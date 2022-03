ENTREVISTA A LARRY C. JOHNSON: «El ejército ucraniano ha sido derrotado. Lo que queda es limpiar» Mike Whitney.

Entrevista a Larry C. Johnson por Mike Whitney.

Foto: Un tanque ucraniano Bulat T-64BM destruido durante los combates en Donetsk, en el este de Ucrania.

21 de marzo 2022.

Biografía : Larry C Johnson es un veterano de la CIA y de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo del Departamento de Estado. Es el fundador y socio gerente de BERG Associates, que se estableció en 1998. Larry brindó capacitación a la comunidad de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas de EE. UU. durante 24 años. Ha sido vilipendiado por la derecha y la izquierda, lo que significa que debe estar haciendo algo bien. Su análisis y comentario se pueden encontrar en su blog, https://sonar21.com/

Pregunta 1 : ¿Puede explicarme por qué cree que Rusia está ganando la guerra en Ucrania?

Larry C. Johnson: dentro de las primeras 24 horas de la operación militar rusa en Ucrania, todas las capacidades de intercepción de radar terrestre de Ucrania fueron eliminadas. Sin esos radares, la Fuerza Aérea de Ucrania perdió su capacidad de interceptar aire a aire. En las tres semanas intermedias, Rusia ha establecido una zona de exclusión aérea de facto sobre Ucrania . Si bien aún es vulnerable a los misiles tierra-aire disparados desde el hombro suministrados por los EE. UU. y la OTAN a los ucranianos, no hay evidencia de que Rusia haya tenido que reducir las operaciones aéreas de combate.

También me llamó la atención la llegada de Rusia a Kiev a los tres días de la invasión. Recordé que los nazis en la Operación Barbarroja tardaron siete semanas en llegar a Kiev y las 7 semanas necesarias para someter la ciudad. Los nazis tenían la ventaja de no andarse con rodeos para evitar bajas civiles y estaban ansiosos por destruir la infraestructura crítica. Sin embargo, muchos supuestos expertos militares estadounidenses afirmaron que Rusia estaba empantanada. Cuando se colocó un 24 millas (o 40 millas, según la fuente de noticias) al norte de Kiev durante más de una semana, quedó claro que la capacidad de Ucrania para lanzar operaciones militares significativas había sido eliminada.Si su artillería estaba intacta, entonces esa columna era presa fácil para una destrucción masiva. Eso no sucedió. Alternativamente, si los ucranianos tenían una capacidad viable de ala fija o ala rotatoria, deberían haber destruido esa columna desde el aire. Eso no sucedió. O, si tuvieran una capacidad viable de misiles de crucero, deberían haber hecho llover el infierno sobre la columna rusa supuestamente estancada. Eso no sucedió. Los ucranianos ni siquiera montaron una emboscada de infantería significativa a la columna con sus jabalinas estadounidenses recién suministradas.

La escala y el alcance del ataque ruso son notables. Capturaron territorio en tres semanas que es más grande que la masa terrestre del Reino Unido. Luego procedieron a llevar a cabo ataques dirigidos a ciudades clave e instalaciones militares. No hemos visto un solo caso de una unidad del tamaño de una brigada o un regimiento ucraniano atacando y derrotando a una unidad rusa comparable. En cambio, los rusos han dividido al ejército ucraniano en fragmentos y han cortado sus líneas de comunicación. Los rusos están consolidando su control de Mariupol y han asegurado todos los accesos al Mar Negro. Ucrania ahora está aislada en el sur y el norte.

Me gustaría señalar que Estados Unidos tuvo más dificultades para capturar tanto territorio en Irak en 2003 mientras luchaba contra una fuerza militar muy inferior y menos capaz. En todo caso, esta operación rusa debería asustar muchísimo a los líderes políticos y militares estadounidenses.

La gran noticia llegó esta semana con los ataques con misiles rusos en lo que son bases de facto de la OTAN en Yavoriv y Zhytomyr. La OTAN realizó un entrenamiento de seguridad cibernética en Zhytomyr en septiembre de 2018 y describió a Ucrania como un «socio de la OTAN». Zhytomyr fue destruido con misiles hipersónicos el sábado. Yavoriv sufrió un destino similar el domingo pasado. Fue el principal centro de entrenamiento y logística que la OTAN y EUCOM utilizaron para suministrar cazas y armas a Ucrania. Un gran número del personal militar y civil de esa base resultó herido.

Rusia no solo está atacando y destruyendo bases utilizadas por la OTAN regularmente desde 2015, sino que no hubo advertencia de ataque aéreo y no se apagaron los misiles de ataque.

Pregunta 2 : ¿Por qué los medios intentan convencer al pueblo ucraniano de que pueden prevalecer en su guerra contra Rusia? Si lo que dices es correcto, entonces todos los civiles que están siendo enviados a luchar contra el ejército ruso están muriendo en una guerra que no pueden ganar. No entiendo por qué los medios querrían engañar a la gente en algo tan serio. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el asunto?

Larry C. Johnson– Esta es una combinación de ignorancia y pereza. En lugar de hacer reportajes reales, la gran mayoría de los medios (impresos y electrónicos), así como las grandes empresas tecnológicas, están apoyando una campaña de propaganda masiva. Recuerdo cuando George W. Bush era Hitler. Recuerdo cuando Donald Trump era Hitler. Y ahora tenemos un nuevo Hitler, Vladimir Putin. Este es un libro de jugadas cansado y fallido. Cualquiera que se atreva a plantear preguntas legítimas al respecto es inmediatamente catalogado como un títere de Putin o un títere de Rusia. Cuando no se pueden discutir los hechos, el único recurso son los insultos.

Pregunta 3– La semana pasada, el Coronel Douglas MacGregor fue invitado al Tucker Carlson Show. Sus puntos de vista sobre la guerra son sorprendentemente similares a los tuyos. Esto es lo que dijo en la entrevista :

“La guerra realmente ha terminado para los ucranianos. Se han molido en pedazos, no hay duda de eso a pesar de lo que escuchamos de nuestros principales medios de comunicación. Entonces, la verdadera pregunta para nosotros en esta etapa es, Tucker, ¿vamos a vivir con el pueblo ruso y su gobierno o vamos a seguir buscando este tipo de cambio de régimen disfrazado de guerra en Ucrania? ¿Vamos a dejar de usar a Ucrania como un ariete contra Moscú, que es efectivamente lo que hemos hecho? (Entrevista Tucker Carlson– MacGregor)

¿Está de acuerdo con MacGregor en que el verdadero propósito de incitar a Rusia a una guerra en Ucrania fue el “cambio de régimen”?

En segundo lugar, ¿está de acuerdo en que Ucrania está siendo utilizada como escenario para que EE. UU. llevar a cabo una guerra de poder contra Rusia?

Larry C. Johnson : Doug es un gran analista, pero no estoy de acuerdo con él: no creo que haya nadie en la Administración Biden que sea lo suficientemente inteligente como para pensar y planificar en esos términos estratégicos. En mi opinión, los últimos 7 años han sido la inercia del statu quo de la OTAN. Lo que quiero decir con eso es que la OTAN y Washington creían que podrían continuar arrastrándose hacia el este en las fronteras de Rusia sin provocar una reacción. La OTAN y el EUCOM llevaron a cabo ejercicios con regularidad, incluida la capacitación «ofensiva», y suministro de equipos. Creo que los informes en los Estados Unidos de que la CIA estaba brindando entrenamiento paramilitar a las unidades ucranianas que operan en el Donbass son creíbles.Pero me cuesta creer que después de nuestras debacles en Irak y Afganistán, de repente tengamos una estrategia del nivel de Sun Tzu moviendo los hilos en Washington.

Hay un aire de desesperación en Washington. Además de intentar prohibir todo lo ruso, la Administración Biden está tratando de intimidar a China, India y Arabia Saudita. No veo que ninguno de esos países caiga en la línea. Creo que la tripulación de Biden cometió un error fatal al tratar de demonizar todas las cosas y todas las personas rusas. En todo caso, esto es unir al pueblo ruso detrás de Putin y están listos para emprender una larga lucha.

Estoy conmocionado por el error de calculo al pensar que las sanciones economicas a Rusia los pondrían de rodillas. El opuesto es verdad. Rusia es autosuficiente y no depende de las importaciones. Sus exportaciones son fundamentales para el bienestar económico de Occidente . Si retienen el trigo, la potasa, el gas, el petróleo, el paladio, el níquel acabado y otros minerales clave de Occidente, las economías europea y estadounidense serán salvajes. Y este intento de coaccionar a Rusia con sanciones ahora ha hecho que sea muy probable que el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva internacional apareciera en el basurero de la historia.

Pregunta 4– Desde que pronunció su famoso discurso en Munich en 2007, Putin se ha estado quejando de la “arquitectura de la seguridad global”. En Ucrania podemos ver cómo estos molestos problemas de seguridad pueden convertirse en una guerra en toda regla. Como saben, en diciembre Putin hizo una serie de demandas relacionadas con la seguridad rusa, pero la administración de Biden se encogió de hombros y nunca respondió. Putin quería garantías por escrito de que la expansión de la OTAN no incluiría a Ucrania (membresía) y que los sistemas de misiles nucleares no se desplegarían en Rumania o Polonia. ¿Crees que las demandas de Putin no son razonables?

Larry C. Johnson– Creo que las demandas de Putin son bastante razonables. El problema es que el 99% de los estadounidenses no tiene idea del tipo de provocación militar que la OTAN y los EE. UU. han llevado un cabo en los últimos 7 años. Al público siempre se le dijo que los ejercicios militares eran «defensivos». Eso simplemente no es cierto. Ahora tenemos noticias de que DTRA estaba financiando biolaboratorios en Ucrania. Supongo que Putin podría aceptar permitir sistemas de misiles nucleares estadounidenses en Polonia y Rumania si Biden acepta permitir el uso de sistemas rusos comparables en Cuba, Venezuela y México. Cuando lo miramos en esos términos podemos empezar a entender que las demandas de Putin no son locas ni irrazonables.

Pregunta 5 : Los medios rusos informan que misiles rusos «lanzados desde el aire de alta precisión» golpearon una instalación en el oeste de Ucrania «matando a más de 100 soldados locales y mercenarios extranjeros». Aparentemente, el centro de entrenamiento de Operaciones Especiales estaba ubicado cerca de la ciudad de Ovruch, que está a solo 15 millas de la frontera con Polonia. ¿Qué nos puede decir sobre este incidente? ¿Estaba Rusia tratando de enviar un mensaje a la OTAN?

Larry C. Johnson– Respuesta corta: ¡SÍ! Los ataques militares rusos en el oeste de Ucrania durante la última semana han conmocionado y alarmado a los funcionarios de la OTAN. El primer golpe se produjo el domingo 13 de marzo en Yavoriv, ​​Ucrania. Rusia golpeó la base con varios misiles, algunos supuestamente hipersónicos. Murieron más de 200 personas, que incluían personal militar y de inteligencia estadounidense y británico, y cientos más resultaron heridos. Muchos sufrieron heridas catastróficas, como amputaciones, y están en el hospital. Sin embargo, la OTAN y los medios occidentales han mostrado poco interés en informar sobre este desastre.

Yavoriv fue una base importante de avanzada para la OTAN (ver aquí). Hasta febrero (antes de la invasión rusa de Ucrania), el Comando de Entrenamiento del 7º Ejército de EE. UU. estuvo operando desde Yavoriv hasta mediados de febrero. Rusia no se ha detenido ahí. Las noticias militares de ASB informan que Rusia golpeó otro sitio, Delyatyn, que está a 60 millas al sureste de Yavoriv (creo que el jueves). Ayer, Rusia golpeó a Zytomyr, otro sitio donde la OTAN tenía presencia anteriormente. Putin ha enviado un mensaje muy claro: las fuerzas de la OTAN en Ucrania serán vistas y tratadas como combatientes. Periododo.

Pregunta 6– El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha sido elogiado en los medios occidentales como un “líder en tiempos de guerra” y un “Winston Churchill” moderno. Lo que los medios de comunicación no les dicen a sus lectores es que Zelensky ha tomado una serie de medidas para fortalecer su control sobre el poder mientras daña las frágiles instituciones democráticas de Ucrania. Por ejemplo, Zelensky ha “prohibido once organizaciones de noticias de propiedad de la oposición” y trató de prohibir que el jefe del partido de oposición más grande de Ucrania, Viktor Medvedchuk, se postule para el cargo por un falso cargo de “financiamiento del terrorismo”. Este no es el comportamiento de un líder seriamente comprometido con la democracia.

¿Cuál es tu opinión sobre Zelensky? ¿Es él realmente el “líder patriótico” que los medios de comunicación lo presentan?

Larry C. Johnson : Zelensky es comediante y actor. No muy bueno en eso en mi opinión. Occidente está utilizando cínicamente el hecho de que es judío como una distracción del considerable contingente de neonazis (y me refiero a nazis genuinos que aún celebran los logros de la unidad ucraniana de las Waffen SS mientras luchan con los nazis en la Segunda Guerra Mundial). Los hechos son claros: está prohibiendo los partidos políticos de la oposición y cerrando los medios de comunicación de la oposición. Supongo que esa es la nueva definición de “democracia”.

Pregunta 7– ¿Cómo termina esto? Hay una publicación excelente en el sitio de Moon of Alabama titulada «Cuál será el estado geográfico final de la guerra en Ucrania » . El autor de la publicación, Bernard, parece pensar que Ucrania eventualmente se dividirá a lo largo del río Dniéper “y al sur a lo largo de la costa que alberga una población mayoritariamente étnica rusa”. También dice esto:

“Esto eliminaría el acceso de Ucrania al Mar Negro y crearía un puente terrestre hacia Transnistria, la escisión de Moldavia, que está bajo protección rusa. El resto de Ucrania sería un estado limitado a la tierra, principalmente agrícola, desarmado y demasiado pobre para convertirse en una nueva amenaza para Rusia en el corto plazo. Políticamente estaría dominado por fascistas de Galicia, lo que se convertiría en un gran problema para la Unión Europea”.

¿Qué piensas? ¿Impondrá Putin su propio asentamiento territorial en Ucrania para reforzar la seguridad rusa y poner fin a las hostilidades o es más probable un escenario diferente?

Larry C. Johnson– Estoy de acuerdo con Moon. El principal objetivo de Putin es proteger a Rusia de las amenazas extranjeras y divorciarse de Occidente. Rusia tiene los recursos físicos para ser un soberano independiente y está en proceso de hacer realidad esa visión.

