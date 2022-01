ALEMANIA: LA TRANSICIÓN VERDE NO PUEDE SER UNA EXCUSA PARA DESPEDIR TRABAJADORES. Franziska Heinisch.

Franziska Heinisch.

Foto: jornada de acción organizada por el sindicato IG Metall. Wikimedia Commons.

El gigante de ingeniería alemán Bosch está organizando despidos masivos en nombre de la adaptación al mercado de automóviles eléctricos. Pero los trabajadores insisten en que la medida se trata realmente de aumentar las ganancias, y los manifestantes climáticos se han unido a la lucha para salvar sus empleos.

“Esto es una catástrofe”, dice Giuseppe Ciccone, parado frente a una planta de ingeniería de Bosch en Munich, Alemania. En una jornada de acción organizada por el sindicato IG Metall , acaba de pronunciar un discurso combativo ante unos seiscientos trabajadores. Ciccone, presidente del comité de empresa local de Bosch (una estructura para la representación de los empleados), ha estado trabajando en la planta durante casi cuatro décadas y comenzó allí a los dieciocho años. La planta y sus empleados son una parte central de su vida. “Como una familia”, dice. Pero, últimamente, la familia se ha visto sacudida por la crisis, con el futuro de la planta ahora en juego.

El año pasado, Bosch anunció planes para cerrar la instalación, hasta ahora conocida como un sitio de producción de motores de combustión, bombas de combustible y válvulas para motores diésel y de gasolina, ninguno de los cuales se utilizará en automóviles eléctricos. Hace veinte años trabajaban en el lugar unas 1.600 personas; hoy, solo quedan alrededor de 260. Pero su lucha contra el cierre planificado ha llegado a simbolizar el conflicto más amplio sobre la industria automotriz de Alemania y el futuro de sus trabajadores.

Transformación desde arriba

Bosch es actualmente el proveedor más grande del mundo para la industria automotriz, y la mayor parte de su facturación proviene de la tecnología de motores de combustión. Si quiere mantener su posición de poder, la empresa tendrá que transformarse. Para ello tiene previsto, entre otras cosas, trasladar la producción que antes estaba ubicada en Múnich. Una pequeña parte iría a Núremberg, también en Alemania, pero el grueso se dirigiría a República Checa o Brasil. La medida se produce incluso después de que los empleados actuales perdieran 40 millones de euros en ganancias potenciales entre 2005 y 2017 como parte de un acuerdo para asegurar sus puestos de trabajo. Es un enfoque notable de una empresa cuyo sitio web se jacta de la «unión familiar» de la planta de Munich.

Existen planes similares para eliminar puestos de trabajo para las plantas de la empresa en Arnstadt en Thuringia y Bühl en Baden. En el primer caso, Bosch quiere detener la producción por completo; en este último, se eliminarán 1.000 de los 3.700 puestos de trabajo actuales.

La empresa justifica sus planes citando la transición a la movilidad eléctrica y el consiguiente ajuste de la estructura corporativa. Ha anunciado su intención de hacer de la movilidad eléctrica su negocio principal y convertir la movilidad “libre de CO 2 ” en una oportunidad de crecimiento. Con este fin, la empresa quiere cerrar varios sitios de producción y utilizar la reestructuración para ahorrar dinero y eliminar puestos de trabajo. La producción de automóviles eléctricos requiere significativamente menos trabajadores que aquellos con motores de combustión.

Pero para Miyase Erdogan, que al igual que Ciccone trabaja en la planta de Múnich desde hace décadas, está claro que “esto no tiene nada que ver con los coches eléctricos”. Bosch ha querido durante mucho tiempo trasladar la producción a los llamados países de bajos salarios, e IG Metall cree que Bosch está haciendo un mal uso de la transición a la movilidad eléctrica como un mero pretexto para sus planes de cerrar plantas y encontrar formas de aumentar sus ganancias. En resumen, Bosch no quiere dejar de ganar dinero con los motores de combustión; solo quiere hacerlos más baratos.

Tuerca dura de roer

Los trabajadores de la planta de Munich se niegan a aceptar los movimientos de Bosch y exigen que se salven sus puestos de trabajo. Entre otras cosas, han desarrollado una propuesta alternativa para asegurar tanto el sitio como los puestos de trabajo en Munich. Para ellos, está claro que los sitios que producen motores de combustión pueden usarse para producir productos diferentes y amigables con el medio ambiente en el futuro. “Todos podríamos hacerlo funcionar, si hubiera voluntad”, insiste Ciccone.

IG Metall inició la siguiente fase del conflicto el 26 de noviembre de 2021, con un día de acciones solidarias contra Bosch. En Munich, Arnstadt y Bühl, un total de casi 2.500 trabajadores protestaron por su futuro. La música resonaba en la tranquila zona residencial del este de Múnich, donde se encuentra la planta de Bosch, con banderas rojas ondeando y discursos combativos que salían de un sistema de altavoces. Casi toda la fuerza laboral de Munich se unió para la manifestación frente a su planta, y los trabajadores de Stuttgart, Nuremberg, Bamberg y Blaibach también vinieron a apoyar a sus colegas. Todos aquellos que estaban en las calles de Munich esa mañana sabían que se trataba de todos sus futuros.

Las acciones del Grupo Bosch reflejan la reestructuración más amplia de la industria automotriz en Alemania, que ha estado en curso durante bastante tiempo. Hasta ahora, ha venido a expensas de los empleados. Ya se han despedido decenas de miles, Daimler planea despedir hasta veinte mil trabajadores, y el proveedor Continental también está cerrando numerosas plantas y planea despedir hasta trece mil empleados. El resto se ve obligado a competir por los pocos puestos de trabajo que quedan en movilidad eléctrica. “La transformación está en curso”, dice Ciccone. «Y es solo cuestión de tiempo antes de que sea el turno de otras plantas».

Pero la amplia respuesta a la convocatoria del día de acción también le da esperanza:

Hoy vimos a muchas plantas de Bosch y trabajadores de IG Metall solidarizarse con nosotros. Y creo que esta solidaridad crecerá. Necesitamos fortalecer la solidaridad una vez más. Solo así podremos decirles a los empleadores que no pueden hacernos esto. Si solo hubiera habido 250 personas aquí, no hubiéramos tenido ninguna oportunidad. Pero, a través de la solidaridad con las plantas de Bosch, los trabajadores de IGM, los activistas ambientales y todos los demás que se nos unen en este momento, Bosch encontrará que somos un hueso duro de roer. No se trata solo de 250 personas. Si te metes con 250, te metes con todos.

Protección climática y lucha de clases

La referencia de Ciccone a la solidaridad de los activistas ambientales puede parecer sorprendente al principio. Pero, de hecho, un grupo de activistas climáticos también está haciendo campaña contra el cierre de la planta y estuvo presente en la jornada de acción. Después de leer en el periódico sobre el cierre planificado de la planta, comenzaron a ir a la puerta de la fábrica para hablar con las personas que trabajan allí. Los trabajadores inicialmente se mostraron escépticos, pero después de unas semanas sus dudas se disiparon.

Esta rara pero urgente alianza entre el activismo climático y los trabajadores de la industria automotriz condujo a la formación de un grupo llamado “Protección climática y lucha de clases”. Argumenta que

La petición de despidos para la protección del clima está abriendo una brecha entre el movimiento climático y las más de 800.000 personas que trabajan directamente en la industria del automóvil en Alemania y, por lo tanto, está obstaculizando la lucha común contra la catástrofe climática. No podemos aceptar esto.

Las conversaciones fuera de la planta llevaron a una petición conjunta acordada tanto por los grupos climáticos como por los trabajadores. Insiste tanto en que no debe haber despidos en nombre de la protección del clima como en que debe haber una transición hacia la producción ecológica. Una gran mayoría de los trabajadores firmaron la petición. De hecho, una transformación integral del proveedor y de la industria automotriz en general no solo podría compensar la pérdida de empleos, sino incluso crear cientos de miles de nuevos, incluso si esto no debería significar solo un giro hacia la fabricación de autos eléctricos.

Lo que es más importante, los sindicatos, los trabajadores y los activistas climáticos acordaron que el cambio que necesitamos dependerá de alianzas más fuertes entre las luchas climáticas y laborales . No hay duda de que la transformación de la industria del automóvil continuará. Pero eso también plantea la necesidad de una lucha por empleos buenos y seguros, por luchar contra la catástrofe climática que exige tan urgentemente la transformación de la industria, y por garantizar que esta transformación no beneficie a las corporaciones a expensas del medio ambiente y los trabajadores.

El ejemplo de Munich de una alianza entre el movimiento climático y los trabajadores automotores brinda una respuesta adecuada a la pregunta de si dicha organización conjunta puede tener éxito. Ciccone y los que acudieron al día de la acción ciertamente no han perdido la esperanza en el futuro de la planta: en su discurso, prometió que él y sus compañeros de lucha se encadenarían a las máquinas, si fuera necesario. Para él, para los trabajadores afectados en los sitios de Bosch y para muchos trabajadores a lo largo de las cadenas de producción y suministro de la industria automotriz, hay una larga lucha por delante, al igual que la hay para el movimiento climático.

