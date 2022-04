LA OTAN DECLARA SU INTENCIÓN DE INCLUIR A TODOS LOS PAÍSES. Eric Zuesse.

Eric Zuesse.

07 de abril 2022.

La crisis en Ucrania ahora ha sido globalizada oficialmente por el régimen estadounidense para abarcar a todas las naciones.

Cuando una alianza militar encabezada por el país más poderoso del mundo (Estados Unidos) hace público que es hostil (con el objetivo de controlar) a los otros dos países más poderosos (Rusia y China), entonces en realidad existe para conquistar (incluyen), en última instancia, TODOS los países, y para reemplazar a las Naciones Unidas, la actual fuente autorizada de derecho internacional*, para reemplazar a la ONU y sus agencias autorizadas, por el «orden internacional basado en reglas» propuesto por EE.UU., cuyas «reglas » no provienen de lo previsto por FDR ONU, sino que provienen del Estado Profundo o Complejo Militar-Industrial posterior a la Segunda Guerra Mundial, los multimillonarios que controlan el armamento y las empresas de medios y extracción global y el propio gobierno de los EE. excepto Estados Unidos) por el país más poderoso del mundo (Estados Unidos), que había creado y lidera esa alianza militar (OTAN) y ahora pretende públicamente conquistar (controlar) el mundo entero .

Esto es lo que acaba de suceder. El 6 de abril, Al-Mayadeen Media Network , un canal de noticias satelital árabe independiente, puso el cartel «Jefe de la OTAN promociona abiertamente apuntar a China, cita la postura de Ucrania como excusa» , e informó que el 5 de abril, Jens Stoltenberg, jefe de la OTAN, dijo que (como lo informaron):

La OTAN tiene la intención de profundizar la cooperación con sus aliados asiáticos en respuesta al inminente «desafío de seguridad» proveniente de China, que se niega a condenar la operación militar de Rusia en Ucrania. Hablando durante una conferencia de prensa el martes, Stoltenberg anunció que la alianza albergará a ministros de Relaciones Exteriores de los estados de la OTAN además de Finlandia, Suecia, Georgia y la Unión Europea. También se invitó a socios de Asia-Pacífico, incluidos Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. Dijo que la actual «crisis de seguridad» tiene «implicaciones globales». Los ministros discutirán nuevos conceptos estratégicos con respecto a la guerra en Ucrania además de, por primera vez, abordar la «creciente influencia y las políticas coercitivas de China en el escenario global que plantean un desafío sistémico para nuestra seguridad y nuestras democracias». Vemos que China no ha estado dispuesta a condenar la agresión de Rusia y se ha unido a Moscú para cuestionar el derecho de las naciones a elegir su propio camino”, dijo Stoltenberg. El general de la OTAN instó a los estados miembros, en su mayoría democracias liberales, a enfrentarse a los «poderes autoritarios». Según Freedom House, una organización financiada por Washington, 5 de los 30 miembros de la OTAN no se consideran completamente democráticos: Turquía, Albania, Hungría, Montenegro y Macedonia del Norte. Stoltenberg espera que haya una mayor cooperación entre la OTAN y los socios de Asia-Pacífico en «control de armas, cibernético, híbrido y tecnología. Beijing ha dejado cada vez más claro que no impondrá sanciones a Rusia y [mantendrá] una postura independiente sobre Ucrania, que no es parte en el conflicto y será una fuerza de paz y mediación cuando sea necesario.

La crisis en Ucrania ahora ha sido oficialmente globalizada por el régimen estadounidense para abarcar a todas las naciones; y, en efecto, «O eres el aliado de Estados Unidos, o eres el enemigo de Estados Unidos».

Así es como el ganador del Premio Nobel de la Paz, el presidente estadounidense Barack Obama, dijo esto a los cadetes estadounidenses que se graduaban en su academia militar de élite, West Point, el 28 de mayo de 2014, solo tres meses después de su exitoso golpe para derrocar y reemplazar al presidente elegido democráticamente de Ucrania. en febrero de ese año, y en el momento del inicio de su intento de programa de limpieza étnica para eliminar a los residentes en áreas de Ucrania donde los votantes habían votado abrumadoramente (90% y más) por el recientemente elegido democráticamente derrocado por Obama. Presidente de Ucrania:

Estados Unidos es y sigue siendo la única nación indispensable. Eso ha sido así durante el siglo pasado y lo será durante el siglo venidero. … La agresión de Rusia hacia los antiguos estados soviéticos desconcierta a las capitales de Europa, mientras que el ascenso económico y el alcance militar de China preocupan a sus vecinos. Desde Brasil hasta la India, las clases medias en ascenso compiten con nosotros y los gobiernos buscan una mayor participación en los foros globales. … Será tarea de vuestra generación responder a este nuevo mundo.

Le estaba diciendo a los militares que la competencia económica de Estados Unidos, contra las naciones BRICS, es un asunto clave para las fuerzas armadas de Estados Unidos, y no solo para las corporaciones privadas de Estados Unidos; que los contribuyentes estadounidenses financien las fuerzas armadas estadounidenses al menos parcialmente para imponer los testamentos y ampliar la riqueza de los accionistas de las corporaciones estadounidenses en el extranjero; y que los países contra los que Estados Unidos compite económicamente son «prescindibles», pero Estados Unidos «es y sigue siendo la única nación indispensable». Esto, supuestamente, también autoriza a las armas y tropas estadounidenses a luchar contra países cuyos «gobiernos buscan una mayor participación en los foros globales». En otras palabras: evitar que las economías en crecimiento crezcan más rápido que la de Estados Unidos. Hay otro nombre para la ideología supremacista del gobierno estadounidense. Este término es «fascismo».

La realidad, de la que no se habla en público (ya que Estados Unidos no es una democracia ), es que el gobierno de los Estados Unidos hace propaganda en contra de los gobiernos extranjeros y luego perpetra sanciones, golpes y/o invasiones militares contra ellos, para imponer las leyes de los Estados Unidos. títeres dictatoriales del imperio, y luego aplastar cualquier democracia que hubiera existido allí. Este fascismo estadounidense no sucedió solo en Irán en 1953, Guatemala en 1954 y Chile en 1973, sino que también sucede hoy, mucho después de que la excusa ‘anticomunista’ hubiera terminado en 1991.

* El papel de la ONU en la creación y aplicación del derecho internacional es, lamentablemente, fundamentalmente diferente de lo que había sido la intención del individuo, el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt, quien inicialmente tuvo la idea de esa organización en 1941, y quien luego propuso su nombre, «las Naciones Unidas», en la Conferencia de Dumbarton Oaks, en 1944, cerca del final de la Segunda Guerra Mundial. Su intención era terminar con todos los imperialismos, cada imperio, y reemplazar todo el orden internacional imperialista, que había creado AMBAS Guerras Mundiales, reemplazarlo por una república federal democrática entre TODAS las naciones , de modo que ninguna nación sea más un imperio. ni ser nación vasalla de un imperio (oralmente’). Sin embargo, FDR murió el 12 de abril de 1945, y su sucesor inmediato, Harry Truman, cuyo héroe era su secretamente neoconservador (es decir, aspirante a un imperio global estadounidense ) el general Dwight Eisenhower, decidió (siguiendo el consejo de Eisenhower), el 25 de julio de 1945, para deshacerse del plan de la ONU de FDR, y la administración de Truman, por lo tanto, rehizo el diseño de la ONU en lo que ahora existe, tan débil que el objetivo del gobierno de los EE. UU. Ahora se convirtió en que el propio gobierno de los EE . derecho internacional’, que, poco después de la terminación de la Unión Soviética en 1991, comenzó a convertirse, cada vez más públicamente , en el «orden basado en reglas» (o «orden basado en reglas») reemplazando a las Naciones Unidas por completo.

*Eric Zuesse su próximo libro (que pronto se publicará) será EL IMPERIO DEL MAL DE AMÉRICA: La victoria póstuma de Hitler y por qué las ciencias sociales necesitan cambiar. Se trata de cómo Estados Unidos se apoderó del mundo después de la Segunda Guerra Mundial para esclavizarlo a los multimillonarios estadounidenses y aliados. Sus cárteles extraen la riqueza del mundo mediante el control no solo de sus medios de ‘noticias’ sino también de las ‘ciencias’ sociales, engañando al público.

Fuente: One World