LA GUERRA DE MANIOBRAS AL ESTILO RUSO. MANUAL BÁSICO PARA “ANALISTAS ANALFABETOS” OCCIDENTALES. Scott Ritter.

Scott Ritter.

28 de marzo 2022.

1/ Big Arrow War—un manual básico. Para todos aquellos que se rascan la cabeza por la confusión, o se quitan el polvo de sus uniformes de gala para el desfile de la victoria de Ucrania en Kiev, por las noticias sobre el «cambio estratégico» de Rusia, es posible que desee volver a familiarizarse con los conceptos militares básicos.

2/ La guerra de maniobras es un buen punto de partida. Comprenda que Rusia comenzó su “operación militar especial” con un grave déficit de mano de obra: 200.000 atacantes frente a unos 600 000 defensores (o más). El conflicto de desgaste clásico nunca fue una opción. La victoria rusa requirió maniobra.

3/ La guerra de maniobras es más psicológica que física y se centra más en el nivel operativo que en el táctico. La maniobra es movimiento relacional: cómo despliegas y mueves tus fuerzas en relación con tu oponente. La maniobra rusa en la primera fase de su operación apoya esto.

4/ Los rusos necesitaban moldear el campo de batalla a su favor. Para hacer esto, necesitaban controlar cómo Ucrania empleaba sus fuerzas numéricamente superiores, mientras distribuía su propio poder de combate más pequeño para lograr mejor este objetivo.

5/ Estratégicamente, para facilitar la capacidad de maniobra entre los frentes sur, central y norte, Rusia necesitaba asegurar un puente terrestre entre Crimea y Rusia. La toma de la ciudad costera de Mariupol fue fundamental para este esfuerzo. Rusia ha cumplido esta tarea.

6/ Mientras se desarrollaba esta compleja operación, Rusia necesitaba evitar que Ucrania maniobrara sus fuerzas numéricamente superiores de una manera que interrumpiera la operación de Mariupol. Esto implicó el uso de varias operaciones de apoyo estratégicas: fintas, operaciones de apoyo y ataque profundo.

7/ El concepto de una finta es simple: se considera que una fuerza militar se está preparando para atacar un lugar determinado o, de hecho, lleva a cabo un ataque, con el fin de engañar a un oponente para que comprometa recursos en respuesta a las acciones percibidas o reales.

8/ El uso de la finta desempeñó un papel importante en la Tormenta del Desierto, donde las fuerzas anfibias de la US Navy amenazaron la costa de Kuwait, lo que obligó a Irak a defenderse de un ataque que nunca llegó, y donde la 1.ª División de Caballería atacó Wadi Al Batin para inmovilizar a la Guardia Republicana.

9/ Los rusos hicieron un uso extensivo de la finta en Ucrania, con fuerzas anfibias frente a Odessa congelando a las fuerzas ucranianas allí, y un gran ataque de finta hacia Kiev obligando a Ucrania a reforzar sus fuerzas en la capital. Ucrania nunca pudo reforzar sus fuerzas en el este.

10/ Las operaciones de fijación también fueron críticas. Ucrania había reunido entre 60.000 y 100.000 soldados en el este, frente a Donbas. Rusia llevó a cabo un amplio ataque de fijación diseñado para mantener estas fuerzas totalmente comprometidas e incapaces de maniobrar con respecto a otras operaciones rusas.

11/ Durante la Tormenta del Desierto, se ordenó a dos divisiones de infantería de marina que llevaran a cabo ataques similares contra las fuerzas iraquíes desplegadas a lo largo de la frontera kuwaití-saudí, inmovilizando a un número significativo de hombres y material que no se podía utilizar para contrarrestar el principal ataque estadounidense en el oeste.

12/ El ataque de fijación ruso inmovilizó la principal concentración de fuerzas ucranianas en el este y las alejó de Mariupol, que fue asaltada y reducida. Las operaciones de apoyo desde Crimea contra Kherson ampliaron el puente terrestre ruso. Esta fase ya está completa.

13/ Rusia también participó en una campaña de ataque profundo estratégico diseñado para interrumpir y destruir la logística, el comando y control, el poder aéreo y el apoyo de fuego de largo alcance de Ucrania. Ucrania se está quedando sin combustible y municiones, no puede coordinar las maniobras y no tiene una Fuerza Aérea significativa.

14/ Rusia está reubicando algunas de sus unidades principales desde donde habían participado en operaciones engañosas en el norte de Kiev hacia donde puedan apoyar la siguiente fase de la operación, a saber, la liberación del Donbas y la destrucción de la principal fuerza ucraniana en el este.

15/ Esta es la guerra de maniobra clásica. Rusia ahora mantendrá a Ucrania en el norte y el sur mientras sus fuerzas principales, reforzadas por las unidades del norte, los infantes de marina y las fuerzas liberadas por la captura de Mariupol, buscan envolver y destruir 60.000 fuerzas ucranianas en el este.

16/ Esta es la Gran Guerra de las Flechas en su máxima expresión, algo que los estadounidenses solían conocer pero que olvidaron en los desiertos y las montañas de Afganistán e Irak. También explica cómo 200.000 rusos han podido derrotar a 600.000 ucranianos. Así termina la cartilla sobre la guerra de maniobras, al estilo ruso.

* ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EE. UU. y autor de ‘ SCORPION KING : America’s Suicidal Embrace of Nuclear Weapons from FDR to Trump’. Sirvió en la Unión Soviética como inspector implementando el Tratado INF, en el estado mayor del General Schwarzkopf durante la Guerra del Golfo, y de 1991 a 1998 como inspector de armas de la ONU.

Fuente: El Espía digital