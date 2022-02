EEUU: CÓMO LOS SOCIALISTAS Y SINDICALISTAS CONSTRUYERON UN NUEVO MODELO DE ORGANIZACIÓN LABORAL DURANTE LA PANDEMIA. Eric Dirnbach.

Eric Dirnbach.

Foto: El verdadero poder de la clase trabajadora proviene de los trabajadores organizados que luchan contra el patrón por mejores condiciones. (Unión UE)

12 de febrero 2022.

Millones de trabajadores quieren un sindicato. El Comité Organizador de Trabajadores de Emergencia, un proyecto lanzado por socialistas y United Electrical Workers al comienzo de la pandemia, ofrece información sobre cómo organizarlos.

Sabemos que el movimiento laboral estadounidense es demasiado pequeño. Nuestra densidad sindical actual, o tasa de membresía, es muy baja, alrededor del 10 por ciento de la fuerza laboral total. Esto incluye alrededor del 6 por ciento de los trabajadores del sector privado, y ha estado cayendo casi todos los años durante décadas. Para poner esta crisis en perspectiva, la tasa de afiliación sindical no ha sido tan baja en más de un siglo. Los salarios, los beneficios y las condiciones laborales de muchos trabajadores no están mejorando y, de alguna manera, han empeorado en las últimas décadas.

Además, la afiliación sindical se concentra en muy pocos estados. Casi la mitad de los 14 millones de miembros sindicales viven en solo seis estados. Y en diez estados, la tasa de afiliación sindical es inferior al 5 por ciento. Eso significa que hay demasiados funcionarios electos que no tienen miedo de votar en contra de los intereses sindicales y de los trabajadores. Políticamente, no lograremos muchas metas socialistas ambiciosas con un nivel tan bajo de organización obrera. Un movimiento socialista requiere un movimiento obrero fuerte y militante.

En la década de 1950, la tasa de afiliación sindical superaba el 30 por ciento. Necesitamos fortalecer dramáticamente el movimiento obrero para alcanzar e idealmente superar esta cifra. Una tasa de membresía sindical más alta significará más poder de los trabajadores en general.

Pero los sindicatos están organizando muy poco. Desde la década de 1950 hasta la de 1970, un promedio de alrededor de 500 000 trabajadores del sector privado participaron en las elecciones de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB) cada año, aproximadamente el 1 por ciento de la fuerza laboral anualmente. Pero en los últimos años, solo ha habido alrededor de 1.000 elecciones de representación por año en el sector privado, con menos del 0,1 por ciento de todos los trabajadores participando. Para aumentar la densidad sindical en solo un 1 por ciento por año, necesitaríamos organizar a más de 1 millón de trabajadores anualmente. Pero las campañas actuales están organizando solo decenas de miles de trabajadores cada año. Incluso si incluimos la organización sindical fuera de la NLRB, es probable que este número no sea mucho mayor. Además de los sindicatos, existen organizaciones alternativas que ayudan a los trabajadores, como los centros de trabajadores. Pero tampoco se están organizando a una escala lo suficientemente grande, aunque los datos al respecto son menos claros.

Por qué no nos estamos organizando lo suficiente

Un lado positivo de esta tendencia es que la tasa de victorias sindicales en las elecciones de la NLRB es bastante decente, en aproximadamente dos tercios de las elecciones en los últimos años. Así que los sindicatos saben cómo ganar campañas de sindicalización, pero no están haciendo lo suficiente. ¿Porqué es eso?

Principalmente, las campañas de sindicalización que están bien dirigidas y son exitosas requieren mucho personal y mucho tiempo, y la mayoría de las campañas tienen que contrarrestar escandalosas represiones sindicales y múltiples prácticas laborales injustas por parte de los empleadores. Por supuesto, esto se debe a que la ley laboral no es lo suficientemente buena, y aprobar algo como la Ley PRO sería muy útil. Pero históricamente, tendemos a lograr una reforma de la legislación laboral cuando el movimiento laboral es lo suficientemente fuerte y perturbador como para ganarla.

También tenemos un gran problema estructural en el movimiento obrero. Muy pocos sindicatos permiten que cualquier trabajador interesado se afilie o se capacite para organizarse. Tienes que estar en un lugar de trabajo que el sindicato tenga como objetivo para una campaña de organización. Luego tienes que ganar tu campaña, generalmente en una elección. Y luego tienes que negociar un contrato. Solo entonces se convierte en miembro regular del sindicato que paga cuotas. Ese proceso puede llevar años. La cantidad de tiempo promedio solo para negociar un primer contrato es de más de un año . Algunos trabajadores ganan una elección pero nunca consiguen un contrato y, por lo tanto, no se hacen miembros del sindicato, incluso después de todo ese esfuerzo. Todo este proceso de organización estándar es lento, requiere muchos recursos e involucra a muy pocos trabajadores.

Cómo llegar a más trabajadores

Mientras tanto, ¡más trabajadores realmente quieren ser miembros del sindicato! La encuesta anual más reciente de Gallup registró un índice de aprobación sindical récord moderno del 68 por ciento, el nivel más alto desde 1965. Otra encuesta reciente encontró un fuerte apoyo entre los trabajadores a los sindicatos en su lugar de trabajo, con el apoyo más alto de aquellos que ganan menos de $25,000 por año. (58 por ciento), entre $25,000 y $50,000 por año (57 por ciento), y entre personas con menos de educación secundaria (60 por ciento). Más de la mitad de los trabajadores de bajos ingresos apoyaría una huelga en su trabajo.

Un estudio importante en 2017 encontró que casi el 50 por ciento de los trabajadores no sindicalizados votaría para unirse a un sindicato. Considerando solo el sector privado, hay alrededor de 100 millones de trabajadores no sindicalizados, así que supongamos que aproximadamente 50 millones de trabajadores quieren un sindicato. En los últimos años, un poco más de 50,000 trabajadores votaron en las elecciones anuales de la NLRB, por lo que al ritmo que se está organizando el movimiento laboral, ¡tomará alrededor de mil años llegar a todos estos trabajadores! ¿Cómo nos conectamos con más trabajadores cuando los esfuerzos sindicales actuales solo organizan una fracción muy pequeña?

Para aumentar la densidad sindical en solo un 1 por ciento por año, necesitaríamos organizar a más de 1 millón de trabajadores anualmente.

Una forma es que los sindicatos sean mucho más abiertos a la hora de proporcionar formación y asistencia para organizar a los trabajadores que lo deseen. Industrial Workers of the World (IWW) es el único sindicato que conozco que permite a cualquier trabajador afiliarse y obtener capacitación y asistencia para organizarse . Ese es un gran ejemplo que otros sindicatos deberían seguir. Los sindicatos mayoritarios no hacen esto porque, con pocas excepciones, están comprometidos con la idea de una afiliación basada únicamente en lugares de trabajo con representación exclusiva y un contrato sindical. Cualquier trabajador que quiera aprender a organizarse y obtener ayuda para luchar por mejoras en el trabajo no tiene suerte si no puede convencer a un sindicato para que priorice su lugar de trabajo para una campaña de organización.

Este marco sindical tradicional es más simple, proporciona estabilidad organizativa y es más fácil de dotar de personal, pero deja fuera a demasiados trabajadores que quieren un sindicato. Por lo tanto, debemos encontrar otra forma de brindar asistencia para organizar a los millones de trabajadores que la desean.

La organización de proyectos de formación es una respuesta

Un concepto importante que debemos recordar es que cualquier grupo de trabajadores que se organice para mejorar las condiciones de trabajo actúa como un sindicato. Puede que no tengan un reconocimiento oficial ni un contrato, pero no obstante son un sindicato y pueden organizarse para ganar cosas. Muchos trabajadores no se dan cuenta de esto. Pero por lo general necesitan ayuda para comenzar a organizarse, ya que este es un esfuerzo desafiante y arriesgado con muchas formas de fallar.

Eso nos lleva a lo que llamaré Proyectos de Capacitación Sindical, que son programas disponibles para que los trabajadores aprendan sobre la organización sindical. Un ejemplo de larga data es Labor Notes, que tiene escuelas de capacitación en organización y materiales como Secretos de un organizador exitoso . También está la Strike School de Jane McAlevey , que se basa en la filosofía organizativa que se encuentra en su libro No Shortcuts: Organizing for Power in the New Gilded Age .

Y también está el Comité Organizador del Lugar de Trabajo de Emergencia (EWOC), un proyecto conjunto de los Socialistas Democráticos de América (DSA) y los Trabajadores Unidos de Electricidad, Radio y Maquinaria de América (UE). EWOC comenzó en 2020 para ayudar a los trabajadores a organizarse durante la pandemia. He estado involucrada en EWOC casi desde el principio, y me interesó mucho cómo ofrece capacitación en organización y asistencia en campañas a más trabajadores que quieren y necesitan ayuda. Vale la pena discutir cómo funciona EWOC con cierto detalle, porque proporciona un modelo de cómo podemos superar el problema de organización que enfrentan los sindicatos en la actualidad.

¿Cómo funciona EWOC?

Desde marzo de 2020, EWOC ha tenido más de 1300 voluntarios, con más de cien actualmente involucrados, y tiene dos coordinadores de personal. Los roles incluyen organización, investigación, medios, comunicaciones, capacitación, administración de datos, educación política y recaudación de fondos.

Los trabajadores se ponen en contacto con EWOC completando un formulario en el sitio web. Luego, un organizador de admisión se comunica con ellos para obtener información básica sobre su lugar de trabajo y sus problemas. El objetivo de EWOC es comunicarse con el trabajador dentro de los tres días posteriores a la recepción de su formulario inicial. Si el trabajador quiere seguir adelante, se le asigna un organizador avanzado para desarrollar un plan de organización juntos durante el tiempo que desee continuar. El contacto con los trabajadores ha sido principalmente por teléfono o Zoom durante la pandemia, y esto puede cambiar a más reuniones en persona cuando la pandemia disminuya.

Más de la mitad de los trabajadores de bajos ingresos apoyaría una huelga en su trabajo.

EWOC también ha desarrollado un programa de capacitación semanal de seis sesiones que se alienta a los trabajadores a tomar. Tiene materiales de organización en su sitio web, como videos, conceptos básicos de organización y un manual de capacitación. También realiza paneles de discusión donde los trabajadores hablan sobre sus campañas y el concepto de “sindicalismo de base”.

Hay capacitación para que los organizadores aprendan cómo ayudar a EWOC internamente. Algunos de los trabajadores que contactan a EWOC realizarán su campaña, pasarán por la capacitación y luego se convertirán en organizadores voluntarios de EWOC.

EWOC también está experimentando ayudando a los trabajadores a formar redes en grandes empresas con múltiples ubicaciones, como cadenas minoristas. Ese es un desafío increíble, ya que necesitamos coordinar la organización en muchos lugares al mismo tiempo y generar poder con suficientes trabajadores para mover a un gran empleador.

Metodología de organización de EWOC

El marco organizativo básico de EWOC está cubierto en la formación y en nuestras conversaciones con los trabajadores. Comparte características comunes con Labor Notes, McAlevey, IWW y muchas otras capacitaciones sindicales. Pero la mejor capacitación es organizarse realmente, y los trabajadores aprenderán esto mientras lo hacen.

La organización sigue estos pasos:

Las conversaciones entre compañeros de trabajo son la base de todo.

Los trabajadores iniciales deben formar un comité organizador y hablar con más compañeros de trabajo.

Deben mapear el lugar de trabajo, identificar a todos los trabajadores y líderes, saber quién habla con quién y evaluar a los trabajadores en su apoyo para tomar medidas.

Deben identificar problemas comunes y profundos.

Deben enmarcar demandas, por ejemplo en una petición, que pueda obtener el apoyo de la mayoría.

Deberían hacer una «inoculación» contra la probable respuesta del jefe.

Deberían tomar acciones mayoritarias, por ejemplo, una marcha contra el patrón, y hacer sus demandas.

Pueden evaluar lo sucedido y continuar. Si ganan algo, genial: reclame la victoria y organícese para obtener más con una campaña en aumento.

Si aún no ganan, reagrupaos e intentad de nuevo.

Resultados de EWOC

Aquí está mi experiencia como organizador avanzado para dar una idea más profunda de cómo funciona esto. He tomado casos con unos setenta y cinco trabajadores que se comunicaron con EWOC, y pude hablar con aproximadamente la mitad de ellos; el resto nunca me respondió. Alrededor de veinticinco de los casos se convirtieron en campañas en el sentido de que el trabajador participó en alguna actividad de organización, lo que significa hablar con los compañeros de trabajo y tratar de formar un comité organizador. De estos, un puñado hasta ahora ha tenido éxito en el sentido de que los trabajadores ganaron algo, generalmente con respecto a los problemas de COVID. Algunas campañas todavía están en curso.

Algunos de los trabajadores se organizarán para ganar y pueden detenerse allí, mientras que otros seguirán organizándose con el tiempo. Algunos quieren ir más allá y realizar elecciones para obtener el reconocimiento oficial del sindicato y un contrato. En uno de esos casos en los que trabajé, los trabajadores hicieron una petición mayoritaria y obtuvieron algunos logros, y luego discutí las opciones sindicales con ellos. Los ayudé a conectarlos con un sindicato, ganaron su elección y ahora están negociando un contrato.

En general, después de casi dos años de funcionamiento, más de tres mil trabajadores se han acercado a EWOC e intentamos conectarnos con todos ellos. Más de 800 recibieron llamadas de admisión y fueron asignados a un organizador para discusiones adicionales. Estos trabajadores estaban empleados en más de 600 empleadores diferentes. De éstas, casi 400 campañas se lanzaron con alguna actividad organizativa. De estos, ha habido alrededor de sesenta campañas exitosas que han ganado mejores condiciones o detenido concesiones hasta el momento, involucrando a miles de trabajadores afectados.

Algunas de las victorias incluyen trabajadores de comida rápida, supermercados y tiendas minoristas que obtienen mejores protecciones de COVID, licencias por enfermedad y aumentos, trabajadores graduados que obtienen aumentos y otras mejoras, y trabajadores de servicios sociales y de atención médica que obtienen mejoras de seguridad. EWOC también ha conectado más de una docena de lugares de trabajo con un sindicato, con muchas elecciones ganadoras o reconocimiento voluntario hasta el momento. También ha habido varias huelgas exitosas en campañas apoyadas por EWOC.

Ha habido alrededor de sesenta campañas exitosas apoyadas por EWOC que han ganado mejores condiciones o detenido concesiones hasta el momento, involucrando a miles de trabajadores afectados.

En el programa de formación EWOC, más de 1.200 personas han asistido al menos a una sesión de formación, y 290 han asistido a toda la serie. Casi 1500 personas confirmaron su asistencia a un evento de educación política del EWOC en 2021, y 1500 descargaron la Guía de organización .

Las industrias con las que EWOC ha interactuado más incluyen servicio de alimentos, supermercados, venta minorista, atención médica y educación, sectores que en gran medida permanecieron abiertos con trabajadores esenciales durante la pandemia.

Lo que hemos aprendido

Una lección principal es que tenemos que ser honestos acerca de lo difícil que es esto. Un porcentaje bastante bajo de todos los que se ponen en contacto con EWOC, e incluso de aquellos que comienzan a organizarse de verdad, gana una campaña porque algunos trabajadores pierden interés, organizarse es realmente un desafío y necesitamos mejorar. Sin embargo, hay suficientes victorias de campaña para demostrar que EWOC está en lo cierto.

Un cuello de botella importante en estas campañas es la formación de un comité organizador. A veces hay un activista en un lugar de trabajo que quiere hacer algo, pero no puede encontrar a nadie que trabaje con él. La falta de fe en que las cosas pueden cambiar o el miedo a ser despedidos son generalizados. Es cierto que no todos los trabajadores con los que tratamos son líderes o organizadores lo suficientemente buenos todavía, y tal vez los voluntarios de EWOC aún no sean mentores lo suficientemente buenos. Sospecho que si se puede formar un comité organizador y, finalmente, los trabajadores toman medidas, hay una muy buena posibilidad de obtener mejoras, y estamos recopilando datos sobre estas campañas para probar esa teoría.

Además, es difícil para muchos trabajadores imaginarse poder ganar con la acción colectiva. Parte de este proyecto es ayudarlos a visualizar esa posibilidad. Organizarse juntos de manera estructurada construye la confianza colectiva que lleva a hacer demandas y ganar mejoras. También es importante compartir la sensación de que la organización es algo que muchas personas pueden hacer y mejorar. Se necesitan habilidades definidas y la experiencia es muy útil, pero la organización se puede enseñar, practicar, aprender y mejorar.

En mis conversaciones con los trabajadores, trato de ofrecer consejos y asistencia, ser honesto sobre los riesgos y lo que se puede ganar, y enseñar el marco organizativo. Pero el momento y la actividad de la campaña dependen de ellos. Estas campañas continúan mientras los trabajadores lo deseen.

Incluso después de las victorias, es un desafío continuo mantener el lugar de trabajo organizado a lo largo del tiempo con la rotación de trabajadores. Las ganancias que se obtuvieron tienen que ser defendidas. Y existe la esperanza de que los trabajadores capacitados traigan una filosofía organizativa a los lugares de trabajo futuros, capacitando a otros trabajadores y organizándose allí. Es probable que la difusión amplia de este conocimiento organizativo contribuya a las victorias más adelante.

La idea general es que estas campañas deben ser dirigidas por trabajadores con asistencia de EWOC. La organización se basa en la acción directa en el lugar de trabajo, pero también se pueden agregar otros elementos de campaña, como peticiones en línea, protestas fuera del lugar de trabajo, obtener la atención de los medios, etc. Si esto suena como un modelo sindicalista de organización, es porque en parte lo es. La metodología de EWOC es similar al marco tradicional de IWW de organización de acción directa dirigida por los trabajadores para luchar contra el jefe y lograr mejoras en el trabajo. Pero EWOC también tiene una relación con el sindicalismo más convencional, ya que algunas campañas se conectan con los sindicatos para lograr el reconocimiento tradicional y un contrato. En mi opinión, mantener esta flexibilidad y brindar diferentes opciones a los trabajadores es una fortaleza.

Este proyecto se ve a sí mismo en la izquierda política, en consonancia con la filosofía de base de UE de » Sindicalismo de ellos y nosotros «. Lo que es más importante, el modelo EWOC sugiere una manera para que los sindicatos lleguen a muchos más trabajadores con capacitación en organización y asistencia en campañas.

¿Qué significa todo esto?

EWOC proporciona una red de voluntarios experimentados para realizar el trabajo tradicional de organizadores sindicales y otro personal en muchas campañas de organización dirigidas por trabajadores, con cierto éxito. EWOC ha podido ayudar a miles de trabajadores durante los últimos dos años que de otra manera no habrían recibido ayuda. Este valioso servicio brinda un nivel básico de solidaridad para todos los trabajadores que realmente se necesita en el movimiento laboral: que cualquier trabajador en cualquier lugar de trabajo pueda comunicarse con el proyecto, entablar una conversación con bastante rapidez y luego tener asistencia organizativa y capacitación disponible para ellos según sea necesario. .

El verdadero poder de la clase trabajadora proviene de los trabajadores organizados que luchan contra el patrón por mejores condiciones.

Sin embargo, recordemos que, idealmente, tendríamos una infraestructura de capacitación organizativa lo suficientemente grande como para llegar a cientos de miles, incluso millones, de trabajadores cada año. Incluso si piensa que la organización en el lugar de trabajo a esa escala es una locura, y que necesitamos algún tipo de negociación sectorial o esperar el próximo aumento de trabajadores , aún necesitaríamos capacitar a los trabajadores a esta escala para desarrollar el poder para hacer ese tipo de negociación o levantamiento exitoso.

Esta discusión plantea una serie de preguntas y pensamientos adicionales:

Organizar la efectividad : Necesitamos aprender más lecciones sobre las formas más efectivas de organizar y ganar con el tiempo. Esto plantea cuestiones sobre la mejora continua del proceso de capacitación y tutoría para organizar, así como el apoyo a la campaña. Además, debemos continuar mejorando nuestra recopilación y análisis de datos de campaña.

Escalabilidad: si este es un programa efectivo, ¿cómo podemos escalarlo dramáticamente? Si queremos involucrar a miles de voluntarios, ¿cómo los encontramos, los capacitamos y los retenemos? También queremos encontrar formas efectivas de llegar a más trabajadores. Obviamente, este es un desafío masivo de capacitación y coordinación para esa escala de esfuerzo.

Estructura : ¿Necesitamos más personal remunerado? ¿Cuánto financiamiento necesitamos y de dónde lo obtenemos? ¿Debería alentarse a los trabajadores del ecosistema EWOC a pagar cuotas? EWOC no es un sindicato y no pretende serlo. Pero podría convertirse en una especie de asociación de solidaridad de trabajadores, donde los trabajadores en varias campañas se brinden asistencia entre sí. Es probable que la gobernanza del programa también tenga que evolucionar para incorporar un rol más formal para los trabajadores.

Relación con los sindicatos : ¿Debería el movimiento laboral en su conjunto crear un gran programa de asistencia para la campaña y la capacitación en organización laboral voluntaria como EWOC? Podemos imaginar un sistema en el que los trabajadores comiencen sus campañas de organización allí y luego, para aquellos interesados, se conecten con los sindicatos más adelante.

La organización es fundamental

Permítanme volver a enfatizar un punto importante. Si 50 millones de trabajadores dicen que votarían por un sindicato, esto probablemente significa que la mayoría de ellos quiere mejores salarios, beneficios y condiciones de trabajo que vienen con un trabajo sindicalizado, pero es posible que no comprendan la organización que se necesita para Obtén éso. Entonces, si los sindicatos abren la puerta a todos, tal vez cientos de miles o incluso millones de trabajadores pro-sindicatos podrían querer unirse de inmediato. Suena genial, ¿verdad? Pero les hace poco bien a ellos oa los sindicatos tener algunos trabajadores no organizados dispersos aquí y allá en un millón de lugares de trabajo diferentes.

Si los trabajadores no construyen poder y finalmente obtienen las mejoras de la afiliación sindical en forma de mejores salarios, beneficios y condiciones de trabajo, muchos se frustrarán y renunciarán, ¿y quién podría culparlos? Por eso es importante que haya un compromiso de los trabajadores para organizarse y de los sindicatos para brindar capacitación y apoyo a la campaña. El verdadero poder de la clase trabajadora proviene de los trabajadores organizados que luchan contra el patrón por mejores condiciones. Este programa tiene que facilitar eso, y no solo permitir que más trabajadores se afilien al sindicato y paguen cuotas.

Creo que la pregunta principal con la que debe lidiar el movimiento laboral, si realmente quiere crecer y satisfacer la necesidad desesperada de organización de los trabajadores, es cómo puede brindar una buena capacitación para organizarse y asistencia en campañas a los millones de trabajadores que la necesitan, y en el a corto plazo, no en un horizonte lejano. Algunas de las ideas que he sugerido aquí se han planteado antes a lo largo de los años. Pero como una red de organización de voluntarios a gran escala, EWOC proporciona un modelo de trabajo del mundo real sobre cómo se puede lograr esto.

Reeditado del Foro Socialista .

Fuente: Jacobin