ENTREVISTA A MICHAEL HUDSON: «La hegemonía del dólar estadounidense termino abruptamente el miércoles pasado». Margaret Flowers.

Entrevista a Michael Hudson por Margaret Flowers

29 de marzo 2022.

Margaret Flowers: Estás escuchando Clearing the FOG , diciendo la verdad para exponer las fuerzas de la codicia, con Margaret Flowers. Y ahora me dirijo a mi invitado, Michael Hudson. Michael es el presidente del Instituto para el Estudio de las Tendencias Económicas a Largo Plazo, ISLET. Es analista financiero de Wall Street y distinguido profesor investigador de Economía en la Universidad de Missouri, en Kansas City. También es autor de numerosos libros y recientemente actualizó su libro, «Superimperialismo: la estrategia económica del imperio estadounidense». Gracias por tomarse el tiempo para hablar conmigo hoy, Michael.

Michael Hudson: Bueno, gracias por invitarme a Margaret.

MF: Has hablado mucho y escrito mucho sobre la hegemonía del dólar y lo que está pasando ahora con la desdolarización. ¿Puede comenzar explicando a mis oyentes qué es la hegemonía del dólar y cómo ha beneficiado a la clase rica en los Estados Unidos?

MH: La hegemonía del dólar parece ser la posición que acaba de terminar a partir de esta semana de manera muy abrupta. La hegemonía del dólar fue cuando la guerra de Estados Unidos en Vietnam y el gasto militar de las décadas de 1960 y 1970 ahuyentaron a Estados Unidos del oro. Todo el deficit de la balanza de pagos de EE. UU. fue gasto militar y comenzó a agotar el suministro de oro. Entonces, en 1971, el presidente Nixon eliminó el dólar del oro. Bueno, todos pensaron que Estados Unidos ha estado controlando la economía mundial desde la Primera Guerra Mundial al tener la mayor parte del oro y al ser el acreedor del mundo. Y pensaron qué va a pasar ahora que Estados Unidos tiene déficit, en vez de ser acreedor.

Bueno, lo que sucedió fue que, como lo describí en Super Imperialism, cuando Estados Unidos abandonó el oro, los bancos centrales extranjeros no tenían nada que comprar con los dólares que fluían hacia sus países, de nuevo, principalmente por el déficit militar estadounidense, pero también por las adquisiciones de inversiones. Y se dieron cuenta que estos dólares entraban, lo único que podían hacer era reciclarlos a los Estados Unidos. ¿Y qué tienen los bancos centrales? No compran propiedades, por lo general, en ese entonces no lo hacían. Compran bonos del Tesoro. Y así, Estados Unidos estaría gastando dólares en el extranjero y los bancos centrales extranjeros realmente no tenían nada que hacer más que devolverlos para comprar bonos del tesoro para financiar no solo el déficit de la balanza de pagos, sino también el déficit presupuestario que era en gran parte de carácter militar. Entonces, la hegemonía del dólar fue el sistema en el que los bancos centrales extranjeros mantienen sus reservas monetarias y de ahorro internacional en dólares y los dólares se utilizan para financiar las bases militares en todo el mundo, cerca de ochocientas bases militares que las rodean. Entonces, básicamente, los bancos centrales tienen que conservar sus ahorros usándolos como armas, militarizándolos, prestándolos a Estados Unidos, para seguir gastando en el extranjero.

Esto le dio a Estados Unidos un viaje gratis. Imagínese si fuera a la tienda de comestibles y simplemente pagara dándoles un pagaré. Y luego, la próxima semana, quiere comprar más comestibles y les da otro pagaré. Y dicen, espera un minuto, tienes un pagaré antes y dices, bueno, solo usa el pagaré para pagar a la compañía de leche que entrega, o a los agricultores que entregan. Puede usar esto como su dinero y solo como cliente, seguirá escribiendo pagarés y nunca tendrá que pagar nada porque su pagaré es dinero de otras personas. Bueno, eso es lo que era la hegemonía del dólar, y era un viaje gratis. Y todo terminó el miércoles pasado cuando Estados Unidos se apoderó de las reservas de Rusia después de haberse apoderado de las reservas de divisas de Afganistán y de las reservas de divisas de Venezuela y de otros países.

Y de repente, esto significa que otros países ya no pueden mantener sus reservas de manera segura enviando su dinero de regreso, depositándolos en bancos de EE. UU. o comprando valores del Tesoro de EE. UU., o teniendo otras inversiones de EE. . Entonces, de repente esta última semana, estás viendo la economía mundial fracturarse en dos partes, una parte dolarizada y otros países que no siguen las políticas neoliberales que Estados Unidos insiste en que sigan sus aliados. Estamos viendo el nacimiento de una nueva economía mundial dual.

MF: Vaya, hay mucho que desempacar allí. Entonces, ¿estamos viendo que otros países comienzan a desinvertir en dólares estadounidenses? Ha escrito sobre cómo los bonos del Tesoro que compran estos bancos centrales básicamente han estado financiando nuestra economía nacional. ¿Están empezando a deshacerse de esos lazos o qué está pasando?

MH: No, no han estado financiando nuestra economía nacional porque la Reserva Federal puede crear su propio dinero para financiar la economía nacional. No necesitamos pedir prestado a países extranjeros para financiar nuestra economía. Podemos imprimirlo nosotros mismos. Lo que hace la hegemonía del dólar es financiar el déficit de la balanza de pagos. Financia nuestros gastos en otras economías, nuestros gastos en el exterior. No ayuda a nuestra economía, pero sí nos ayuda a viajar gratis desde otros países . Cuantos más dólares gastamos en hacer una base militar, todos estos gastos militares se entregan al Banco Central local que los gira y los envían de regreso a la Reserva Federal o los deposita en cuentas bancarias de los EE. UU.Por lo tanto, lo que recibimos es el viaje gratis internacional, no un viaje gratis nacional.

MF: Está bien. Entonces, estamos viendo países ahora, desde la semana pasada, comenzando a mover sus activos de regreso para repatriarlos porque sé que para Afganistán, un gran problema es que la mayor parte del dinero del gobierno estaba fuera del país y eso ha sido utilizado como arma . contra Afganistán incautando esos activos y no permitiendo que el Banco Central de Afganistán los tenga. ¿Estamos empezando a ver a otros países repatriar su dinero y su oro?

MH: Bueno, las cifras solo están disponibles al final de cada mes, se informan al final de cada mes y luego hay un retraso de dos meses, por lo que no tenemos idea de lo que está sucediendo. Pero he estado hablando con personas de todo el mundo en los últimos días y el consenso es que ahora todos están decidiendo el único lugar, seguramente si eres China, Rusia o Kazajstán o estás en la órbita de Eurasia, Sur. Asia, Asia oriental, se dan cuenta, esperen un minuto, si todo lo que tenemos que hacer es algo como lo que hizo Allende en Chile o todo lo que tenemos que hacer es negarnos a vender nuestra industria a los inversionistas estadounidenses y pueden tratarnos como si trato a venezuela.Así que pueden imaginar que todo el mundo está viendo esto y existe la expectativa de que, como resultado de la guerra en Ucrania, esa es realmente la guerra de la OTAN de Estados Unidos, que esto va a crear una crisis de balanza de pagos en todo el Sur Global a medida que suban los precios de la energía, los precios del petróleo se disparen, los precios de los alimentos se disparen y esto hará que les resulte imposible pagar sus deudas externas a menos que se queden sin comida ni energía. Obviamente, esta es una crisis política. Es decir, el único resultado puede ser dividido el mundo en dos.

MF: Has estado escribiendo sobre este suceso. Ha escrito que la desdolarización ha estado ocurriendo relativamente rápido en los últimos años. Entonces, ¿ahora estamos viendo el resultado final de eso? Quiero decir, la gente dijo que podría suceder rápidamente. ¿Es eso exactamente lo que estamos viendo en este momento?

MH: Sí, y nadie esperaba que sucediera tan rápido. Nadie esperaba que fuera el propio Estados Unidos el que acabara con la desdolarización . La gente pensó que, bueno, la mayoría de las ventas de mi libro que describe este superimperialismo fueron compradas por el Departamento de Defensa y lo vieron como un libro de cómo hacerlo. Y me llevaron a la Casa Blanca y al Departamento de Defensa para explicarles cómo funciona el imperialismo.

Esperaba que tal vez China, Rusia y otros países dijeran: «No queremos darle viajes gratis a Estados Unidos». Y, sin embargo, fue el propio Estados Unidos el que rompió todo esto, al apoderarse de las reservas de Rusia justo después de que se apoderara de las reservas de Afganistán y Venezuela.

Nada como esto ha sucedido en la historia moderna, incluso en las guerras del siglo XIX. En la Guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, Rusia, Inglaterra y Alemania, todos siguieron pagando las deudas a los países contra los que luchaban porque la idea es que las deudas eran sacrosantas. Y ahora, de repente, no solo las deudas no son sagradas, sino que los países simplemente pueden captar ahorros extranjeros. Supongo que el problema comenzó después de que cayó el Sha de Irán y Estados Unidos tomó el dinero de Irán y se negó a dejar que pagara a sus tenedores de bonos y comenzó toda la guerra contra Irán por tratar de tomar el control de sus propios recursos petroleros. Entonces, de arrepentimiento,Estados Unidos se apoderó de esto y terminó con lo que todos pensaban que era una moralidad inmutable .

MF: Así que fue en 1979 cuando el Shah cayó en Irán y, durante las últimas décadas, Estados Unidos ha estado usando cada vez más la guerra económica contra países a través de lo que la gente llama sanciones, pero en realidad son medidas coercitivas unilaterales ilegales. ¿Ha sido eso algo que ha impulsado y preparado el escenario para lo que está sucediendo hoy?

MH: Sí, el Fondo Monetario Internacional ha operado, básicamente, como un brazo del Departamento de Defensa. Ha estado rescatando dictaduras, rescatando a Ucrania, prestando dinero a países cuyas oligarquías clientes Estados Unidos quiere apoyar, y no prestando dinero a países que Estados Unidos no quiere apoyar, como Venezuela. Entonces, su trabajo es básicamente promover políticas neoliberales e insistir en que otros países equilibren sus pagos mediante una guerra de clases contra el trabajo.

La condicionalidad en la que insiste el FMI para el endeudamiento externo es que los países devalúen su moneda, reduzcan sus salarios y aprueben leyes antilaborales. Bueno, cuando bajas el tipo de cambio de la moneda, ¿qué bajas realmente? Los precios de los alimentos se fijan en dólares a nivel internacional, los precios de las materias primas y los precios de la maquinaria y muchos bienes. La única variable económica devaluada es el trabajo doméstico (y las rentas domésticas). El FMI ha estado utilizando este tipo de política de libre comercio económico basura como un medio para mantener bajas las tasas salariales en el Sur Global. Se podría decir que es una financiarización de un conflicto finalmente militar para promover la ideología neoliberal.

MF: Y mencionaste la reducción de salarios y cosas por el estilo. Y esto en realidad se hace porque es favorable para los inversionistas estadounidenses y las empresas estadounidenses, ¿verdad? Quiero decir, el Banco Mundial en realidad tiene un índice, el índice del costo de hacer negocios, que ayuda a informar a las grandes corporaciones sobre las leyes que aprueban los países que los hacen más favorables para que ingresen empresas.

MH: Es incluso peor que eso. El objetivo central del Banco Mundial es evitar que otros países cultiven sus propios alimentos. Esa es la directiva principal. Solo hará préstamos para que los países ganen divisas y ha insistido desde 1950 en que los países que toman prestado de él deben cambiar su agricultura a cultivos de exportación de plantaciones para cultivar cultivos tropicales que no se pueden cultivar en los Estados Unidos por razones ambientales y climáticas. . Y los países no deben cultivar sus propios alimentos y no deben emprender la Reforma Agraria ni la pequeña agricultura familiar. Por lo tanto, insistió en la agroindustria de propiedad extranjera en la agricultura de grandes plantaciones. Y lo que eso significa es que los países que se han endeudado para préstamos agrícolas no han sido préstamos para producir sus propios alimentos. Ha sido para competir entre sí en la producción de cultivos tropicales de exportación mientras se depende cada vez más de los Estados Unidos para sus suministros de alimentos y granos. Y esa es parte de la esquina en la que los pintaron que va a crear tal hambruna mundial este verano.

MF: Definitivamente quiero entrar en eso, así como en la situación energética y la crisis climática, pero antes de hacerlo, solo quiero que comente rápidamente cómo esto también ha llevado a los países a buscar alternativas. Estados Unidos eliminó a Rusia del sistema SWIFT, que es el mecanismo internacional para el comercio y las finanzas. Amenazó a China si no denunciaba lo que estaba pasando con Rusia y Ucrania para sacarlos del sistema SWIFT. Entonces, esta arrogancia de los Estados Unidos también está alejando a los países para buscar otras alternativas, ¿verdad?

MH: Ese es todo el punto. Bueno, afortunadamente han estado amenazando con sacar a Rusia de SWIFT durante los últimos dos años. Y así, Rusia y China han estado implementando un sistema alternativo. Por lo tanto, casi sin problemas al pasar están a usar su propia moneda entre sí en lugar de usar el dólar. Y eso es parte de lo que ha acabado con el patrón dólar y con la hegemonía del dólar.

Si la forma en que tienes la hegemonía del dólar es hacer que otros países depositen tu dinero en tus bancos y manejen su comercio de petróleo entre ellos financiándolo en dólares, pero de repente tomas todos sus dólares y no les dejas usar Los bancos estadounidenses paguen por su petróleo y su comercio entre ellos, luego cambiarán a un sistema diferente . Y eso es exactamente lo que ha acabado con la hegemonía del dólar, como acabas de señalar.

MF: Entonces, analizamos un poco hacia dónde se dirigen las cosas con esta nueva situación, una situación que cambia rápidamente. Puede ser difícil decir qué está pasando, pero hablar sobre una crisis alimentaria este verano. ¿Puedes hablar un poco más sobre eso y el conflicto en Ucrania alimenta eso?

MH: Bueno, como han dicho el presidente Putin y Lavrov, la lucha en Ucrania no se trata realmente de Ucrania en absoluto. Es una lucha sobre qué forma tomará el mundo y si el mundo será unipolar o, como parece ahora, multipolar . Estados Unidos, durante el último año antes de que comenzara a intensificar los ataques contra la Ucrania de habla rusa, estaba tratando de bloquear a Europa, y especialmente a Alemania, para que no comprara gas y petróleo a Rusia.

Hay tres pilares de la política exterior estadounidense que fundamentan el poder estadounidense. El primer pilar es la industria petrolera. Esa es la industria más poderosa después de la banca en los Estados Unidos. Y Estados Unidos a lo largo del siglo XX, junto con Gran Bretaña y Francia, han controlado el comercio mundial de petróleo.

Eso ha beneficiado a los Estados Unidos de dos maneras. Número uno, somos un importante exportador de petróleo porque tenemos una gran industria de petróleo y gas. Pero, número dos, nuestras empresas estadounidenses controlan el comercio exterior de petróleo. De modo que si algún país, digamos Chile o Venezuela, hace algo que a Estados Unidos no le gusta, como cultivar su propia comida o seguir una política socialista, Estados Unidos puede simplemente cortarles el petróleo y sancionarlos. Sin petróleo, no tienen energía para conducir los autos o hacer funcionar sus fábricas o impulsar su PIB.

Entonces, la guerra estadounidense en Ucrania es realmente una guerra contra Alemania. Rusia no es el enemigo. Alemania y Europa son el enemigo y Estados Unidos lo dejó muy claro. Esta es una guerra para encerrar a nuestros aliados para que no puedan comerciar con Rusia . No pueden comprar petróleo ruso. Deben depender del petróleo americano por el que tendrán que pagar tres o cuatro veces más. Tendrán que depender del gas natural licuado estadounidense como fertilizante. Si no compran gas estadounidense para fertilizante, y no les permitimos comprar de Rusia, entonces no pueden poner fertilizante en la tierra y el rendimiento de la cosecha caerá en un 50% sin fertilizante.

Entonces, la guerra en Ucrania fue para hacer que Rusia se vea tan mal al defenderse de los ataques de la derecha ucraniana en las áreas de habla rusa que Estados Unidos ha dicho, miren qué mala es Rusia. Tienes que renunciar a comprar petróleo y gas o cereales o titanio o paladio o cualquier otra cosa de Rusia.

Y así, el efecto de esta guerra ha sido encerrar a los países de la OTAN en la dependencia de Estados Unidos porque el gran temor de Estados Unidos en los últimos años es que a medida que Estados Unidos se desindustrializa, estos países miran hacia la parte del mundo que está creciendo, China, Asia Central, Rusia, Asia del Sur . Y Estados Unidos temía perder el control de sus satélites principalmente en la OTAN, pero también en Sudamérica. Por lo tanto, sancionó y bloqueó su capacidad de comprar energía fuera de los EE. UU. Están bloqueando su capacidad para comprar alimentos fuera de los EE. UU., bloqueando su capacidad para invertir o utilizar su excedente para prosperar invirtiendo en China, Rusia o Eurasia.

Entonces, esta es básicamente una guerra de Estados Unidos para encerrar a sus aliados. Bueno, el resultado es que los precios del petróleo, ahora que no se puede conseguir petróleo ruso, van a subir mucho, y eso va a crear una crisis para muchos de los países del Sur Global que tienen déficit de petróleo. Las compañías de fertilizantes en Alemania ya han estado cerrando porque dicen, sin gas ruso, hacemos nuestro fertilizante con gas, y si no podemos obtener gas ruso, no podemos producir el fertilizante. Entonces, los precios mundiales de los fertilizantes están subiendo.

Rusia es el mayor exportador de cereales. Y ahora que las exportaciones de granos están siendo bloqueadas por las sanciones, la pregunta es, ¿qué van a hacer el norte de África y el Cercano Oriente que han estado dependiendo en gran medida de las exportaciones de granos de Rusia? Los precios de sus alimentos van a subir mucho.

Se pueden imaginar simplemente al ver lo que está sucediendo en los Estados Unidos cuando los precios de la gasolina suben aquí, los precios de los alimentos suben aquí, no solo se aprietan los presupuestos familiares individuales, sino que en todo el mundo, se aprieta el equilibrio de pagos de otros países. Y así, están desesperados. ¿Cómo van a pagar los precios más altos a menos que pidan prestado aún más dinero a los bancos estadounidenses? Y por supuesto, ese es otro brazo de la política estadounidense. Los bancos de EE. UU. esperan hacer una matanza al hacer préstamos a tasas de interés crecientes a países del tercer mundo.

Y por supuesto, las exportaciones de armas. La OTAN en los últimos días ha accedido a realizar exportaciones de armamento estadounidense para aumentar su compra de armamento. Entonces, el mercado de valores se ha disparado en los últimos días. Dicen esto, la hambruna mundial, la crisis mundial es una bonanza para Wall Street. Las acciones de la compañía petrolera están subiendo, las acciones militares, industriales , Boeing Raytheon, las acciones bancarias. Esta es la gran toma de poder de Estados Unidos, y se da cuenta, cuando puede crear una crisis y decirle al Sur Global oa los países pobres su dinero o su vida. Así es como se han realizado la mayor parte de las grandes tomas y conquistas de bienes a lo largo de la historia.

MF: Y justo esta semana en las reuniones de la OTAN, el presidente Biden básicamente dijo que los precios de los alimentos van a subir en los Estados Unidos y Europa como resultado de lo que está sucediendo. Y ese es solo el precio que tenemos que pagar.

MH: Bueno, lo que debería haber dicho, este es el precio que nos tienen que pagar . Así se lo tomó la bolsa. Cuando dijo que este es el precio que tenemos que pagar, este es el precio que los consumidores tienen que pagar a las compañías petroleras estadounidenses, a las empresas estadounidenses de distribución de alimentos agrícolas. Es el precio que otros países tienen que pagar a los Estados Unidos.

Esto es para decirle al resto del mundo, ya sabes, te tenemos completamente, no sé cómo decirlo, qué frase usar, pero no tienes otra opción, tu dinero o tu vida. . Te tenemos atrapado. Y se jacta del hecho de que esta inflación resultante es exactamente lo que pretendía la guerra en Ucrania que ha llevado al aislamiento de Rusia y otros países siguiendo una política no estadounidense.

MF: Pero cada vez más países de América Latina, de África, recurren a países como China en busca de asociaciones, de inversiones. ¿Ve usted un punto en el que simplemente hay este rechazo real de los Estados Unidos y se recurre a estas alternativas?

MH: Eso es exactamente lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que la inversión de China es muy diferente de la inversión estadounidense. Las inversiones estadounidenses y europeas darán inversiones financieras a los países a un interés que todo el país está obligado a pagar. La inversión de China se lleva a cabo a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta y la inversión directa de capital en el desarrollo de puertos, infraestructura y ferrocarriles. Y en lugar de tener un derecho financiero general contra estos países, China tiene un derecho de equidad, un derecho de propiedad respaldado por los medios físicos de producción que establece .

Bueno, este verano, cuando los países digan que no pueden pagar sus deudas externas, Estados Unidos tiene como plan de respaldo, está bien, anotemos las deudas de todos, las deudas gubernamentales, entre nosotros para que los gobiernos puedan pagar a los tenedores de bonos privados y los bancos. Y van a intentar, básicamente, EE. UU. perdonará sus deudas para que América Latina pueda pagar al Chase Manhattan Bank y al Citibank ya los tenedores de bonos. Y China va a decir, espera un minuto, no tenemos ningún reclamo financiero contra estos países. No les prestamos dólares. No les prestamos nuestra moneda extranjera en absoluto. Construimos activos allí y los activos todavía están en su lugar. No hay problema ahí.

Entonces, la pregunta es, ¿de quién se van a escribir las deudas a quién? Y todo esto va a conducir, como podéis imaginar, a la desestabilización. Es probable que Estados Unidos intente impulsar un cambio de régimen en los países que intentan comerciar con China como ya ha amenazado a China. Y cuantas más sanciones imponga Estados Unidos a América Latina, África y el Cercano Oriente y el sur de Asia, estarán creando una crisis, pero la crisis llevará al resto del mundo a tratar a Estados Unidos de la misma manera que Rusia y China está tratando a Estados Unidos como el enemigo que amenaza al mundo entero con su toma de poder neoliberal. Entonces, Estados Unidos en cierto modo se está aislando del resto del mundo al declararle la guerra.

MF: Y creo que eso no va a ser bueno para nosotros aquí en Estados Unidos. Usted ha hablado sobre la forma en que se ha estructurado la economía actual. También has planteado mucha preocupación por la crisis climática. Y, por supuesto, tenemos el informe reciente del IPCC que básicamente dice que estamos muy atrasados ​​en la adopción de medidas para incluso adaptarnos a la crisis climática o al calentamiento que vamos a experimentar. Entonces, ahora en esta nueva situación, ¿cómo ve que impacta la crisis climática?

MH: Esto es lo que dijo Biden, en efecto: “Estamos muy atrasados ​​en el ritmo del calentamiento global”. La política estadounidense se basa en aumentar y acelerar el calentamiento global. Ese ha sido un punto central de la política estadounidense desde que me uní al Instituto Hudson en la década de 1970. Estados Unidos se opone a cualquier intento de tratar de prevenir el calentamiento global porque se puede imaginar lo que sucedería si otros países recurrieran a la energía solar y las energías renovables. Eso reducirá su dependencia de la industria petrolera estadounidense. Si nos fijamos en la política estadounidense, está dirigida básicamente por la industria petrolera para establecer la dependencia de otros países del petróleo. Entonces, obviamente , lo último que hará Estados Unidos es prevenir el calentamiento global.. Entonces, si estamos atrasados ​​en el calentamiento global, es que el nivel del mar no está aumentando lo suficientemente rápido. El mundo no se está calentando lo suficientemente rápido como para no bloquear la dependencia extranjera del petróleo de Estados Unidos.

Y creo que han visto lo que ha dicho el presidente Biden en las últimas semanas, el combustible del futuro es el carbón y el petróleo. En este momento, está en Polonia. Creo que está sugiriendo que el carbón polaco, que es uno de sus principales productos, debería usarse en Europa en lugar del gas ruso. Entonces, la política exterior estadounidense se basa en el uso acelerado de carbón y petróleo, no en energías renovables.

Ahora, por eso creo que el movimiento ambientalista debe convertirse en un movimiento contra la guerra y el movimiento contra esta hegemonía neoliberal del dólar. No vas a evitar el calentamiento global a menos que detengas el dominio de la política exterior estadounidense por parte de la industria petrolera .

MF: Creo que hemos estado viendo ese cambio en los últimos años en el que el movimiento climático está comenzando a comprender que no podemos abordar esta crisis sin abordar al ejército estadounidense. Entonces, en los últimos minutos que tengo contigo, ¿qué tienes que decir a los oyentes sobre hacia dónde va esto materialmente para nosotros como personas que vivimos en los Estados Unidos, un país que se ha mostrado como un estado fallido? Creo que la pandemia de Covid-19 realmente ha expuesto que, de muchas maneras, la inseguridad financiera que enfrentan las personas, la vivienda, la educación, la atención médica, todas las fallas del gobierno para satisfacer las necesidades básicas de las personas. ¿Cómo crees que va a cambiar eso con esta nueva situación?

MH: Bueno, Estados Unidos ha estado recibiendo un viaje gratis a nivel internacional. Entonces, gran parte de la prosperidad aquí ha sido el resultado de no tener que pagar por nuestros propios gastos militares, de no tener que pagar por muchas de las inversiones extranjeras que tenemos que suministran a EE.UU. materias primas extranjeras a bajo precio. Todo eso está siendo terminado por la política del presidente Biden, que, por supuesto, los republicanos apoyan tanto como los demócratas.

Entonces, realmente hay un movimiento político que está terminando empobreciendo, diría yo, al 99% de los estadounidenses. Si bien la Reserva Federal salva el mercado de acciones y bonos para el 1%, habrá una gran contracción que forzará, creo, a la mayoría de las familias estadounidenses a endeudarse, lo que probablemente llevará al cierre de muchas empresas tal como lo había hecho usted. la crisis de Covid cerró muchos negocios. Habrá aumentos en los precios del combustible, aumentos en los precios de los alimentos que forzarán por completo a las familias a la morosidad y la incapacidad de ser autosuficientes sin endeudarse o vender sus casas y convertirse en inquilinos.

MF: Y ese es otro problema con la compra de viviendas en los Estados Unidos por parte de estas corporaciones de inversión para que luego puedan controlar esos precios de alquiler. Parece que se avecinan días difíciles.

MH: Sí. Bueno, y nadie puede realmente, es realmente Uncharted Territory porque nadie pensó que había una alternativa. El punto de vista económico era, como dijo Margaret Thatcher, “No hay alternativa”. Bueno, ahora, Estados Unidos obligó al mundo a encontrar su propia alternativa.

MF: Bueno, gracias por compartir esa sabiduría conmigo. Animo a la gente a seguir siguiéndote y leyendo tus libros y siguiendo tu escritura. ¿Cuál es el mejor lugar para encontrarte?

MH: Tengo un sitio web: Michael-Hudson.com. Y estoy en Patreon. Publico mis artículos en el sitio web y en Patreon.

MF: Bueno, muchas gracias por tomarse el tiempo para hablar conmigo hoy y por el importante trabajo que está haciendo.

MH: Bueno, estoy muy contenta de que tuviéramos que hablar de esto, Margaret.

Fuente: UNZ