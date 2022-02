EEUU: LOS TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS CONSTITUYERON UNA SORPRENDENTE PROPORCIÓN DE LOS HUELGUISTAS EN 2021. Alex N. Press.

Alex N. Press.

Foto: Un manifestante sostiene un cartel durante la huelga de trabajadores sindicalizados contra Kellogg’s en Battle Creek, Michigan, el viernes 17 de diciembre de 2021. (Elaine Cromie / Bloomberg vía Getty Images)

23 de febrero 2022.

Nuevos datos muestran que aproximadamente 140.000 trabajadores en los Estados Unidos participaron en paros laborales el año pasado. Aunque la realidad dista mucho de las esperanzas exageradas de una ola de huelgas de «Striketober», ha habido un aumento notable en la militancia de los trabajadores.

En 2021, aproximadamente 140 000 trabajadores en los Estados Unidos participaron en un paro laboral, incluidas 265 huelgas y cinco cierres patronales, por un total de 3 269 186 días de huelga. Los números se compilan en un nuevo informe de Labor Action Tracker, un proyecto reciente de la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell.

Si bien la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) solo rastrea los paros laborales en los que participan 1,000 o más personas, el nuevo informe también captura datos de paros laborales más pequeños, lo que se suma a la imagen de la acción en el lugar de trabajo en el segundo año de la pandemia. Como detalla el informe, aproximadamente la mitad de los paros laborales involucraron a menos de 100 trabajadores, aunque la mayoría de los 140.000 trabajadores participaron en paros capturados por los datos de BLS, es decir, aquellos que involucraron a 1.000 o más trabajadores.

El hallazgo más sorprendente es que de los 265 paros laborales del año pasado, ochenta y siete (que representan el 32,8 por ciento del total) fueron por parte de trabajadores no sindicalizados. Es mucho más difícil organizar un paro sin la infraestructura duradera de un sindicato formal y, sin embargo, como muestra el informe, muchos trabajadores lo hicieron. Estas huelgas tendieron a ser mucho más pequeñas que las de los trabajadores sindicalizados, y en total representaron un minúsculo 3,4 por ciento de los 140.000 trabajadores involucrados en los paros laborales. Pero a pesar de su pequeño número, estos paros incluyen varios paros de trabajadores de Amazon en un centro de distribución particularmente movilizado en Chicago, acciones significativas por la ubicación de los trabajadores en la economía, si no por su número.

El informe también encuentra que hubo un repunte notable en la actividad de los trabajadores durante octubre y noviembre. Si bien «Striketober» era un apodo que en manos de algunos se volvió radicalmente exagerado, lo que sugiere que se estaba gestando una ola de huelgas históricamente significativa, estos números muestran que había algo de verdad en la taquigrafía: la actividad huelguística alcanzó su punto máximo en octubre y noviembre. . Para que no lo olvidemos, diez mil trabajadores de John Deere se declararon en huelga del 14 de octubre al 17 de noviembre, y fue el 4 de octubre que los miembros de la IATSE (International Alliance of Theatrical Stage Employees) emitieron un voto del 99 por ciento a favor de autorizar una huelga que habría abarcado unas 60.000 personas. Unos 50.000 empleados del gigante hospitalario Kaiser Permanente estuvieron bastante cercaa la huelga también, a principios de noviembre.

Esta fue la base de la discusión de Striketober: la percepción de una creciente militancia obrera, concentrada notablemente en el sector privado. Y aunque los trabajadores de Kaiser finalmente no se declararon en huelga indefinidamente, como pareció que lo harían brevemente, aunque decenas de miles participaron en una huelga de solidaridad, las cifras de 2021 muestran que alrededor de la mitad de los 140 000 trabajadores que se declararon en huelga pertenecían al sector de la atención médica y la asistencia social. . Se debe tomar especial nota de la huelga de 700 enfermeras en el Hospital Saint Vincent en Massachusetts, que fue la huelga más larga del año .

Dado el contexto de esta actividad de los trabajadores de la salud, una pandemia en la que dichos trabajadores se han visto empujados al límite por la falta de personal, particularmente en las instalaciones con fines de lucro, esto no debería sorprender. Tampoco debemos esperar que cambie pronto. Después de todo, con el lobby del hospital luchando contra la legislación sobre seguridad en el personal y la pandemia rugiendo, ninguno de los problemas de los trabajadores ha sido abordado.

La tasa de sindicalización en los Estados Unidos permanece estancada, en 10,3 por ciento. Las cifras de 2021 son pequeñas en comparación con las históricas oleadas de huelgas de épocas anteriores, no solo en la década de 1940, cuando uno de cada diez trabajadores se declaró en huelga, sino incluso en 1970 , cuando uno de cada seis miembros del sindicato hizo huelga. De hecho, se mantienen por debajo de los niveles previos a la pandemia. No ha habido avances que cambien las reglas del juego, ni la anhelada reversión del largo declive del trabajo organizado. Sin embargo, tampoco hay quietismo, a diferencia de principios de la década de 2000. Hay frustración entre la clase trabajadora, y también hay una pequeña pero creciente izquierda socialista trabajando en y con sindicatos para organizarse .en un momento de oportunidad particular, cuando un mercado laboral ajustado hace que sea más fácil, si bien aún difícil, que los trabajadores se queden y luchen.

Fuente: Jacobin