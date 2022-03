LA GUERRA QUE NUNCA SUCEDIÓ. Saif Ansari.

Saif Ansari.

20 de marzo 2022.

Hoy es el 19° aniversario de la invasión estadounidense de Irak. Fue una guerra catastrófica, ilegal y asesina, y Joe Biden fue uno de sus porristas más importantes.

En la campaña electoral de 2020, Joe Biden apenas fue cuestionado sobre su apoyo de larga data a la guerra de Irak, un hecho que intentó ocultar . Según Biden (quien pregonó repetidamente su experiencia en política exterior en el período previo a las elecciones presidenciales), se había opuesto a la guerra desde el principio, el “ mismo momento ” en que las primeras bombas cayeron rugiendo sobre Bagdad.

Biden no solo emitió un voto crítico para autorizar la fuerza militar; también desempeñó un papel crucial en la creación del caso para la guerra en primer lugar. Como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Biden obtuvo apoyo para una resolución bipartidista que finalmente le dio a la administración de George W. Bush amplia discreción para defender a Estados Unidos de cualquier amenaza percibida de Irak. En los años transcurridos desde entonces, Biden ha argumentado que solo votó a favor de la Autorización para el uso de la fuerza militar contra Irak de 2002 para mejorar el poder de negociación de Estados Unidos en las Naciones Unidas, como si pusiera un arma en la cabeza de la comunidad internacional (lo que Biden llamó “diplomacia dura”) representó algo más que un llamado a la guerra.

Lejos del guerrero reacio que se presenta como, Biden, al rechazar resoluciones alternativas que habrían requerido que Estados Unidos predicara una acción militar con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y menospreciando a los demócratas más progresistas que se resistieron a la perspectiva de la guerra como puristas. — finalmente creó las mismas condiciones en las que la oposición a la guerra se volvió insostenible en primer lugar.

Incluso una serie de audiencias de alto perfil que Biden celebró en 2002 —aparentemente un intento imparcial de informar al público estadounidense sobre los riesgos de una invasión— fue una artimaña: reclutó a una gran cantidad de operativos a favor de la guerra para repetir la propaganda de la administración Bush sobre Irak. armas míticas de destrucción masiva (ADM) y presuntos vínculos con al-Qaeda, sin ninguna voz escéptica entre ellos. Según el inspector jefe de armas de la ONU en ese momento, Scott Ritter, las audiencias fueron una » farsa » diseñada para encubrir la «conclusión predeterminada» de Biden de que Saddam Hussein o sus armas tenían que irse, a pesar del hecho de que la CIA George Tenet había personalmentele dijo a Biden que no había evidencia de que estas armas de destrucción masiva existieran.

De hecho, Biden había llamado a la guerra con Irak durante años. En 1998 advirtió que el país representaba una grave amenaza para los intereses estadounidenses. Según Biden, era imposible para los inspectores garantizar que Hussein no desarrollaría armas de destrucción masiva en el futuro (si no las tenía ya), y que “la única forma . . . deshacerse de [él]” era poner las botas en el suelo, tarde o temprano.

Pero la justificación que Biden había elaborado con tanta diligencia durante años, que Irak representaba una amenaza existencial para Estados Unidos, nunca se materializó . Una búsqueda desesperada de armas de destrucción masiva a raíz de la invasión no produjo nada. En un año, la mayoría de los estadounidenses se dieron cuenta de que la invasión había sido un error . Y a fines de 2014, los legisladores y la comunidad de inteligencia admitieron que Irak no solo no tenía tales armas (biológicas, químicas o nucleares), sino que la inteligencia anterior a la guerra había sido profundamente defectuosa.

Y, sin embargo, ni siquiera durante el acalorado debate final de las primarias de 2020, Bernie Sanders (quien había votado en contra de la invasión en 2002 como representante de Vermont) argumentó, al que había aludido en la campaña electoral más de una vez , que Biden no estaba en condiciones de servir como presidente debido a lo que fue, en opinión de Sanders, “el peor error de política exterior en la historia moderna de los Estados Unidos”.

Elizabeth Warren, otra candidata que calificó la guerra de Irak como un error , tampoco desafió la defensa histórica de Biden de la invasión: desde negar que alguna vez creyó que Hussein poseía armas de destrucción masiva hasta lamentar que el único error que había cometido fue confiar en la administración Bush. . Cuando se le preguntó si Biden tenía la culpa, Warren, una académica legal que había comenzado su carrera política enfrentándose al presidente por el proyecto de ley de bancarrota de 2005, objetó .

De hecho, la crítica más enérgica contra el papel de Biden en la guerra de Irak fue realizada en marzo de 2020 por un veterano de la fuerza aérea que acusó a Biden de tener las manos manchadas de sangre de sus compañeros de servicio. Pero a pesar de sus propuestas de que había llegado a arrepentirse de su apoyo a la guerra, que se volvió cada vez más impopular en los niveles superiores del Partido Demócrata en los años siguientes, Biden nunca aprendió de su error .

Once años después de la intervención en la guerra civil de Libia y veinte mil muertes después, está claro que la campaña de bombardeos de siete meses de los Estados Unidos no solo sufrió una mala planificación, ninguna estrategia de salida e inteligencia defectuosa, las mismas fallas que Biden atribuyó a la guerra de Irak. – pero tampoco tenía nada que ver con la protección de civiles en primer lugar. A pesar de la declaración inicial de Barack Obama de que el cambio de régimen estaba fuera de discusión, Biden elogiaría a la OTAN por destituir al dictador libio Muammar Gaddafi. La revelación de Biden , años después, de que se había opuesto a la intervención desde el principio muestra nuevamente cómo continúa negando su responsabilidad por las repetidas desventuras de Estados Unidos en el Medio Oriente, todo bajo su supervisión.

“El pecado original del siglo XXI”

El hecho de que la Guerra de Irak, uno de los actos de agresión más atroces de los tiempos modernos, no solo fuera un completo desastre, sino un crimen absoluto, rara vez se reconoce en la política estadounidense dominante. Desde el infame discurso de George Bush en mayo de 2003, en el que declaró el fin de las principales operaciones de combate a bordo del USS Abraham Lincoln un mes después de la invasión, cientos de miles de hombres, mujeres y niños iraquíes han sido asesinados, millones han sido mutilados o heridos. heridos, y muchas veces más han sido desplazados.

En pocos años, los estudios concluyeron que más de un millón de iraquíes habían perdido la vida y, desde el decimoquinto aniversario de lo que la académica Tallha Abdulrazaq llama “el pecado original del siglo XXI”, se estima que los cadáveres de 2,4 millones de personas la cuna misma de la civilización. Además de provocar muertes y destrucción generalizadas, desestabilizar la región y dar lugar al Estado Islámico, la guerra también ha tenido efectos a largo plazo más lejanos (aunque previsibles), como la crisis mundial de refugiados y el surgimiento de movimientos de derecha. ala de los gobiernos a ambos lados del Atlántico.

A los votantes estadounidenses les importaba un carajo la guerra de Irak. En 2008, Barack Obama aprovechó el descontento generalizado con la guerra para asegurar la nominación demócrata, cortejando a progresistas y jóvenes por igual. De hecho, se cree ampliamente que Hillary Clinton perdió ante el senador de Illinois no solo porque votó a favor de la guerra, y fue fundamental para unir a los demócratas ambivalentes a la causa, sino porque Obama denunció la invasión desde el principio.

En años posteriores, grandes sectores del público estadounidense se convencieron de que la guerra era un desastre. El índice de aprobación de Bush cayó a un mínimo histórico del 25 por ciento, basado en gran parte en la creencia generalizada de que la ocupación fue un desastre . Para 2016, incluso republicanos como Donald Trump, que se había postulado con una plataforma nihilista de matar a las familias de supuestos terroristas y “traer de vuelta la tortura”, atacarían la falta de previsión de Clinton desde la izquierda.

El evidente desprecio de Obama por la guerra de su predecesor, basado en una política desordenada e incoherente en Irak, pronto se vio ensombrecido por lo que sólo puede describirse como su negligencia. Bajo su liderazgo, las fuerzas estadounidenses se retiraron en 2011, solo para regresar unos años más tarde con un mandato aparentemente interminable para luchar contra ISIS, una creación de la ocupación misma que el presidente no solo subestimó gravemente como el «equipo JV» de al-Qaeda, sino subsecuentemente envalentonado, gastando miles de millones de dólares más que Bush en el proceso.

A pesar de criticar extensamente la guerra de Irak, calificándola de «gran error», Trump también llegaría a autorizar más aumentos de tropas y bombardeos. En julio de 2017, Trump se unió al primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, para declarar a Mosul libre del control de ISIS después de que las fuerzas iraquíes y estadounidenses destruyeran por completo la ciudad en uno de los actos de violencia más horribles desde la invasión, basado en gran parte en el hecho de que Trump había eliminado las restricciones a las operaciones militares estadounidenses diseñadas para reducir las bajas civiles. Solo en las brasas agonizantes de su primer y último mandato, Trump decidió reducir los niveles de tropas en Irak, por una miseria .

Cuando el pueblo iraquí hizo sus primeras incursiones en la democracia en décadas, la guerra ya se había desvanecido de la imaginación estadounidense. Tras la expulsión de ISIS de Irak en diciembre de 2017, manifestaciones masivas sacudieron el país una y otra vez, con gente común saliendo a las calles para protestar por el alto desempleo, la corrupción generalizada del gobierno y la falta de servicios básicos como agua y electricidad. En 2019, los iraquíes incluso incendiaron el consulado iraní en la ciudad santa de Najaf y obligaron al primer ministro a renunciar, una poderosa reprimenda a un gobierno impopular que había matado a cientos de manifestantes.

Pero las convulsiones en Irak apenas fueron reportadas en Estados Unidos. La cobertura mediática de la guerra ha caído precipitadamente durante años ; incluso cuando está en las noticias, está en la periferia. El asesinato del general iraní Qassem Soleimani por parte de Trump en enero de 2020 provocó la censura de los demócratas que condenaron que no obtuviera la autorización del Congreso para lo que se denominó un acto de guerra. Pero el hecho de que el ataque hubiera tenido lugar en el aeropuerto de Bagdad, o que las autoridades iraquíes no hubieran sido consultadas con antelación, no se cuestionó en absoluto.

Ni un solo funcionario ha sido responsabilizado por la decisión de invadir Irak.

Durante la administración Trump, la guerra gemela en Afganistán, el conflicto armado más prolongado en la historia de los Estados Unidos, también surgido de los eventos del 11 de septiembre, se apoderó de la imaginación estadounidense. Ya sea que se trate de intentos de frustrar la investigación de la Corte Penal Internacional sobre las atrocidades estadounidenses, el primer uso en combate de la » madre de todas las bombas » contra ISIS o la retirada mal manejada de Biden del país en agosto pasado, el pueblo de Afganistán sigue sufriendo por los talibanes . gobierno, una crisis humanitaria masiva y el saqueo continuo de sus propios fondos por parte de los Estados Unidos.

La guerra de Irak volvió a ser noticia cuando, en una respuesta desesperada a su derrota electoral, Trump declaró que todas las tropas del país regresarían a casa para enero de 2021. Pero a pesar de la decisión tardía de Biden de poner fin al conflicto de casi veinte años ( recibido con una combinación de falsa indignación, nostalgia sentimental y preocupación legítima), no está claro si su anuncio en diciembre pasado de que Estados Unidos había concluido la misión de combate en Irak por enésima vez equivalía a algo más que un juego de manos verbal .

“El Supremo Crimen Internacional”

Hay una razón por la que los estadounidenses se han acostumbrado a la violencia constante en un país que su gobierno ha estado bombardeando durante decenas de años : todavía tiene que haber una pizca de rendición de cuentas. A fines de 2004, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, declaró que la guerra de Irak fue una violación total de la carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza excepto en defensa propia. Es más, se había advertido a los beligerantes que invadir Irak no solo sería ilegal según el derecho internacional, sino que constituiría un acto criminal.

Antes de cambiar de opinión, el fiscal general del Reino Unido, Peter Goldsmith , advirtió a Tony Blair en vísperas de la invasión que el primer ministro sería susceptible de ser procesado en un tribunal del Reino Unido por el «crimen de agresión», o lo que los aliados llamaron «crímenes contra la paz». — un delito establecido después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para imponer responsabilidad penal individual a los líderes del Eje por el pecado de haber ido a la guerra en primer lugar. Según el tribunal de Nuremberg, el crimen de agresión “es el crimen internacional supremo que se diferencia únicamente de otros crímenes de guerra en que contiene en sí mismo el mal acumulado del conjunto”.

Los llamamientos posteriores en todo el mundo para llevar a los perpetradores ante la justicia fracasaron. En junio de 2008, los representantes Dennis Kucinich y Robert Wexler presentaron en la Cámara treinta y cinco artículos de acusación contra Bush, quince de los cuales tenían que ver solo con la guerra de Irak. Ninguno llegó al suelo. Obama, que realizó una campaña de rendición de cuentas y transparencia, reveló más tarde que, en primer lugar, se mostraba reacio a ordenar una investigación sobre la guerra de Irak, y mucho menos a responsabilizar a los perpetradores. En términos concisos y perversos, el presidente advirtió a los estadounidenses que “debemos mirar hacia adelante ”, a pesar de su concesión de que “ torturamos a algunas personas”.

Al otro lado del charco, el general iraquí Abdul-Wahid Shannan Al-Rabat presentó una acusación privada contra Blair, Goldsmith y el exsecretario de Relaciones Exteriores Jack Straw en 2016 por el crimen de agresión, según los resultados de una investigación de un año. sobre el papel del Reino Unido en la guerra de Irak. Posteriormente, el Tribunal Superior desestimó el caso.

Para los altos cargos del Partido Demócrata, los crímenes de la era Bush fueron en gran medida intrascendentes. A pesar de los repetidos pedidos de juicio político entre los principales demócratas en ese momento, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dejó en claro que estaba «fuera de la mesa», incluso después de que el partido obtuvo el control del Congreso en 2006. Años más tarde, reveló que sabía que Bush estaba mintiendo. entre dientes todo el tiempo, y que la Guerra de Irak fue una farsa, pero que, en su opinión, no se convirtió en una ofensa acusable. Obama se hizo eco de esto en sus últimas memorias, en las que elogia a su predecesor y reprende a los estadounidenses que condenaron a Bush como un criminal de guerra.

Los republicanos también han defendido enérgicamente el legado de Bush. En noviembre de 2020, en un raro acto de desafío, varios miembros destacados del partido condenaron los planes de Trump de reducir los niveles de tropas en Afganistán e Irak. El propio Trump otorgó clemencia a los soldados y contratistas estadounidenses por algunos de los crímenes más atroces cometidos en suelo iraquí, incluida la infame masacre de diecisiete iraquíes en 2007 por mercenarios de Blackwater. Y entre su propio partido, Bush sigue siendo tan popular como siempre. A partir de 2018, su índice de aprobación entre los republicanos no había caído por debajo del 75 por ciento en diez años.

El hecho de que ni un solo funcionario haya sido responsabilizado por la decisión de invadir Irak es emblemático de la “guerra contra el terror” en general. Ya se trate de Abu Ghraib, la tortura, las entregas extraordinarias, los sitios negros, la vigilancia secreta, los ataques con aviones no tripulados o Guantánamo, Estados Unidos siempre ha negado su responsabilidad por los crímenes del gobierno de Bush y más allá. Los perpetradores como el exsecretario de Estado Colin Powell y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld también han escapado a la justicia por completo, en la muerte. Incluso los aliados de EE. UU. han asumido más responsabilidad en sus respectivos roles. En los últimos años, Canadá ha indemnizado a ex detenidos en Guantánamo, Italia ha condenadoagentes de la CIA por tortura en ausencia, y Australia ha concluido una investigación sobre crímenes de guerra cometidos por fuerzas especiales en Afganistán.

Por el contrario, las investigaciones de los Estados Unidos solo han probado hasta qué punto la guerra de Irak representó un fracaso masivo de inteligencia, precisamente para evitar implicar a los líderes políticos involucrados. El informe Chilcot , publicado en 2016, no solo puso al descubierto la lógica infundada y confusa de la guerra, sino que culpó directamente al gobierno de Blair. Y desde que asumió el cargo, Biden, al igual que su predecesor, ha perseguido obstinadamente a denunciantes como Julian Assange por la audacia de exponer, entre otras cosas, que las fuerzas estadounidenses asesinan a civiles iraquíes por deporte.

Las guerras eternas

Diecinueve años después, es como si la Guerra de Irak nunca hubiera ocurrido. Tras la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán en 2018, la administración Trump hizo todo menos una declaración de guerra abierta para provocar a Irán, incluida una guerra económica prolongada , estacionar portaaviones en aguas iraníes y matar al “segundo hombre más poderoso” del país. ” Una semana antes de que Biden asumiera el cargo, el entonces secretario de Estado Mike Pompeo incluso anunció que se habían descubierto los vínculos iraníes con al-Qaeda, el mismo engaño que se usó para justificar la guerra de Irak dos décadas antes. Biden luego retiró las sanciones en el período previo a las conversaciones diplomáticas, solo para frustrarlas por completo con huelgas .sobre las fuerzas iraníes: en un país con el que no estamos en guerra (Siria), de un país en el que no tenemos derecho a estar (Irak). En los últimos días, la administración de Biden ha ido tan lejos como para calificar las acusaciones del presidente Vladimir Putin de que Ucrania alberga armas biológicas , un pretexto para la invasión de Rusia, de todo, desde «desinformación» hasta puras tonterías, sin una pizca de ironía.

Ya se trate de guerras indirectas con los países vecinos o de la guerra de aviones no tripulados en curso en la región, EE. UU. continúa librando una guerra eterna contra un enemigo incipiente, con Irak como base de operaciones. Tampoco hay indicios de que Biden tenga la intención de hacer justicia al pueblo iraquí. Todos los ojos están puestos en si la decisión del Congreso de rescindir finalmente la Autorización para el uso de la fuerza militar de 2002 pondrá fin a la carnicería de una vez por todas, o simplemente la actualizará para otra fase más del intervencionismo estadounidense.

Fuente: Jacobin