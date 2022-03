LAS REDES SON LA PISTOLA CALIENTE EN ESTA GUERRA. Rosa Mirian Elizalde.

Rosa Mirian Elizalde.

03 de marzo 2022.

Cronología de las escalada en Internet de las multinacionales tecnológicas, EEUU, la OTAN, Ucrania y Rusia

Circula por los medios sociales la desinformación de siempre y mucho más. La guerra en redes durante el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene un enfoque multiplataforma: censura, ataques cibernénticos, declaraciones políticas, campañas de viralización, cibertropas, memes… Son todo eso y una pistola caliente que permite prolongar ante los ojos del mundo los sistemas militares y de inteligencia de las partes en conflicto, aunque aquí lleva ventaja la coalición de las multinacionales tecnológicas, el gobierno de Estados Unidos y la OTAN.

En esta bitácora seguimos día a día los datos dispersos y muchas veces convenientemente enterrados de la guerra feroz que se ha desatado para imponer un solo relato de los acontecimientos. La secuencia comienza el 23 de febrero y terminará cuando acabe la guerra en el Este de Europa, aunque sabemos que la otra, la de las redes, llegó para quedarse.

23 de febrero

Filtran desde Estados Unidos, a través de un investigador de inteligencia de código abierto, las combinaciones de imágenes de radar satelital y datos de atascos de tráfico de Google Maps en la frontera con Ucrania. Se da la alerta de que la operación militar rusa está en marcha. La denuncia impide el factor sorpresa.

“Según @googlemaps , hay un “atasco de tráfico” a las 3:15 de la mañana en la carretera de Belgorod, Rusia, a la frontera con Ucrania. Comienza *exactamente* donde ayer vimos una formación rusa de blindados y IFVAPC. Alguien está en movimiento”, afirma el usuario Jeffrey Lewis.

24 de febrero

El Centro de Coordinación Nacional de Rusia para Incidentes Informáticos catalogó como “crítica” la posibilidad de amenaza de ataques cibernéticos en el espacio ruso de información.

“Amenaza de ciberataques a los recursos de información rusos. Nivel de amenaza: crítico”, informa un boletín del organismo, datado el 24 de febrero.

25 de febrero

Facebook (ahora Meta) ha habilitado una nueva función en Ucrania que permite a los usuarios bloquear su perfil. Al hacerlo, solo sus amigos pueden descargar o compartir su foto de perfil ni ver sus publicaciones.

“Hemos implementado anteriormente esta herramienta en otras partes del mundo para ayudar a proteger a las personas en situaciones que no son seguras, por ejemplo en Afganistán”, explica en Twitter Nathaniel Gleicher, jefe de política de seguridad de Facebook.

Meta también ha eliminado temporalmente la posibilidad de ver y buscar las listas de amigos de los usuarios en Ucrania. Además, ha establecido un centro de operaciones especiales atendido por expertos -entre ellos, nativos de ruso y ucranianos- “que supervisan la plataforma las 24 horas del día”.

25 de febrero

Los ataques cibernéticos supuestamente procedentes de Rusia afectan bancos e instituciones de Ucrania, como el Parlamento y la Cancillería. Según el gobierno ucraniano, los piratas ni siquiera ocultaron que provenían de Rusia. Los ciberataques principales fueron calificados como ataques de “denegación de servicio” (DDoS por sus siglas en inglés).

Un grupo de voluntarios organizados por el gobierno de Ucrania, que se autodenomina IT Army of Ukraine, tiene más de 230 000 seguidores en su canal de Telegram y ha estado atacando objetivos rusos, como bancos y bolsas de criptomonedas rusas. Según Wired, Ucrania ha reclutado a miles de profesionales de ciberseguridad. Los hacktivistas, incluido el grupo de piratería Anonymous, han reclamado ataques DDoS contra objetivos rusos y han tomado datos del fabricante de armas bielorruso Tetraedr.

25 de febrero

Anonymous declara que “está oficialmente en guerra cibernética contra el Gobierno ruso.

El grupo de ‘hackers’ se responsabilizó por la inhabilitación de las páginas web del canal RT en inglés y RT en ruso, a las que no había acceso a las 2:30 de este viernes (GMT). También, alegó haber atacado “varios” sitios web del Gobierno ruso. En otra cuenta en Twitter que también se atribuye al grupo y cuenta con más de 6 millones de seguidores, apareció una serie de publicaciones sobre sus “operaciones contra la Federación de Rusia”.

25 de febrero

La guerra se beneficia de la alta penetración de tecnologías de encriptación y aplicaciones para navegar sin conexión a la red local. Las apps de comunicaciones lideran el ranking tanto de la Play Store como de la App Store en Ucrania, según datos de Apptopia.

“Las aplicaciones que están subiendo a la cima de las listas en Ucrania son las de walkie-talkie, las de VoIP (para hacer llamadas de voz a través de Internet), las de navegación sin conexión, las de VPN y las de radiocomunicaciones”, tuiteó el portavoz de Apptopia, Adam Blacker. Algunas de estas alternativas permiten la comunicación offline a través de señales de radio o mediante bluetooth.

26 de febrero

“Estamos creando un IT Army”, tuiteó el viceprimer ministro de Ucrania, Mykhailo Fedorov, dirigiendo a los entusiastas de la piratería a un canal de Telegram que contenía instrucciones para desconectar los sitios web rusos. “Habrá tareas para todos”. En este momento, el canal de Telegram tenía más de 285.000 suscriptores.

26 de febrero

Rusia restringió parcialmente el acceso a Facebook tras acusar a la tecnológica de censurar sus medios de comunicación. El responsable de asuntos globales de Meta, Nick Clegg, ha dado en Twitter otra versión del relato: “Ayer, las autoridades rusas nos ordenaron detener la verificación independiente de hechos y el etiquetado del contenido publicado en Facebook por cuatro organizaciones de medios estatales rusas. Nos negamos. Como resultado, han anunciado que restringirán el uso de nuestros servicios”.

26 de febrero

Voceros de la OTAN denunciaron a Rusia por supuestamente desarrollar un malware (programa malicioso) llamado “wiper”, que logra destruir los datos de distintos sistemas. “Lo que hace es eliminar el registro de arranque de los dispositivos. Eso significa que luego no pueden iniciarse; tienes que empezar completamente desde cero y reinstalar todo. Con ello, se necesita aún más tiempo para poder volver a la capacidad operativa total”, dijo Richard Smith, director del Instituto de Tecnología Cibernética de la Universidad de Montfort, en Reino Unido.

Los expertos en seguridad cibernética de las compañías ESET y Symantec llamaron a este virus “HermeticWiper”, asegurando que se había instalado en cientos de computadores en el país. El software malicioso se creó el 28 de diciembre de 2021, lo que implica, según la BBC, que el ataque pudo haber sido planeado desde entonces.

26 de febrero

Elservicio de Internet por satélite Starlink se activó en Ucrania. Elon Musk anunció que más terminales estaban en camino.

Starlink es una constelación de satélites de internet que pretende cubrir el planeta con banda ancha de alta velocidad. La idea requiere un enjambre de satélites que operen en la órbita terrestre baja -a unos 547 kilómetros de altura, en el caso de SpaceX- para proporcionar una cobertura continua. No funcionan sin terminales en tierra.

27 de febrero

Laempresa de ciberseguridad israelí Check Point publica un conveniente informe en el que asegura que los ciberataques dirigidos contra sitios y equipos del gobierno ucraniano y de su ejército aumentaron en un 196% durante los tres primeros días de la confrontación, en comparación con los primeros días del pasado febrero. Asegura que el aumento de amenazas contra organizaciones de Rusia ha sido del 4%.

27 de febrero

John Spencer, jefe de Estudios de Guerra Urbana del Instituto de Guerra Moderna de la Academia Militar de EE.UU., publica en Twitter una guía sobre cómo las “resistencias civiles” podrían infundir miedo a rusos y enfrentar “exitosamente” a un ejército regular.

Alienta a usar cocteles Molotov contra las tanques, levantar barricadas y usar las armas:

Usuarios ucranianos tradujeron el hilo casi de inmediato y la compartieron a través de las redes sociales. El tuit fue visto más de 10 millones de veces, según The Washington Post. Los usuarios le dicen a Spencer: “Parece esta una buena manera de asegurarse que la ciudad sea arrasada con enormes bajas civiles.”

27 de febrero

Twitter prohibió más de una docena de cuentas vinculadas a una supuesta operación rusa que impulsa enlaces a sitios de propaganda.

El 27 de febrero, suspendimos permanentemente más de una docena de cuentas y bloqueamos el intercambio de varios enlaces en violación de nuestra política de manipulación de plataforma y spam. Nuestra investigación está en curso; sin embargo, nuestros hallazgos iniciales indican que las cuentas y los enlaces se originaron en Rusia y estaban intentando interrumpir la conversación pública sobre el conflicto en curso en Ucrania, dijo un portavoz de Twitter a NBC.

28 de febrero

Elviceprimer ministro ucraniano pidió a “todos los principales intercambios de criptomoneda que bloqueen las direcciones de los usuarios rusos”. DMarket, una plataforma para el comercio de elementos NFT y del metaverso, congeló las cuentas de los usuarios de Rusia y Bielorrusia. Mykhailo Fedorov ha instado a muchas otras compañías — como Visa, Mastercard, Viber y Paypal — a dejar de ofrecer algunos de sus servicios en Rusia.

28 de febrero

Twitter comienza a añadir etiquetas a los tuits que comparten enlaces a páginas web de medios y periodistas supuestamente afiliados al Estado ruso, que provoca rechazo internacional y acusaciones de censura contra la plataforma. Marca los perfiles de periodistas que trabajan para medios informativos de origen ruso, como Sputnik o Rusia Today, pero también de periodistas independientes (freelance) y personal técnico que ha prestado servicios a través de empresas de forma subcontratada para empresas rusas.

La empresa también ha activado una alerta tanto en las búsquedas como en el timeline que lleva a los usuarios a un momento de Twitter con recursos de seguridad y protección digital en inglés, ucraniano y ruso. Lo anuncia Yoel Roth, Jefe de Integridad de la plataforma.

28 de febrero

Google deshabilita los datos de tráfico en tiempo real de Google Maps en Ucrania (“porque podían revelar al Ejército ruso la ubicación de civiles”). También, bloquea en sus plataformas la monetización de los medios financiados supuestamente por el gobierno ruso y asegura “estar bloqueando los anuncios relacionados con esta crisis que buscan aprovecharse de la situación”, reporta Reuters.

28 de febrero

Meta y Tik-Tok anuncian el bloqueo de Russia Today y Sputnik en la Unión Europea tras una petición realizada por el club comunitario. “Hemos recibido peticiones de varios gobiernos y de la UE para que tomemos nuevas medidas en relación con los medios de comunicación controlados por el Estado ruso”, dijo en Twitter el vicepresidente de Meta, Nick Cregg.

La Unión Europea también anuncia que prohibirá a Russia Today y Sputnik:

“Las empresas estatales Russia Today y Sputnik, así como sus filiales, ya no podrán difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin, y ver la división en nuestra unión», afirmó la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen. “Estamos desarrollando herramientas para prohibir su desinformación tóxica y dañina en Europa”.

Thierry Breton, comisario de mercado interior y Vera Jourova, comisaria de valores y transparencia, hablaron con los directivos de Google instándolos a intensificar sus esfuerzos contra la propaganda rusa.

28 de febrero

Facebook y Twitter anuncian que han eliminado dos “operaciones de influencia encubierta” antiucranianas durante el fin de semana, una vinculada a Rusia y otra con conexiones a Bielorrusia.

Un portavoz de Facebook dijo que Rusia usaba rostros generados por computadora para reforzar la credibilidad de los columnistas falsos en varias plataformas, incluida Instagram.

28 de febrero

Ivy Choi, portavoz de YouTube, confirma que la compañía eliminó una serie de canales vinculados a una supuesta operación de influencia rusa, aunque los canales tienen un número muy bajo de suscriptores.

February 26, 2022 Russia-Ukraine news

28 de febrero

Funcionarios ucranianos confirmaron en una publicación de Facebook que la historia de la inmolación de soldados en la Isla de las Serpientes, un puesto de avanzada en el mar Negro. Los hombres aún están vivos y son prisioneros de las fuerzas rusas.

Según una grabación de audio publicada por Pravda, un periódico ucraniano, y que luego fue verificada por funcionarios de Ucrania, una unidad militar rusa que avanzaba ofreció un ultimátum a 13 guardias fronterizos: rendirse o enfrentarse a un ataque. Según la historia, los ucranianos respondieron con una grosería, antes de que aparentemente los mataran.

El audio del incidente se volvió viral en las redes sociales y el clip publicado el 24 de febrero por Pravda recibió más de 3,5 millones de visitas en YouTube. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció personalmente las muertes en un video y dijo que cada guardia recibiría el título de Héroe de Ucrania.

28 de febrero

Hackean sitios web del Kremlin, del Servicio Federal de Seguridad, del Ministerio del Interior y de otras instituciones oficiales rusas.

1 de marzo

Elfantasma de Kiev “The ghost of Kyiv”, la leyenda del piloto ucraniano que derribó 6 aviones rusos, fue difundida por las redes oficiales del gobierno de Ucrania y de su Ministerio de Defensa con imágenes de un videojuego. El vídeo pertenece al juego DCS. La empresa dueña del videojuego pidió en sus redes que no lo usaran para simular acciones de guerra.

Usuarios de Facebook siguieron en vivo, por más de 6 horas, supuestos bombardeos de Rusia en poblaciones ucranianas que en realidad se trataba del videojuego ArmA3. Se conectaron más de 178 000 personas simultáneamente.

Contrario a las decisiones de las grandes corporaciones de redes sociales, que decidieron bloquear a medios rusos y cuentas personales que informaran objetivamente sobre la situación en Ucrania, estos video fake circulan y se han hecho virales en estas grandes plataformas, que al parecer tomaron parte en esta guerra a favor de Occidente, afirma Misión Verdad.

1 de marzo

Apple ha detenido todas las ventas de sus productos en Rusia, mientras la plataforma de pago Apple Pay así como otros servicios también han sido “limitados”. En un comunicado, la compañía ha señalado que la semana pasada tanto Russia Today como Sputnik fueron retirados de la App Store para su descarga y se deshabilitó el tráfico y los incidentes en vivo en Apple Maps en Ucrania “como medida de seguridad y precaución para los ciudadanos ucranianos”. También se dejó de exportar productos a Rusia.

1 de marzo

Medios nortemaericanos exaltan el uso de las plataformas sociales contra Rusia y la destreza de los ucranianos en el escenario digital. Un canal local de Telegram instó a sus 400 000 suscriptores a “filmar cuidadosamente” y compartir videos de las tropas rusas que pasan para que los combatientes ucranianos puedan cazarlos.

El Ministerio del Interior de Ucrania ha utilizado Internet para fomentar la disidencia en Rusia, publicando fotos y videos de supuestos soldados rusos asesinados o capturados en el sitio web https://200rf.com/

How Ukrainians have used social media to humiliate the Russians and rally the world

1 de marzo

Autoridades ucranianas han pedido a la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, más conocida por sus siglas, ICANN, que desconecte a Rusia de Internet. Además del viceprimer ministro Mykhailo Fedorov, lo ha solicitado Andrii Nabok, representante de Ucrania en la ICANN. La idea es la de deshabilitar los TLD .ru y .РФ que se usan en Rusia, pero también revocar los certificados SSL que permiten garantizar que esos sitios web son seguros.

Fedorov iba más allá y pedía a otro organismo, el RIPE NCC que se encarga de validar el registro de dominios en buena parte del mundo, que desactive la capacidad de Rusia para usar las direcciones IPv4 y IPv6 de sus dominios. Esto no tiene precedentes, y es muy distinto de que un país se desconecte a sí mismo de internet voluntariamente como de hecho ya hizo Rusia a finales de 2019, señalan expertos.

1 de marzo

Google Europa anuncia que “debido a la guerra en curso en Ucrania, estamos bloqueando los canales de YouTube conectados a RT y Sputnik en toda Europa, con efecto inmediato. Tomará tiempo para que nuestros sistemas se pongan en marcha por completo. Nuestros equipos continúan monitoreando la situación las 24 horas del día para tomar medidas rápidas.”

1 de marzo

Instagram bloquea todas las cuentas de RT en 27 países europeos.

2 de marzo

Sereportan pocos cortes de Internet en Ucrania. Las interrupciones se están registrando en el proveedor Kyivstar, que informa aproximadamente 500 antenas de base inhabilitadas debido a daños en la infraestructura y la energía, según NetBlocks.

2 de marzo

Las fuertes restricciones a medios de comunicación rusos han afectado también a la versión de RT en español. En varios países los programas del canal ya no están disponibles debido a la masiva retirada de la señal de la televisora estatal rusa. Como medida de precaución, RT en Español cambió este miércoles de satélite para emitir en América Latina.

3 de marzo

Maldita.es publica 66 bulos y desinformación sobre Rusia y Ucrania que han circulado en las redes desde la madrugada del 24 de febrero. Sin embargo muchos de ellos no son actuales ni se han grabado en estos países del este europeo.

3 de marzo

Laagencia Storyful ha sido contratada para supervisar videos de TikTok sobre la guerra y en menos de una semana ha borrado más de 300. The Times of London cita declaraciones Darren Davidson, editor jefe de Storyful, una agencia de inteligencia de redes sociales propiedad de News Corp, la empresa matriz de The Times.

El equipo de 50 periodistas de Davidson, que se enfoca en la verificación de videos, analiza la propaganda, las imágenes de conflictos anteriores y las imágenes de los videojuegos para separar las falsificaciones de las auténticas.

3 de marzo

El periodista español @PabVis fue arrestado en Rzeszow cerca de la frontera con Ucrania y permanece detenido por la Agencia de Seguridad Interna (ABW). No tiene acceso a su abogado.

En el año 2015, el periodista @PabVis, encarcelado ahora en Polonia acusado de espionaje, fue incluido en una lista de “pro-rusos” elaborada por @marta_ter y @nicolasdepedro para la Open Society Foundation. Lo señalaron y ahora está detenido, afirma en Twitter Helena Villar.

3 de marzo

Internautas españoles denuncian en redes a RTVE por publicar un reportaje titulado “Apoyo en los colegios a los niños ucranianos” en el que aparece la bandera del ultranacionalismo ucraniano. La insignia fue creada por el nazi Stepan Bandera, que justificó el asesinato de millones de judíos durante la II Guerra Mundial.

3 de marzo

Mikhail Klimarev, director ejecutivo de Internet Protection Society, que aboga por las libertades digitales en Rusia, publica una copia de la carta de despido de Cogent a un cliente ruso en su canal de Telegram. “Muy malas noticias”, escribió Klimarev en su publicación de Telegram. “Me alegraré si no se confirma”. Cogent Communications, con sede en Washington, es uno de los más importantes proveedores estadounidense de servicios de la red mundial.

3 de marzo

Maria Zakharova, la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, afirma que la BBC desempeña “un papel determinado en socavar la estabilidad y la seguridad de Rusia”.

Cuando se le preguntó acerca de los comentarios de Zakharova, un portavoz del primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que la BBC operaba independientemente del gobierno.

“Es importante que la BBC y otras organizaciones de medios sean editorialmente independientes y que sean libres de informar las noticias de la forma en que lo hacen”, dijo.

4 de marzo

LaBBC ha reactivado sus emisiones de onda corta en territorio ucraniano y ruso que se usaban durante la Guerra Fría, supuestamente en respuesta al bloqueo de las páginas de internet de la corporación británica en Rusia. En concreto, han abierto dos frecuencias de onda corta que ofrecen contenido durante cuatro horas.

“A menudo se dice que la verdad es la primera víctima de la guerra. En un conflicto donde abunda la desinformación y la propaganda, existe una clara necesidad de noticias fácticas e independientes en las que la gente pueda confiar”, dijo en un comunicado Tim Davie, director general de la BBC.

4 de marzo

Roskomnadzor, el Servicio de Supervisión de las Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Medios de Comunicación de Rusia ha decidido bloquear el acceso a la red social Facebook en todo el país.

El regulador de Internet de Rusia dijo que la plataforma se había involucrado en una “discriminación contra los medios de comunicación rusos” al limitar el acceso a cuentas institucionales, incluida la del canal de televisión del Ministerio de Defensa.

4 de marzo

EnRusia, las dos cámaras del Parlamento aprobaron sendas leyes que sancionarán tanto la “desinformación” como el apoyo a las sanciones internacionales contra Rusia. Moscú también bloqueó el acceso de sus ciudadanos a varios medios occidentales, entre ellos la británica BBC y la alemana Deutsche Welle.

“Es posible que desde literalmente mañana (sábado 5 de febrero) las normas castiguen, y muy severamente, a aquellos que mintieron e hicieron declaraciones que han desacreditado a nuestras fuerzas armadas”, advirtió Viacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, según recoge un comunicado de la Cámara Baja. Occidente condena la censura.

4 de marzo

Tras la sanción a las leyes en la Duma rusa, la cadena de televisión estadounidense CNN, las dos cadenas nacionales de la televisión pública alemana, ARD y ZFD, la televisión pública italiana RAI y la Agencia Efe anunciaron que suspenden sus emisiones en el país. También lo hizo Bloomber. El diario El País de España anuncia que tampoco informará desde Rusia de manera temporal.

4 de marzo

Endeclaraciones a The New York Times, Alex Stamos, director del Observatorio de Internet de Stanford y exjefe de seguridad de Facebook, aseguró que al ejercer discreción sobre cómo se modera el contenido no verificado o falso, las empresas de redes sociales han decidido “elegir un bando”.

“Creo que esto demuestra los límites de la ‘verificación de hechos’ en una batalla rápida con vidas reales en juego”, dijo Stamos. Y agregó que las plataformas tecnológicas nunca crearon reglas contra la desinformación en general, sino que se enfocan en comportamientos, actores y contenido específicos.

Otros experto, Peter W. Singer, estratega y miembro principal de New América, un grupo de expertos en Washington, añade: “Una clave para la guerra de información en la era de las redes sociales es reconocer que la audiencia es tanto el objetivo como el participante… Los usuarios de las redes sociales están compartiendo esos mensajes, lo que los convierte en una especie de combatientes”.

4 de marzo

Cogent, uno de los proveedores más grandes del mundo de lo que se conoce como la columna vertebral de Internet, corta las conexiones internacionales de Rusia.

Cogent, cuya sede está en Washingon, tiene docenas de clientes en Rusia y muchos de ellos, como el gigante estatal de telecomunicaciones Rostelecom, están vinculados con el gobierno. Rusia, como la mayoría de los países, está conectada con el mundo a través de muchos proveedores de servicios troncales (backbone), pero Cogent se encuentra entre los más grandes. La compañía comenzó a liquidar sus relaciones con las empresas rusas al mediodía de este viernes, pero lo ha estado haciendo gradualmente.

En una carta enviada el jueves a un cliente ruso de Cogent y obtenida por The Washington Post, la compañía escribió: “A la luz de la invasión no provocada por Ucrania, Cogent cancelará todos sus servicios a partir de las 5 p. m. GMT del 4 de marzo de 2022. La situación económica impuesta como resultado de la invasión y la situación de seguridad cada vez más inestable hace imposible que Cogent continúe brindándole el servicio. Todos los puertos proporcionados por Cogent y el espacio de direcciones IP se restaurarán a partir de la fecha de finalización”.

Los analistas interpretan que otros proveedores seguirán el ejemplo de Cogent. Lumen Technologies, otra conexión importante para Rostelecom, se negó a decir si podría hacerlo. Pero dijo que no aceptaría nuevos negocios rusos.

4 de marzo

Doug Madory, director de análisis de Internet de la firma de monitoreo web Kentik, escribió en su blog: “Un operador troncal que desconecta a sus clientes en un país del tamaño de Rusia no tiene precedentes en la historia de Internet”. Y añade:

Desconectar a sus clientes en Rusia no desconectará a Rusia, pero reducirá la cantidad de ancho de banda general disponible para la conectividad internacional. Esta reducción en el ancho de banda puede generar congestión a medida que los operadores internacionales restantes intentan tomar el relevo.

Cogent es uno de los proveedores de red troncal (backbone) de Internet más grandes del mundo. De hecho, es miembro de la exclusiva Zona de Tránsito Libre (TFZ), que es un pequeño grupo de empresas de telecomunicaciones globales tan grandes que no pagan a nadie más por el tránsito (ancho de banda internacional de Internet).

4 de marzo

Miles de internautas se quedaron el viernes sin internet en Europa, probablemente a causa de un ciberataque contra una red de satélites que se produjo en el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania, según fuentes coincidentes.

Según la operadora francesa Orange, “cerca de 9,000 abonados” a un servicio de internet por satélite de su filial Nordnet en Francia se quedaron sin conexión tras un “cibersuceso” en Viasat, un operador de satélites estadounidense. Eutelsat, que cuenta con 50,000 clientes en Europa, dio el viernes la misma información a la AFP.

4 de marzo

ElDepartamento de Estado envió un memorando a sus oficinas de asuntos públicos en las misiones diplomáticas, pidiéndoles que no respaldaran un tuit de la Embajada en Kiev donde se acusa a Rusia de provocar un incendio en la planta nuclear de Zaporizhia.

“URGENTE: No hagan/No Retuitear el tuit de la Embajada de Kiev sobre el reactor [nuclear]”, decía el correo electrónico enviado por el Departamento de Estado y al que ha tenido acceso NBC News. “Todos, no retuiteen el tuit de la Embajada de Kiev sobre el bombardeo de las instalaciones como un posible crimen de guerra. Si lo ha retuiteado, eliminen la publicación lo antes posible”, instó.

La zona donde se encuentra la central de Zaporizhia, la más grande de Europa, sufrió la noche del 3 de marzo un incendio en medio del conflicto. La planta, el territorio cercano a ella y la ciudad están bajo control de los efectivos rusos. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que unidades de nacionalistas ucranianos fueron quienes provocaron los hechos.

4 de marzo

“Es una locura, es una locura, no tiene precedentes”, dice a The New York Times Matt Olney, director de inteligencia de amenazas de la firma de seguridad Cisco Talos, sobre la avalancha de ataques cibernéticos por piratas de todo el mundo. “Esto no va a ser únicamente un conflicto entre naciones. Habrá participantes que no estén bajo el control estricto de ningún gobierno”.

Las batallas en línea han desdibujado las líneas entre los piratas informáticos respaldados por los estados y los aficionados, lo que dificulta que los gobiernos comprendan quién los está atacando y cómo tomar represalias, añade el experto.

4 de marzo

Ucrania es aceptado como Participante Contribuyente del Centro de Excelencia de Defensa Cibernética Cooperativa (CCDCOE, por sus siglas en inglés), de la OTAN, con sede en Estonia. De aquí provienen los manuales de la ciberguerra en Europa.

“La presencia de Ucrania en el Centro mejorará el intercambio de experiencia cibernética entre Ucrania y las naciones miembros de la ccdcoe”, dice el Coronel Jaak Tarien, Director del Centro.

4 de marzo

LaComisión Europea exige a Google eliminar de su buscador a RT (Russia Today) y a Sputnik News, denuncia en Twitter el abogado español Samuel Parra, especializado en Derecho Tecnológico.

Cuando se busca en Google “RT” o cualquier otra cadena de búsqueda relacionada con RT o Sputniknews, en Europa se muestra este aviso:

“Google ha aceptado el requerimiento y ha eliminado todo RT y sputniknews de su buscador. TODO. Da igual si el contenido hablaba del conflicto actual o de cualquier otro tema, RT y Sputniknews ya no existen en Google… Me parece una medida muy peligrosa y que puede sentar un precedente aun más peligroso”, afirma Parra. El requirimiento está disponible en Lumen Database:

4 de marzo

“La guerra en Ucrania lleva a la Filmoteca de Andalucía a anular la proyección de una película del director ruso Tarkovski”, publica El Diario, de España. Solaris estaba anunciada en un ciclo de homenaje al escritor polaco Stanislaw Lem.

Han arreciado las críticas en redes por el hecho de haber sustituido el filme de Tarkovski por la versión estadounidense de 2002, realizada por el director Steven Soderbergh y con George Clooney en el papel protagonista. “A ver si retiran y clausuran ya de una vez por todas la tabla periódica de los elementos (de Mendeleiev) y el reflejo condicionado (de Pavlov)… Este último caso sería particularmente útil para las buenas relaciones Internacionales. Damnatio memoria”, dice el periodista Pedro Insua, en Twitter.

5 de marzo

ElViceprimer Ministro y Ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, envía cartas a las principales empresas tecnológicas del mundo para que se retiren de Rusia, si aún no lo han hecho. Publica en Twitter su solicitud a Figma, un servicio líder en desarrollo y diseño para la web, para que “no permita que el agresor de Rusia use tecnología moderna y elabore sitios web y aplicaciones propagandísticos. ¡Por favor, deje de suministrar @Figma para Rusia! ¡Esto ayudará a salvar a Ucrania!”

Fedorov también informa que recibió una carta del CEO de Paypal, Dan_Schulman , que afirma haber cerrado sus servicios en Rusia. Paypal es el servicio de pago electrónico más popular de Internet.

5 de marzo

Lacadena española RTVE anuncia que también dejará de informar desde Rusia.

(Continuará)

Fuente: Dominio Cuba