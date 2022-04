ENCRUCIJADA ALIMENTARIA: DESDE UCRANIA SE ACELERA LA CRISIS DE TODO. Eder Peña.

Los pescadores de Ayamonte han cortado el Puente Internacional del Guadiana que une España y Portugal. No están de acuerdo con las ayudas del Gobierno y no volverán a faenar hasta que no se baje el precio del combustible. pic.twitter.com/sK5YlJYqnH

— Rafa Posadas (@rafaposadas1) March 25, 2022