldea de Krasnosilka, al noreste de Odesa”, ha anunciado este viernes el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashenkov. Ha agregado que los misiles destruyeron armas y equipo militar de reserva de las tropas ucranianas que llegaron a la República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, tal y como recoge la agencia estatal rusa de noticias TASS. Conforme al funcionario ruso, la Aviación y las topas de misiles de Rusia destruyeron 81 instalaciones de la infraestructura militar ucraniana durante las últimas 24 horas de la operación especial que Moscú lanza en Ucrania” (6).

De acuerdo a estos hechos (y muchos otros más que hay), Estados Unidos solo gana la guerra en Ucrania líricamente, desde sus agencias monopólicas de informaciones que mienten y manipulan de forma descarada, jamás visto en la historia humana.

Veamos los monstruosos tentáculos del monopolio de la información fascista llamado CNN:

“CNN Worldwide es la marca más reconocida en noticias, llegando a más personas en televisión y en línea que cualquier otra organización de noticias por cable en los Estados Unidos. A nivel mundial, CNN International es el canal de noticias de mayor distribución. CNN Digital es el destino de noticias en línea número 1, con más visitantes únicos y espectadores de videos que cualquier otra fuente de noticias… Además, CNN Newsource es el servicio de noticias más utilizado del mundo y se asocia con más de 1, 000 organizaciones de noticias locales e internacionales de todo el mundo. CNN es una división de WarnerMedia…Las dos docenas de redes y servicios de la marca CNN están disponibles para más de 2 mil millones de personas en más de 200 países y territorios. CNN tiene 39 operaciones editoriales en todo el mundo y alrededor de 4000 empleados en todo el mundo. La cobertura de CNN es complementada y realizada por más de 1000 afiliados en todo el mundo. CNN llega a 78,2 millones de hogares en EE.UU. CNN Digital es el destino de noticias en línea número uno y registra habitualmente más de 200 millones de visitantes únicos en todo el mundo cada mes. CNN International llega a más de 370 millones de hogares en todo el mundo” (7).

Además, no debemos de olvidar que hay 4 transnacionales de la información que abastecen el 90 % de los medios que existen en el mundo. Estas son:

1.-Associated Press (AP), norteamericana (la más poderosa). Sus noticias llegan desde Nueva York a 12.000 medios.

2.-Reuters, inglesa (la segunda en poder). En 2008 fue adquirida por el canadiense Thompson, una de las 25 personas más ricas del mundo, que ha trasladado la agencia de Londres a Nueva York.

3.-Agence France Press (AFP), francesa (la más antigua). Este monopolio de la información tiene su sede en París y desde donde envía 3.000 noticias y 2.500 fotos a medios de todo el mundo.

4.- Agencia de prensa alemana DPA que dispone de unas mil personas en unos 100 países distintos. Es una agencia que posee editoriales en la prensa alemana y cadenas de radio.

Las informaciones de estas agencias monopólicas están basadas en la regla de oro de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi (1933 y 1945): “miente, miente, que algo queda”. Son reglas que deben ser cumplidas estrictamente y observadas al milímetro en los periodistas que redactan las primeras versiones de las noticias.

III.- PERO LA MORIBUNDA BURGUESÍA ESTADOUNIDENSE, AUN ASÍ, CONTINUA CON SUS PROVOCACIONES DESDE DIVERSOS PUNTOS: ¿QUIERE SUICIDARSE?

La vieja burguesía estadounidense está completamente enloquecida, provoca en Ucrania, provoca en el estrecho de Taiwán, provoca en la península coreana, provoca en Pakistán e India, pero, en lo fundamental aquellas están dirigidas contra Rusia, China y la RPDC. Y son provocaciones porque sus siniestros objetivos están dirigidos contra países que tienen armamento nuclear que lo pueden pulverizar en unos segundos. Ciertamente, la vieja burguesía estadounidense esta de tumbo en tumbo, algo así como movimientos violentos de un lado hacia otro, a falta de equilibrio como consecuencia de la pérdida de su gran poder.

1.- Sus provocaciones en Ucrania contra Rusia:

Sigue latente la famosa frase de Lord Hastings Lionel Ismay, primer secretario general de la OTAN y asistente militar en jefe de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, de que el propósito de la Alianza era “mantener a la Unión Soviética fuera (ahora Rusia), a los estadounidenses dentro, y los alemanes abajo”.

En este marco, Estados Unidos ha continuado enviando ingentes cantidades de préstamos (dólares basura) hacia sus vasallos (países satélites) para adquisición de pertrechos de guerra a fin de engrilletarlos aún más. El azuzamiento de guerra es muy fuerte, sobre todo, en Europa, además, en Japón. Australia, Canadá, etc. Últimamente la OTAN esta movilizada de forma muy provocativa. En Ucrania los estadounidenses han ordenado a sus fantoches del Maidan a resistir hasta la muerte. Sus prensas basura (monopolios informáticos) han llegado hasta el extremo en la mentira y la manipulación nunca visto en la historia humana.

Fíjense lo que dijo el presidente estadounidense, Joe Biden del presidente ruso, Vladimir Putin, el 26 de marzo de 2022, en un discurso desde el castillo real de la capital polaca, Varsovia: «Por el amor de Dios: ese hombre (Vadimir Putin) no puede permanecer en el poder». El presidente estadounidense estaba enloquecido.

Veamos:

“El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este sábado (26.03.2022) en un discurso desde Varsovia que el presidente ruso, Vladimir Putin, «no puede permanecer en el poder» y calificó la invasión rusa de Ucrania como un «fracaso estratégico» de Moscú. «Por el amor de Dios: ese hombre no puede permanecer en el poder», declaró Biden en un discurso en el castillo real de la capital polaca” (8).

La masacre de Bucha fue ejecutado por sus fantoches. Como se recordará el ejército ruso había abandonado la ciudad Bucha (ciudad a 37 kilómetros al noroeste de Kiev) el 30 de marzo de 2022 y, sorpresivamente, el 2 de abril aparecieron cadáveres tendidos en las calles. Esto es algo similar a lo que hizo en Siria en agosto de 2013 contra el presidente sirio, Al Assad. No olvidemos que en Ucrania tienen más de treinta laboratorios bacteriológicos. El fascismo estadounidense es extremadamente peligroso. Aquí presento una grabación de Video que demuestra que el macabro hecho en Bucha fue organizado y ejecutado por sus fantoches. Los llamo así porque considero a los paramilitares fascistas como secciones del ejército estadounidense. En esto, no hay concesiones ideológicas de ninguna clase. Sería un crimen.

Veamos

“El pasado 7 de abril se divulgó una grabación de audio de las supuestas negociaciones entre los militantes de la unidad de la llamada defensa territorial bajo el mando del nazi ucraniano Sergei “Bossman” Korotkov. Esta unidad fue una de las primeras en entrar en Bucha después de que las fuerzas rusas abandonaran la zona y fueran libres de matar a civiles sin una banda azul, como señal del ejército ucraniano. Algunos de los HSH ya intentaron presentar la grabación como una conversación entre soldados rusos que supuestamente estaban preparando una provocación en Ucrania. Sin embargo, es evidente que los militares están hablando en ucraniano, discutieron el video exacto presentado en Bucha, y que ‘Sergey’ mencionado durante la conversación es probablemente el notorio comandante ucraniano.

Las malas palabras se escriben con ****

– Hola.

– Hola Vasya, ¿estás hablando? ¿Puedes oírme ahora mismo?

– Sí, te escucho bien. Sí.

– Vasya, ¿puedes responderme una pregunta? ¿Qué diablos, Vasya, están todos realmente jodidos allí? ¿Podrías hacerme algo bien o no?

– ¡¿Eso es lo que?!

– Cállate, Vasya. ¿Por qué *** se están moviendo en la cámara? Dime, Vasya, ***. ¡¿No pueden acostarse durante cinco minutos?! Sergey Sergeevich me folló durante media hora delante de todos.

– Lo entiendo todo, esto no volverá a pasar.

– No lo hagas más, Vasya. ¡¿Entiendes o no?! La próxima *** vez, seguirás a ese barco ruso, ***. Y yo iré contigo.

– Taras Grigoryevich, entiendo todo, todo. La próxima vez será diferente.

– ¡¿Cómo diablos hay alguna otra manera?! ¿Fue difícil poner a una mujer en el camino? ¡Dígame usted! ¿No había una puta mujer normal? Tienes *** solo hombres en el marco mintiendo, *** ***. Encontré algunos idiotas de mierda en un asentamiento civil.

– Te aseguro, Taras Grigoryevich, la próxima vez definitivamente lo haremos bien.

– Eso es un *** (fracaso), Vasya. Te lo digo, es solo una mierda (fracaso). Y dile a Feder *** también, que va a salir de la oficina ahora, ***. Eso es todo, ***.” (9).

Con estas monumentales mentiras y por supuesto chantajes, Estados Unidos ha logrado sacar el 7 de abril de 2022 una resolución en la Asamblea General de la ONU suspendiendo a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU).

Veamos:

“La resolución ha sido aprobada con los votos a favor de 93 países, 24 en contra y 58 abstenciones. Entre los países latinoamericanos, Bolivia, Cuba y Nicaragua han votado contra la decisión, mientras que Brasil, El Salvador y México se han abstenido. Venezuela no ha votado. El resto de los países de la región han apoyado la decisión…Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia dejó claro el domingo que las fuerzas rusas habían abandonado Bucha el pasado 30 de marzo, mientras que las imágenes se divulgaron cuatro días después, cuando los miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania y la televisión local llegaron a dicha localidad” (10).

Por supuesto las provocaciones han continuado. El 9 de abril de 2022 se tuvo conocimiento de la visita del primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a Kiev (capital de Ucrania) donde se habría reunido con el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, entre otras, exigiéndole prosiga con la guerra incluso hasta inmolar a sus fantoches y que los países occidentales les enviarían más armas y dinero.

Veamos:

«Gran Bretaña es líder en el apoyo a la defensa de Ucrania. Líder en la coalición contra la guerra. Líder en sanciones contra el agresor ruso», agregó Sibiga. (vicejefe de la Oficina del Presidente ucraniano). La llegada de Johnson a la capital ucraniana no se había anunciado previamente. ¿Por qué digo que es excelente?, porque todavía estaba el perfume a peste de a Úrsula con Borrell, que ambos habían explotado de rabia por el viaje del polonés, el eslovaco y el checo hace tres semanas, porque era fuera del cuadro de la Unión Europea. Lo que motivó un fuerte cuestionamiento hacia esos tres países. Ahora es el turno de Johnson. No olviden que no pertenece a la Unión Europea, por consiguiente, tiene una agenda aparte. El apoyo militar y las posiciones políticas de Nazinsky, vienen de Londres y Washington y no de Bruselas. Y Johnson será el caballo de Troya de Washington para romper la «unidad» europea” (11).

Por otra parte, el 6 de abril de 2022 se dio cuenta la noticia del ataque a los depósitos de combustible de Belgorod, en el interior de Rusia, que aquel no fue realizado por el ejército ucraniano, sino por un grupo de saboteadores de los servicios especiales estadounidenses y británicos, aunque hasta el momento esta información no se ha podido confirmar. No obstante, una fuente anónima de la inteligencia alemana afirma que fueron los servicios especiales británicos los que llevaron a cabo el ataque” (12).

También fue preocupante la noticia referida al hundimiento del buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. El hecho ocurrió el 14 de abril de 2022. Se trata del crucero Moskva. Fue alcanzado por dos misiles. Los autores de este ataque, según este apunte, fueron las fuerzas de la OTAN y, más concretamente, los británicos. Los misiles fueron lanzados desde más de 260 kilómetros de distancia. Se trata de misiles antibuque subsónicos RS-360 Neptune, que entraron en servicio el año pasado y están diseñados para destruir buques de superficie de más de 5.000 toneladas. El Moskva se hundió cuando era remolcado hacia Sebastopol. Este es un hecho muy grave.

Veamos el apunte:

“La destrucción del Moskva es obra de la OTAN y, más en concreto, de los británicos. Sólo la OTAN es capaz de determinar la posición exacta en tiempo real del buque. Sólo la OTAN puede transmitir esa información a la defensa costera en Odessa, que también está manejada por especialistas de la OTAN. De ahí las similitudes con el hundimiento del buque General Belgrano en 1982, durante la Guerra de las Malvinas, torpedeado por un submarino británico. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no hay muchos más precedentes de ataques anfibios contra cruceros de la envergadura del Moskva. La OTAN lanzó los misiles desde más de 260 kilómetros de distancia. Se trata de misiles antibuque subsónicos RS-360 Neptune, que entraron en servicio el año pasado y están diseñados para destruir buques de superficie de más de 5.000 toneladas. Sus carácterísticas son secretas, aunque se basan en el misil antibuque soviético Kh-35. El ataque se llevó a cabo a larga distancia porque la flota rusa no se acerca a la costa del Mar Negro, debido los sistemas de defensa costera de la OTAN y las minas navales” (13).

2.- Sus provocaciones en el Estrecho de Taiwán contra China:

Las provocaciones estadounidenses contra China en estos últimos meses están centradas sobre el estrecho de Taiwán. Como sabemos aquellas provocaciones son también en el mar meridional de China. Estados Unidos ha estado llevando armas de última generación hacia Taiwán. El pasado 5 de abril de 2022, el Departamento de Estado estadounidense dio su visto bueno a la posible venta de equipos militares a Taiwán con el propósito de apoyar los sistemas de defensa aérea Patriot empleados por la isla. Hasta allí han llegado diversos funcionarios estadounidenses que han encolerizado a Pekín.

Veamos:

“Altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos declararon recientemente que, desde la perspectiva de la disuasión y la diplomacia, Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para garantizar que la reunificación armada de Taiwán con China continental «nunca suceda». Las palabras y hechos irresponsables y provocativos de Estados Unidos equivalen a echar más leña al fuego y amenazan gravemente la paz y la estabilidad del Estrecho de Taiwán…Estados Unidos debe dejar inmediatamente de desafiar el principio de una sola China, no socavar la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y dejar ya de colaborar con las fuerzas a favor de la «independencia de Taiwán» o crear ilusiones a estas fuerzas separatistas, ya que de lo contrario, inevitablemente se quemarán por jugar con fuego.” (14).

China inmediatamente después del informe (6 de marzo de 2022) que hizo el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, acerca del desarrollo de componentes de armas biológicas en laboratorios ucranianos cerca del territorio de Rusia, exigió a Estados Unidos el 7 de marzo de 2022 aclare sus actividades militares biológicas en Ucrania y otros países. Konashénkov destacó que durante la operación especial militar en Ucrania se supo que el régimen de Kiev destruyó de forma precipitada las evidencias de un programa de armas biológicas financiado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

Veamos:

“China manifestó este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los datos revelados por Rusia sobre los laboratorios biológicos estadounidenses en varios países del mundo, incluida Ucrania, causaron una gran preocupación mundial. “China da la bienvenida a la comunidad internacional para que evalúe los documentos descubiertos dentro de los marcos apropiados, incluidas la Convención sobre Armas Biológicas y la ONU, y escuche las aclaraciones del país pertinente de manera justa e imparcial. En este sentido, el país pertinente debe adoptar un enfoque responsable y ofrecer aclaraciones oportunas y completas sobre sus actividades biológicas para disipar las dudas de la comunidad internacional”, declaró Dai Bing…El pasado 6 de marzo, el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, informó que se han venido desarrollando componentes de armas biológicas en laboratorios ucranianos situados cerca del territorio de Rusia. Konashénkov destacó que durante la operación especial militar en Ucrania se supo que el régimen de Kiev destruyó de forma precipitada las evidencias de un programa de armas biológicas financiado por el Departamento de Defensa de EE.UU” (15).

Por otra parte, el 7 de abril de 2022, tuvimos conocimiento que China estaba encolerizada por la noticia que estaba circulando en el portal estadounidense, Bloomberg, respecto a la posible visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipéi, Taiwán (que al final fue postergada, no suspendida), por lo que la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, recordó que si se produce dicho viaje, aquel sería por primera vez desde finales del siglo pasado.

Veamos:

“El portal norteamericano Bloomberg, citando informaciones del continente asiático, ha indicado este jueves (7 de abril de 2022) de la posibilidad de que Pelosi llegue a Taiwán el domingo (10 de abril de 2022) después de una visita a Japón; no obstante, esto todavía no ha sido confirmado por la oficina de la presidenta de la Cámara Baja de EE.UU. De realizarse, será la primera visita de un representante de la Cámara de Representantes desde que el republicano Newt Gingrich viajó en 1997 a Taiwán, isla que China considera parte integrante de su territorio. En reacción, el portavoz de la Cancillería de China, Zhao Lijian, ha advertido que Pekín adoptará “medidas enérgicas”, en caso de que Pelosi viaje a la isla. Estados Unidos será responsable de las consecuencias de cualquier visita, ha avisado, sin ofrecer más detalles al respecto” (16).

3.- Sus provocaciones en la península coreana están dirigidas contra la gran RPDC:

El 11 de abril de 2022 recogí unas notas que señalaban que el pentágono nuevamente pretende reiniciar sus actividades de provocación en esta región. Esta vez, según algunas fuentes, estaría enviando su obsoleto portaaviones USS Abraham Lincoln. Esto coincide con sus maniobras navales conjuntas con Corea del Sur que debe ejecutarse a comienzos de la semana próxima (a partir del 18 de abril de 2022).

Por supuesto la RPDC ha ido fortificando sus defensas militares, ejemplo, el 24 de marzo de 2022, realizo el lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM). Los estadounidenses deben pensarlo mil veces antes de reiniciar con sus provocaciones, pues, cualquier conflicto con este país no va ser igual como lo sostienen con Rusia o China, con los que pueden llegar a acuerdos y colusiones. Aquí, esto no funciona, pues, la RPDC es muy clara si se tiene que reventar, se reventara, sin contemplaciones de ninguna clase. La RPDC es un país socialista. Ojo, con esto.

Veamos:

“El portaviones USS Abraham Lincoln tiene previsto arribar a las cercanías de la península coreana esta semana, según adelantó la agencia Yonhap citando fuentes cercanas al asunto en lo que supone la primera exhibición de fuerza de este tipo por parte de Washington desde 2017…El envío se produce después de que Corea del Norte haya realizado un número récord de pruebas de proyectiles -12- en lo que va de año, incluyendo el lanzamiento, el pasado 24 de marzo, de un misil balístico intercontinental (ICBM), el primero de este tipo desde 2017…Esto coincide a su vez con la celebración de las maniobras conjuntas entre Corea del Sur y EE.UU., que el Norte considera un ensayo para invadir su territorio y que se espera que comiencen la semana próxima” (17).

4.- Sus provocaciones en Pakistán:

Últimamente Pakistán había logrado disentir de la dominación estadounidense. El primer ministro, Imran Jan, mantenía en su política exterior una línea independiente, libre de la administración de Washington. Ejemplo, en el caso de la intervención militar de Rusia sobre Ucrania, Pakistán se negó a condenar a Rusia. Esto originó la reacción de aquel país (Estados Unidos) que moviendo sus fichas termino destituyéndolo de su cargo utilizando la modalidad de la censura desde su Parlamento el 9 de abril de 2022.

Aquí la valiente denuncia que hizo el ex–primer ministro Imran Jan:

“Informo al pueblo que he recibido una carta amenazante de Estados Unidos; amenazaron con derrocar a mi gobierno porque me negaba a establecer bases militares en nuestra tierra”. «Hemos recibido un documento oficial que debemos decir que va en contra de nuestro pueblo. Afirman que Pakistán puede enfrentarse a graves consecuencias si sigo en el poder». «El documento también menciona que mi visita a Rusia no se veía bien». «Estuve y siempre estaré a favor de una política exterior fuerte e independiente en la que mi gente sea lo primero» “No habrá ataques con drones ni ataques desde bases extranjeras que salgan de nuestro país” “Están amenazando a medio mundo. Washington amenazó con derrocar a mi gobierno por negarse a establecer bases militares en Pakistán” (18).

También no puedo dejar de pasar las preocupantes consecuencias de estos hechos, sobre todo, el accionar de la Gestapo estadounidense que maneja sus células durmientes (escuadrones de barras bravas, escuadrones de pandillas juveniles y miles de sectas religiosas) en casi todas las regiones del planeta, particularmente, muy graves en Ucrania donde ha logrado estructurar a los grupos sanguinarios de paramilitares nazis tipo AZOV que inevitablemente deben estar ligándose con las políticas de la Europa después del final de la Segunda Guerra Mundial, donde destaca el Ejército Gladio que desangró a esta región en los años 80 del siglo pasado, también en la balcanización de Yugoslavia, etc.

Veamos algunas notas:

“El elemento desencadenante de su investigación fue la confirmación realizada en 1990 por Giulio Andreotti, Primer Ministro de Italia, ante una Comisión de Investigación del Parlamento italiano, de la existencia de la Red Gladio. En ella, los servicios secretos italianos actuaban bajo las órdenes de la OTAN. Señaló además que la Red continuaba activa y que existían redes semejantes en muchos otros países. En su informe Andreotti acreditó que la Red Gladio poseía una gran cantidad de armamento, facilitado por la CIA, que se escondía en 139 lugares, situados en bosques, campos, iglesias y cementerios y que incluía: «armas portátiles, municiones, explosivos, granadas de mano, cuchillos, dagas, morteros de 60 milímetros, fusiles sin retroceso calibre .57, fusiles con mirillas telescópicas, transmisores de radio, prismáticos y otros tipos de equipamiento diverso”. Estas armas fueron utilizadas en atentados que sistemáticamente se atribuían a las Brigadas Rojas y que daban lugar a numerosas detenciones y medidas represivas entre las organizaciones obreras…Así mismo, la triple alianza occidental, se apoyó en una organización criminal, el Ejército de Liberación de Kosovo (ELK) vinculada con todas las redes del narcotráfico de heroína procedentes de Afganistán y Turquía, para instalar la base militar de EE.UU mayor del mundo, Camp Bondsteel, bajo mando de la KFOR, es decir, de la OTAN” (19).

