EL MINISTERIO RUSO DE DEFENSA CONFIRMA QUE HA ENCONTRADO ACTIVIDAD MILITAR BIOLÓGICA EN UCRANIA. Red Voltaire.

Red Voltaire.

08 de marzo 2022.

El comandante de las tropas de protección radiológica, química y biológica (RCB) de las fuerzas ‎armadas rusas, general Igor Kirillov, ofreció en Moscú una conferencia de prensa sobre la ‎existencia de laboratorios militares de Estados Unidos en Ucrania. ‎

La periodista búlgara Dilyana Gaytandzhieva ya había publicado en enero varios documentos del ‎Pentágono que demuestran la alta peligrosidad de los experimentos que Estados Unidos venía ‎realizando tanto en Ucrania como en la República de Georgia, al extremo que las personas ‎utilizadas en tales experimentos podían estar en peligro de muerte [1].‎

En Ucrania existen unos 15 laboratorios de ese tipo, aunque no todos están en funcionamiento. ‎Los laboratorios ubicados en las ciudades ucranianas de Lviv, Jarkov y Poltava trabajaban con los ‎agentes patógenos de enfermedades como la peste, el ántrax, la brucelosis, la difteria, la salmonelosis y la disentería. ‎El general Kirillov anunció que el ejército ruso ya procedió a la destrucción de 320 contenedores ‎de esos agentes patógenos, tomando para ello las precauciones necesarias.

8 marzo 2022. Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de EEUU, admite la existencia de laboratorios de armas biológicas en Ucrania. Rusia y China acusan a Washington de destinar 200 millones de dólares para el desarrollo de una red de casi 30 laboratorios biológicos en el país europeo. ‎Nuland se hizo famosa por su participación activa en los asuntos internos de Ucrania durante el golpe de estado de febrero en 2014. Mucha gente recuerda cómo ella alimentaba a los activistas y nacionalistas de Maidan con galletas.

Fuente: TeCs Tertulias en Cuarentena

Estados Unidos está entre los Estados firmantes de la Convención de las Naciones Unidas que ‎prohíbe las armas biológicas. Pero el Pentágono financia investigaciones sobre el desarrollo de armas biológicas en ‎terceros países que no han firmado esa Convención o que simplemente la violan, como Georgia ‎y Ucrania. ‎

En 2018, soldados belgas portadores de un agente patógeno cultivado por el Pentágono en un ‎laboratorio georgiano dieron lugar a una epidemia de peste porcina al regresar a Bélgica [2].‎

Notas

[1] «El Pentágono realiza experimentos potencialmente ‎letales en Georgia y Ucrania», Red Voltaire, 2 de febrero ‎de 2022.

[2] «Experimentos del Pentágono en Georgia provocan epidemia de peste porcina en Bélgica», Red Voltaire, 7 octobre 2018.

Fuente: Red Voltaire

El Pentágono realiza experimentos potencialmente ‎letales en Georgia y Ucrania

Red Voltaire.

02 de febrero 2022.

Documentos publicados por la periodista búlgara Dilyana Gaitandzhieva muestran que ‎‎1 000 soldados georgianos y 4 400 soldados ucranianos participaron en experimentos ‎biológicos realizados por el Pentágono –el Departamento de Defensa de Estados Unidos.‎

El objetivo oficial de esos experimentos –realizados bajo la responsabilidad del Centro Richard Lugar ‎para la Investigación sobre Salud Pública (Richard Lugar Center for Public Health Research), ‎inaugurado en 2013 en la República de Georgia– era evaluar la resistencia de los soldados ante ‎enfermedades como la salmonela y el ántrax. ‎

Uno de los documentos revelados estipula que todo fallecimiento de un participante humano ‎en dichos experimentos debe informarse, en un plazo de 24 horas, al Instituto de Investigación ‎Médica del Ejército Terrestre de Estados Unidos sobre Enfermedades Infecciosas (U.S. Army ‎Medical Research Institute of Infectious Diseases, USAMRIID).‎

Es evidente que hay algo que no se dijo a los soldados de Georgia y Ucrania utilizados en esos ‎experimentos. ‎

‎«Documents expose US biological experiments on allied soldiers in Ukraine and Georgia», Dilyana Gaytandzhieva, Dilyana.bg, 24 de enero de 2022.

Fuente: Red Voltaire

Documentos revelan experimentos biológicos de EE.UU. con soldados aliados en Ucrania y Georgia.

Dilyana Gaytandzhieva.

24 de enero 2022.

Mientras Estados Unidos planea aumentar su presencia militar en Europa del Este para «proteger a sus aliados contra Rusia», documentos internos muestran lo que significa en la práctica la «protección» estadounidense.

El Pentágono ha realizado experimentos biológicos con un resultado potencialmente letal en 4.400 soldados en Ucrania y 1.000 soldados en Georgia. Según los documentos filtrados, todas las muertes de voluntarios deben comunicarse en un plazo de 24 h (en Ucrania) y 48 h (en Georgia).

Ambos países están considerados como los socios más leales de Estados Unidos en la región, con una serie de programas del Pentágono implantados en su territorio. Uno de ellos es el programa de compromiso biológico de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA), de 2.500 millones de dólares, que incluye la investigación de agentes biológicos, virus mortales y bacterias resistentes a los antibióticos que se estudian en la población local.

Proyecto GG-21: «Todas las muertes de voluntarios serán reportadas rápidamente»

El Pentágono ha puesto en marcha un proyecto de 5 años de duración, con una posible prórroga de hasta 3 años, cuyo nombre en clave es GG-21: «Infecciones transmitidas por artrópodos y zoonosis entre el personal militar de Georgia». Según la descripción del proyecto, se obtendrán muestras de sangre de 1.000 reclutas militares en el momento de su examen físico de registro militar en el hospital militar georgiano situado en Gori.

Las muestras se analizarán para detectar anticuerpos contra catorce patógenos:

– Bacillus anthracis

– Brucella

– virus CCHF

– Coxiella burnetii

– Francisella tularensis

– Hantavirus

– Especies de Rickettsia

– Virus TBE

– Especies de Bartonella

– Especies de Borrelia

– Especies de Ehlrichia

– Especies de Leptospira

– Salmonella typhi

– WNV

La cantidad de sangre extraída será de 10 ml. Las muestras se almacenarán indefinidamente en el NCDC (Lugar Center) o en el USAMRU-G y se podrán enviar alícuotas a la sede del WRAIR en Estados Unidos para futuros estudios de investigación. El Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed (WRAIR) es el mayor centro de investigación biomédica administrado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Los resultados de los análisis de sangre no se facilitarán a los participantes en el estudio.

Este procedimiento no puede causar la muerte. Sin embargo, según el informe del proyecto, «todas las muertes de voluntarios se notificarán rápidamente (normalmente en las 48 horas siguientes a la notificación al IP)» al Hospital Militar de Georgia y al WRAIR.

Las muestras de sangre de los soldados serán almacenadas y analizadas en el Centro Lugar, una instalación financiada por el Pentágono con 180 millones de dólares en la capital de Georgia, Tiflis.

El Centro Lugar se ha hecho famoso en los últimos años por las polémicas actividades [http://dilyana.bg/us-diplomats-involved-in-trafficking-of-human-blood-and-pathogens-for-secret-military-program/], los incidentes de laboratorio [https://youtu.be/_8hQi2Zv1L0] y los escándalos que rodean al programa contra la hepatitis C del gigante farmacéutico estadounidense Gilead en Georgia, que ha provocado la muerte de al menos 248 pacientes [http://dilyana.bg/gilead-paid-178-million-to-doctors-to-promote-drugs-despite-patient-deaths/]. La causa de la muerte en la mayoría de los casos ha sido catalogada como desconocida, según se desprende de documentos internos [http://dilyana.bg/georgia-cover-up-of-deaths-in-3-3-billion-pharmaceutical-project-documents/].

El proyecto georgiano GG-21 ha sido financiado por la DTRA y ejecutado por científicos militares estadounidenses de una unidad especial del ejército de EE.UU. denominada USAMRU-G que opera en el Centro Lugar. Se les ha concedido inmunidad diplomática en Georgia para investigar bacterias, virus y toxinas sin ser diplomáticos. Esta unidad está subordinada al Instituto de Investigación del Ejército Walter Reed (WRAIR).

Los documentos obtenidos en el registro de contratos federales de EE.UU. muestran que USAMRU-G está ampliando sus actividades a otros aliados de EE.UU. en la región y está «estableciendo capacidades expedicionarias» en Georgia, Ucrania, Bulgaria, Rumanía, Polonia, Letonia y cualquier otro lugar futuro. El próximo proyecto de USAMRU-G que incluye pruebas biológicas en soldados está previsto que comience en marzo de este año en el hospital militar búlgaro de Sofía.

Proyecto UP-8: Todas las muertes de los participantes en el estudio deben notificarse en un plazo de 24 horas.

La Agencia de Reducción de la Amenaza de Defensa (DTRA) ha financiado un proyecto similar que involucra a soldados en Ucrania con el nombre clave de UP-8: La propagación del virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo (CCHF) y los hantavirus en Ucrania y la posible necesidad de un diagnóstico diferencial en pacientes con sospecha de leptospirosis. El proyecto comenzó en 2017 y se prorrogó varias veces hasta 2020, según muestran los documentos internos.

Según la descripción del proyecto, se recogerán muestras de sangre de 4.400 soldados sanos en Lviv, Járkov, Odesa y Kiev. De estas muestras, 4.000 serán analizadas para detectar anticuerpos contra los hantavirus, y 400 de ellas, para detectar la presencia de anticuerpos contra el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Los resultados de los análisis de sangre no se facilitarán a los participantes en el estudio.

No hay información sobre qué otros procedimientos se llevarán a cabo, salvo que «los incidentes graves, incluidas las muertes, deben notificarse en un plazo de 24 horas. Todas las muertes de los sujetos del estudio que se sospeche o se sepa que están relacionadas con los procedimientos de la investigación deben ponerse en conocimiento de los comités de bioética de Estados Unidos y Ucrania.»

La DTRA ha asignado 80 millones de dólares para la investigación biológica en Ucrania a partir del 30 de julio de 2020, según la información obtenida del registro de contratos federales de Estados Unidos. La encargada del programa es la empresa estadounidense Black &Veatch Special Projects Corp.

Otro contratista de la DTRA que opera en Ucrania es CH2M Hill. La empresa estadounidense se ha adjudicado un contrato de 22,8 millones de dólares (2020-2023) para la reconstrucción y el equipamiento de dos biolaboratorios: el Instituto Estatal de Investigación Científica de Diagnóstico de Laboratorio y Experiencia Veterinaria-Sanitaria (Kyiv ILD) y el Laboratorio Regional de Diagnóstico del Servicio Estatal de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y la Protección del Consumidor (Odesa RDL).

El personal estadounidense es indemnizado por las muertes y lesiones de la población local

Las actividades de la DTRA en Georgia y Ucrania están amparadas por acuerdos bilaterales especiales. Según estos acuerdos, Georgia y Ucrania no se responsabilizarán, no emprenderán acciones legales e indemnizarán a Estados Unidos y a su personal, contratistas y personal de los contratistas, por los daños a la propiedad, o por la muerte o lesiones de cualquier persona en Georgia y Ucrania, que se produzcan como consecuencia de las actividades realizadas en el marco de este Acuerdo. Si los científicos patrocinados por DTRA causan muertes o lesiones a la población local, no se les podrá exigir responsabilidades.

Además, según el Acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania, las reclamaciones de terceros por muertes y lesiones en Ucrania, derivadas de los actos u omisiones de cualquier empleado de Estados Unidos relacionados con el trabajo en el marco de este Acuerdo, serán responsabilidad de Ucrania.

*Dilyana Gaytandzhieva es una periodista de investigación búlgara, corresponsal en Oriente Medio y fundadora de Arms Watch. En los últimos años ha publicado una serie de informes reveladores sobre el suministro de armas a los terroristas en Siria, Irak y Yemen. Su trabajo actual se centra en documentar los crímenes de guerra y las exportaciones ilícitas de armas a zonas de guerra de todo el mundo.

Fuente: Arms Watch