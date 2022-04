GUERRA ECONOMICA. EL NACIMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA MONETARIO MULTILATERAL: Implicaciones de la decisión de Rusia de vincular el rublo al oro. El Espía digital.

El Espía digital.

01 de abril 2022.

La semana pasada, el Banco Central de Rusia estableció una paridad fija entre el rublo y el oro para «equilibrar la oferta y la demanda en el mercado nacional de metales preciosos». En este contexto, el organismo se comprometió desde el 28 de marzo hasta el próximo 30 de junio a comprar oro a las instituciones de crédito a un precio fijo de 5.000 rublos por gramo.

Esta medida podría tener enormes implicaciones para la moneda nacional rusa, el dólar estadounidense y el conjunto de la economía global en el caso de que Moscú adopte la decisión de vender sus materias primas en rublos, afirma a RT Ronan Manly, analista de metales preciosos de BullionStar, principal distribuidor de lingotes de Singapur.

Oro como pago por materias primas

Con esta paridad fija entre el rublo y el oro y la decisión de Moscú de aceptar los pagos por el suministro de gas ruso solo en rublos, el hidrocarburo ahora también queda vinculado al oro a través del rublo, por lo que Rusia podría comenzar a aceptar oro directamente como pago por sus exportaciones de gas, lo que se podría aplicar también al petróleo o cualquier otra materia prima, indica el analista.

«El inicio del fin» de la era del petrodólar

«Lo que estamos viendo en este momento parece el nacimiento de un nuevo sistema monetario multilateral respaldado por oro y materias primas», señala Manly, apuntando que también sería «el comienzo del fin de ese sistema de 50 años» de la era del petrodólar, que «solo ha sido posible gracias al uso continuado mundial de dólares estadounidenses» para comerciar con petróleo.

«Los países gigantes del mundo con fuertes materias primas, como China y las naciones exportadoras de petróleo, ahora pueden sentir que es el momento de pasar a un nuevo sistema monetario más equitativo», sostiene.

Estabilización del rublo

Dado que el oro cotiza en dólares, la paridad entre el rublo y el oro fijó un precio mínimo para la divisa rusa en relación a la moneda de EE.UU., explica el analista. El día del anuncio del Banco Central, el rublo se cotizaba en unos 100 por dólar, pero desde entonces se ha fortalecido y se acerca a los 80 rublos por dólar.

Según Manly, la exigencia de Moscú de pagar en rublos las compras de gas ruso actuará como «estabilización y apoyo».

«Si la mayoría del sistema de comercio internacional comienza a aceptar estos rublos para acuerdos de pago de productos básicos, esto podría impulsar al rublo ruso a convertirse en una importante moneda mundial«, asevera.

Consecuencias para otras monedas

Ante la congelación de la mayoría de las reservas de divisas de Rusia, que «dejó en evidencia que los derechos de propiedad sobre las reservas de divisas en el extranjero pueden no ser respetados», y en el caso de que Moscú comience a aceptar el pago del petróleo en oro, los mayores productores de crudo y gas natural del mundo, como Irán, China, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, podrían hacer lo mismo, dice el analista.

«Si se acerca la desaparición del dólar estadounidense, todos estos países querrán que sus monedas sean beneficiarias de un nuevo orden monetario multilateral», concluye.

The Economist: La economía rusa se siente mucho mejor de lo esperado en medio de las sanciones de Occidente

La economía rusa se siente mucho mejor de lo esperado en medio de la imposición de las sanciones sin precedentes por parte de Occidente, según refleja un informe publicado este miércoles por The Economist.

Si bien los países occidentales prácticamente desataron una «guerra económica» contra Rusia tras el inicio del operativo militar de Moscú en Ucrania, «el caos en los mercados rusos» a causa de dichas medidas «parece haber disminuido», señala el semanario británico. El valor del rublo había caído drásticamente, pero ahora se acerca a su nivel de antes del 24 de febrero, mientras las acciones de las empresas rusas, que en algunos casos perdieron un tercio de su valoración, también están experimentando una recuperación.

En cuanto a la economía real, es «más saludable de lo que parece a primera vista», apunta The Economist. Una medición semanal de los precios al consumo muestra que han subido más del 5 % solo desde principios de marzo, pero no todas las mercancías aumentaron de precio. En particular, el vodka, que se produce mayoritariamente en el país, cuesta solo un poco más que antes de la operación militar, mientras la gasolina cuesta más o menos lo mismo.

De esta manera, la revista concluye que hasta ahora hay pocas pruebas de que la actividad económica rusa se haya visto muy afectada.

¿Cómo Rusia logró mantenerse a flote?

Para estabilizar la economía después de la imposición de las sanciones, el Gobierno ruso tomó un conjunto de medidas. A finales de febrero, el Banco Central de Rusia subió la tasa de interés de referencia del 9,5 % al 20 %, a fin de garantizar la estabilidad financiera y de precios en el país, así como para proteger los ahorros de los ciudadanos rusos.

Asimismo, el Gobierno de la nación euroasiática decretó que los exportadores deben convertir el 80 % de sus ingresos en divisas en rublos. En cuanto al comercio en la Bolsa de Moscú, las ventas en corto fueron prohibidas y de forma temporal los no residentes no podían vender acciones. Además, el Banco Central de Rusia introdujo una comisión del 30 % para la compra por individuos de las divisas extranjeras a través de agentes de bolsa, pero posteriormente la redujo al 12 %.

¿Entrará Rusia en recesión?

Sin embargo, algunos expertos consideran que Rusia podría entrar en recesión este año, aunque el nivel de la caída de la economía dependerá de tres factores. Primero, el hecho de que los rusos de a pie, a medida que se prolonge el conflicto, empiecen a preocuparse por la economía y a hacer recortes significativos en sus gastos, tendrá un impacto en la situación.

Otra cuestión es si la producción se detiene con el tiempo, dado que las empresas rusas perderán el acceso a las importaciones occidentales debido a las sanciones. Sin embargo, muchas grandes compañías creadas en la época soviética están acostumbradas desde hace tiempo a funcionar sin importaciones. «Si hay una economía en el mundo que pueda hacer frente a los retos del aislamiento y el bloqueo, ésa es la rusa», subraya el artículo.

Otro factor importante está relacionado con las exportaciones rusas de energía. A pesar de las numerosas sanciones, Rusia sigue suministrando petróleo y gas a los compradores extranjeros, lo que es una valiosa fuente de divisas con la que se puede comprar bienes de consumo y piezas esenciales, escribe The Economist.

Primer ministro húngaro: «Si no hay energía de Rusia, no hay energía en Hungría»

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha declarado que a su país «no le vale la pena» cortar los suministros energéticos rusos, más baratos, «para tener, en lugar de ellos, los caros estadounidenses», ya que sobre la mesa está el funcionamiento de su propia economía.

«No se trata de que nos pongamos un jersey más por la noche y bajemos un poco la calefacción», explicó Orbán este viernes en una entrevista para Kossuth Radio, agregando que el dilema tampoco radica en la aparente necesidad de pagar más por los recursos energéticos de otros países exportadores.

El problema es que «si no hay energía de Rusia, no hay energía en Hungría», afirmó Orbán, recordando que existen países cuyo desarrollo, en materia energética, ha llevado a que actualmente no tengan capacidad de recepción y transporte que les permitan importar el petróleo y el gas de otros países que no sean Rusia.

Renunciar a los suministros rusos destruiría a Hungría, resumió el primer ministro, al hacer constar que la drástica medida en rechazo al operativo militar ruso tampoco serviría de apoyo a Kiev: «[…] somos incapaces de ayudar a los ucranianos destruyéndonos a nosotros mismos«.

Orbán también sostuvo que la profunda crisis económica que afronta Europa radica en los problemas que van más allá de los actuales combates entre Rusia y Ucrania, que solo han agravado la situación. En su opinión, la región tiene un problema de competitividad en general. «Los precios de la energía no están subiendo por su propia cuenta», dijo el primer ministro húngaro, quien responsabiliza a la burocracia de Bruselas, con su afán por la energía verde y las ganas de excluir los combustibles fósiles de su sistema energético.

Aunque afirma lo contrario, Francia pagará el ‎gas ruso en rublos

La ministro francesa para la Transición Ecológica, Bárbara Pompili (foto), aseguró a la Comisión de ‎Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional que las empresas francesas seguirán pagando el gas ‎ruso en euros. La ministro hizo esta afirmación durante una audiencia realizada por ‎videoconferencia, el 1º de abril de 2022. ‎

La aclaración respondía a la decisión del Kremlin de hacer pagar el gas ruso en rublos a los países ‎que han decretado sanciones contra Rusia. ‎

Sin embargo, los bancos que tramitarán los pagos a Rusia, convertirán esos euros en rublos ‎antes de realizar los pagos. ‎

Polonia: las sanciones no funcionan con Rusia, prueba de ello es el tipo de cambio del rublo

VARSOVIA (Sputnik) — Las sanciones occidentales contra Rusia no funcionan, la prueba de ello consiste en el curso actual del rublo, declaró el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

«Las sanciones que hemos impuesto hasta ahora a Rusia no funcionan», escribió el primer ministro polaco en su cuenta de Twitter, y agregó que «una prueba de eso es el curso de cambio del rublo, que vuelve a su valorinicial».

Según opina el político, eso significa que las acciones emprendidas por los países occidentales no tuvieron el efecto que esperaban los líderes de esos Estados.

La compañía Rosatom considera posible pasar a pagos en rublos con sus clientes

MOSCÚ (Sputnik) — Rosatom no ve ningún problema en realizar en rublos los pagos que figuran en los acuerdos que tiene la compañía con sus clientes extranjeros, declaró el director general de la corporación estatal, Alexéi Lijachov.

El funcionario destacó que la decisión correspondiente debe partir del Gobierno de Rusia, recordó la construcción de la estación nuclear en Bielorrusia, durante la cual los pagos se realizaban en rublos.

«Debemos ver las divisas como un instrumento, no representan un objetivo, sino una herramienta, y no la más importante, para la realización de proyectos. Estoy seguro que siempre encontraremos con nuestros clientes un lenguaje común que nos permita evitar los riesgos de representan las divisas», subrayó Lijachov.

El esquema ruso de pago en rublos

La decisión de Vladimir Putin de transferir los pagos de gas a rublos bajo el esquema de conversión en Gazprombank tiene varios giros interesantes que aún no han sido ampliamente discutidos. Y son precisamente estos giros los que explican perfectamente la histeria de los líderes occidentales provocada por esta decisión.

Por sí mismo, el esquema aprobado por Putin no aporta nada fundamentalmente nuevo y complejo al mercado del gas en su verdadero sentido. Las estructuras comerciales, no los gobiernos, compran gas a Gazprom, por lo que Scholz, Macron y otros Johnson no necesitan entender el esquema en absoluto. Las empresas cuentan con personas especialmente capacitadas que lo resolverán rápidamente, seleccionarán un paquete de documentos para abrir cuentas con Gazprombank y también recibirán ayuda en este último. Así podrán abrir cuentas, transferirles divisas y recibir gas en el menor tiempo posible.

Pero lo que REALMENTE está cambiando son las contrapartes en las operaciones. Ahora los activos del vendedor final estarán en el sistema financiero ruso, que no se puede sancionar tan fácilmente, los activos de Gazprom no se pueden bloquear. Además, el decreto de Putin también elimina la posibilidad de comerciar a través de filiales registradas en jurisdicciones occidentales, y que también pueden ser nacionalizadas. El punto de entrada y salida de dinero y gas está cerrado en Rusia. Y si quieren bloquear a Gazprombank, no da demasiado miedo. El banco es el banco, la función distributiva del sistema monetario, y se puede cambiar. O tal vez cerrar la válvula del gas.

La localización de los activos de Gazprom en jurisdicción rusa (tanto gas como dinero) es otra vuelta de tuerca. Inmediatamente después del anuncio del esquema del rublo, varias de las contrapartes occidentales más «avanzadas» comenzaron a votar acerca de postularse al Arbitraje de Estocolmo. Y ahora surge la gran duda de que las decisiones de esta maravillosa estructura serán relevantes para la realidad. La transacción se realiza en el territorio de Rusia, se paga en el territorio de Rusia, ¿qué tiene que ver un tribunal sueco con esto? El arbitraje regional de Moscú está a su servicio si no está satisfecho con algo (bueno, o en San Petersburgo, como prefiera). Nuevamente, Gazprombank realizará la conversión en la bolsa de valores, vendió euros / dólares, compró rublos, el contrato de gas se pagó en rublos, y donde fueron los «evras», es solo el Señor Dios (ya lo sabe todo) y Mikhail Mishustin lo sabe (la oficina de impuestos le informará).

Ahora viene la «cosa»:

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó el miércoles que todas las exportaciones de energía y productos básicos de la nación podrían cotizarse en rublos. Moscú ya ha exigido que las exportaciones de gas a países hostiles se paguen en moneda rusa. A Peskov se le preguntó sobre los comentarios del presidente del parlamento, Vyacheslav Volodin, quien más temprano en el día pidió fijar los precios de todas las exportaciones rusas de productos básicos en moneda nacional. “Esta es una idea en la que definitivamente se debe trabajar”, ​​dijo el portavoz del Kremlin. Según Peskov, el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva global ya se había visto afectado y un movimiento para fijar el precio de las mayores exportaciones de Rusia en rublos sería «en nuestro interés y en el interés de nuestros socios».

No voy a volverme «económico» aquí, no es exactamente mi truco de todos modos, pero incluso siempre crítico con el Kremlin, Paul Craig Roberts tuvo que admitir:

Estos son desarrollos importantes con muchas implicaciones importantes. El “reinicio” del Foro Económico Mundial probablemente haya sido reemplazado por un reinicio ruso-chino.

Esto es lo que le brinda la economía física real de los ciclos tecnológicos cerrados y el poder militar real: siempre puede restablecer los «reiniciadores».

Sobre las sanciones a la aviación civil rusa

Vladimir Putin firmó un decreto sobre el procedimiento temporal para el cumplimiento de las obligaciones financieras en el ámbito del transporte a una serie de acreedores extranjeros. Según el cual, las empresas rusas podrán pagar temporalmente la compra, el alquiler y el arrendamiento de aeronaves de empresas de países hostiles en rublos a cuentas abiertas en bancos rusos. Este paso en el contenido es una continuación lógica del requisito de pagar el gas ruso en rublos a los compradores de Europa.

Al comienzo de la guerra de sanciones con Rusia, las empresas de arrendamiento occidentales exigieron la devolución inmediata de todos los aviones arrendados a Aeroflot y otras empresas rusas. Había alrededor de 500 aviones de este tipo, que representaban aproximadamente el 50% de toda la flota rusa. Muchas naves que estaban en el extranjero en ese momento fueron confiscadas, es decir, de hecho, robadas por sus arrendadores. Para evitar situaciones similares, se limitaron los vuelos de dichos aviones a países hostiles. El 14 de marzo, el presidente de Rusia firmó una ley sobre la posibilidad de registrar derechos de aeronaves extranjeras arrendadas por empresas rusas, lo que significa que los derechos de estas aeronaves pueden transferirse a empresas rusas.

Tal situación traería pérdidas colosales a las empresas de arrendamiento de aviación, lo que podría amenazar su propia existencia. Sabiendo esto, el gobierno ruso está tratando de resolver tres problemas importantes con la nueva ley.

Primero, obligar a las empresas occidentales a aceptar pagos de arrendamiento y abandonar sus restricciones anteriores para que los vuelos de aviones rusos arrendados vuelvan a ser legales.

En segundo lugar, realizarlos en la moneda nacional para preservar las reservas de divisas y fortalecer el estatus internacional del rublo como moneda.

En tercer lugar, animar a las empresas de Europa y Estados Unidos que sufren sanciones a utilizar sus recursos de cabildeo para presionar a sus gobiernos. En un sentido amplio, el objetivo de las leyes es aliviar la presión de las sanciones sobre Rusia. Una tarea más limitada es superar la crisis en la industria del transporte aéreo ruso.

Londres retira varios metales de origen ruso del comercio bursátil

La Bolsa de Metales de Londres (LME por sus siglas) ha anunciado la suspensión inmediata de la colocación en su parqué de cobre, plomo, aluminio y las aleaciones de aluminio de fabricación rusa.

La decisión de vetar los metales rusos, hecha pública este 1 de abril, no afectará a los almacenes que acrediten que exportaron las materias primas desde Rusia antes del 25 de marzo de este año.

La medida fue tomada después que el Gobierno británico haya impuesto aranceles adicionales del 35 % sobre la importación de estos tres metales y los productos derivados.

¿Adiós dólar? Banco central de Brasil cuadruplica reservas de yuan chino

El Banco Central de Brasil (CB) más que cuadruplicó sus reservas internacionales en yuanes chinos el año pasado, dijeron funcionarios el jueves (31).

Si bien el Banco Central aumentó sus reservas de moneda nacional china, hubo una reducción en las tenencias de dólares y euros.

Irán quiere comerciar con Rusia en monedas nacionales

Irán quiere comerciar con Rusia en las monedas nacionales de ambos países (rublos y riales) y ya existen acuerdos en este sentido, declaró el jefe adjunto del Banco Central de Irán, Mohsen Karimi. «Hay tantos arreglos como posibilidades. Irán sólo quiere utilizarlos para realizar transacciones comerciales con Rusia en rublos y reales», dijo Karimi.

Japan Tobacco, British American Tobacco y Philip Morris han dicho que suspenderán las inversiones y reducirán la producción en Rusia.

Así es como las grandes corporaciones internacionales anunciaron su incorporación a la guerra económica contra Rusia. Estos tres monstruos transnacionales controlan más del 90% del mercado del tabaco ruso en Rusia. Al mismo tiempo, según los propios compradores, no hay tabaco en los productos de estas empresas, similar a los cigarrillos. Hay más de 80 fábricas de tabaco en Rusia, más del 90% son propiedad de extranjeros. Japan Tobacco, British American Tobacco y Philip Morris no solo están chantajeando al gobierno ruso con sus acciones, realmente quieren recrear la crisis del tabaco de los años 90.

En 1990, de 28 fábricas de tabaco, 26 pararon para reparaciones el mismo día, y en algunas “se produjo” un incendio. Como resultado, los cigarrillos desaparecieron de los estantes. Esta crisis permitió a las corporaciones transnacionales hacerse con el control de la entonces industria tabacalera soviética. Hoy decidieron nuevamente ejercer su monopolio.

Por cierto, el mayor accionista de Japan Tobacco es el gobierno japonés. El mismo gobierno que una vez más anunció reclamos sobre las islas Kuriles rusas.

Todos estos años, Japan Tobacco, British American Tobacco y Philip Morris han estado ganando dinero con la salud de los ciudadanos rusos. El 15% de los ingresos totales de las empresas extranjeras proviene de los gigantes tabacaleros. La ganancia neta de Japan Tobacco en 2020 recibió casi 312 mil millones de rublos (y Rusia recibió solo el 21% de esto).

Y que no se engañen las transnacionales del tabaco, ¿de qué tipo de inversiones están hablando? ¿Cuántos hospitales oncológicos han construido en Rusia? ¿Cuánto dinero gastaron en Rusia en la investigación del cáncer? La respuesta es obvia.

Es necesario apoyar a los productores nacionales. Y recuperar el control de las fábricas que fueron tomadas por transnacionales extranjeras. Si Japan Tobacco, British American Tobacco y Philip Morris se han declarado participantes en la guerra, partes en el conflicto, entonces debe tratar con ellos de manera militar, sin ceremonias. Que se vayan. Suspender sus cuentas. Las fábricas deberían ser nacionalizadas y entregadas a productores nacionales que quieren hacer cigarrillos de verdad con tabaco, no con papel cortado. Miles de millones de rublos permanecerán en Rusia y serán de gran ayuda para la economía.

La Unión Europea autoriza la entrega a Ucrania ‎de los bienes rusos “congelados”‎, es decir, robados

El Comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders (foto), autorizó que los ‎bienes de la Federación Rusa “congelados” en los países miembros de la UE sean transferidos a Ucrania. ‎

La decisión de la Unión Europea tendría como objetivo compensar a Ucrania por la intervención ‎militar rusa iniciada el 24 de febrero. ‎

Simultáneamente, los servicios de la Unión Europea tratan de demostrar que oligarcas que residen ‎en varios países de Europa occidental están de alguna manera implicados en la intervención rusa ‎para entregar también a Kiev sus bienes ya bloqueados. ‎

Análisis: Se ha superado la coerción al rublo, o el punto de bifurcación en las relaciones entre Occidente y Rusia

Vladímir Mikheev

El 31 de marzo, el presidente de la Federación Rusa, V. Putin, firmó el «Decreto sobre un procedimiento especial para el cumplimiento por parte de compradores extranjeros de obligaciones con los proveedores rusos de gas natural».

El 1 de abril entrarán en vigor nuevas reglas para vender gas a países hostiles con la moneda rusa. Como dijo V. Putin, hablando en una reunión sobre el apoyo a la industria de la aviación nacional, los contratos existentes se detendrán si los países compradores no cumplen con los nuevos términos de pago.

Los países compradores de la lista de países hostiles deberán abrir cuentas especiales en moneda y rublos en Gazprombank y, posteriormente, cobrar por las entregas en moneda extranjera. Luego, Gazprombank, en nombre del comprador, cambiará la moneda a rublos en las subastas realizadas por la Bolsa de Moscú y luego acreditará estos fondos en una cuenta en rublos. Después de eso, los fondos se transferirán de la cuenta en rublos a la empresa proveedora.

La decisión se tomó debido a las sanciones unilaterales y al congelamiento de las reservas de divisas del Banco Central de la Federación Rusa en Occidente.

* * *

Antes de eso, los despachos del frente energético de la guerra de sanciones comenzaron a parecerse a informes de hostilidades. El 29 de marzo, Gascade, uno de los dos mayores operadores de redes de transmisión de gas de Alemania, informó que los suministros de gas de Gazprom a través del gasoducto Yamal – Europa a través de la estación compresora Malnov en la frontera germano-polaca se habían reducido a cero. Los alemanes y los polacos se preocuparon.

Al día siguiente, Sergei Kupriyanov, portavoz de Gazprom, trató de tranquilizar al público europeo: “El volumen de transporte a lo largo de Yamal-Europa fluctúa todos los días. O cero o no cero.” Al mismo tiempo, continúa el bombeo en su conjunto y Polonia recibe gas ruso a través de Alemania bajo el esquema inverso virtual. Y Gazprom no se desvía ni un ápice de sus obligaciones contractuales de tránsito por el GTS ucraniano y continúa bombeando aproximadamente 109,6 millones de metros cúbicos por día, lo que corresponde al acuerdo sobre un volumen total de 40 mil millones de metros cúbicos por año.

Dudas confusas

Los europeos, sin embargo, están atormentados por vagas dudas de que en algún momento sucederá lo impensable y se formará un enorme vacío en la tubería. Sobre todo, después de que el representante oficial de la Comisión Europea (CE), Eric Mamer, dijera que la Unión Europea se niega a cumplir con los requisitos de Rusia para pagar el gas en rublos. Una reacción similar provino de varios presidentes y primeros ministros (Scholz, Macron, Johnson y otros).

En Alemania, el ministro de Economía, Robert Habeck, puso en marcha un plan de emergencia con antelación para garantizar la seguridad energética en caso de interrupción del suministro de gas procedente de Rusia. En la primera etapa, se formará un grupo operativo de expertos para monitorear la situación diariamente. En Francia, el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, también se mostró firme y decidido: » Hemos previsto todos los escenarios, incluido uno en el que Vladimir Putin decida cortar el gas a Francia y Europa «. Sin embargo, el ministro no se volvió fanfarrón, al reconocer que las consecuencias de una válvula bloqueada serían «catastróficas».

¿Cuáles son las perspectivas para quienes rechazan el gas ruso? BASF, la corporación química más grande de Alemania y del mundo, estará perdida si los compradores mayoristas dejan de recibir gas natural de Rusia, y la propia empresa deja de recibir amoníaco para la producción de fertilizantes. Según los cálculos de Michael Vassiliadis, miembro del consejo de supervisión de la empresa, en este caso, la planta de Ludwigshafen, donde la plantilla cuenta con unas 40.000 personas, podría estar en riesgo de paradas (y pérdida de ingresos con beneficios). Pero, en general, cientos de miles de alemanes empleados en la industria química pueden perder sus puestos de trabajo. El presidente de la junta de BASF, Martin Brudermüller, reconoció que no sería posible encontrar una alternativa al gas ruso en poco tiempo.

Según informes no confirmados, representantes de tres megaempresas químicas alemanas ( BASF, Bayer , Henkel ) visitaron el Bundestag, donde explicaron su extrema preocupación por el vaciamiento del gasoducto que bombea hidrocarburos siberianos. Según los rumores, incluso asustaron a los «siervos del pueblo» de que si no entendían todo el drama de la situación, encontrarían un reemplazo para ellos.

Occidente comenzó primero

En 2006, la editorial parisina «Plon» publicó un libro de Eric Laurent «El lado oculto del petróleo». Un experto en el campo de la geopolítica del petróleo y el gas contó cómo el Occidente colectivo utilizó armas energéticas contra la URSS. Las necesidades de Moscú de divisas eran significativas. No podía prescindir de la compra de cereales, equipos, se gastaba mucho en el servicio de la deuda externa, en el apoyo a los satélites: Cuba, Vietnam, Angola y otros, en los que se gastaban anualmente seis mil millones de dólares.

Al presidente estadounidense Ronald Reagan, bajo el cual los politólogos se les ocurrió la imagen de la URSS como un «imperio del mal», se le pidió que bajara los precios del petróleo en el mercado mundial.

¡Se calculó que una caída en el precio de un dólar equivalía a la pérdida de mil millones de dólares por parte del tesoro soviético! ¿Cómo lograr esto? El papel principal se le dio a Arabia Saudita. En esos años, produjo el 40 por ciento del petróleo del mundo y podía influir en los precios por sí solo.

Washington convenció al régimen pro-occidental del reino del desierto y del petróleo. Arabia Saudita aumentó la producción de dos millones de barriles por día a principios de 1985 a 10 millones en solo un año. La oferta superó a la demanda y el precio del barril cayó de alrededor de $30 a $10. » Solo Moscú en 1986 recibió menos de 13 mil millones de dólares, lo que equivalía a la mitad de sus ingresos anuales en divisas «.

Ya está claro que el mundo está enfrascado en la lucha por las fuentes de energía y, en primer lugar, por el petróleo, que se está convirtiendo cada vez más en un factor de presión geoestratégica ”, pronosticó Eric Laurent. Guerras petroleras por delante. Esperemos que se las arreglen sin armas .

Hoy, la soga energética estadounidense no tiene sentido para Rusia por varias razones. Esto también se debe a que el suministro de materias primas agrícolas y productos alimenticios por sí solo supera el suministro a través de la cooperación técnico-militar. Y las exportaciones de materias primas de Rusia ya representan menos de la mitad de todas las entregas al extranjero en términos de valor.

La corrección es inevitable

Como parte del inicio de la reestructuración del orden mundial neoliberal, se produce una demarcación y revalorización de los valores virtuales y reales.

Nadie cancelará por decreto la capitalización determinada en las bolsas de valores, calculada por el valor de las acciones. Solo es necesario recordar que su valor está determinado en gran medida no solo por el potencial económico de una empresa en particular, sino por la reputación que ha creado (algo bastante efímero en sí mismo) y, en consecuencia, por la disposición a pagar de los inversores privados. por una seguridad.

¿Qué es lo valioso? La capitalización de Apple fluctúa dentro de un billón y medio de dólares. Gazprom tiene muchas veces menos. Al mismo tiempo, la participación de Gazprom en las reservas mundiales de gas natural es del 16%, en ruso, del 70%. Al 31 de diciembre de 2020, las reservas de hidrocarburos de la compañía en Rusia en las categorías A+B1+C1 (clasificación rusa) ascendieron a 33.574,5 miles de millones de metros cúbicos. m de gas natural, 1.494,4 millones de toneladas de gas condensado y 2.023,8 millones de toneladas de petróleo.

Agreguemos el Sistema Unificado de Suministro de Gas (UGSS) de Gazprom, que incluye más de 151,000 km de gasoductos principales y ramales, 256 estaciones compresoras, 23 instalaciones subterráneas de almacenamiento de gas con una capacidad activa total de 76 mil millones de metros cúbicos, proporcionando la regulación de los cambios estacionales en la demanda. La infraestructura no es un activo barato, pero vale la pena.

Ahora existe la posibilidad de ajustar la relación de precios, incluso en las bolsas de valores, de la “nueva economía” material y no material. Su diferencia fundamental fue formulada por el bloguero Viktor Mamai:

Apple, Alphabet (Google), Microsoft , Facebook … Todas estas empresas son objetos de infraestructura del mundo del futuro. Y su alta capitalización no es más que una burbuja financiera creada con el propósito de construir la “Nueva Infraestructura”. Además, el financiamiento proviene de terceros bajo el esquema de una pirámide financiera.

Según el autor, cuando los imperios de TI conquisten el mundo entero, llegará el límite del desarrollo extensivo y habrá un colapso grandioso del mercado de valores. Y entonces «las empresas de la ‘nueva economía’ comenzarán a tener problemas para financiar sus actividades, no viven de sus actividades económicas, sino de la emisión de acciones«. En perspectiva, esto significa, como dicen los expertos, que una corrección es inevitable.

Armas en la guerra de sanciones

Apenas unas semanas después de la introducción de sanciones “infernales” contra Rusia, resultó, como era de esperar, que están regresando a Occidente como un boomerang, D. Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. escribió en su canal de Telegram.

¿Hubo originalmente una alternativa a la respuesta simétrica a las «sanciones infernales»? ¿Era posible apretarse los cinturones, tratar de sentarse y esperar? Difícilmente.

Se ha superado el punto de bifurcación en las relaciones entre Occidente y Rusia. El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki anunció a los periodistas el 30 de marzo: «Lo que antes se llamaba rusofobia es hoy ya la corriente principal, hoy ya se acepta como la realidad en la que funcionamos«. O, en palabras de Sergei Lavrov, hubo una «explosión de rusofobia cavernícol «.

Se reveló la súper tarea del «escenario croata» para la RPD y la LPR, que se había estado preparando durante ocho años: además de llevar a Rusia a un conflicto armado con una Ucrania decepcionada, la organización de una «revolución de color» para cambiar el sistema político. Así se lee en el subtexto del discurso de Joe Biden en Varsovia, donde dijo sin circunloquios: » Putin no puede permanecer en el poder «.

Según la excandidata presidencial estadounidense Tulsi Gabbard,

el presidente Biden simplemente anunció en voz alta los objetivos de su administración, que son cambiar el poder en Rusia, sacar a Putin del poder. Están cumpliendo su propósito al… dañar a la población rusa, con la esperanza de que los ciudadanos rusos o el ejército se levanten y derroquen a su gobierno y se deshagan de Putin.

No es coincidencia que Sergey Lavrov califique lo que está sucediendo como un punto de inflexión fatídico en la historia, cuando se decide si Rusia permanecerá en el mapa político del mundo.

En una guerra de supervivencia, sería una frivolidad injustificada, una debilidad de voluntad imperdonable no recurrir a las medidas más eficaces de persuasión. Incluyendo el uso de las exportaciones de hidrocarburos como arma en la guerra de sanciones desatada por Occidente contra Rusia.

Fuente: El Espía digital