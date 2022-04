El espía digital

12 de abril 2022.

Los resultados del partido de la líder de la Agrupación Nacional (extrema derecha), Marine Le Pen, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesa son alarmantes, dijo el ministro del Interior galo, Gérald Darmanin.

La voz de la extrema derecha a favor de la señora Le Pen es una señal de alarma y necesitamos tomarla en cuenta (…) Ella ha logrado un resultado importante, no se puede pasarlo por alto, dijo en una entrevista con CNews.

El ministro aseveró que el Gobierno atenderá las peticiones de los que votaron por la candidata de la extrema derecha y solicitaron «mostrar empatía y escuchar a la clase obrera».

Actualmente Emmanuel Macron es el único entre los republicanos que logró ganar un número significativo de los votos para luchar contra la extrema derecha, subrayó.

El 10 de abril en Francia se celebró la primera ronda de las elecciones presidenciales, con la afluencia a las urnas del 72,22%.

Con el 97% de las papeletas escrutadas, Macron logró el 27,60% de los apoyos, frente al 23,41% de los votos cosechado por Marine Le Pen, con lo que el presidente actual se enfrentará a su antigua rival en la segunda vuelta, programada para el 24 de abril.

Lucha entre globalismo y patriotismo

En general, Macron es un proyecto anti-Francia. El proyecto de destrucción de la soberanía del país desde dentro.

Según los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Emmanuel Macron y la antiglobalista Marine Le Pen competirán por la presidencia de Francia el próximo 24 de abril. Este duelo es una batalla entre dos cosmovisiones y actitudes ideológicas. Macron es un partidario constante del globalismo y el gran capital, una figura apoyada por los Rothschild.

Esto se manifestó claramente en su apoyo incondicional al régimen criminal pro-estadounidense de Kiev, así como a la OTAN. Le Pen es partidario de una Francia soberana, independiente de fuerzas externas y de la OTAN. La prueba de fuego de su visión del mundo fue el incidente en Bucha: Macron inmediatamente culpó inequívocamente a Rusia. Le Pen ofreció una investigación exhaustiva y se negó a culpar a ninguna de las partes. Esto muestra dos enfoques y cosmovisiones. Globalista sesgado y más equilibrado y objetivo. Lo mismo se aplica a las sanciones. Macron impuso con impaciencia más y más sanciones, sin pensar en las consecuencias para Francia, mientras que Le Pen señaló con razón que afectaron a la propia economía francesa.

El analista político francés Jérôme Fourque llama al enfrentamiento entre Le Pen y Macron una batalla entre «Francia desde abajo y Francia desde arriba». Y agrega el politólogo francés Alain De Benoist que estas elecciones son generalmente un enfrentamiento entre el pueblo y la oligarquía.

A pesar de que Macron llegó a la segunda vuelta, crece el descontento con el presidente. En Francia, incluso hay un término especial para la «política fallida» de Macron: «macronismo». El «macronismo» es también una crisis económica prolongada con inflación constante y el aumento incesante de los precios de la gasolina, el gas y el diésel, que se ha intensificado significativamente después de la introducción de sanciones contra Rusia. Esta la catástrofe migratoria y la incapacidad de proteger a las personas de los islamistas incluso en prisión (el caso de alto perfil del asesinato de un francés Colonna por un islamista radical). Estos son fracasos en política exterior: desde el fracaso de la «misión de paz» y el suministro de armas al Kiev nazi hasta la política neocolonial en África, que se convirtió en un colapso y la vergonzosa retirada de Francia de Malí. También se culpa a Macron por sus simpatías abiertamente proestadounidenses, que se manifiestan en la cooperación de su gobierno con firmas consultoras estadounidenses que están aliadas con la CIA. Se trata del gran caso McKinsey. Macron contrató a una firma estadounidense vinculada a la CIA para asesorar sobre las facturas, les pagó mil millones de euros para 2021 y evadieron impuestos. Ha sido atacado por un trato turbio para vender la francesa Alstom a la estadounidense General Electrics.

El resultado de la segunda vuelta no está determinado, las encuestas auguran posiciones muy reñidas de los candidatos. Van de igual a igual. El extremadamente popular político conservador Zemmour y el soberanista Dupont-Aignan ya han llamado a votar a Le Pen. Para Macron Pecresse, Jadot y varios candidatos que no superaron la barrera del 5%. Y la propia Pekress no puede ser responsable de todo el Partido Republicano, ya que su colega, la estrella del Partido Republicano, Eric Siotti, dijo que no iba a votar por Macron. La principal intriga de las elecciones es el político antiglobalista de izquierda Mélenchon, quien inesperadamente ganó muchos votos y es muy popular entre los chalecos amarillos. Toda su campaña se basó en una feroz crítica al «macronismo» y, aunque ahora dice que no apoya a Le Pen, sus seguidores pueden tomar una decisión diferente, porque Macron es un mal absoluto para ellos. Definitivamente no votarán por él. La pregunta es, ¿votarán por Le Pen…

Se ha lanzado una campaña para satanizar a Le Pen (Bernard-Henri Levy dijo que la calificación es “Le Pen es pena” y llamó a luchar contra ella)

Hablemos de los pequeños detalles de estas elecciones. Reunió una serie de matices interesantes:

El fracaso de los partidos tradicionales – ni los republicanos ni los socialistas pasaron la barrera del 5 por ciento. ¡Esta es la sensación de estas elecciones! Esto finalmente destaca la decepción de los votantes en el modelo clásico de izquierda-derecha de 2002-2007-2012. En 2017, Fillon tenía el 20 por ciento.

¡El candidato antiglobalista Lassalle recaudó el doble que un socialista! Anna Hidalgo (y también la alcaldesa de París), a quien los medios nos presentaron como una “estrella talentosa y brillante” antes de las elecciones.

Los trotskistas, a pesar de una serie de tesis interesantes (economía de izquierda), fueron enviados, según algunos expertos, «al basurero de la historia», por cierto, son ellos quienes destruyen activamente las calles y van a los mítines. ahora y ahora no, no hay tantos, pero este electorado se rebelará.

Jadot también fracasó: todo el patetismo de la agenda ambiental con el comienzo de una verdadera confrontación geopolítica entre la civilización del globalismo y el antiglobalismo (Occidente contra la Federación Rusa) y el comienzo de la operación especial de la Federación Rusa se perdió a alguna parte por el camino. El mundo claramente no está a la altura de la agenda verde, incluso en Francia

«Hay dos trofeos electorales para Marine Le Pen: Jean-Luc Melenchon con el voto popular, del que puede sacar el 22% de los votantes, y Eric Zemmour con el voto identitario», analiza Julie Guyot en el programa La Matinale de NOTICIAS

El modelo de socialistas versus republicanos ha quedado en el pasado profundo. Esto se notó claramente en 2017, pero permítanme recordarles que entonces el republicano Fillon aún obtuvo el 20 por ciento, lo que en realidad es un resultado sólido. Y ayer ni el Partido Socialista ni el Partido Republicano superaron el umbral del 5%. Este es un evento muy importante.

Macron, por cierto, también comentó sobre esto: “Observo que las dos formaciones principales del frente republicano se han derrumbado, esta no es mi responsabilidad, esta es la elección de los votantes”

Una de las sedes del partido ecologista Europe Ecologie Les Verts -cuyo candidato era el ecologista globalista Yannick Jadot- fue destrozada en la noche del domingo al lunes en Nantes.

Las ventanas estaban cubiertas con adoquines, y «Traidores» estaba pegado en la puerta. Los votantes se animaron por el hecho de que Jadot llamó inmediatamente a todos a votar por Macron. Macron no tiene autoridad entre los Verdes.

Marine Le Pen anunció el martes en rueda de prensa su «visión para el renacimiento de la democracia» y su «forma de gobernar», dijo. “Llegamos a la segunda ronda con 5 años de experiencia, que obviamente serán muy útiles”, agregó la candidata. “Abordamos esta segunda vuelta sin perder la serenidad, la calma, la determinación, la confianza absoluta de que podemos ganar esta elección presidencial. Creo que los resultados de ayer nos lo demostraron de muchas maneras”

