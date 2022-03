EL CORREDOR DE TRANSPORTE NORTE-SUR ES UN PROYECTO DE INTEGRACIÓN TRANSCIVILIZACIONAL. Andrew Korybko.

Andrew Korybko.

24 de marzo 2022.

El NSTC (North-South Transpor Corridor) representa la convergencia física de los grandes planes estratégicos de Rusia centrados en el sur de equilibrar las anclas iraní-pakistaníes de su Ummah Pivot en esta parte particular del supercontinente con el Neo-NAM que persigue conjuntamente con India. La óptica transcivilizacional es inmensamente importante ya que habla del hecho de que la predicción del llamado ‘Choque de Civilizaciones’ de Huntington fue simplemente un ejemplo de ilusiones mal intencionadas (si no una propuesta de política provocativa) y ha sido cuestionada indiscutiblemente por la Convergencia de civilizaciones resultante entre el cristianismo oriental, el islam y el hinduismo encarnada por el NSTC.

El emergente Orden Mundial Multipolar (o “ Nuevo Orden Mundial ”, como lo llama el presidente de los EE. UU., Joe Biden) se vio acelerado por las consecuencias de la respuesta sin precedentes y planificada de Occidente liderada por los EE. UU. a la operación militar especial en curso de Rusia en Ucrania que los propios EE. UU. provocaron. Una de las tendencias más importantes de esta transición sistémica global es el surgimiento de civilizaciones como actores internacionales, que fue predicho en detalle por el erudito ruso Leonid Savin en su libro de 2020 «Ordo Pluriversalis: The End Of Pax Americana And The Rise Of Multipolarity» que el autor revisó aquí poco después de su lanzamiento. El Corredor de Transporte Norte-Sur (NSTC) entre Rusia, Azerbaiyán, Irán e India, y que también puede expandirse fácilmente al vecino Pakistán para mejorar el creciente comercio bilateral con Rusia, desempeñará un papel insustituible a este respecto.

Este ambicioso proyecto conecta la civilización cristiana ortodoxa oriental de Rusia con los musulmanes de Azerbaiyán, Irán y Pakistán junto con la civilización de mayoría hindú de la India. Al ver cómo India, Irán y Pakistán se volvieron mucho más importantes para Rusia que nunca como resultado de su neutralidad de principios que les permitió servir como válvulas de presión económica estratégica para Rusia, no hay duda de que el NSTC en el que los dos primeros países participan y el tercero también podría hacerlo prospectivamente se convertirá en un proyecto emblemático multipolar junto con el gasoducto Pakistan Stream (PSGP) y PAKAFUZ. Lo que todos ellos tienen en común es que son proyectos de conectividad Norte-Sur que prueban que la gran reorientación estratégica de Rusia hacia el Sur Global después de 2014 no se centró exclusivamente en China como muchos pensaban, sino que vio a Moscú equilibrar su » Ummah Pivot » y Visión “ Neon-NAM ” con India.

Eso no quiere decir que China no desempeñe un papel crucial en la gran estrategia rusa; en verdad, esas dos grandes potencias sirven como motores duales del orden mundial multipolar emergente, sino que el Kremlin buscó sabiamente evitar cualquier posible dependencia desproporcionada de Rusia. la República Popular a través de estas iniciativas complementarias centradas en el sur. El «Ummah Pivot» se refiere a su priorización de socios no tradicionales de mayoría musulmana como Irán y Pakistán, mientras que el Neo-NAM es el plan no oficial para las relaciones ruso-indias mediante el cual estos dos buscan conjuntamente crear un tercer polo de influencia en el fase de transición bi-multipolarentre unipolaridad y multipolaridad. El Ummah Pivot y Neo-NAM se equilibran entre sí, lo que a su vez equilibra a China en esta gran estrategia posmoderna de Kissinger que persigue la Gran Potencia euroasiática.

El NSTC representa la convergencia física de los grandes planes estratégicos de Rusia centrados en el sur de equilibrar las anclas iraní-pakistaníes de su Ummah Pivot en esta parte particular del supercontinente con el Neo-NAM que persigue conjuntamente con India. La óptica transcivilizacional es inmensamente importante ya que habla del hecho de que la predicción del llamado “Choque de Civilizaciones” de Huntington fue simplemente un ejemplo de ilusiones mal intencionadas (si no una propuesta de política provocativa) y ha sido cuestionada indiscutiblemente por la Convergencia de civilizaciones resultante entre el cristianismo oriental, el islam y el hinduismo encarnada por el NSTC. Esto establece un poderoso ejemplo para la comunidad internacional (que en este contexto también se refiere a la sociedad civil global) de dos maneras: primero, refuta la “inevitabilidad” del choque de civilizaciones;

Para profundizar en el último punto mencionado, hasta ahora la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China (BRI, por sus siglas en inglés) había sido el único medio físico para unir a varias civilizaciones a través del objetivo compartido del comercio, la inversión y el desarrollo socioeconómico mutuamente beneficiosos. pero la existencia misma del NSTC muestra que Rusia y sus socios azerbaiyanos, iraníes, indios y quizás pronto incluso paquistaníes pueden unirse para perseguir el mismo objetivo. De hecho, China también tiene un papel crucial que desempeñar en el NSTC, ya que el pacto de asociación estratégica de la primavera pasada con Irán supuestamente hizo que la República Popular acordara invertir más de $ 400 mil millones en la República Islámica durante el próximo cuarto de siglo que probablemente también resultar en impresionantes inversiones en infraestructura para facilitar el NSTC en algunos aspectos,especialmente en términos de conectividad iraní-paquistaní debido a que este último alberga CPEC .

“ La búsqueda de Rusia por la soberanía económica no equivale al aislacionismo ”, a diferencia de lo que algunos observadores occidentales han afirmado falsamente, ya que nadie puede negar la visión transcivilizacional e intercontinental propuesta por el NSTC en el que Moscú juega un papel clave. El movimiento de judo geoeconómico de Putin acaba de voltear las mesas financieras en Occidente” después de que el líder ruso decretara que todos los acuerdos de gas con países hostiles recientemente diseñados, como los de la UE, deben pagarse en rublos, lo que resultará en que apoyen el rublo si cumplen o se arriesgarán a una crisis económica total en Occidente. si se niegan, ambos resultados serán beneficiosos para Moscú a su manera. En el contexto del presente análisis, estos últimos desarrollos significan que la gran importancia estratégica del NSTC seguirá aumentando para todas sus partes interesadas, lo que podría expandirse prospectivamente para incluir también a sus otros socios del Sur Global.

*Andrew Korybko, analista politico estadounidense.

Fuente: One World