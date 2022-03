EL MOVIMIENTO DE JUDO GEOECONÓMICO DE PUTIN VOLTEA LAS MESAS FINANCIERAS EN OCCIDENTE. Andrew Korybko.

Andrew Korybko.

23 de marzo 2022.

En lugar de que la economía de Rusia esté a punto de colapsar, ahora es Occidente liderado por EE. UU. el que debe enfrentar este escenario alarmante, y todo debido a los eventos que EE. UU. mismo decidió poner en marcha.

Fiel a su estilo como el maestro de judo que es, el presidente Putin acaba de voltear las mesas financieras en Occidente con su último movimiento geoeconómico al declarar que el pago de las exportaciones de gas a países hostiles recientemente designados ahora solo se puede hacer en rublos. No es una coincidencia que el dólar cayera un 8,3% frente al rublo justo después, ya que los observadores del mercado temen con razón que Occidente está al borde de un gran colapso económico del que el presidente estadounidense, Joe Biden, culpa falsamente al líder ruso. La UE ahora se ve obligada a reforzar la moneda de Rusia que estaba cayendo o cortar por completo sus importaciones de la Gran Potencia de Eurasia y arriesgarse a que los precios se disparen más de $ 4,000 por 1,000 metros cúbicos de gas.

Cualquier resultado es beneficioso para Rusia: su moneda se estabilizará o el euro comenzará a desplomarse con la misma rapidez, si no más, y así amortiguará comparativamente la caída del rublo. La declaración del presidente Putin se produce estratégicamente justo antes de la visita de Biden al bloque donde asistirá a las cumbres de la OTAN, el G7 y el Consejo Europeo antes de visitar la principal vanguardia antirrusa de su país en la actualidad, Polonia . Ese aspirante a líder de Europa Central y Oriental (CEE) también está a punto de chocar con sus aliados ideológicos conservadores-nacionalistas en Hungría por la demanda de Varsovia de que toda Europa siga de inmediato su política de » desrusificación » recién promulgada de cortar todos los lazos con Rusia.

Occidente, liderado por Estados Unidos, pensó ingenuamente que sus sanciones planificadas y sin precedentes contra Rusia después de la operación militar especial en curso en Ucrania que se provocó después de que Estados Unidos se negara a respetar sus propuestas de garantía de seguridad aplastarían la economía de ese país, obligándolo así a emprender acciones unilaterales. concesiones que esencialmente equivaldrían a sacrificar la integridad de sus líneas rojas de seguridad nacional en Ucrania en particular y en Europa en general. El movimiento de judo geoeconómico del presidente Putin acaba de demostrar que se trataba de una predicción completamente errónea que ahora se ha vuelto completamente contraproducente para las economías occidentales, especialmente para Europa.

En lugar de que la economía de Rusia esté a punto de colapsar, ahora es Occidente liderado por EE. UU. el que debe enfrentar este escenario alarmante, y todo debido a los eventos que EE. UU. mismo decidió poner en marcha. Si la segunda posibilidad futura mencionada llega a suceder, entonces el colapso económico de Rusia ni siquiera sería tan malo ya que el resto del mundo, con la probable excepción de China, se hundiría con él, poniendo así a casi todos en la misma situación. y hacer que el propio declive económico de Moscú sea comparativamente menos doloroso. Acerca de eso, a pesar de su moneda hasta ahora colapsada, Rusia ya es en gran medida autosuficiente con la mayoría de los bienes y servicios básicos, especialmente productos agrícolas, por lo que aún se las arreglará sin importar qué.

Todo lo mencionado hasta ahora ya es muy oscuro pero lo peor podría estar por venir si la crisis de los precios de los alimentos que el presidente francés Macron espera dentro de varios meses también termina por materializarse. Eso muy bien podría suceder debido a que las exportaciones agrícolas de Rusia y Ucrania de lo que se ha descrito cariñosamente como uno de los graneros del mundo se ven afectadas negativamente por el conflicto en curso y las restricciones económicas impuestas contra Moscú. Además, las sanciones occidentales dirigidas por EE. UU. contra Rusia y su aliado bielorruso significan que ninguna de las potencias de fosfato podrá proporcionar fertilizantes a muchos de sus socios, lo que aumentará aún más el precio de los alimentos básicos y posiblemente reducirá también la producción.

Esto no solo podría llevar a que literalmente millones de personas en el ya empobrecido Sur Global mueran por escasez de alimentos, como advirtió el presidente Putin durante la » Reunión sobre apoyo socioeconómico para las regiones » de la semana pasada , sino que también podría desencadenar cambios políticos profundos en el Oeste liderado por EE. UU. debido a que los “mil millones de oro” no están acostumbrados a luchas tan básicas como poder pagar alimentos y energía. Los EE. UU. y sus vasallos europeos ya han experimentado disturbios a gran escala debido a la creencia de muchas de sus personas de que ciertas restricciones relacionadas con COVID no estaban realmente relacionadas con la promoción de la seguridad epidemiológica, sino que en realidad fueron impuestas por razones políticas de interés propio por parte de su élite.

Estas redes de protesta preexistentes pueden activarse muy fácilmente una vez más en busca de la necesidad mucho más urgente de garantizar que la gente promedio reciba alimentos y energía básicos, los cuales podrían no estar garantizados considerando las crisis interconectadas que se acaban de explicar y que fueron ambos catalizados por la respuesta de Occidente liderada por Estados Unidos a la misma operación especial rusa que ellos mismos provocaron. En el caso extremadamente desafortunado de que algo de esto suceda, entonces Rusia podría pasar de ser un llamado «paria» a un paraíso, ya que tiene suficiente comida y energía para satisfacer las necesidades de su propia gente, lo que sería el último movimiento geoestratégico de judo si sucede

*Andrew Korybko, analista politico estadounidense

Fuente: One World