ENTREVISTA A ZHENG YONGNIAN: El conflicto entre Rusia y Ucrania puede considerarse un «anticipo» de las posibles actuaciones de EE.UU. en Asia. Global Time.

Global Time.

Foto: Una tropa de soldados estadounidenses adicionales desplegados en Europa en respuesta a las tensiones entre Rusia y Ucrania llega a Wiesbaden, Alemania, el 4 de febrero de 2022. Foto: IC

17 de abril 2022.

Nota del editor:

«Podemos considerar el conflicto entre Rusia y Ucrania como un «anticipo» de los posibles actos de Estados Unidos en Asia… La expansión de la OTAN no se detendrá a menos que haya otro bloque que se forme como control y equilibrio», dijo Zheng Yongnian (Zheng) en una entrevista exclusiva con los reporteros del Global Times (GT) Li Aixin y Bai Yunyi. El conflicto continúa, ya que las conversaciones de paz avanzan en medio de escollos. ¿Se convertirá en una caja de Pandora para el panorama geopolítico mundial? ¿Qué lecciones puede aprender China? Zheng compartió sus opiniones sobre estas cuestiones. Zheng es profesor de la cátedra presidencial, decano en funciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y director fundador del Instituto Avanzado de Estudios Globales y Contemporáneos de China de la Universidad China de Hong Kong, en Shenzhen.

GT: ¿Qué pronostica para el desarrollo futuro del conflicto Rusia-Ucrania? ¿Se llegará a un compromiso o desencadenará una guerra a mayor escala?

Zheng: Hasta ahora, aunque la OTAN se ha mostrado reacia a confrontar directamente a las fuerzas rusas, todavía es difícil decir que este conflicto es solo entre Rusia y Ucrania. Debido a factores complicados, ninguna de las partes ha mostrado signos de detener sus movimientos. Incluso hay signos de escalada cuando todas las demás partes piden una tregua.

Desde una perspectiva realista, el objetivo de Putin puede no ser tomar toda Ucrania. Putin debería haberse dado cuenta de que conquistar Ucrania, un país más grande que Alemania en tamaño, no es una tarea fácil. Además, Zelensky no es fantasioso. A estas alturas debería haber entendido que Ucrania no puede ganar la guerra sin la participación directa de la OTAN. Europa se ha puesto del lado de EE. UU. para imponer sanciones económicas a Rusia, pero países como Alemania y Francia están pagando más por algo menos.

Todos los factores mencionados anteriormente son el ímpetu potencial para que varias partes lleguen a un compromiso. El problema es cómo llevar el ímpetu al juego completo. Si la guerra convencional se sale de control, el uso de armas nucleares pequeñas no es del todo imposible, y una vez que ocurra este escenario, la guerra se extenderá a toda Europa.

GT: Desde que estalló el conflicto, Alemania aumentó su gasto en defensa, la opinión pública de Finlandia sobre la membresía en la OTAN experimentó un cambio importante y Georgia solicitó ingresar a la UE… ¿Cómo cree que el conflicto Rusia-Ucrania cambiará el mapa geopolítico de Europa? ¿Y qué impacto tendrá en el mundo?

Zheng: Aunque Europa ahora apoya a EE. UU., esa «solidaridad» es muy frágil. Desde una perspectiva histórica y de largo plazo, Europa está en riesgo y la UE se encuentra en un momento particularmente vulnerable.

Primero, Alemania anunció en febrero que aumentará el gasto del país en defensa a más del 2 por ciento de su PIB, lo que puede indicar que la competencia militar volverá a tener lugar en Europa. A corto plazo, los países europeos aún no se han opuesto a la medida de Alemania en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, a largo plazo, ¿qué significa una Alemania remilitarizada para Francia? Eso es lo último que a Francia le gustaría ver. La geopolítica dentro de Europa puede ser testigo de cambios importantes.

En segundo lugar, Europa también puede enfrentarse al riesgo de proliferación nuclear. Bielorrusia ha aprobado reformas constitucionales para deshacerse del estatus no nuclear del país, lo que podría causar un efecto dominó. Si se produce el escenario extremo (Rusia se derrumba), lo que da lugar a la proliferación de armas nucleares, Europa puede acabar enfrentándose a una gran amenaza nuclear.

Después de la Guerra Fría, muchos intelectuales estadounidenses, como Samuel P. Huntington, creían que Europa y los EE. UU. casi se habían integrado en uno solo, y que los conflictos solo podían ocurrir entre civilizaciones diferentes. Creo que la vista está mal. Ya sea la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, las guerras estallaron dentro de la misma civilización en Europa. La Guerra Fría, entre los EE. UU. y Rusia, también tuvo lugar entre un gran círculo de civilizaciones. Los feroces conflictos que ocurren de nuevo dentro de la civilización occidental no son necesariamente una imposibilidad.

En tercer lugar, la «remilitarización» de Alemania también puede alentar a Japón a presionar nuevamente por una revisión constitucional para buscar la «remilitarización», cambiando el panorama geopolítico de Asia. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, ya se ha pronunciado para impulsar la revisión de la Constitución pacifista del país. Esto tendrá un impacto en todo el Este de Asia.

Desde una perspectiva geopolítica y económica a largo plazo, no hay ganador en esta guerra, excepto Estados Unidos. Una Europa fuertemente unida ya no necesitaría a los EE. UU., pero es precisamente porque Europa tiene sus divergencias que los EE. UU. pueden consolidar mejor su liderazgo en la OTAN.

No importa cómo termine el conflicto Rusia-Ucrania, Europa necesita una gran reflexión geopolítica: ¿Deberían los EE. UU. dominar los asuntos europeos en el futuro? ¿Es Europa realmente capaz de manejar de forma independiente los asuntos relacionados con Rusia? Ni nosotros ni la propia Europa deberíamos ignorar el poder de Europa.

GT: En un artículo reciente, mencionaste que el conflicto Rusia-Ucrania podría influir fundamentalmente en el orden internacional. ¿Podemos seguir viendo el futuro orden global bajo la lógica de las relaciones triangulares entre China, Rusia y Estados Unidos?

Zheng: Desde el final de la Guerra Fría, EE. UU. se ha burlado cada vez más de Rusia, creyendo que Rusia es simplemente un «alborotador», mientras que China es el principal competidor o incluso un enemigo.

Por lo tanto, en los últimos años, lo que Estados Unidos ha estado haciendo es tratar de construir una «OTAN asiática» contra China. Desde el «neoconservadurismo» de George W. Bush al «Pivot to Asia» de la administración de Barack Obama y luego a la Estrategia del Indo-Pacífico bajo las administraciones de Donald Trump y Joe Biden, el enfoque estratégico de EE. UU. se ha desplazado cada vez más de Europa y Oriente Medio a la región Asia-Pacífico.

En mi opinión, el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania no cambiará la dirección estratégica general de Estados Unidos. Sin embargo, este conflicto refleja plenamente la subestimación de Rusia por parte de las élites estadounidenses.

En general, el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial está en proceso de rápida desintegración. Muchos países buscan su propia esfera de influencia geopolítica y esperan establecer un orden internacional que sea beneficioso para ellos. Rusia es sólo uno de ellos. En este sentido, Alemania, Francia, Turquía e India también tienen sus objetivos. Por lo tanto, ya no es suficiente ver el mundo de hoy desde la perspectiva del «Triángulo China-Rusia-Estados Unidos».

GT: ¿Cómo ve el futuro de la OTAN? ¿Ha llegado a su límite la expansión de la OTAN?

Zheng: La expansión de la OTAN no se detendrá. A diferencia de las organizaciones económicas, el bloque militar se caracteriza por una expansión infinita. Podemos considerar a la OTAN como un imperio militar dominado por los EE. UU., y si miramos a la OTAN podemos entender el viejo proverbio inglés: «el poder absoluto corrompe absolutamente». La OTAN es, de hecho, el caso más típico de «poder absoluto» y » corrupción absoluta» en la política internacional.

Históricamente, la OTAN ha pasado por varias expansiones, cada una de las cuales ha provocado grandes cambios en Europa. Incluso el ex presidente ruso Boris Yeltsin, que era pro-occidental, dijo una vez que «la expansión hacia el este de la OTAN es un error». ¿Cuándo se detendrá la expansión de la OTAN en Europa? Por supuesto que no ahora, y tal vez no se detenga hasta que haya otro bloque que pueda competir con él y formar un control y equilibrio.

Una tendencia más alarmante es que el bloque militar liderado por Estados Unidos, la OTAN, no detendrá su expansión en Europa, sino que probablemente se expandirá a Asia. Más precisamente, lo que Estados Unidos está haciendo en Asia ahora no es nada diferente de la formación de la OTAN en ese entonces. De hecho, el prototipo de una «OTAN asiática» ya ha tomado forma: AUKUS, Quad, Five Eyes, Indo-Pacific Strategy, así como los movimientos de EE. UU. bajo la administración Biden para acercarse a Vietnam y Singapur… todos estos mecanismos son claramente dirigido a China.

La seguridad de Asia es frágil. La razón por la que aún no se ha formado formalmente una «OTAN asiática» se debe enteramente a que China no quiere seguir el ejemplo de la antigua Unión Soviética para formar su propio bloque. Después de que estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, la tendencia de que Asia se convierta en el centro económico mundial se vuelve más obvia, y la participación de EE. UU. en Asia se ampliará aún más. China y otros países asiáticos deberían resumir las lecciones y abordarlas con seriedad: aunque no hay Ucrania en Asia, una crisis al estilo de Ucrania podría tener lugar en muchos países y regiones de Asia.

GT: Algunos observadores dicen que la intención de Putin es establecer una «pequeña Unión Soviética» centrada en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, con los países de Asia Central como zona de amortiguamiento. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?

Zheng: En su enfrentamiento contra Occidente, Rusia difícilmente puede ser derrotada por completo. Para una gran potencia, las fallas suelen ser temporales. Incluso sin Putin, habría un segundo Putin en el futuro, siempre que Rusia sienta que su seguridad nacional está amenazada. Por lo tanto, mientras exista la OTAN, Putin, o Rusia, tiene la intención de reconstruir una «pequeña Unión Soviética». Aunque no deseamos este escenario, Rusia tiene su motivación realista.

Nos guste o no, tal realidad tiene sus raíces en la historia y la cultura occidentales. Esta es la lógica de la política internacional occidental. Desde la era de la antigua Grecia, ha habido enfrentamientos entre dos grupos, y Rusia es parte de la civilización occidental. A menos que Rusia sea derrotada por completo esta vez, lo cual es un escenario muy poco probable, la polarización de Europa y el mundo será inevitable. Como se mencionó anteriormente, la expansión de la OTAN solo se detendrá cuando otro bloque pueda competir con él y formar un control y equilibrio.

Una vez que se forme una nueva guerra fría entre Rusia y EE. UU., será difícil para China tomar partido, como para India. Eso será un gran desastre para el mundo.

GT: ¿Qué cree que China puede aprender del conflicto Rusia-Ucrania?

Zheng: Para China, esta guerra es una gran lección. La mayor diferencia entre China y la Unión Soviética y Rusia es que Rusia es solo una potencia militar sin una fuerte fuerza económica, mientras que China tiene suficiente fuerza militar para protegerse y estrechar lazos económicos con Occidente. Esto explica por qué las élites estadounidenses creen que China representa un desafío mucho mayor para Estados Unidos que Rusia. Esto explica por qué EE. UU. se ha mostrado muy incómodo con la estrategia de desarrollo de fusión militar-civil (MCF) de China a lo largo de los años. Estados Unidos es el país más exitoso en MCF en el mundo. Naturalmente, no quiere que China se convierta también en un país así.

La apertura económica y la interdependencia no pueden evitar una guerra, pero pueden retrasarla. Podemos considerar el conflicto Rusia-Ucrania como una «vista previa» de los posibles actos de EE. UU. en Asia: una vez que ocurran feroces conflictos entre China y EE. UU., ¿expulsará EE. UU. a China del sistema SWIFT como lo hizo con Rusia? Mi opinión es: 100 por ciento SÍ.

Sin embargo, si las sanciones económicas de EE. UU. y Europa a Rusia fracasan en un 50 por ciento, esa cifra llegará al 100 por ciento si sancionan a China, un país con una economía abierta y fuerte. De esta manera, tales sanciones serán difíciles de sostener. En ese momento, China no necesitará usar la amenaza de las armas nucleares para defender sus propios intereses como Rusia, ya que la economía de China, profundamente arraigada en Occidente, ya hará que Occidente sienta un dolor real.

Por lo tanto, China debe avanzar hacia una mayor apertura, y las empresas chinas deben superar todas las dificultades y seguir globalizándose.

En segundo lugar, no creo que China deba considerar este conflicto entre Rusia y Ucrania como una guerra muy lejana. China ya es una gran potencia y enfrentar directamente la guerra es parte del cumplimiento de las responsabilidades internacionales de la nación. No podemos permitir que la narrativa occidental defina los lazos entre China y Rusia a su voluntad, ni podemos permitir que Estados Unidos secuestre a Europa. China y Europa tienen enormes intereses comunes sin disputas geopolíticas, y las diferencias ideológicas de las dos partes pueden resolverse.

En tercer lugar, este conflicto nos hace reflexionar sobre cómo debe manejar China el equilibrio entre apertura y seguridad. En mi opinión, la seguridad siempre será un concepto relativo, pero no permanecer abierto es la mayor inseguridad. Lo que deberíamos hacer es explorar nuestro propio mecanismo de seguridad mientras nos abrimos, en lugar de dejar de abrirnos en aras de la llamada seguridad absoluta.

El mayor peligro oculto al que se enfrenta China sigue siendo el estancamiento del desarrollo y la interrupción de la modernización. Si abrimos la ventana entrarán mosquitos y moscas. Pero mientras seamos lo suficientemente fuertes, unas pocas picaduras de insectos no son fatales.

Fuente: Global Times